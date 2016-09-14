المنزل العائلي الساحر

أن تشعر بالدفئ وأنت وسط عائلتك هذا أمر طبيعي، لكن النادر حدوثه أن يكون هناك منزلاً حقاً هو مصدر الدفئ لك ولعائلك, ونحن الأن في هوميفاى أمام منزل عائلى مميز ودافئ في تصميمه، جمع بين الكلاسيكية والأناقة مع التصميم الحديث، فهذا المنزل قام الخبراء بمزج الكثير من الأنماط المختلفة معاً في منزل واحد ملئ بالدفئ كما سنري.
كما نري هنا تصميم الواجهة لهذا المنزل بسيطة للغاية، حيث أراد الخبراء أن يظهروا جمال المنزل من الخارج ببعض اللمسات البسيطة، منزل من طابقين ، اللون الروز الفاتح مع اللون البني الخخشبي كانا اللونان الأساسيان للواجهة وتصميمها مع لمسة النباتات والأشجار عند المدخل الذى أضافت مزيد من الجمال للواجهة وتصميمها.
وداخل المنزل وجدنا غرفة المعيشة تميزت بالدفئ والبساطة والمزج بين أكثر من نمط، النمط الريفى من خلال اختيار بعض قطع الأثاث على النمط الريفي، مع النمط العصري من خلال اختيار اللون الأبيض للجدران والبيج للستائر مع تلك الأريكة العصرية في تصميمها كل هذا صنع جمال تلك الغرفة، وعلى الرغم من وجود أكثر من نمط في تصميم تلك الغرفة ألا أنها امتازت بالدفئ والراحة كما نري.
وعندما مررنا بغرفة السفرة داخل هذا المنزل ، وجدنا غرفة السفرة متميزة في تصميمها الكلاسيكي الأنيق والبسيط في نفس الوقت، فقط طاولة خشبية وبعض الكراسي من الجلد والخشب، مزج اللون الأسود مع الخشب خلق للغرفة لمسة كلاسيكية أنيقة، لتحصل مع عائلتك على لحظات من الدفئ داخل غرفة الطعام.
أما غرفة النوم فكانت مليئة بالتفاصيل التي تبعث على الهدوء والأسترخاء، بداية من أختيار الألوان فكما نري تم المزج بين الألوان الدافئة البني، البيج والأحمر الداكن بطريقة بسيطة أضافت لمسة من الدفئ، إلى اختيار الستائر البسيطة ووجود تلك النافذة الكبيرة في وسط الغرفة الذى سمح للضوء الطبيعي وأشعة الشمس بالمرور إلى الغرفة.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل الساحر مع تصميم هذا المطبخ الذى جمع بين التقليدية والعصرية معاً، اللمسة الخشبية كانت اللمسة الأساسية للمطبخ الأثاث والأرضيات كلها الخشب الكلاسيكي مع بعض اللمسات من الديكور العصري الأنيق.
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