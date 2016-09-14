غرفة نومك حسب شخصيتك

أما اذا كنت من أصحاب الشخصية النرجسية التى تعشق كل ما هو ثمين وتحب أقتناء الأشياء الثمينة ذو القيمة العالية، فهذة هى غرفتك بالتأكيد، غرفة تجمع بين كل التفاصيل الأنيقة والمميزة التي ستجعلها أفضل اختيار لعشاق كل ما هو أنيق ومميز.

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