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18 حيلة للتخزين الذكي في كل غرف المنزل

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify مكاتب العمل والدراسةStorage MDF
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المنزل المرتب و النظيف على الدوام هو حلم كل أسره، و قد يصبح هذا الحلم بعيد المنال إذا كان المنزل مليء بالأغراض التى لا تستطيع إيجاد أماكن محدده لتخزينها، لأن هذا يجعل الفوضى شيء سهل الحدوث.

و نحن اليوم نستعرض معك مجموعة أساليب ذكية و مبتكره لتخزين مختلف الأغراض، وهذه الأساليب متنوعه بقدر كبير و تقدم حلولاً عمليه لتخزين الأغراض في مختلف غرف المنزل.

1- الطابق العلوي : علب خشبيه ذكيه

Natürliches Wohnzimmer , Allnatura Allnatura غرفة المعيشةمخزن
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

غالباً ما يكون سقف الطابق العلوي مائل الشكل، صانعاً زوايا في الغرفه يصعب الإستفادة منها، و مليء هذه الزاوية المائله بمجموعة صناديق و علب خشبيه بأحجام متنوعه، قد جعل الزاوية مفيده و عمل على زيادة مساحة التخزين بالغرفه مما يجعلها مرتبه على الدوام دون مجهود كبير.

2- المطبخ : مغناطيس قوي

Magic Wall, Magic Wall Magic Wall المنزلمخزن
Magic Wall

Magic Wall
Magic Wall
Magic Wall

يمكن لقطعة ملساء من المغناطيس القوى أن تفعل العجائب، حيث أن تثبيتها على الحائط يساعدك على جمع و تنظيم الكثير مثل مفاتيح السياره و مفك الطواري و فتاحة العلب و مقص الورق، و مشبك طلبات المنزل!. كل هذا في مكان واحد يوفر عليك عناء البحث.

3- المدخل : شجرة أم شماعه؟

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

احرص على اختيار الديكورات اللافته عند مدخل المنزل، فوجود شماعه متينه من النحاس اللامع مثل هذه من تصميم maze-interior على شكل شجرة في مدخل منزلك ، سيحفر المدخل في ذاكرة كل من يزورك، و يصنع مساحة رائعه لترتيب أغراضك التى ترتديها بشكل دائم مثل كوفيتك المحببه أو حقيبتك العمليه.

4- غرفة المكتب : اصنع بنفسك

Birdie Mounted Desk homify مكاتب العمل والمحال التجارية
homify

Birdie Mounted Desk

homify
homify
homify

الحفاظ على أرضية الغرفه فارغه له دور كبير في نظام المكان، استغل الحائط في صنع مكتب صغير، يحمل الكثير من المقتنيات بعيداً عن الأرض. يمكنك عمل واحداً بكل سهوله عن طريق تثبيت صندوقاً مستطيل الشكل من الشبكه المعدنيه، و تجعل قاعدته ملتصقة بالحائط، و تعلق بداخله بعض الصناديق التى تشبهه ولكن بحجم أصغر منه لتقوم بعمل الرفوف، وتثبت رفاً خشبياً عن طريق الحبال أو أسلاك معدنيه، لتحصل على مساحة عمل مناسبه و رفوف تخزين رائعه في قطعه واحدة.

5- الحمام : سلال الخوص

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

ضع سلال الخوص في أي ركن بالمنزل و ستندمج معه بسهوله، و في هذا الحمام على نمط البحر المتوسط المليء بالأخشاب ذات المظهر الطبيعي الدافيء، كان لسلال الخوص دوراً كبيراً في تنظيم المكان و ترتيب أغراضه في هدوء و تجانس تام.

6- السلم : خزانات أحذيه

Under Stairs Storage, buss buss سلالم وأروقة مخزن
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

من المرفوض ترك المكان أسفل السلم دون استغلال، فهذا ليس من شيم العقول المفكره، و إن كنت لا تعرف فيما تستغله، نطمئنك أن المكان أسفل السلم يمكن أن يضم واحدا من خيارات كثيره مثل مكتب صغير أو أرجوحة الأطفال و أخيراً خزانة كبيره للأحذيه وهو ما يعد أنسب الخيارات لأن السلم عادة ما يتواجد بالقرب من مدخل المنزل.

