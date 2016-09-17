5 طرق أساسية لديكورات المنزل الصغير

تعتبر الشرفة من الأجزاء الترفيهية الجميلة بالمنزل، حيث يمكنك الجلوس بها لاستنشاق الهواء وتغيير روتينية الأجواء، كما هو في النموذج شرفة بسيطة وانيقة بأرضية خشبية رائعة ومنضدة تتوسط عدة كراسي وأريكة، ولمسات خضراء رائعة تكتمل بها الأجواء.

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