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8 أفكار لاستخدام أوراق الجدان في منزلك

آية منير آية منير
Tapety z motywem zwierząt i roślin, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران
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في الآونة الأخيرة ظهر ورق الحائط كصيحة جديدة في عالم الديكورات بأشكال وألوان وأنواع عديدة، من أهم مميزات ورق الحائط إنه يأتى كبديل مناسب للطلاء التقليدي، ومن هنا بدأ المصممون الاهتمام بهذا العنصر الجديد في عالم الديكور وظهر العديد من التصميمات الجذابة منها الكلاسيكي والمودرن والجرئ والبسيط..

Casa di Juhana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

يتناسب ورق الحائط باختياراته المتعددة بتوافقه مع كل طراز مما جعل الإقبال عليه في تزايد، فورق الحائط لم يعد كما السابق اختيار ممل ولا جديد فيه ، بالعكس فإنه أصبح الاختيار الأمثل في أي تصميم.. مما لاشك فيه أن عملية الاختيار عملية صعبة في ظل كل هذا التنوع، لذا سنقدم لك مجموعة من الأفكارالتي قد تساعدك حين تختار ورق الحائط الخاص بمنزلك .

1- ألوان مناسبة..

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

حين يكون الفراغ ذو مساحة صغيرة استخدم ورق الجدران بألوان فاتحة وحيادية ليمنح الغرفة الاتساع، كما أنها تتوافق بسهولة مع معظم ألوان الاثاث اما ان كان ضروريا استخدام لون قاتم فاستخدمه على حائط واحد فقط في الغرفة..

2- الأسود الأنيق.

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مكتب عمل أو دراسة
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يزيد تميز التصميم بوجود ورق الجدران الأسود اللامع الجذاب المثبت على الحائط . إن الرسوم المطبوعة على ورق الجدران تنتمي للطراز الحديث, وممزوج بطريقة مثالية مع الأرضية المميزة .

3 – المطبخ والحمام

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz حمام
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

إن كان ميزانيتك تسمح، فاختيار ورق الحائط لجدران المطبخ والحمام سيكون مناسب لك.. من المعروف أن المطبخ والحمام هم أكثر الاماكن التى تتعرض للاتساح والمياه والأبخرة والزيوت وصعب تجديدها من حين لآخر للتكلفة، ويفضل استخدام السيراميك أو اي مواد قابلة للتنظيف السريع، ولكن إن كان ميزانيتك تسمح بتغيير ورق الحائط من فترة لاخرى .. فلا تتردد..

4 – خطوط أفقية..

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

وإن كان مساحة فراغك صغية فورق الحائط ذي الخطوط الأفقية تمنحك مساحة بصرية ولكن استخدامها على اكثر من حائط يجعل السقف يبدو اقل ارتفاعاً وكأن أبعاد الغرفة اصبحت اقصر لذا يجب الحذر عند استخدامها..

6 – خطوط رأسية

Projecto Residencial - Alto dos Moinhos, Lisboa, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES غرفة الاطفال White
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

إن كان الارتفاع لا يتناسب مع مساحة غرفتك فورق الحائط بالخطوط الرأسية يمنحك انطباع بصري بان السقف اكثر طولاً ويفضل استخدامه في حائط واحد داخل الغرفة ..

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5 – مرسوم يدويا

Bureaux My Little Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny مساحات تجارية شركات
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

يظهر جمال الغرفة مع الأوراق والأزهارالجميلة المرسومة يدويا والتي تعطيها المظهر الفني و الحقيقي. تتزين الجدران بين النوافذ الكبيرة بورق الجدران الذي يعطي طابع ساحر ودقيق جدا.

7 – أفكار جريئة

Siren Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,woman,face
Pixers

Siren

Pixers
Pixers
Pixers

لا تترد في اختيار فكرة جريئة وتنفيذها في منزلك حتى وان كانت الفكرة ذو لون أسود غير لامع ، كما في هذا التصميم اختار المصمم وجه فتاة جميلة رسمها على ورق الجدران المستخدم في تصميمه، مما أضاف لمسة من الطراز الحديث للتصميم وأثار إعجاب وانبهار كل من يتابع التصميم..

8 – ألوان متداخلة ..

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

من أجل إبراز منظر غرفتك, يمكنك مطابقة لون ورق الجدران مع الأغطية والمخدات. جدار غرفة النوم مغطى بدرجات ألوان متداخلة التي توفر تطابق مثالى لكل قطع أثاث الغرفة معا..

وأخيرا يمكن أن تتعرف أكثر على خامات مختلفة لجدران منزلك من خلال هذا المقال كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية

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