الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

غرفة نومك حسب شخصيتك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة نومأسرة نوم
Loading admin actions …

أن غرفة النوم من أكثر الأماكن ارتباطاً بك وبشخصيتك، لذلك يفضل دائماً في تصميمها أن تكون قريبة منك ومن شخصيتك، فكلما كانت تشبهك أكثر تكون بالنسبة إليك مصدر راحة واسترخاء أكثر من أى مكان أخر، لذلك اليوم في هوميفاى نقدم لكم مجموعة من الأفكار لتصاميم غرف النوم حسب شخصيتك وذوقك الخاص.

1- الشخصية النرجسية

Saray, Mozza dİzayn Mozza dİzayn غرفة نومأسرة نوم
Mozza dİzayn

Mozza dİzayn
Mozza dİzayn
Mozza dİzayn

أما اذا كنت من أصحاب الشخصية النرجسية التى تعشق كل ما هو ثمين وتحب أقتناء الأشياء الثمينة ذو القيمة العالية، فهذة  هى غرفتك بالتأكيد، غرفة تجمع بين كل التفاصيل الأنيقة والمميزة التي ستجعلها أفضل اختيار لعشاق كل ما هو أنيق ومميز.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 5 مطابخ تم تجديدها بصورة كاملة

2- الشخصية العملية

bolighus Design, bolighus design bolighus design غرفة نومأسرة نوم
bolighus design

bolighus design
bolighus design
bolighus design

اذا كنت من الشخصيات العملية فدعنى أخبرك بكل بساطة ان تلك الغرفة هى أفضل اختيار بالنسبة إليك، وستشعر وأنت بداخلها أنك تشعر بارتياح، غرفة بسيطة وعملية، سرير من الخشب بالكامل، والغرفة باكملها كانت لمسة الخشب هى اللمسة الأساسية في تصميمها بلونه البني المميز، وبأستخدام بعض الديكورات والمفارش من اللون الرمادى الهادئ.

3- الشخصية الكلاسيكية

Nuestra Linea Vintage Restaurada, Consorcio del Toro Consorcio del Toro غرفة نومأسرة نوم
Consorcio del Toro

Consorcio del Toro
Consorcio del Toro
Consorcio del Toro

اذا كنت شخص كلاسيكى وتعشق وتتمسك بكل شئ له طابع أنيق وكلاسيكي، فأنت بحاجة إلى تلك الغرفة وتصميمها لتكون غرفتك، غرفة كلاسيكية على النمط الكلاسيكي في كل تفاصيلها بدايةً من الأرضيات الخشبية ولونها البني العتيق، مروراً بأختيار الأثاث والديكورات الذى كان كله على نفس تلك النمط الكلاسيكي العتيق.

4- الشخصية الرومانسية

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة نومأسرة نوم
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

أصحاب الشخصبات الرومانسية والحالمة يعشقون كل ما هو غير واقعى ويحبون تلك التفاصيل البسيطة والجميلة والتي تشع نوراً من عالمهم الخاص الحالم، لذلك تلك الغرفة مناسبة جداً لعشاق التفاصيل الخيالية والفانتازيا، على رغم من بساطة تصميم تلك الغرفة واختيار ديكوراتها البسيطة ألا أنها تعكس طابع جمالى مميز، فأختيار الديكورات، النباتات وتوظيف الأضاءة بشكل جيد أظهر جمال الغرفة.

5- الشخصية المسافرة المنطلقة

swissbed expression | Swissflex Swissflex غرفة نومأسرة نوم
Swissflex

swissbed expression | Swissflex

Swissflex
Swissflex
Swissflex

أما عشاق السفر والأنطلاق، فلن تجدوا راحتكم في تصميم لغرفة أفضل من تلك الغرفة، غرفة بسيطة بتفاصيل ديكور أنيقة ومميزة، فستستيقظ كل يوم وهذا المنظر الطبيعي من خلفك ليذكرك برحلتك الجديدة.

الأصفر والجمال وتصميم الحمام
شاركنا برأيك أى غرفة نوم قريبة من شخصيتك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً