أكثر 5 مقالات مشاهدة هذا الأسبوع

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السكن في مدن كبرى مثل لندن ونيويورك أمر ممتع حقًا لكن لا يمكنك الحصول على شقق ذات مساحة كبيرة على عكس المدن الأخرى لأنها في هذه الحالة ستكون التكلفة باهظة جدًا، لذا السكن في شقق ذات مساحة محدودة وعملية هو الحل الأمثل للجمع بين ميزتين وهما السكن في مدينة كبيرة وامتلاك شقة عملية وغير مكلفة .
لذا نقدم لك في هذا الموضوع مشروع لمجموعة من الخبراء ، شقة لمن يحب السكن في الحضر وسط المدن الكبرى حتى يضمن حرية الحركة والذهاب إلى المطاعم ودور السينما، وفي نفس الوقت يريد منزل مريح وعملي، دعنا نعرض لك هذه الشقة العملية ذات المساحة المحدودة .
تشكل المساحه الضيقه للحمام عائقاً يحول دون الوصول لمكان منظم،فالمساحه الصغيره تعني الإزدحام بالأغراض و بالتالي حدوث الفوضى عند أي حركه.
و قد يظن البعض أن الحصول على حمام منظم يأتي عن طريق تخزين أغراض الحمام الضيق في مكان آخر خارجه!،ولكن هذا ليس بالحل العملي،كما أنه يسبب الإختناق في مكان آخر من المنزل. و نحن في هوميفاي سنعرض عليك مجموعه من الحمامات الضيقه و لكنها منظمه بطريقه ذكيه يمكنك اقتباس الأفكارمنها لتطبيقها على الحمام صغير المساحه في منزلك.
حسن الضيافه لا يعني تقديم أشهى المشروبات و الأكلات فقط،ولكنه يعني أيضاً تجهيز منزلك بشكل مليء بالألفه و الترحاب لإستقبال ضيوفك.
ويعد مدخل المنزل ركناُ أساسياً في الترحيب بالزوار،فبالرغم من قلة الوقت الذي نقضيه فيه،إلا أن المدخل الناجح يترك انطباعاً إيجابياً يدوم في ذاكرة الزائرين. فلا تجعل من صغرالمساحة عائقاً يمنع الحصول على مدخل أنيق،و حاول أن تخلق فيه مساحة مميزه تفصل بين خارج المنزل و داخله،وتعطي فكره تمهيديه عن ذوقك الفريد في منزلك. و نحن في هوميفاي نهتم بتقديم الحلول لأهم المشاكل التى قد تواجهك في تصميم أو إعادة تجديد منزلك،لذا سنقدم لك اليوم 10 نمادج أنيقه للمداخل الصغيره،والتى يمكنك تنفيذها بسهوله!.
هناك أكثر من شكل و تصميم للحمام يختلف باختلاف الزمن الخاص به و الطراز المصمم بواسطته و من مميزات الحمام في تصميمه بالذات أنه يعتبر من بين الغرف القليلة في المنزل التي يوجد لها تشكيلات لا نهائية ليست كلها تصلح لشغل ذلك المكان في بيتنا ، لذا فهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار الديكور الانسب لحمام بيتنا ليكون بحق مكاناً للراحة و الخصوصية ، هنا سنسرد لكم بالتتابع أكثر من معيار لاختيار ديكور لحمامك على كيفك و في الوقت نفسه يتماشى مع روح العصر في التصميم ..
الغرف الصغيره تحتاج إلى تركيز و تخطيط من نوع خاص عند تصميمها،لأن الأخطاء فيها لن تستطيع الإختباء خلف ستار المساحه الشاسعه،وستظهر للعيان فور النظر للغرفه. كما أن إهدار المساحه يعد شيئاً غير مقبولاً،لأنه سوف يؤرقك و يتسبب بالفوضى السريعه.
لذا تقدم لك هوميفاي اليوم 10 وصايا لتنفيذها عند تصميم الأماكن الضيقه،لتساعدك في الحصول على حيز أكثر رحابه و نظام.