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أكثر 5 مقالات مشاهدة هذا الأسبوع

جحا جحا
TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
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نستعرض لكم خمسة مقالات هي الأكثر قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

شقة مساحتها 35 م² تجمع بين العملية والأناقة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

السكن في مدن كبرى مثل لندن ونيويورك أمر ممتع حقًا لكن لا يمكنك الحصول على شقق ذات مساحة كبيرة على عكس المدن الأخرى لأنها في هذه الحالة ستكون التكلفة باهظة جدًا، لذا السكن في شقق ذات مساحة محدودة وعملية هو الحل الأمثل للجمع بين ميزتين وهما السكن في مدينة كبيرة وامتلاك شقة عملية وغير مكلفة . 

لذا نقدم لك في هذا الموضوع مشروع لمجموعة من الخبراء  ، شقة لمن يحب السكن في الحضر وسط المدن الكبرى حتى يضمن حرية الحركة والذهاب إلى المطاعم ودور السينما، وفي نفس الوقت يريد منزل مريح وعملي، دعنا نعرض لك هذه الشقة العملية ذات المساحة المحدودة .

رابط المقال هنا

7 حمامات صغيره،منظمه،ساحره!.

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

تشكل المساحه الضيقه للحمام عائقاً يحول دون الوصول لمكان منظم،فالمساحه الصغيره تعني الإزدحام بالأغراض و بالتالي حدوث الفوضى عند أي حركه.

و قد يظن البعض أن الحصول على حمام منظم يأتي عن طريق تخزين أغراض الحمام الضيق في مكان آخر خارجه!،ولكن هذا ليس بالحل العملي،كما أنه يسبب الإختناق في مكان آخر من المنزل. و نحن في هوميفاي سنعرض عليك مجموعه من الحمامات الضيقه و لكنها منظمه بطريقه ذكيه يمكنك اقتباس الأفكارمنها لتطبيقها على الحمام صغير المساحه في منزلك.

رابط المقال هنا

8 أسرار تجعل المداخل الصغيرة رائعة

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

حسن الضيافه لا يعني تقديم أشهى المشروبات و الأكلات فقط،ولكنه يعني أيضاً تجهيز منزلك بشكل مليء بالألفه و الترحاب لإستقبال ضيوفك.

ويعد مدخل المنزل ركناُ أساسياً في الترحيب بالزوار،فبالرغم من قلة الوقت الذي نقضيه فيه،إلا أن المدخل الناجح يترك انطباعاً إيجابياً يدوم في ذاكرة الزائرين. فلا تجعل من صغرالمساحة عائقاً يمنع الحصول على مدخل أنيق،و حاول أن تخلق فيه مساحة مميزه تفصل بين خارج المنزل و داخله،وتعطي فكره تمهيديه عن ذوقك الفريد في منزلك. و نحن في هوميفاي نهتم بتقديم الحلول لأهم المشاكل التى قد تواجهك في تصميم أو إعادة تجديد منزلك،لذا سنقدم لك اليوم 10 نمادج أنيقه للمداخل الصغيره،والتى يمكنك تنفيذها بسهوله!.

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9 حمامات يجب مشاهدتهم قبل تجديد حمام بيتك

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

هناك أكثر من شكل و تصميم للحمام يختلف باختلاف الزمن الخاص به و الطراز المصمم بواسطته و من مميزات الحمام في تصميمه بالذات أنه يعتبر من بين الغرف القليلة في المنزل التي  يوجد لها  تشكيلات لا نهائية ليست كلها تصلح لشغل ذلك المكان في بيتنا ، لذا فهناك معايير يجب مراعاتها في اختيار الديكور الانسب لحمام بيتنا ليكون بحق مكاناً للراحة و الخصوصية ، هنا سنسرد لكم بالتتابع أكثر من معيار لاختيار ديكور لحمامك على كيفك و في الوقت نفسه يتماشى مع روح العصر في التصميم ..

رابط المقال هنا

10 تصاميم ذكية لغرف النوم الصغيره

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

الغرف الصغيره تحتاج إلى تركيز و تخطيط من نوع خاص عند تصميمها،لأن الأخطاء فيها لن تستطيع الإختباء خلف ستار المساحه الشاسعه،وستظهر للعيان فور النظر للغرفه. كما أن إهدار المساحه يعد شيئاً غير مقبولاً،لأنه سوف يؤرقك و يتسبب بالفوضى السريعه.

لذا تقدم لك هوميفاي اليوم 10 وصايا لتنفيذها عند تصميم الأماكن الضيقه،لتساعدك في الحصول على حيز أكثر رحابه و نظام.

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8 نصائح لتصميم مساحة الشواء المثالية

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