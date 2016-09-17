5 طرق أساسية لديكورات المنزل الصغير

ربما تمتلك بيتًا صغيرًا تشعر فيه أحيانًا بالملل، وربما أيضًا تتسائل كيف يمكنك التغيير؟، نعم لديك فرصة أن تجعل من بيتك الصغير موطنًا مُبهجًا وجذابًا، ولأننا في هوميفاي نقدم لك كل الأفكار الإبداعية الجديدة، فعندما تنتهي من قراءة هذا المقال سيكون لديك 5 أفكار جديدة يمكنك تنفيذها على الفور للتغيير في ديكورات منزلك.
في أي تصميم جديد تبدأ دومًا بالبحث عن الألوان التي تناسب المكان وتعطي شعور داخلي بالرضاء للأفراد، وللألوان لغتها الخاصة، فحسن اختيار الألوان يجعلها تتناغم مع بعضها البعض وتكتمل في رونق خاص وحث مبهج للمكان، وفي النموذج الذي ننتاوله لهذه الفكرة نعرض لكم غرفة معيشة بسيطة بأرضية خشبية مع جدران خرسانية تتنوع بين الأبيض والرمادي، إلى جانب ذلك فكان فقد تم اختيار أثاث مناسب لها تمامًا من حيث الألوان، إذ أن الأريكة بيضاء تعطي نقاء وتعلوها الوسائد البرتقالية التي تعطي لمسة مليئة بالحرارة والاختلاف.
تستطيع الإضاءة أن تبرز جمال الغرفة وألوانها، كما أن سوء استخدامها يمكن أن يتسبب في خلل في الروئية وعدم وضوح وكاّبة للمكان، كما أن تجاهل قوة الإضاءة يشكل خطأ كبير في ديكور منزلك، ولذلك فإن حسن اختيار وحدات الإضاءة ومقدار مناسبتها مع مساحة الغرفة من أساسيات جمال منزلك، كما أن شكل وحدات الإضاءة أيضًا يعطي رونق ورقي لذلك يجب أن تختار ما يناسب المنزل ويتماشى مع أثاثه.
ربما تمتلك عدة أسطح في غرف المنزل، ولكنك لا تعرف كيف تستغلها في زينة منزلك واكتمال ديكوراته، بالرغم من أنه يمكنك وضع لمسات بسيطة فوق الأسطح مكونة من بعض النباتات والمزهريات الأنيقة التي تعطي شكلًا خاصًا ولمسات رائعة للغرفة، فتلك الكماليات لا تقل أهمية عن الإضاءة وغيرها من اللمسات التي تُكمل ديكور منزلك.
ربما تتسائل حول ما هي الإضاءة الغير مباشرة، ولكنك بإلقاء نظرة بسيطة على النموذج الذي نقدمه لك تستطيع أن تفهم مجريات الأمور، في حوارنا اليومي نسميه
بيت النور إذ أن المصابيح ووحدات الإضاءة غير مرئية ولكن أثرها ملموس، فمن خلف الجدران تعطي إضاءة خافتة وهدوء للغرفة، وربما يتم استخدام هذه الفكرة في غرف النوم أكثر، إذ ان الإضاءة البسيطة تناسبها أكثر.
تعتبر الشرفة من الأجزاء الترفيهية الجميلة بالمنزل، حيث يمكنك الجلوس بها لاستنشاق الهواء وتغيير روتينية الأجواء، كما هو في النموذج شرفة بسيطة وانيقة بأرضية خشبية رائعة ومنضدة تتوسط عدة كراسي وأريكة، ولمسات خضراء رائعة تكتمل بها الأجواء.
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