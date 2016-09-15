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ديكور أنيق لمنزل من طابقين فى أسبانيا

هنادى موسى هنادى موسى
REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home غرفة نوم
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جولتنا اليوم فى أحد منازل مدينة Sojuela بأسبانيا ، وهو منزل من طابقين اعتمد فى تصميمه على اختيار أثاث وألوان هادئة وبسيطة ، توفر عملية وراحة بالمنزل فهيا بنا نلقى نظرة على أثاث وديكورات المنزل.

غرفة المعيشة

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home غرفة المعيشة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

نبدأ جولتنا فى الطابق الأول للمنزل ويتكون من غرفة المعيشة التى تتسم بإختيار ألوان هادئة للجدران والأثاث تتماشى مع لون الأرضية، بجانب البساطة فى اختيار قطع الأثاث للغرفة والتى توفر عملية وأناقة للغرفة كما توفر مساحة كافية للجلوس والحركة بحرية داخل الغرفة.

نلاحظ أيضًا اختيار ستارة النافذة بألوان هادئة ذات نقوش بسيطة لتسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية لداخل الغرفة مما يبعت على الغرفة جو من الدفء والحيوية والإشراق خاصة مع ألوان الجدران الفاتحة.

ورفوف أعلى التلفاز كديكور تعرض عليه بعض المقتنيات بطريقة لطيفة وطاولة بسيطة تتحرك بسهولى فى الغرفة.

طاولة العشاء

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home غرفة المعيشة
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

ننتقل بعد ذلك لغرفة العشاء المفتوحة على غرفة المعيشة وتشمل طاولة كبيرة  تتسع ل6 أفراد وتمتاز الطاولة بألوان قريبة جدًا من الأثاث والجدران مما يعمل على وحدة التصميم الداخلى للمنزل.

وتزين الطاولة بفازة ورد فى المنتصف وحولها قطع من القماش مخصصة لوضع الأطباق عليها فتحافظ على الطاولة.

المطبخ

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home مطبخ
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

رغم المساحة المحدودة للمطبخ إلا ان تصميمه اعتمد على الإستغلال الأمثل للمساحة المتاحة فحصلنا على مطبخ مجهز بكل الإمكانيات المطلوبة بجانب بار مطبخ صغير لا يشغل حيز كبير من المطبخ ويعمل كطاولة لتناول الإفطار فى الصباح سريعًا.

ولتوفير إضاءة شاملة للمطبخ تم توزيع وحدات إضاءة على السقف بطول المطبخ.

غرفة نوم الزائرين

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home غرفة نوم
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

ويتوفر فى نفس الطايق غرفة نوم معدة للزائرين مجهزة بأثاث بسيط وأنيق وألوان مريحة ومشرقة تبعث الدفء والإسترخاء على نفوس الزائرين.

وتزين الغرفة بسجادة منقوشة ولوحة فنية على الجدران وكذلك اختيار ستارة شفافة لتملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية المريحة.

حمام الضيوف

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home حمام
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

على نفس نمط المنزل صُمم حمام بالطابق الأول بألوان هادئة ومريحة ووحدات إضاءة أنيقة تتماشى مع ألوان أثاث الحمام وتركز إضائتها على المرآة.

سرير من طابقين

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home غرفة نوم
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

صُمم السرير بغرفة الزائرين من طابقين ليستقبل شخصين فى نفس الغرفة، كما تم تركيب وحدات إضاءة منفصلة لكل سرير لتوفر له إضاءة مركزة عند الرغبة لقضاء بعض الوقت فى قراءة كتاب قبل النوم.

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إضاءة السلم

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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Become a Home

وهنا يقع السلم الفاصل بين الطابقين وتم توفير إضاءة موزعة على الجدران لرؤية درجات السلم بوضوح خاصة أنها مطلية بألوان داكنة . ولان الورد من أفضل الديكورات المبهجة يعتمد هذا المنزل على توزيع الزهور فى أماكن متفرقة بأركان المنزل.

غرفة النوم الرئيسية

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home غرفة نوم
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

ويقع بالطابق العلوى غرفة النوم الرئيسية والتى تشتمل على أثاث بسيط وباب زجاجى لشرفة الغرفة عند فتحه نوفر تهوية جيدة للغرفة ويوفر إضاءة طبيعية للغرفة فى فترة النهار.

شرفة المنزل

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home بلكونة أو شرفة
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Become a Home
Become a Home
Become a Home

وللإستمتاع بالهواء الطلق والمنظر الطبيعى الخلاب يمكنك قضاء بعض الوقت فى شرفة غرفتك على كراسى مريحة مع وجود مصباح معدنى ليوفر إضا.ءة هادئة ليلًا لقضاء بعض الوقت فى استرخاء تام.

الحمام الرئيسى

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER EN SOJUELA, Become a Home Become a Home حمام
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

وأخيرًا يوجد حمام كبير فى الطابق العلوى بإمكانيات أكبر تمتاز قطع الأثاث فيه بالبساطة والأناقة فى نفس الوقت، المرآة الكبيرة بإطار ذهبى أنيق ويوفر رؤية أكبر ويعكس إضاءة الحمام، وجود باب زجاجى على حوض الإستحمام يحافظ على نظافة الحمام أثناء الإستحمام.

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