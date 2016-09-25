18 حيلة للتخزين الذكي في كل غرف المنزل

المنزل المرتب و النظيف على الدوام هو حلم كل أسره، و قد يصبح هذا الحلم بعيد المنال إذا كان المنزل مليء بالأغراض التى لا تستطيع إيجاد أماكن محدده لتخزينها، لأن هذا يجعل الفوضى شيء سهل الحدوث.
و نحن اليوم نستعرض معك مجموعة أساليب ذكية و مبتكره لتخزين مختلف الأغراض، وهذه الأساليب متنوعه بقدر كبير و تقدم حلولاً عمليه لتخزين الأغراض في مختلف غرف المنزل.
غالباً ما يكون سقف الطابق العلوي مائل الشكل، صانعاً زوايا في الغرفه يصعب الإستفادة منها، و مليء هذه الزاوية المائله بمجموعة صناديق و علب خشبيه بأحجام متنوعه، قد جعل الزاوية مفيده و عمل على زيادة مساحة التخزين بالغرفه مما يجعلها مرتبه على الدوام دون مجهود كبير.
يمكن لقطعة ملساء من المغناطيس القوى أن تفعل العجائب، حيث أن تثبيتها على الحائط يساعدك على جمع و تنظيم الكثير مثل مفاتيح السياره و مفك الطواري و فتاحة العلب و مقص الورق، و مشبك طلبات المنزل!. كل هذا في مكان واحد يوفر عليك عناء البحث.
احرص على اختيار الديكورات اللافته عند مدخل المنزل، فوجود شماعه متينه من النحاس اللامع مثل هذه من تصميم maze-interior على شكل شجرة في مدخل منزلك ، سيحفر المدخل في ذاكرة كل من يزورك، و يصنع مساحة رائعه لترتيب أغراضك التى ترتديها بشكل دائم مثل كوفيتك المحببه أو حقيبتك العمليه.
الحفاظ على أرضية الغرفه فارغه له دور كبير في نظام المكان، استغل الحائط في صنع مكتب صغير، يحمل الكثير من المقتنيات بعيداً عن الأرض. يمكنك عمل واحداً بكل سهوله عن طريق تثبيت صندوقاً مستطيل الشكل من الشبكه المعدنيه، و تجعل قاعدته ملتصقة بالحائط، و تعلق بداخله بعض الصناديق التى تشبهه ولكن بحجم أصغر منه لتقوم بعمل الرفوف، وتثبت رفاً خشبياً عن طريق الحبال أو أسلاك معدنيه، لتحصل على مساحة عمل مناسبه و رفوف تخزين رائعه في قطعه واحدة.
ضع سلال الخوص في أي ركن بالمنزل و ستندمج معه بسهوله، و في هذا الحمام على نمط البحر المتوسط المليء بالأخشاب ذات المظهر الطبيعي الدافيء، كان لسلال الخوص دوراً كبيراً في تنظيم المكان و ترتيب أغراضه في هدوء و تجانس تام.
من المرفوض ترك المكان أسفل السلم دون استغلال، فهذا ليس من شيم العقول المفكره، و إن كنت لا تعرف فيما تستغله، نطمئنك أن المكان أسفل السلم يمكن أن يضم واحدا من خيارات كثيره مثل مكتب صغير أو أرجوحة الأطفال و أخيراً خزانة كبيره للأحذيه وهو ما يعد أنسب الخيارات لأن السلم عادة ما يتواجد بالقرب من مدخل المنزل.
في غرفة نومك هناك الكثير من الأشياء التى تحتاج إلى تخزين، مثل أغطية الفصول المختلفه و ملابس الشتاء إذا كنت في فصل الصيف،و كتبك الدراسيه من السنوات السابقه، أو حقائب السفر التى لا تحتاجها دائماً، كل هذا قد يسبب الإزدحام لغرفة نومك إذا كنت لا تمتلك سرير ذكي مثل هذا، والذي يمكنه احتواء كل هذه الأغراض و يمنع تكدس الغرفه بها.
هذه المرآه الذكيه للحمام من اختيار loft-kolasinski، تعد مساحة تخزين رائعه لا تشغل حيزاً كبيراً، حيث ينبثق من إحدى جوانبها لوحاً خشبياً مزود برفوف لتخزين الكثير من الأغراض عندما تقوم بسحبه من خلف المرآه ثم دفعه مرة أخرى لإخفاؤه ورائها.
