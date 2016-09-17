الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 طرق أساسية لديكورات المنزل الصغير

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
Loading admin actions …

ربما تمتلك بيتًا صغيرًا تشعر فيه أحيانًا بالملل، وربما أيضًا تتسائل كيف يمكنك التغيير؟، نعم لديك فرصة أن تجعل من بيتك الصغير موطنًا مُبهجًا وجذابًا، ولأننا في هوميفاي نقدم لك كل الأفكار الإبداعية الجديدة، فعندما تنتهي من قراءة هذا المقال سيكون لديك 5 أفكار جديدة يمكنك تنفيذها على الفور للتغيير في ديكورات منزلك.

1- لغة الألوان

DECORACION DE PISO TURISTICO EN DIAGONAL MAR by JUDITH FARRAN de HOMED ECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

في أي تصميم جديد تبدأ دومًا بالبحث عن الألوان التي تناسب المكان وتعطي شعور داخلي بالرضاء للأفراد، وللألوان لغتها الخاصة، فحسن اختيار الألوان يجعلها تتناغم مع بعضها البعض وتكتمل في رونق خاص وحث مبهج للمكان، وفي النموذج الذي ننتاوله لهذه الفكرة نعرض لكم غرفة معيشة بسيطة بأرضية خشبية مع جدران خرسانية تتنوع بين الأبيض والرمادي، إلى جانب ذلك فكان فقد تم اختيار أثاث مناسب لها تمامًا من حيث الألوان، إذ أن الأريكة بيضاء تعطي نقاء وتعلوها الوسائد البرتقالية التي تعطي لمسة مليئة بالحرارة والاختلاف.

2- سحر الإضاءة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

تستطيع الإضاءة أن تبرز جمال الغرفة وألوانها، كما أن سوء استخدامها يمكن أن يتسبب في خلل في الروئية وعدم وضوح وكاّبة للمكان، كما أن تجاهل قوة الإضاءة يشكل خطأ كبير في ديكور منزلك، ولذلك فإن حسن اختيار وحدات الإضاءة ومقدار مناسبتها مع مساحة الغرفة من أساسيات جمال منزلك، كما أن شكل وحدات الإضاءة أيضًا يعطي رونق ورقي لذلك يجب أن تختار ما يناسب المنزل ويتماشى مع أثاثه.

3- زينة الأسطح والرفوف

Master Bedroom Ruth Noble Interiors غرفة نومديكورات واكسسوارات
Ruth Noble Interiors

Master Bedroom

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

ربما تمتلك عدة أسطح في غرف المنزل، ولكنك لا تعرف كيف تستغلها في زينة منزلك واكتمال ديكوراته، بالرغم من أنه يمكنك وضع لمسات بسيطة فوق الأسطح مكونة من بعض النباتات والمزهريات الأنيقة التي تعطي شكلًا خاصًا ولمسات رائعة للغرفة، فتلك الكماليات لا تقل أهمية عن الإضاءة وغيرها من اللمسات التي تُكمل ديكور منزلك.

4- الإضاءة الغير مباشرة

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

ربما تتسائل حول ما هي الإضاءة الغير مباشرة، ولكنك بإلقاء نظرة بسيطة على النموذج الذي نقدمه لك تستطيع أن تفهم مجريات الأمور، في حوارنا اليومي نسميه بيت النور إذ أن المصابيح ووحدات الإضاءة غير مرئية ولكن أثرها ملموس، فمن خلف الجدران تعطي إضاءة خافتة وهدوء للغرفة، وربما يتم استخدام هذه الفكرة في غرف النوم أكثر، إذ ان الإضاءة البسيطة تناسبها أكثر.

5- ديكور الشرفة

Telegraph House, MAA Architects MAA Architects بلكونة أو شرفة
MAA Architects

Telegraph House

MAA Architects
MAA Architects
MAA Architects

تعتبر الشرفة من الأجزاء الترفيهية الجميلة بالمنزل، حيث يمكنك الجلوس بها لاستنشاق الهواء وتغيير روتينية الأجواء، كما هو في النموذج شرفة بسيطة وانيقة بأرضية خشبية رائعة ومنضدة تتوسط عدة كراسي وأريكة، ولمسات خضراء رائعة تكتمل بها الأجواء.

تفضلوا لقراءة المقال التالي، الكلاسيكية بين جدران منزل الأحلام

جدران منزلك بين الفخامة وروعة الألوان
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً