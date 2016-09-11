كيفية استخدام المساحة تحت الدرج – 9 أفكار رائعة!

مساحة ما تحت السلم في الغالب هي مساحة مهملة بدون استغلال أو تخطيط في عملية التصميم المعماري، و لكن هذه المساحة إذا تم إستغلالها بشكل صحيح يمكنها أن تتحول إلى مساحة فعالة في المنزل. فيمكنها أن تكون مكان مناسب لعمل حديقة صغيرة، مكتب، حمام أو خزانة. فاستخدامها ليس بمعقد ولا يحتاج الكثير من الأموال، فقط باستثمار بعض الأموال يمكنك تحويل كل ركن من أركان منزلك إلى مساحة مستغلة بشكل كامل.
تعلم معنا كيف تصنع التغيرات الرائعة لمساحة ما تحت السلم لتجعلها عملية و فعالة و نافعة لأفراد العائلة، فتابع معنا هذه الأفكار.
طريقة لاستغلال هذه المساحة المهملة هي عن طريق عمل حديقة بألوان رائعة لتبعذ سلاماً نفسياً باستخدام الشجيرات والحصى مع إضافة بعض الإضاءة والتي ستضيف جو رومانسي للحديقة. هذه طريقة لطيفة لاستغلال المساحة ولا تطلب الكثير من العناء أوالاهتمام، فقط قد تحتاج إلى استشارة خبير ليدلك على خير الأشجار وأفضل الإختيارات لتجصل على نتيجة مشابهة.
استغلال المساحة تحت السلم لزيادة فضاء غرفة المعيشة، من خلال تصميم مقعد اسمنتي أنيق على طراز المجالس العربية.
إبدأ بقياس المساحة تحت السلم، ثم فكر فيما تحتاجة أكثر وماذا يمكن أن يصنع فارق إذا أضيف لهذه المساحة، فأمامك إختيارات متعددة. هنا قام بإختيار عمل رفوف، لوضع المقتنيات المختلفة فهو إختيار إقتصادي و ناجح دائماً.
لما لا نستغل مساحة ما تحت السلم وأيضاً ما بجانبه بشكل إبداعي؟ فيمكننا وضع الأرفوف والمقتنيات أسفل و بجانب السلالم ليعطي فرصة لخلق مساحة تخزينية كبيرة كما يعطي شكل رائع للحائط والسلم. يمكنك تزين الرفوف بتذكار من سفرك، أو مجموعات خاصة أو أي شئ تريد عرضه، فيمكنك عمل متحفك الخاص في المنزل، كما يمكنك تسليط الضوء عليها حرفياً!
إذا أتيحت الفرصة يمكنك وضع مكتب تحت السلالم لتتحول المساحة المهمله إلى مساحة إستذكار مناسبة للتركيز، فهي تصلح لطفل لا يمتلك المساحة الكافية في غرفته، أو لركن للعمل في المنزل للكبار. إذا كنت تفضل وجود خصوصية يمكنك إغلاق هذه المساحة باستخدام ستارة مثلاً.
هذه فكرة رائعة لاستغلال المساحة كخزانة للملابس ويمكنها أن تكون مساحة عرض للأحذية و الحقائب. يمكنك أيضاً استغلالها لوضع المفروشات أو أدوات التنظيف ومستحضرات التجميل، في كل الأحوال يمكنك غلق هذه المساحة بباب لتمنع تكون الأتربة و لإخفائها و حفظها بشكل جيد، فهي فكرة رائعة وخاصة إذا كنت لا تمتلك المساحة التخزينية الكافية في منزلك.
ومن أجل وظيفة أكثر عملية تم إنشاء هذا الحوض للضيوف تحت السلم، ولكن هذا النوع يترتب على عمق و ارتفاع بئر السلم بشكل كبير. تم دهان الحوائط بلون جذاب، واستخدام حوض ذو تصميم بسيط مع وضع المرآة ذات الإطار الأسود لينهي الركن بشكل أنيق ذو تكلفة متوسطة. فكل ما تحتاجه هو مراجعة الخبراء في إمكاني توصيل المياة ووصلات السباكة لتتأكد من إمكانية تحقيق هذه الفكرة الرائعة.
أحد أسهل و أرخص الإختيارات لإستغلال هذه المساحة، كما أنه أكثرها عملية. يعتمد على عمق المساحة وفي هذا المثال تم عمله بحيث يُمكِنك من وضع صفين من الكتب على كل رف. هناك أيضاً إختيار لوضع المقتنيات المختلفة حيث يمكنك استغلال الأرفف بأكثر من شكل، ولكن يمكنك استغلال شكل الدرجات لتنسيق الكتب و سوف تحصل على مكتبة كتب أنيقة و ملونة.
إذا لم يكن لديك الإمكانيات المادية لاستغلال مساحة ما تحت السلم أو لم تكن المساحة قابلة للاستغلال، يمكنك تجميل الحائط بأكثر الطرق إبداعاً. ففي هذه المساحة تم وضع لوحة فنية ملونة على الحائط المستند إليه السلم . النتيجة حائط رائع و أنيق ومفعم بالحياة ويضيف شخصية للمكان.