10 أفكار لتصميم حمام سباحة متميز بمنزلك

حمامات السباحه أصبحت الآن من متطلبات كل منزل عصري، وخاصة إن كان المنزل ذو حديقة كبيرة تتسع لحمام سباحة وحديقة منزلية، كثيرا ما نجد في هذة الأحيان حمام سباحة أو بركة سباحه شاسعة ملحقة بالمنزل وتعتبر جزء هام من تصميم المنزل بشكل عام، فإن حمام السباحة هو بمثابة متنفس لجميع أفراد العائلة وكذلك قد تجتمع العائلة والاصدقاء حول حوض السباحة لتناول العشاء او ان تقوم بحفلة شواء حوله .
حمامات السباحة متنوعة ومتعددة التصميمات والأشكال، وتختلف من حيث أسلوب الإنشاء والتجهيزات، كانت الخرسانة المسلحة فقط المتوفرة في عالم التصميم بأشكال مختلفة، ومع تطورعالم الديكورظهرت تصميمات جديدة، سنقدم لك مجموعة من التصميمات الرائعة لحمامات السباحة وقد تود في اقتناء أحدهم في منزلك ..
كما نرى يمكنك عمل حمام سباحة بمختلف المساحات سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يمكنك عمل حمام سباحة صغير وسط رمال وتنقل أجواء الشواطئ إلى منزلك..
لا يوجد شيء أروع من استرخاء ما بعد السباحة، يمكن أن نستغل الرمال المحيطة للحمام السباحة في توفير منطقة للاسترخاء والاستمتاع بالجو المشمس والهواء المنعش ..
اصنع لوحة من الطبيعة الخلابة في منزلك، فا بمجرد تصميم حديقة منزلية بسيطة مليئة باللون الأخضر تحيط بحمام سباحة ذو تصميم عشوائي غير منتظم لنقل احساس الطبيعة فعلا، هذا التصميم كافى لتحويل منزلك إلى جنتك الخاصة ..
هنا المصمم احترم طبيعة البيئة المحيطة بالمنزل كطبيعة صخرية وصمم حمام السباحة متناسب معها، إضافة اللون الأزرق على الطبيعة الصخرية جعلها تنبض بالحياة والجمال..
أهم ما يميز أي حمام سباحة بعد أن يكون تصميمه مبتكر ومناسب لمنزلك أن يكون ذو ممشى رائع، كما نرى هذا استعان المصمم بالخشب لتصميم ممشى خاص بحمام السباحة يجذب الانتباه ويعطي دفء وحميمية للتصميم..
حمام سباحة داخلى صغير ذو تصميم مبتكر، هذا التصميم حافظ على جانب الخصوصية وجعل منه جزء خاص بالمنزل، بالإضافة إلى قليل من النباتات لتصميم حديقة صغيرة تناسب حجم حمام السباحة ..
حين نمتلك حديقة خاصة وحمام سباحة خاص، لا تتردد أن تصمم جلسة عائلية لتناول وجبة الغداء أو العشاء في جو هادئ مع نسمات الهواء المنعشة..
تحديد ركن خاص ف حمام السباحة كقطعة ديكورية، زهور ونباتات عائمة صغيرة تترك مسة من الطبيعة الخلابة لحمام السباحة الخاصة بمنزلك..
لا تتردد في أن تبذل قليل من الجهد لتصميم حوض سباحة مع حديقة منزلية رائعة، كما نرى حمام سباحة مرتفع قليلا عن مستوى حديقة المنزل وممر صغير رخامي، وممشي صخري رائع ..
الإضاءة تلعب دورا هاما في تحويل أي تصميم عادي إلى تصميم مبهر وجذاب، دائما ما لجأ المصممون إلى استخدام الإضاءة لإظهار جمال التصميم، عند توفير إضاءة مناسبة، توفر لك جو رومانسي وهادئ لعشاء خاص والاستمتاع بجمال الليل وهدوءه..
الأفكار لا تنتهى والتصميمات الرائعة متعددة، كل ما هو مطلوب هو القليل من البحث لتجد ما تحلم به..
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