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7- غرفة النوم : أسفل السرير

Sofa Beds, THE STORAGE BED THE STORAGE BED غرفة نومأسرة نوم
THE STORAGE BED

Sofa Beds

THE STORAGE BED
THE STORAGE BED
THE STORAGE BED

في غرفة نومك هناك الكثير من الأشياء التى تحتاج إلى تخزين، مثل أغطية الفصول المختلفه و ملابس الشتاء إذا كنت في فصل الصيف،و كتبك الدراسيه من السنوات السابقه، أو حقائب السفر التى لا تحتاجها دائماً، كل هذا قد يسبب الإزدحام لغرفة نومك إذا كنت لا تمتلك سرير ذكي مثل هذا، والذي يمكنه احتواء كل هذه الأغراض و يمنع تكدس الغرفه بها.

8- الحمام مرة أخرى : مرآه ذكيه

MB1 Bathroom cupboard Loft Kolasinski حماممخازن خشب نقي Wood effect
Loft Kolasinski

MB1 Bathroom cupboard

Loft Kolasinski
Loft Kolasinski
Loft Kolasinski

هذه المرآه الذكيه للحمام من اختيار loft-kolasinski، تعد مساحة تخزين رائعه لا تشغل حيزاً كبيراً، حيث ينبثق من إحدى جوانبها لوحاً خشبياً مزود برفوف لتخزين الكثير من الأغراض عندما تقوم بسحبه من خلف المرآه ثم دفعه مرة أخرى لإخفاؤه ورائها.

9- في أي مكان بالمنزل : الكل في واحد

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker غرفة المعيشةمخزن
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

ما رأيك في امتلاك غرفة متحركه!، يمكنك وضعها في أي غرفة بالمنزل، و تعد خياراً مميزاً لشقق الستوديو الضيقه، وهذه الوحده في الصوره تعتبر غرفة متكامله،و توفر مساحة تخزين رائعه لمختلف الأغراض، حيث أنها تضم سرير في أعلاها،و مكتبه كبيره و دولاب ملابس و مكان للتلفاز، كما أنها مزوده بمساحه داخليه تدخل إليها من باب مخصص لحصل على الخصوصيه التامه أثناء تبديل ملابسك!.

10- تحت الأرضيه : تخزين خفى !

柳崎の住宅, 一級建築士事務所co-designstudio 一級建築士事務所co-designstudio غرفة نوم
一級建築士事務所co-designstudio

一級建築士事務所co-designstudio
一級建築士事務所co-designstudio
一級建築士事務所co-designstudio

هذه الفكره الجديده على مسامع الكثير، جعلها المصمم الياباني حقيقه في هذا المنزل الحديث، الذي سيتمتع أصحابه بمساحة تخزين كبيره خفيه، تساعدهم في ترتيب المنزل و مقاومة ازدحامه بالأغراض.

11- استغلال السلم مرة أخرى : حيلة جديده

Badezimmer, creativ-moebelwerkstaetten.de creativ-moebelwerkstaetten.de الممر الحديث، المدخل و الدرج
creativ-moebelwerkstaetten.de

Badezimmer

creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de
creativ-moebelwerkstaetten.de

استغلال المساحة أسفل السلم لعمل مكتبة فريده، يقطع الطريق أمام من يبرر عدم امتلاكه لمكتبة في منزله بضيق المساحه، فكما نرى في الصوره ضم هذا المكان مكتبه قد تم تفصيلها خصيصا لتناسب هذا المكان، و تحتوى على ووحدات تخزين تصلح لحفظ الكتب و الأقراص المدمجه وبعض الأجهزة التى لا تستخدم كثيراً.

12- دولاب الملابس: كما يجب أن يكون!

