8 أفكار لاستخدام أوراق الجدان في منزلك

يتناسب ورق الحائط باختياراته المتعددة بتوافقه مع كل طراز مما جعل الإقبال عليه في تزايد، فورق الحائط لم يعد كما السابق اختيار ممل ولا جديد فيه ، بالعكس فإنه أصبح الاختيار الأمثل في أي تصميم.. مما لاشك فيه أن عملية الاختيار عملية صعبة في ظل كل هذا التنوع، لذا سنقدم لك مجموعة من الأفكارالتي قد تساعدك حين تختار ورق الحائط الخاص بمنزلك .