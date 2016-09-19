تعلم جرأة اختيار الألوان من شقة البرتغال

كلنا نجد السعاده في خضرة الطبيعه و زرقة السماء و حمرة الورود، فلا شك أن سحر الحياه يكمن في ألوانها.
ولكن عند التعامل مع الألوان في ديكورات منزلك، ينصح الخبراء بالحرص الشديد في اختيار الألوان،لأن الألوان سلاح ذو حدين، حيث أن اختياراتك الجريئه قد تنقلب عليك و تفسد منزلك بدلاً من إصلاحه.
و مفاجأة اليوم أننا أمام منزل رائع برغم كسره لكل القوانين ، و استخدامه الكثير من الألوان الزاهيه و الجريئه، التى تجعلك تتعجب من جمالها، و هذا يرجع إلى نجاح المصمم المحترف tiagopatriciorodrigues في اختيار و توفيق الألوان معاً، ليهدينا تحفة بوهيميه تستمتع بها الأنظار لساعات دون ضيق أو ملل.
في غرفة المعيشه نرى الستائر باللونين الأحمر و الأزرق يتداخل معهم الأبيض، و الجزء السفلي في الستائر بترتيب معكوس،وهي لمسات بسيطه تساهم في إثراء جمال الغرفه ذات الأرضية المزينه بكليم غني بالألوان، يخدم النمط البوهيمي للمنزل.
نلاحظ أيضاً اللمسات الشخصيه في بعض الديكورات الصغيره و لوحات الحائط التى تعبر عن ذوق أصحاب المنزل الذي يميل للبهجه و الإختلاف.
الأريكه من الرمادي الحيادي،بقوائم خشبيه تتناسب مع طاولة القهوه. كل هذا يعد عادياً إلى الآن، لولا إضافة الوسائد بنسيج مزين بالورود المبهجه إلى الأريكه مما أكسبها حيوية و رقة.
أول ما يلفت النظر في غرفة السفره الكراسي من المعدن الخالص!، مع طاولة طعام من الخشب. وهو ما يدعونا إلى تهنئة المصمم على نجاحه في المزج بين قطبي خامات الأثاث في غرفة واحده دون تنافر بينهم.
حوائط الغرفه بالأبيض،عدا حائط واحد ملون باللبني و مزين بمرآه و بوفية يحمل عدة مزهريات ملونه،مما جعل الحائط يبدو كلوحه فنية كبيرة الحجم.
مثلث الأفكار الذي يهيمن على الشقه، يتضح في هذه الصورة التى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يوضح الخطوط المستقيمه التى تميز الإسلوب العصري، القسم الثاني يوضح استحضار روح الطبيعه في الشقه عن طريق الإستعانه بالورود و النخيل، والقسم الأخير يوضح سيطرة الألوان الزاهيه و الجريئه على الديكورات .
هذه الغرفه تأسرك بسحر ألوانها، وتوقظ مشاعر الألفة في قلبك بفضل لونها المميز، وبدون أن نتسائل السؤال المشهور
ليه يا بنفسج بتبهج، دعونا فقط نستمتع بجمال اللون دون اسئله ، فالغموض نِصف الجمال!.
الحب و البهجه يسيطران على أجواء الشقه، فحتى الأنسجه المستخدمه تشعر أنها مصنوعه بحرفية و إخلاص و مليئه بالتفاصيل. ويظهر في الصورة في الجزء الأول صورة مقربه للشرائط المزينه لوسائد غرفة النوم باللونين الفيروزي و البنفسجي،و الجزء الثاني من الصورة لجزء من الكليم المميز لغرفة المعيشه، و الجزء الثالث لديكور فلكلوري معلق على الحائط ربما ليجلب المزيد من الطاقة الإيجابيه لروح المنزل.
شكل مدخل المنزل مفاجأه كبيره بالنسبة إلينا بسبب هدوئه التام، و تمتعه بالبساطه الشديده ، على عكس بقية المنزل الصاخب بالألوان،وهو ما يمكن تفسيره برغبة المصمم في جعل المدخل نقطة فاصله بين الداخل و الخارج لتمهيد نفسية الزائر وتحضيرها لاستقبال تصميم المنزل الفريد.
ولكننا نلاحظ أن المصمم قد أبقى فيه على بعض الخطوط العريضه التى تؤكد انتماؤه إلى بقية المنزل، مثل الإعتماد على الطبيعه في مزهرية الورود و المنسوجات المميزه في كليم الأرضيه.