Ankleidezimmer unterm Dach, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نجد هنا دولاب عصري للملابس، بأبواب منزلقه زجاجيه شفافه، تجعل الملابس و الإكسسوارات المخزنه من ورائها تظهر و كأنها في دولاب عرض بأشهر بيوت الأزياء، كل هذا في مساحة معتدله تكفى لتنظيم الملابس و الحفاظ عليها من الأتربه.

13- المدخل – المطبخ – الحمام: بسيط و متواضع

Bonnie Wall Shelf Loaf غرفة المعيشةرفوف
Loaf

Bonnie Wall Shelf

Loaf
Loaf
Loaf

في الصورة لوح خشبي مثبت به أكثر من خطاف يسمح بتعليق الملابس و الحقائب و الفوط، و برغم تصميمه العتيق و بساطته إلا أنه أثبت الجداره و العمليه على مر السنين، يمكنك الإستعانه به في أي غرفه لتنظيم أشيائك.

14- بطول الحائط : مكتبة كبيره

House in Nanakuma, MOVEDESIGN MOVEDESIGN إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MOVEDESIGN

MOVEDESIGN
MOVEDESIGN
MOVEDESIGN

لمحبي القراءة و هواة الإطلاع نرشح لكم هذا التصميم الرائع الذي خصص الحائط الجانبي لطابقين معاً لعمل مكتبة كبيره تتسع لعدد هائل من الكتب بنظام شديد، كما يمكن وضع بعض الإكسسوار في بعض خاناتها لتعزيز اللمسه الجماليه للمكان.

15- مكتب طفلك: لعبة مسلية

homify مكاتب العمل والدراسةStorage MDF
homify

homify
homify
homify

أجمل أدوات تخزين أغراض الأطفال، هي تلك المصنعه على شكل ألعابهم أو المرسوم عليها أشكال مبهجه و مضحكه، مثل هذه المقلمه على شكل عربة لعبه يستمتع الطفل بإقتنائها و بتنظيم أقلامه فيها لترتيب مكتبه.

16- المطبخ : رفوف طائره !

Convivium Kitchen Livingfurnish Ltd مطبخمخزن
Livingfurnish Ltd

Convivium Kitchen

Livingfurnish Ltd
Livingfurnish Ltd
Livingfurnish Ltd

في الغالب ما تكون الرفوف ملتصقه بالحائط، ولكننا اليوم نعرض لك فكره جديده و هي الرفوف الطائره أو المتدليه من السقف، والتى تضفى على المكان عصريه و جمال خاصة إن كانت من خامة الزجاج أو المعدن اللامع.

17- أدوات الخياطة: حافظه ملونه.

WILBERT - Wandaufbewahrung, HURRA DESIGN HURRA DESIGN غرفة نوممنضدة جانبية
HURRA DESIGN

HURRA DESIGN
HURRA DESIGN
HURRA DESIGN

تعليق حافظه ملونه بنفس لون الحائط، لتنظيم أدوات الخياطه المختلفه، هي فكرة ديكوريه و وظيفيه رائعه للحفاظ على الأدوات من الضياع خاصة لأنها صغيرة الحجم للغاية و معرضه للبعثره بسهوله.

18- غرفة الأطفال : صندوق متحرك

​Wooden toy box “Watermelove”, NOBOBOBO NOBOBOBO غرفة الأطفالمخزن
NOBOBOBO

​Wooden toy box “Watermelove”

NOBOBOBO
NOBOBOBO
NOBOBOBO

إذا كنت محظوظاً بأطفال أشقياء، فمن الصعب أن تحصل على منزلاً منظم على الدوام، ولكن مع صندوق كبير مزود بعجلات، يصبح الأمر سهلاً وممكن التحقيق، حيث يمكنك الصندوق من تخزين كافة أغراض طفلك ولعبه بسرعه دون الحاجه إلى رص و ترتيب ، كما أنه سهل التنقل من غرفة لأخرى لسهولة جمع الأشياء المبعثره، و إذا حرصت على اقتناء واحداً بشكل مبهج و طفولي، تأكد أن طفلك سيحبه و يهتم بإعادة الألعاب بداخله.

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