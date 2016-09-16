شقة 60 م² مقسمة بشكل ذكي

إذا كان لديك منزل من مساحة 60 متر أو ما يقرب من ذلك فيجب عليك قراءة هذا المقال فقد يعطيك أفكار رائعة لتهيئة مساحة مثل هذه لحياتك، كما انه إذا كان لديك منزل صغير تحتاج لأن تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأشياء مثل حجم الأثاث وشكله وإضاءة المكان وألوان الجدران به وكل ما يخص الديكورات الداخلية.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 7 أفكار رائعة تساعدك في تزيين منزلك الصغير.