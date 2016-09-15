ديكور أنيق لمنزل من طابقين فى أسبانيا

جولتنا اليوم فى أحد منازل مدينة Sojuela بأسبانيا ، وهو منزل من طابقين اعتمد فى تصميمه على اختيار أثاث وألوان هادئة وبسيطة ، توفر عملية وراحة بالمنزل فهيا بنا نلقى نظرة على أثاث وديكورات المنزل.
نبدأ جولتنا فى الطابق الأول للمنزل ويتكون من غرفة المعيشة التى تتسم بإختيار ألوان هادئة للجدران والأثاث تتماشى مع لون الأرضية، بجانب البساطة فى اختيار قطع الأثاث للغرفة والتى توفر عملية وأناقة للغرفة كما توفر مساحة كافية للجلوس والحركة بحرية داخل الغرفة.
نلاحظ أيضًا اختيار ستارة النافذة بألوان هادئة ذات نقوش بسيطة لتسمح بمرور أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية لداخل الغرفة مما يبعت على الغرفة جو من الدفء والحيوية والإشراق خاصة مع ألوان الجدران الفاتحة.
ورفوف أعلى التلفاز كديكور تعرض عليه بعض المقتنيات بطريقة لطيفة وطاولة بسيطة تتحرك بسهولى فى الغرفة.
ننتقل بعد ذلك لغرفة العشاء المفتوحة على غرفة المعيشة وتشمل طاولة كبيرة تتسع ل6 أفراد وتمتاز الطاولة بألوان قريبة جدًا من الأثاث والجدران مما يعمل على وحدة التصميم الداخلى للمنزل.
وتزين الطاولة بفازة ورد فى المنتصف وحولها قطع من القماش مخصصة لوضع الأطباق عليها فتحافظ على الطاولة.
رغم المساحة المحدودة للمطبخ إلا ان تصميمه اعتمد على الإستغلال الأمثل للمساحة المتاحة فحصلنا على مطبخ مجهز بكل الإمكانيات المطلوبة بجانب بار مطبخ صغير لا يشغل حيز كبير من المطبخ ويعمل كطاولة لتناول الإفطار فى الصباح سريعًا.
ولتوفير إضاءة شاملة للمطبخ تم توزيع وحدات إضاءة على السقف بطول المطبخ.
ويتوفر فى نفس الطايق غرفة نوم معدة للزائرين مجهزة بأثاث بسيط وأنيق وألوان مريحة ومشرقة تبعث الدفء والإسترخاء على نفوس الزائرين.
وتزين الغرفة بسجادة منقوشة ولوحة فنية على الجدران وكذلك اختيار ستارة شفافة لتملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية المريحة.
على نفس نمط المنزل صُمم حمام بالطابق الأول بألوان هادئة ومريحة ووحدات إضاءة أنيقة تتماشى مع ألوان أثاث الحمام وتركز إضائتها على المرآة.
صُمم السرير بغرفة الزائرين من طابقين ليستقبل شخصين فى نفس الغرفة، كما تم تركيب وحدات إضاءة منفصلة لكل سرير لتوفر له إضاءة مركزة عند الرغبة لقضاء بعض الوقت فى قراءة كتاب قبل النوم.
وهنا يقع السلم الفاصل بين الطابقين وتم توفير إضاءة موزعة على الجدران لرؤية درجات السلم بوضوح خاصة أنها مطلية بألوان داكنة . ولان الورد من أفضل الديكورات المبهجة يعتمد هذا المنزل على توزيع الزهور فى أماكن متفرقة بأركان المنزل.
ويقع بالطابق العلوى غرفة النوم الرئيسية والتى تشتمل على أثاث بسيط وباب زجاجى لشرفة الغرفة عند فتحه نوفر تهوية جيدة للغرفة ويوفر إضاءة طبيعية للغرفة فى فترة النهار.
وللإستمتاع بالهواء الطلق والمنظر الطبيعى الخلاب يمكنك قضاء بعض الوقت فى شرفة غرفتك على كراسى مريحة مع وجود مصباح معدنى ليوفر إضا.ءة هادئة ليلًا لقضاء بعض الوقت فى استرخاء تام.
وأخيرًا يوجد حمام كبير فى الطابق العلوى بإمكانيات أكبر تمتاز قطع الأثاث فيه بالبساطة والأناقة فى نفس الوقت، المرآة الكبيرة بإطار ذهبى أنيق ويوفر رؤية أكبر ويعكس إضاءة الحمام، وجود باب زجاجى على حوض الإستحمام يحافظ على نظافة الحمام أثناء الإستحمام.
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