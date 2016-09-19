تعلم جرأة اختيار الألوان من شقة البرتغال

كلنا نجد السعاده في خضرة الطبيعه و زرقة السماء و حمرة الورود، فلا شك أن سحر الحياه يكمن في ألوانها.

ولكن عند التعامل مع الألوان في ديكورات منزلك، ينصح الخبراء بالحرص الشديد في اختيار الألوان،لأن الألوان سلاح ذو حدين، حيث أن اختياراتك الجريئه قد تنقلب عليك و تفسد منزلك بدلاً من إصلاحه.

و مفاجأة اليوم أننا أمام منزل رائع برغم كسره لكل القوانين ، و استخدامه الكثير من الألوان الزاهيه و الجريئه، التى تجعلك تتعجب من جمالها، و هذا يرجع إلى نجاح المصمم المحترف tiagopatriciorodrigues في اختيار و توفيق الألوان معاً، ليهدينا تحفة بوهيميه تستمتع بها الأنظار لساعات دون ضيق أو ملل.