ديكور أنيق لمنزل من طابقين فى أسبانيا

ننتقل بعد ذلك لغرفة العشاء المفتوحة على غرفة المعيشة وتشمل طاولة كبيرة تتسع ل6 أفراد وتمتاز الطاولة بألوان قريبة جدًا من الأثاث والجدران مما يعمل على وحدة التصميم الداخلى للمنزل.

وتزين الطاولة بفازة ورد فى المنتصف وحولها قطع من القماش مخصصة لوضع الأطباق عليها فتحافظ على الطاولة.