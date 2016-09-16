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شقة 60 م² مقسمة بشكل ذكي

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
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إذا كان لديك منزل من مساحة 60 متر أو ما يقرب من ذلك فيجب عليك قراءة هذا المقال فقد يعطيك أفكار رائعة لتهيئة مساحة مثل هذه لحياتك، كما انه إذا كان لديك منزل صغير تحتاج لأن تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأشياء مثل حجم الأثاث وشكله وإضاءة المكان وألوان الجدران به وكل ما يخص الديكورات الداخلية.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال 7 أفكار رائعة تساعدك في تزيين منزلك الصغير.

1. الأثاث متوافق

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

تعتبر غرفة العيشة هي أهم غرف المنزل، وبالتطبيق على هذا المنزل نلاحظ توافق الأثاث مع بعضه والألوان متناسقة واستغلال المساحة الصغيرة بشكل جيد، حيث تم الاعتماد على أريكة طويلة في أحد الجوانب وبالجانب الاّخر تم وضع شاشة التلفزيون مع مكتبة صغيرة بعد أرفف تحتها لحمل الأغراض.

وتتوافق الألوان بشكل جيد مع بعضها حيث اعتمد المنزل على الألوان الفاتحة لأنها تعطي اتساع في المكان، بعكس ما تظهره الألوان القاتمة من ضيق.

2. صالة مفتوحة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

إذا كان لديك منزل بمساحة صغيرة بإنه يمكنك الجميع بين أجزاء المنزل معًا في مكان مفتوح، مع استغلال المساحة بشكل جيد للجمع بين كل هذه الأشياء، ووفقًا للنموذج الذي نعرضه في هذا المنزل فإن هذه صالة كبيرة مفتوحة من غرفة المعيشة وتضم خارجها جزء لغرفة الطعام وجزء مكتبي صغير، حيث تم إزالة الجدران وإعطاء مساحة أكبر للتنقل بين أجزاء المنزل.

3. حلول التخزين الإبداعية

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

تعتبر مشكلة التخزين من أكبر المشاكل التي تواجه أصحاب المنازل الصغيرة بسبب المساحة التي لا تكفي لتخزين كل أغراض المنزل، ولكن بالتصميمات الإبداعية واستغلال المساحات بشكل جيد يمكن أن يتخطى أفراد الأسرة هذه المشكلة، ففي النموذج الذي نعرضه يتضح هنا امتداد الصالة إلى المطبخ، أي أنه بلا جدران ينضم لبقية أجزاء المنزل، وهو مصمم بطريقة مليئة بالأرفف والأدراج والتي يمكن عن طريقها تخزين كل أغراض المطبخ، إضافة إلى المنضدة الكبيرة التي تسمح بتناول الطعام في جزء المطبخ.

كل هذا يأتي بألوان فاتحة متناسقة تكمل تناسق ألوان المنزل وجماله وبساطته.

4. تناسق الألوان

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة السفرة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

تعتبر الألوان هي اللمسة الإبداعية والجمالية لكل منزل، وحسن اختيارها يعطي الشعور بالراحة والهدوء والسعادة حتى وإن كانت في مساحات صغيرة، وهذا التصميم نموذج واضح لتلك الفكرة، حيث أن الجدران كلها مطلية باللون الأبيض الفاتح مع الأرضية السراميكية الفاتحة لتعطي اتساع في المكان وراحة للعين، إذ أن الألوان القاتمة تعطي شعور عكسي وتقلص مساحة المكان، هذا إلى جانب اللمسة الحمراء التي تم وضعها في الجزء المكتبي من المنزل لتعطي لمسة مختلفة وحرارة بسيطة للمكان.

5. الإضاءة المناسبة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES مكتب عمل أو دراسة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

تعتبر الإضاءة هي أهم ما يميز أي مكان، وخلق الإضاءة المناسبة هو أحد الشروط الرئيسية لجمال منزلك وراحتك الشخصية به، وكما يتضح لدينا هنا وحدات إضاءة صغيرة يتملىء بها السقف الخرساني الأبيض، مع وحدات كبيرة في المنتصف تزيد من إضاءة المكان وتخلق أجواء مبهجة.

6. غرفة نوم متكاملة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

في مساحة صغيرة لدينا غرفة نوم معزولة عن الجزء الخارجي وهادئة وبسيطة، بألوان راقية وإضاءة خافتة تريح العين وتهدىء الأعصاب، إذ أن السرير مناسب لمساحة الغرفة مع وجود وحدات الإضاءة داخل ما يسمى ببيوت النور، أي بين الجدران، لتعطي إضاءة خافتة وغير شديدة، ذلك إلى جانب تناسق ألوان الجدران مع لون الأثاث، ما يعطي شعور براحة وبساطة داخل الغرفة.

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7. مواد مختلفة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES حمام
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

كثير من الناس يهملون تصميم الحمام في المساحة الصغيرة، ومع ذلك فإنه من الأشياء المهمة جدًا أن يكون الحمام نظيف ومنظم، وفي هذا النموذج قد تم استخدام مواد مختلفة لعمل هذا الحمام حيث الجدران سيراميكية منقوشة، والباب زجاجي أنيق، والحوض خشبي تعلوه مراّه كبيرة، والأرضية رخامية فاتحة، كل هذه الأشياء تتناغم مع بعضها لتخلق حمام أنيق وبسيط ونظيف.

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Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
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