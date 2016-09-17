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10 حلول لشرفة مميزة بميزانية منخفضة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
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كلنا نحلم بشرفة أو بلكونة جميلة ومريحة وحميمية، لكن كثيرا ما تقف الميزانية أمام الأحلام البسيطة، الخبر الجيد هنا أنه يمكنك أن تستمتع ببلكونة مميزة وذو شخصية فريدة بميزانية منخفضة، الأمر بسيط ولا تتصور أن الحصول على بلكونة مبهجة ومميزة يكلف مبالغ طائلة، والدليل على ذلك هو العشر أفكار التالية التي ستلهمك لتجميل شرفتك على طريقتك الخاصة وبميزانية منخفضة. كما أن الأمر يمكن أن يحدث بشكل تدريجي وعلى فترات متباعدة، فيمكنك اقتناء كل فترة قطعة فريدة تحتاجها لشرفتك، فقط ضع الأمر في حساباتك وستصل له في النهاية.

1. اصنع بنفسك

Frühlingsgarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

تزين البلكونة يمكن أن يتم بخطوات بسيط وغير مكلفة، افتح خزانة مطبخك واستغل الأواني الزجاجية المتراكمة أسفل الحوض لتزرع فيها زهورك المفضلة، يمكنك تعليقها كما في الصورة بإطار حديدي، أو تزينها بالخيوط أو الرسم عليها بألوان الزجاج.

2. أثاث قابل للطي

Terraza , Idea Interior Idea Interior حدائقأثاث خشب Wood effect
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

وجود كراسي و طاولة بالبلكونة شيء لابد إذا أردت استغلالها حقا، ستكون فرصة رائعة لتناول الإفطار أو حتى العمل على جهازك الشخصي في الهواء الطلق، يمكنك اختيار أثاث قابل للطي فهو يتناسب كثيرا مع الشرفات وبطبيعته لا يشغل حيز كبير ويمكن غلقه وركنه في أحد أركان الشرفة إذا احتجت كامل المساحة في شيء آخر، تتنوع خامات الأثاث القابل للطي بين الخشبي والمعدني وأقلهم تكلفة وهو البلاستيكي، اختار الخامة المناسبة لميزانيتك.

3. حديقة بالشرفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

الزهور والنباتات الجميلة من أشهر عناصر ديكور الشرفات، فهي تجعل الشرفة مكانا نابضا بالحياة ومبعثا للراحة والاسترخاء، ويمكنك فرش أرضية الشرفة بالنجيلة الصناعي ليكتمل المشهد كما بالصورة.

4. أصص خشبية

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

الأصص الخشبية عنصر جمالي رائع إذا وجد بشرفتك، يمكنك شراء صناديق الفاكهة بسعر زهيد للغاية وإعادة استخدما كوحدة لتعلق بها نباتاتك، وإذا أردت مزيدا من البهجة أضيف لها بعض الطلاء بألوان مختلفة.

5. شوي واستمتاع

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

مهما كانت شرفتك صغيرة المساحة، لا تعتقد أبدا أنك لن تتمكن من الاستفادة منها ولا تتركها مأوى للكراكيب، التصميم في الصورة خير دليل على ذلك، فرغم بساطة المساحة إلا أن قاطني المنزل أصروا على استغلالها بوضع مقعد مبطن ووسائد وطاولة وشواية، بينما النباتات والزهور والأعشاب العطرية معلقة بسور البلكونة.

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6. حلول عملية

Decoración del Hogar, Sílice - almacén de diseño - Sílice - almacén de diseño - بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Sílice – almacén de diseño –

Sílice - almacén de diseño -
Sílice – almacén de diseño –
Sílice - almacén de diseño -

إذا تجولت بمتاجر أثاثات الشرفات ستجد حلولا عملية كثيرة وسعرها في متناول اليد، مثل هذه الرفوف البلاستيكية المميزة لتعليق أصص الزرع بالشرفة

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7.فكر خارج الصندوق

Hogar, EnKaja EnKaja بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

هذه القواعد الخشبية يستخدمها تجار الشحن والتحميل كثيرا في مخازنهم، يمكنك شراء اثنين بسعر زهيد مع شلته اسفنجية وبهذا يكون دليك مقعد مريح ومتسع بالشرفة، تلاعب بألوان الأقمشة التي ستستخدمها مع الوسائد والشلت حتى تضفي جوا مبهجا للشرفة.

8.ألوان نابضة بالحياة

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

الدرجات القوية والفاقعة من الألوان تضفي مزيد من الحيوية والبهجة بأي مكان، يمكنك اللعب بالألوان في الوسائد والسجاد أو حتى تعليق زجاجات ملونة ببالتة الألوان المفضلة لك.

9. مقاعد منفوخة

Porthleven, LEIVARS LEIVARS بلكونة أو شرفة
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

المقاعد المنفوخة أو البين باج كما يطلق عليها ستكون فكرة رائعة أيضا للشرفة، لتجلس عليا باسترخاء تام وأنت تشرب مشروبك الدافئ بالصباح.هذه المقاعد متوفرة بخامات وبأسعار مختلفة جدا، الأنسب للشرفة هى المقاعد المصنوعة من قماش مضاد للماء وسهل التنظيف

10. غضاءة ساحرة

Private Villa in French Riviera, Cannata&Partners Lighting Design Cannata&Partners Lighting Design بلكونة أو شرفة
Cannata&amp;Partners Lighting Design

Private Villa in French Riviera

Cannata&Partners Lighting Design
Cannata&amp;Partners Lighting Design
Cannata&Partners Lighting Design

وأخيرا ..لا تترك شرفتك معتمة ليلا، أضف لها لمسة ساحرة بالإضاءة الخافتة كما بالصورة، هناك أفكار لا حصر لها في استخدام هذا النوع من الإضاءة بشكل جمالي وتأكد أنها ستمنحك شرفتك جمالا وسحرا وكأنها قطعة من قصة خيالية.

اعرف أكثر عن البورسيلين وتصميماته المتنوعة
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