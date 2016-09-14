المنزل العائلي الساحر

وداخل المنزل وجدنا غرفة المعيشة تميزت بالدفئ والبساطة والمزج بين أكثر من نمط، النمط الريفى من خلال اختيار بعض قطع الأثاث على النمط الريفي، مع النمط العصري من خلال اختيار اللون الأبيض للجدران والبيج للستائر مع تلك الأريكة العصرية في تصميمها كل هذا صنع جمال تلك الغرفة، وعلى الرغم من وجود أكثر من نمط في تصميم تلك الغرفة ألا أنها امتازت بالدفئ والراحة كما نري.