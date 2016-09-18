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10 أفكار لتصميم حمام سباحة متميز بمنزلك

آية منير آية منير
Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad; Garderobe, Swimmingpool, Sauna - nicht nur die Aussicht ist fantastisch... , LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH مسبح
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حمامات السباحه أصبحت الآن من متطلبات كل منزل عصري، وخاصة إن كان المنزل ذو حديقة كبيرة تتسع لحمام سباحة وحديقة منزلية، كثيرا ما نجد في هذة الأحيان حمام سباحة أو بركة سباحه شاسعة ملحقة بالمنزل وتعتبر جزء هام من تصميم المنزل بشكل عام، فإن حمام السباحة هو بمثابة متنفس لجميع أفراد العائلة وكذلك قد تجتمع العائلة والاصدقاء حول حوض السباحة لتناول العشاء او ان تقوم بحفلة شواء حوله .

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حمامات السباحة متنوعة ومتعددة التصميمات والأشكال، وتختلف من حيث أسلوب الإنشاء والتجهيزات، كانت الخرسانة المسلحة فقط المتوفرة في عالم التصميم  بأشكال مختلفة، ومع تطورعالم الديكورظهرت تصميمات جديدة، سنقدم لك مجموعة من التصميمات الرائعة لحمامات السباحة وقد تود في اقتناء أحدهم في منزلك ..

1 – بركة صغيرة وسط الرمال

TRULLO - CISTERNINO , STUDIOTALENT srl STUDIOTALENT srl مسبح
STUDIOTALENT srl

STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl
STUDIOTALENT srl

كما نرى يمكنك عمل حمام سباحة بمختلف المساحات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يمكنك عمل حمام سباحة صغير وسط رمال وتنقل أجواء الشواطئ إلى منزلك..

2 – الاسترخاء ..

PISCINA NATURAL – SANTA MARIA DI LEUCA – Puglia, SYS PISCINE SYS PISCINE مسبح
SYS PISCINE

SYS PISCINE
SYS PISCINE
SYS PISCINE

لا يوجد شيء أروع من استرخاء ما بعد السباحة، يمكن أن نستغل الرمال المحيطة للحمام السباحة في توفير منطقة للاسترخاء والاستمتاع بالجو المشمس والهواء المنعش ..

3 – الطبيعة الخلابة..

El Descanso Natural Pool, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مسبح Green
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

اصنع لوحة من الطبيعة الخلابة في منزلك، فا بمجرد تصميم حديقة منزلية بسيطة مليئة باللون الأخضر تحيط بحمام سباحة ذو تصميم عشوائي غير منتظم لنقل احساس الطبيعة فعلا، هذا التصميم كافى لتحويل منزلك إلى جنتك الخاصة ..

4 – حمام سباحة صخري..

Tutto un nuovo concetto di piscina, Biodesign pools Biodesign pools مسبح
Biodesign pools

Biodesign pools
Biodesign pools
Biodesign pools

هنا المصمم احترم طبيعة البيئة المحيطة بالمنزل كطبيعة صخرية وصمم حمام السباحة متناسب معها، إضافة اللون الأزرق على الطبيعة الصخرية جعلها تنبض بالحياة والجمال..

5- ممشى خشبي

SAN PATRICIO II, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos مسبح
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

أهم ما يميز أي حمام سباحة بعد أن يكون تصميمه مبتكر ومناسب لمنزلك أن يكون ذو ممشى رائع، كما نرى هذا استعان المصمم بالخشب لتصميم ممشى خاص بحمام السباحة يجذب الانتباه ويعطي دفء وحميمية للتصميم..

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6 – تصميم خاص..

Casa AP+VP, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA مسبح
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

حمام سباحة داخلى صغير ذو تصميم مبتكر، هذا التصميم حافظ على جانب الخصوصية وجعل منه جزء خاص بالمنزل، بالإضافة إلى قليل من النباتات لتصميم حديقة صغيرة تناسب حجم حمام السباحة ..

7 – تجمع عائلي..

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura مسبح
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

حين نمتلك حديقة خاصة وحمام سباحة خاص، لا تتردد أن تصمم جلسة عائلية لتناول وجبة الغداء أو العشاء في جو هادئ مع نسمات الهواء المنعشة..

8 – زهور عائمة..

Balena Pools, Balena GmbH Balena GmbH مسبح حديقة
Balena GmbH

Balena GmbH
Balena GmbH
Balena GmbH

تحديد ركن خاص ف حمام السباحة كقطعة ديكورية، زهور ونباتات عائمة صغيرة تترك مسة من الطبيعة الخلابة لحمام السباحة الخاصة بمنزلك..

9- لمسة ديكورية

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مسبح
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لا تتردد في أن تبذل قليل من الجهد لتصميم حوض سباحة مع حديقة منزلية رائعة، كما نرى حمام سباحة مرتفع قليلا عن مستوى حديقة المنزل وممر صغير رخامي، وممشي صخري رائع ..

10 – إضاءة ليلة..

Apartamento residencial camuri, JM Diseños JM Diseños مسبح
JM Diseños

JM Diseños
JM Diseños
JM Diseños

الإضاءة تلعب دورا هاما في تحويل أي تصميم عادي إلى تصميم مبهر وجذاب، دائما ما لجأ المصممون إلى استخدام الإضاءة لإظهار جمال التصميم، عند توفير إضاءة مناسبة، توفر لك جو رومانسي وهادئ لعشاء خاص والاستمتاع بجمال الليل وهدوءه..

Hochwertige Stahlwandpools mit langer Haltbarkeit, Pool + Wellness City GmbH Pool + Wellness City GmbH مسبح
Pool + Wellness City GmbH

Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH
Pool + Wellness City GmbH

الأفكار لا تنتهى والتصميمات الرائعة متعددة، كل ما هو مطلوب هو القليل من البحث لتجد ما تحلم به..

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