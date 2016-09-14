9 تصاميم لأبواب روعة

بوابة المنزل هي أول ما يلفت انتباه للمنزل بالكامل، لذلك يجب الأهتمام بتصميم البوابة واختيار خامة الباب ويتطلب منك اختيار باب المنزل عناية فائقة، لأنه سيعطى انطباعاً عنك وعن ذوق منزلك وبالتالي شخصيتك، فاختيارك لتصميم منزلك يدل على شخصيتك، لذلك يجب الأول معرفة أنواع الأبواب والتعرف عليها وحجم الباب المطلوب حتى تختار حقاً ما يناسب ذوق منزلك وتصميمه فيجب اختيار باباً للمنزل يتناسب مع تصميم المنزل بالكامل، ونحن اليوم في هوميفاى سنقدم لكم 9 أفكار لتصاميم أبواب روعة ستلهمك بتصميم باب منزلك.
أول تصميم معنا اليوم هو تصميم لبوابة خشبية أنيقة، البوابة بسيطة كلها من الخشب الفاتح مع بعض الرسومات الهندسية بتدرج لون الخشب من الفاتح إلى الداكن، ليعطى بذلك لمسة أنيقة على منزلك، تلك البوابة تناسب المنزل ذو التصميم الكلاسيكي الأنيق ليزيد من أناقته.
تصميمهاً اخر للبوابات من الخشب أيضاً ولكن بلمسة مختلفة، فكما نري تم المزج بين الخشب والزجاج في تلك البوابة، وهذا المزيج أضاف على البوابة مزيد من الجمال والبساطة، هذا الباب يتناسب مع المنزل ذو التصميم الريفى أو التقليدي.
البوابة الحديدية تعتبر من أشهر الخامات المستخدمة في تصميم الأبواب فهى تمتاز بتصميمها البسيط والعصري، وتتميز بخصائص تجعلها المفضلة والاختيار الأول دائماً عند الكثير، فبجانب شكلها العصري والأنيق، فالحديد سهل التنظيف ومقاوم للصدأ لذلك هو المميز دائمأُ.
اذا كان منزلك ذوطابع كلاسيكي عتيقة ومصمم على الطراز والنمط الكلاسيكي، فتلك البوابة حتما ما تبحث عنه لمنزلك، بوابة خشبية مع بعض اللميات من الزجاج، تصميم يشبه المنازل القديمة العتيقة.
وختام تصميماتنا اليوم مع تلك البوابة الخشبية البسيطة، تناسب المنازل ذات التصميم والتفاصيل البسيطة، الخشب في البوابات من الخامات المتعارف عليها في تصميم البوابات، فهو يمتاز بالبساطة والأناقة ويستطيع أن يضفى لمنزلك رونقاً مميزاً ومختلفاً.
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