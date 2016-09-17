10 حلول لشرفة مميزة بميزانية منخفضة

كلنا نحلم بشرفة أو بلكونة جميلة ومريحة وحميمية، لكن كثيرا ما تقف الميزانية أمام الأحلام البسيطة، الخبر الجيد هنا أنه يمكنك أن تستمتع ببلكونة مميزة وذو شخصية فريدة بميزانية منخفضة، الأمر بسيط ولا تتصور أن الحصول على بلكونة مبهجة ومميزة يكلف مبالغ طائلة، والدليل على ذلك هو العشر أفكار التالية التي ستلهمك لتجميل شرفتك على طريقتك الخاصة وبميزانية منخفضة. كما أن الأمر يمكن أن يحدث بشكل تدريجي وعلى فترات متباعدة، فيمكنك اقتناء كل فترة قطعة فريدة تحتاجها لشرفتك، فقط ضع الأمر في حساباتك وستصل له في النهاية.