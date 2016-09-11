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كيفية استخدام المساحة تحت الدرج – 9 أفكار رائعة!

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مساحة ما تحت السلم في الغالب هي مساحة مهملة بدون استغلال أو تخطيط في عملية التصميم المعماري، و لكن هذه المساحة إذا تم إستغلالها بشكل صحيح يمكنها أن تتحول إلى مساحة فعالة في المنزل. فيمكنها أن تكون مكان مناسب لعمل حديقة صغيرة، مكتب، حمام أو خزانة. فاستخدامها ليس بمعقد ولا يحتاج الكثير من الأموال، فقط باستثمار بعض الأموال يمكنك تحويل كل ركن من أركان منزلك إلى مساحة مستغلة بشكل كامل. 

تعلم معنا كيف تصنع التغيرات الرائعة لمساحة ما تحت السلم لتجعلها عملية و فعالة و نافعة لأفراد العائلة، فتابع معنا هذه الأفكار.

1. ​حديقة السلام النفسي

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

طريقة لاستغلال هذه المساحة المهملة هي عن طريق عمل حديقة بألوان رائعة لتبعذ سلاماً نفسياً باستخدام الشجيرات والحصى مع إضافة بعض الإضاءة والتي ستضيف جو رومانسي للحديقة. هذه طريقة لطيفة لاستغلال المساحة ولا تطلب الكثير من العناء أوالاهتمام، فقط قد تحتاج إلى استشارة خبير ليدلك على خير الأشجار وأفضل الإختيارات لتجصل على نتيجة مشابهة.

2. مجلس لغرفة المعيشة

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

استغلال المساحة تحت السلم لزيادة فضاء غرفة المعيشة، من خلال تصميم مقعد اسمنتي أنيق على طراز المجالس العربية. 

​3. استغلال المساحة الفارغة

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

إبدأ بقياس المساحة تحت السلم، ثم فكر فيما تحتاجة أكثر وماذا يمكن أن يصنع فارق إذا أضيف لهذه المساحة، فأمامك إختيارات متعددة. هنا قام بإختيار عمل رفوف، لوضع المقتنيات المختلفة فهو إختيار إقتصادي و ناجح دائماً.

​4. مساحة إبداعية

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

لما لا نستغل مساحة ما تحت السلم وأيضاً ما بجانبه بشكل إبداعي؟ فيمكننا وضع الأرفوف والمقتنيات أسفل و بجانب السلالم ليعطي فرصة لخلق مساحة تخزينية كبيرة كما يعطي شكل رائع للحائط والسلم. يمكنك تزين الرفوف بتذكار من سفرك، أو مجموعات خاصة أو أي شئ تريد عرضه، فيمكنك عمل متحفك الخاص في المنزل، كما يمكنك تسليط الضوء عليها حرفياً!

5. ​مكتب للإستذكار أو العمل

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

إذا أتيحت الفرصة يمكنك وضع مكتب تحت السلالم لتتحول المساحة المهمله إلى مساحة إستذكار مناسبة للتركيز، فهي تصلح لطفل لا يمتلك المساحة الكافية في غرفته، أو لركن للعمل في المنزل للكبار. إذا كنت تفضل وجود خصوصية يمكنك إغلاق هذه المساحة باستخدام ستارة مثلاً.

6. ​خزانة ملابس

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

هذه فكرة رائعة لاستغلال المساحة كخزانة للملابس ويمكنها أن تكون مساحة عرض للأحذية و الحقائب. يمكنك أيضاً استغلالها لوضع المفروشات أو أدوات التنظيف ومستحضرات التجميل، في كل الأحوال يمكنك غلق هذه المساحة بباب لتمنع تكون الأتربة و لإخفائها و حفظها بشكل جيد، فهي فكرة رائعة وخاصة إذا كنت لا تمتلك المساحة التخزينية الكافية في منزلك.

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7. ​حوض للضيوف

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

ومن أجل وظيفة أكثر عملية تم إنشاء هذا الحوض للضيوف تحت السلم، ولكن هذا النوع يترتب على عمق و ارتفاع بئر السلم بشكل كبير. تم دهان الحوائط بلون جذاب، واستخدام حوض ذو تصميم بسيط مع وضع المرآة ذات الإطار الأسود لينهي الركن بشكل أنيق ذو تكلفة متوسطة. فكل ما تحتاجه هو مراجعة الخبراء في إمكاني توصيل المياة ووصلات السباكة لتتأكد من إمكانية تحقيق هذه الفكرة الرائعة.

8. ​رفوف للكتب

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

أحد أسهل و أرخص الإختيارات لإستغلال هذه المساحة، كما أنه أكثرها عملية. يعتمد على عمق المساحة وفي هذا المثال تم عمله بحيث يُمكِنك من وضع صفين من الكتب على كل رف. هناك أيضاً إختيار لوضع المقتنيات المختلفة حيث يمكنك استغلال الأرفف بأكثر من شكل، ولكن يمكنك استغلال شكل الدرجات لتنسيق الكتب و سوف تحصل على مكتبة كتب أنيقة و ملونة.

9. ​لوحة فنية

Appartement Paris 75116 :, ARC et SENS ARC et SENS الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARC et SENS

ARC et SENS
ARC et SENS
ARC et SENS

إذا لم يكن لديك الإمكانيات المادية لاستغلال مساحة ما تحت السلم أو لم تكن المساحة قابلة للاستغلال، يمكنك تجميل الحائط بأكثر الطرق إبداعاً. ففي هذه المساحة تم وضع لوحة فنية ملونة على الحائط المستند إليه السلم . النتيجة حائط رائع و أنيق ومفعم بالحياة ويضيف شخصية للمكان.

كيف تجعل مطبخك أجمل
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