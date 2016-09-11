كيفية استخدام المساحة تحت الدرج – 9 أفكار رائعة!

مساحة ما تحت السلم في الغالب هي مساحة مهملة بدون استغلال أو تخطيط في عملية التصميم المعماري، و لكن هذه المساحة إذا تم إستغلالها بشكل صحيح يمكنها أن تتحول إلى مساحة فعالة في المنزل. فيمكنها أن تكون مكان مناسب لعمل حديقة صغيرة، مكتب، حمام أو خزانة. فاستخدامها ليس بمعقد ولا يحتاج الكثير من الأموال، فقط باستثمار بعض الأموال يمكنك تحويل كل ركن من أركان منزلك إلى مساحة مستغلة بشكل كامل.

تعلم معنا كيف تصنع التغيرات الرائعة لمساحة ما تحت السلم لتجعلها عملية و فعالة و نافعة لأفراد العائلة، فتابع معنا هذه الأفكار.