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9 تصاميم لأبواب روعة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Villa | Dubai, FPL srl FPL srl أبواب خشبية
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بوابة المنزل هي أول ما يلفت انتباه للمنزل بالكامل، لذلك يجب الأهتمام بتصميم البوابة واختيار خامة الباب ويتطلب منك اختيار باب المنزل عناية فائقة، لأنه سيعطى انطباعاً عنك وعن ذوق منزلك وبالتالي شخصيتك، فاختيارك لتصميم منزلك يدل على شخصيتك، لذلك يجب الأول معرفة أنواع الأبواب والتعرف عليها وحجم الباب المطلوب حتى تختار حقاً ما يناسب ذوق منزلك وتصميمه فيجب اختيار باباً للمنزل يتناسب مع تصميم المنزل بالكامل، ونحن اليوم في هوميفاى سنقدم لكم 9 أفكار لتصاميم أبواب روعة ستلهمك بتصميم باب منزلك.

1- البوابة الخشبية الأنيقة

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

2- بوابة خشبية فنية

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl أبواب خشبية
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

أول تصميم معنا اليوم هو تصميم لبوابة خشبية أنيقة، البوابة بسيطة كلها من الخشب الفاتح مع بعض الرسومات الهندسية بتدرج لون الخشب من الفاتح إلى الداكن، ليعطى بذلك لمسة أنيقة على منزلك، تلك البوابة تناسب المنزل ذو التصميم الكلاسيكي الأنيق ليزيد من أناقته.

3- بوابة من الزجاج والخشب

Porte di ingresso, Falegnameria Martinelli Sergio Falegnameria Martinelli Sergio شبابيك و أبوابأبواب خشب
Falegnameria Martinelli Sergio

Falegnameria Martinelli Sergio
Falegnameria Martinelli Sergio
Falegnameria Martinelli Sergio

تصميمهاً اخر للبوابات من الخشب أيضاً ولكن بلمسة مختلفة، فكما نري تم المزج بين الخشب والزجاج في تلك البوابة، وهذا المزيج أضاف على البوابة مزيد من الجمال والبساطة، هذا الباب يتناسب مع المنزل ذو التصميم الريفى أو التقليدي.

4- بوابة حديدية

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje شبابيك و أبوابأبواب
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

البوابة الحديدية تعتبر من أشهر الخامات المستخدمة في تصميم الأبواب فهى تمتاز بتصميمها البسيط والعصري، وتتميز بخصائص  تجعلها المفضلة والاختيار الأول دائماً عند الكثير، فبجانب شكلها العصري والأنيق، فالحديد سهل التنظيف ومقاوم للصدأ لذلك هو المميز دائمأُ.

5- بوابة مودرن

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

6- بوابة كلاسكية

Двери, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' شبابيك و أبوابأبواب
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ООО "Катэя+"
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ООО "Катэя+"

اذا كان منزلك ذوطابع كلاسيكي عتيقة ومصمم على الطراز والنمط الكلاسيكي، فتلك البوابة حتما ما تبحث عنه لمنزلك، بوابة خشبية مع بعض اللميات من الزجاج، تصميم يشبه المنازل القديمة العتيقة.

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7- كلاسيكي أخر

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

8- بوابة خشبية

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje شبابيك و أبوابأبواب
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

وختام تصميماتنا اليوم مع تلك البوابة الخشبية البسيطة، تناسب المنازل ذات التصميم والتفاصيل البسيطة، الخشب في البوابات من الخامات المتعارف عليها في تصميم البوابات، فهو يمتاز بالبساطة والأناقة ويستطيع أن يضفى لمنزلك رونقاً مميزاً ومختلفاً.

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9- باب ملون

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
المنزل العائلي الساحر
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك التصميم للبوابات أم لا؟

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