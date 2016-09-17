بيت كبير مناسب للعائلة الكبيرة

نحن في مقالاتنا اليومية نسعى دومًا لأن نمدكم بكل ما هو جديد وعصري حول ديكورات المنازل والأثاث، لكي تتولد لديك أكثر من فكرة تساعدك في تأسيس منزل مريح ومتكامل ويليق بزوق الأسرة ويكون واجهة مشرفة لك أمام ضيوفك.
ولذلك نقدم لك اليوم تصميم داخلي لمنزل في برشلونة مُصمم على الطريقة الحديثة بألوان مميزة وأثاث أنيق.
في هذا المنزل تم الاستغناء عن الجدران لتكون أغلب أجزاء المنزل مفتوحة على بعضها بشكل يعطي مساحة واتساع أكبر للمكان، وقد تم تقسيم الصالة إلى جزء داخلي يحتوي على غرفة جلوس وجزء مكتبي بسيط، وفي الخارج أريكة وجلسة صغيرة وغرفة طعام تمتد جانبًا إلى المطبخ.
وقد تم الاعتماد على الألوان الفاتحة لطلاء الجدران الخرسانية والسيراميك الفاتح للأرضية، فالألوان الفاتحة تعطي الشعور بالبهجة والاتساع.
تعد غرفة السفرة من أساسيات المنزل، وقد تم الاعتماد على كراسي قماشية خضراء ومنضدة خشبية من خشب الكونتر الأنيق، هذا بالإضافة إلى فن الإضاءة الذي يظهر بوضوح في حسن اختيار وحدات الإضاءة التي تتدلى من السقف الخرساني الأبيض فوق السفرة، والتي لا تأخذ سوى مساحة بسيطة وصغيرة في الصالة ولكنها تضيف لمسة جمالية رائعة.
تم تصميم المطبخ بطريقة عصرية حديثة، حيث يبدو في قمة الأناقة باللون الفضي الذي يعطي لمعان للأثاث، هذا بالإضافة إلى الأرضية الرخامية الفاتحة مع الإضاءة الجيدة، التي تسمح بوجود رؤية جيدة داخل أركان المطبخ، كما أن المطبخ مكون من عدة دواليب وأرفف كثيرة تسمح بسهولة تخزين المنتجات المنزلية بسهولة، بالإضافة إلى أنه يتبع النظام الأمريكي في كونه مفتوح على الخارج.
تعتبر غرفة المعيشة من أهم أركان البيت إذ أنها محور للجلوس، وتقضي العائلة أغلب أوقاتها فيها، وقد تم تصميمها بطريقة رائعة، حيث الأرضية الخشبية التي تغطيها سجادة رمادية بسيطة، والأثاث الأنيق الذي يتكون من أريكتين للجلوس من القماش الرمادي المتين، مع عدة وسائد بألوان مختلفة يدخل فيها اللون الأخضر ليعطي اختلاف، ومنضدة خشبية أنيقة بمنتصف الغرفة.
كما أن الغرفة تحتوي على نافذتين كبيرتين تنسدل عليهم الستائر البيضاء وتعطي بساطة ورقة للغرفة، كما أن الجانب الأيمن من الغرفة يحمل مكتبة خشبية تحوي مجموعة كبيرة من الكتب وشاشة تلفزيون كبيرة أيضًا، وقد تم تصميم السقف بطريقة مميزة ومضلعة بعيدة تمامًا عن التقليدية، وتبدو في قمة الأناقة.
إن مُحبي القراءة يصممون حتمًا جزءًا مكتبيًا في منازلهم يقضون فيه أوقاتهم برفقة الكتب، أو أنهم يستخدمونه بإنهاء ما يخص أعمالهم، وفي هذا المنزل تم تخصيص جزء مكتبي صغير يحتوي على رف خشبي كبير وأمامه كراسي بسيطة، وأعلاه عدة أرفف تحمل الكتب والأغرض الخاصة، إضافة إلى الكرسي الكبير ما يُسمى بـ
الفوتيه القماشي الأزرق، يبدو مريحًا ومناسبًا للاسترخاء والقراءة.
يبدو الممر الداخلي
الطرقة في هذا المنزل غاية في الروعة والجمال، كما أنها مختلفة بتلك اللمسات الخضراء التي تملئها، مع الأرضية الخشبية الأنيقة والجدران الخرسانية المطلية باللون البيج الفاتح.
يزداد اهتمام الأسرة بتصميم غرفة الأطفال، حتى تكون مناسبة لاسترخاء اولادهم وراحتهم الشخصية، وفي هذا التصميم نجد غرفة بسيطة بسريرين وأرضية خشبية وجدران خرسانية مطلية باللون البينك، تبدو الإضاءة واضحة ومناسبة مع تلك المفروشات الزاهية باللون الأزرق، مع ترك مساحات مناسبة للحركة في الغرفة.
يبدو تصميم الحمام بسيط وغير متكلف، عصري وأنيق يتكون من أرضية خشبية وجدران خرسانية بيضاء إلى جانب الحوض السيراميكي الرائع الذي يستند على مجموعة دواليب يمكن حمل الأغراض بها، وتلك المراّة أعلى الحوض التي تعطي اتساع وتزيد من جماله وأناقته.
حمام أنيق وبسيط بنفس ألوان الحمام الثاني ولكنه أكبر منه في المساحة حيث يتميز بوجود حوضين للوجه وركن خاص للاستحمام، إلى جانب السقف الخشبي الأنيق والأرضية السيراميكة الفاتحة والمراّة الكبيرة بعرض الحائط تعطي اتساع وأناقة للحمام.
غرفة النوم هي الجناح الملكي في أي منزل ولذلك يجب أن يُراعى الدقة في اختيار الأثاث والألوان بها، ولدينا هنا غرفة نوم من سرير كبير خشبي بظهر جلدي أنيق، مع أرضية خشبية مُغطاه بسجادة بيضاء غير منقوشة، وشباك صغير وبسيط تنسدل عليه ستائر بيضاء بسيطة، كل هذا وسط إضاءة خافتة تناسب الأجواء الهادئة لغرفة النوم.
غرفة نوم بكامل أناقتها تبدو في قمة الروعة والجمال، بأرضية خشبية وجدران خرسانية مطلية باللون البينك، وسرير كبير باللون البيج الفاتح، ومفروشات بلمسة خضراء، وأريكة سوداء أنيقة للجلوس أمام السرير، بالإضافة إلى النافذة الصغيرة التي تنسدل عليها الستائر البيضاء البسيطة.
في الجزء الأمامي للسرير توجد جزء مكتبي بسيط وخشبي مكون من جزئين، في الأعلى عدة أرفف تحمل الكتب والأغراض، والجزء السفلي له عدة أدراج بسيطة تحمل شاشة تلفزيون كبيرة أمام التلفزيون، وكرسي قماشي بسيط أمامه، هذا بالإضافة إلى وحدات الإضاءة البسيطة المرضعة في السقف وتعطي شكل أنيق للغرفة.
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