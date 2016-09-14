غرفة نومك حسب شخصيتك

أن غرفة النوم من أكثر الأماكن ارتباطاً بك وبشخصيتك، لذلك يفضل دائماً في تصميمها أن تكون قريبة منك ومن شخصيتك، فكلما كانت تشبهك أكثر تكون بالنسبة إليك مصدر راحة واسترخاء أكثر من أى مكان أخر، لذلك اليوم في هوميفاى نقدم لكم مجموعة من الأفكار لتصاميم غرف النوم حسب شخصيتك وذوقك الخاص.
أما اذا كنت من أصحاب الشخصية النرجسية التى تعشق كل ما هو ثمين وتحب أقتناء الأشياء الثمينة ذو القيمة العالية، فهذة هى غرفتك بالتأكيد، غرفة تجمع بين كل التفاصيل الأنيقة والمميزة التي ستجعلها أفضل اختيار لعشاق كل ما هو أنيق ومميز.
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اذا كنت من الشخصيات العملية فدعنى أخبرك بكل بساطة ان تلك الغرفة هى أفضل اختيار بالنسبة إليك، وستشعر وأنت بداخلها أنك تشعر بارتياح، غرفة بسيطة وعملية، سرير من الخشب بالكامل، والغرفة باكملها كانت لمسة الخشب هى اللمسة الأساسية في تصميمها بلونه البني المميز، وبأستخدام بعض الديكورات والمفارش من اللون الرمادى الهادئ.
اذا كنت شخص كلاسيكى وتعشق وتتمسك بكل شئ له طابع أنيق وكلاسيكي، فأنت بحاجة إلى تلك الغرفة وتصميمها لتكون غرفتك، غرفة كلاسيكية على النمط الكلاسيكي في كل تفاصيلها بدايةً من الأرضيات الخشبية ولونها البني العتيق، مروراً بأختيار الأثاث والديكورات الذى كان كله على نفس تلك النمط الكلاسيكي العتيق.
أصحاب الشخصبات الرومانسية والحالمة يعشقون كل ما هو غير واقعى ويحبون تلك التفاصيل البسيطة والجميلة والتي تشع نوراً من عالمهم الخاص الحالم، لذلك تلك الغرفة مناسبة جداً لعشاق التفاصيل الخيالية والفانتازيا، على رغم من بساطة تصميم تلك الغرفة واختيار ديكوراتها البسيطة ألا أنها تعكس طابع جمالى مميز، فأختيار الديكورات، النباتات وتوظيف الأضاءة بشكل جيد أظهر جمال الغرفة.
أما عشاق السفر والأنطلاق، فلن تجدوا راحتكم في تصميم لغرفة أفضل من تلك الغرفة، غرفة بسيطة بتفاصيل ديكور أنيقة ومميزة، فستستيقظ كل يوم وهذا المنظر الطبيعي من خلفك ليذكرك برحلتك الجديدة.