8 أفكار لاستخدام أوراق الجدان في منزلك

في الآونة الأخيرة ظهر ورق الحائط كصيحة جديدة في عالم الديكورات بأشكال وألوان وأنواع عديدة، من أهم مميزات ورق الحائط إنه يأتى كبديل مناسب للطلاء التقليدي، ومن هنا بدأ المصممون الاهتمام بهذا العنصر الجديد في عالم الديكور وظهر العديد من التصميمات الجذابة منها الكلاسيكي والمودرن والجرئ والبسيط..
يتناسب ورق الحائط باختياراته المتعددة بتوافقه مع كل طراز مما جعل الإقبال عليه في تزايد، فورق الحائط لم يعد كما السابق اختيار ممل ولا جديد فيه ، بالعكس فإنه أصبح الاختيار الأمثل في أي تصميم.. مما لاشك فيه أن عملية الاختيار عملية صعبة في ظل كل هذا التنوع، لذا سنقدم لك مجموعة من الأفكارالتي قد تساعدك حين تختار ورق الحائط الخاص بمنزلك .
حين يكون الفراغ ذو مساحة صغيرة استخدم ورق الجدران بألوان فاتحة وحيادية ليمنح الغرفة الاتساع، كما أنها تتوافق بسهولة مع معظم ألوان الاثاث اما ان كان ضروريا استخدام لون قاتم فاستخدمه على حائط واحد فقط في الغرفة..
يزيد تميز التصميم بوجود ورق الجدران الأسود اللامع الجذاب المثبت على الحائط . إن الرسوم المطبوعة على ورق الجدران تنتمي للطراز الحديث, وممزوج بطريقة مثالية مع الأرضية المميزة .
إن كان ميزانيتك تسمح، فاختيار ورق الحائط لجدران المطبخ والحمام سيكون مناسب لك.. من المعروف أن المطبخ والحمام هم أكثر الاماكن التى تتعرض للاتساح والمياه والأبخرة والزيوت وصعب تجديدها من حين لآخر للتكلفة، ويفضل استخدام السيراميك أو اي مواد قابلة للتنظيف السريع، ولكن إن كان ميزانيتك تسمح بتغيير ورق الحائط من فترة لاخرى .. فلا تتردد..
وإن كان مساحة فراغك صغية فورق الحائط ذي الخطوط الأفقية تمنحك مساحة بصرية ولكن استخدامها على اكثر من حائط يجعل السقف يبدو اقل ارتفاعاً وكأن أبعاد الغرفة اصبحت اقصر لذا يجب الحذر عند استخدامها..
إن كان الارتفاع لا يتناسب مع مساحة غرفتك فورق الحائط بالخطوط الرأسية يمنحك انطباع بصري بان السقف اكثر طولاً ويفضل استخدامه في حائط واحد داخل الغرفة ..
يظهر جمال الغرفة مع الأوراق والأزهارالجميلة المرسومة يدويا والتي تعطيها المظهر الفني و الحقيقي. تتزين الجدران بين النوافذ الكبيرة بورق الجدران الذي يعطي طابع ساحر ودقيق جدا.
لا تترد في اختيار فكرة جريئة وتنفيذها في منزلك حتى وان كانت الفكرة ذو لون أسود غير لامع ، كما في هذا التصميم اختار المصمم وجه فتاة جميلة رسمها على ورق الجدران المستخدم في تصميمه، مما أضاف لمسة من الطراز الحديث للتصميم وأثار إعجاب وانبهار كل من يتابع التصميم..
من أجل إبراز منظر غرفتك, يمكنك مطابقة لون ورق الجدران مع الأغطية والمخدات. جدار غرفة النوم مغطى بدرجات ألوان متداخلة التي توفر تطابق مثالى لكل قطع أثاث الغرفة معا..
وأخيرا يمكن أن تتعرف أكثر على خامات مختلفة لجدران منزلك من خلال هذا المقال كيف تجعل جدران منزلك قطعة فنية