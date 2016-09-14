9 تصاميم لأبواب روعة

بوابة المنزل هي أول ما يلفت انتباه للمنزل بالكامل، لذلك يجب الأهتمام بتصميم البوابة واختيار خامة الباب ويتطلب منك اختيار باب المنزل عناية فائقة، لأنه سيعطى انطباعاً عنك وعن ذوق منزلك وبالتالي شخصيتك، فاختيارك لتصميم منزلك يدل على شخصيتك، لذلك يجب الأول معرفة أنواع الأبواب والتعرف عليها وحجم الباب المطلوب حتى تختار حقاً ما يناسب ذوق منزلك وتصميمه فيجب اختيار باباً للمنزل يتناسب مع تصميم المنزل بالكامل، ونحن اليوم في هوميفاى سنقدم لكم 9 أفكار لتصاميم أبواب روعة ستلهمك بتصميم باب منزلك.