ما رأيك في امتلاك غرفة متحركه!، يمكنك وضعها في أي غرفة بالمنزل، و تعد خياراً مميزاً لشقق الستوديو الضيقه، وهذه الوحده في الصوره تعتبر غرفة متكامله،و توفر مساحة تخزين رائعه لمختلف الأغراض، حيث أنها تضم سرير في أعلاها،و مكتبه كبيره و دولاب ملابس و مكان للتلفاز، كما أنها مزوده بمساحه داخليه تدخل إليها من باب مخصص لحصل على الخصوصيه التامه أثناء تبديل ملابسك!.
هذه الفكره الجديده على مسامع الكثير، جعلها المصمم الياباني حقيقه في هذا المنزل الحديث، الذي سيتمتع أصحابه بمساحة تخزين كبيره خفيه، تساعدهم في ترتيب المنزل و مقاومة ازدحامه بالأغراض.
استغلال المساحة أسفل السلم لعمل مكتبة فريده، يقطع الطريق أمام من يبرر عدم امتلاكه لمكتبة في منزله بضيق المساحه، فكما نرى في الصوره ضم هذا المكان مكتبه قد تم تفصيلها خصيصا لتناسب هذا المكان، و تحتوى على ووحدات تخزين تصلح لحفظ الكتب و الأقراص المدمجه وبعض الأجهزة التى لا تستخدم كثيراً.
نجد هنا دولاب عصري للملابس، بأبواب منزلقه زجاجيه شفافه، تجعل الملابس و الإكسسوارات المخزنه من ورائها تظهر و كأنها في دولاب عرض بأشهر بيوت الأزياء، كل هذا في مساحة معتدله تكفى لتنظيم الملابس و الحفاظ عليها من الأتربه.
في الصورة لوح خشبي مثبت به أكثر من خطاف يسمح بتعليق الملابس و الحقائب و الفوط، و برغم تصميمه العتيق و بساطته إلا أنه أثبت الجداره و العمليه على مر السنين، يمكنك الإستعانه به في أي غرفه لتنظيم أشيائك.
لمحبي القراءة و هواة الإطلاع نرشح لكم هذا التصميم الرائع الذي خصص الحائط الجانبي لطابقين معاً لعمل مكتبة كبيره تتسع لعدد هائل من الكتب بنظام شديد، كما يمكن وضع بعض الإكسسوار في بعض خاناتها لتعزيز اللمسه الجماليه للمكان.
أجمل أدوات تخزين أغراض الأطفال، هي تلك المصنعه على شكل ألعابهم أو المرسوم عليها أشكال مبهجه و مضحكه، مثل هذه المقلمه على شكل عربة لعبه يستمتع الطفل بإقتنائها و بتنظيم أقلامه فيها لترتيب مكتبه.
في الغالب ما تكون الرفوف ملتصقه بالحائط، ولكننا اليوم نعرض لك فكره جديده و هي الرفوف الطائره أو المتدليه من السقف، والتى تضفى على المكان عصريه و جمال خاصة إن كانت من خامة الزجاج أو المعدن اللامع.
تعليق حافظه ملونه بنفس لون الحائط، لتنظيم أدوات الخياطه المختلفه، هي فكرة ديكوريه و وظيفيه رائعه للحفاظ على الأدوات من الضياع خاصة لأنها صغيرة الحجم للغاية و معرضه للبعثره بسهوله.
إذا كنت محظوظاً بأطفال أشقياء، فمن الصعب أن تحصل على منزلاً منظم على الدوام، ولكن مع صندوق كبير مزود بعجلات، يصبح الأمر سهلاً وممكن التحقيق، حيث يمكنك الصندوق من تخزين كافة أغراض طفلك ولعبه بسرعه دون الحاجه إلى رص و ترتيب ، كما أنه سهل التنقل من غرفة لأخرى لسهولة جمع الأشياء المبعثره، و إذا حرصت على اقتناء واحداً بشكل مبهج و طفولي، تأكد أن طفلك سيحبه و يهتم بإعادة الألعاب بداخله.