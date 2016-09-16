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أفضل 6 أفكار لتصميم سطح منضدة المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
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وسط الاهتمام بمساحة المطبخ، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، وتصميم الخزانات بما يوفر أكبر مساحة تخزينية، مع الاهتمام بالألوان والخامات، ربما نغفل في خضم هذا الزحام، الاهتمام قليلًا بسطح المنضدة، وذلك على الرغم من كونه عنصر أساسي في مظهر المطبخ، وأيضًا في تحقيق الراحة أثناء إعداد الطعام.

لذا، جمعنا لكم اليوم 6 من أفضل تصميمات منضدة المطبخ، لنساعدكم في اختيار خامتها، بما يوفر أموالكم ويعفيكم من تغييرها على المدى القريب، وكذلك مساعدتكم في اختيار الألوان المناسبة وفقًا للخامات المصنع منها هيكل المطبخ.

1. لمسة أنيق بالجرانيت

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

يمكنك إضفاء لمسة أنيقة على مطبخك باختيار الجرانيت كعنصر أساسي لتزيين سطح المنضدة، حيث يترك لك حرية الاختيار بين مجموعة ليست بقليلة من الألوان، كما يمكنك الاستعانة به لتزيين جزء من الجدار كما في هذا التصميم، وبذلك تحقق لمطبخك مظهرًا أنيقًا وفاخرًا، مع الاستمتاع بميزة سهولة التنظيف، ومقاومة الماء والحرارة.

ففي هذا التصميم، استطاع المصم إبراز مطبخه من خلال تزيين الجدران بذات الرخام البني التي صممت منه المنضدة بالكامل، مما نتج عنه ظهرًا جذابًا خاصة مع الكراسي الخشبية، والإضاءات الصفراء المتدلية من السقف فوق المنضدة مباشرة.

2. فخامة الرخام

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

على الرغم من تطلبه ميزانية ليست بالقليلة، إلا أن الرخام قادر على إضفاء لمسة مميزة للغاية على مطبخك الصغير، ومثله مثل الجرانيت، يتميز بسهولة التنظيف، كما يمكن استخدامه لتزيين جزء من الجدار، ولكن يعيبه أنه قد يمتص بعض السوائل، إضافة إلى ثقل وزنه.

وفي هذا التصميم يمكننا رؤية كيفية توظيف الرخام ذو التشققات البيضاء، مع تصميم المطبخ الذي اكتست جدرانه أيضًا بالأبيض، وإضفاء لمسة أنيقة بالنقيض الأسود، في أدوات الطعام، والكراسي الجلدية.

3. لمسة حديثة بالاسطح الخزفية البورسلين

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura مطبخ
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

أصبح الاتجاه الحديث في تصميم أسطح المطبخ، هو استخدام البورسلين، الذي يتمتع باللمعان البراق، حيث يصنع من جزيئات السيراميك والزجاج والحجر، ويتميز بسهولة التنظيف، فضلًا عن عمره الطويل، ومقاومته للاشتعال أو الاحتراق، ويمكن وضع أواني الطهي الساخنة عليه بمجرد رفعها عن النار، كما أنه مقاوم للرطوبة.

ويمكن توظيف البورسلين بشكل رائع في مطبخ تغلب عليه اللمسات المعدنية، بما يجعله يتلألأ أكثر وأكثر، كهذا التصميم الذي تظهر فيه المنضدة لامعة للغاية أسفل المدخنة الفولاذية.

4. لعشاق اللون الأسود

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA مطبخ
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

هذا التصميم خصيصًا لعشاق اللون الأسود، حيث يمكن إضفاء لمسة سوداء أنيقة على مطبخك باستخدام الرخام الأسود، خاصة وأنه يسهل توظيفه معع االخامات المختلفة، سواء كان مطبخك من الخشب أو المعدن، أو حتى السيراميك، وللحصول على أفضل مظهر، يمكن توظيفه مع النقيض الأبيض، لجذب الانتباه. 

5. منضدة بيضاء مُشرقة

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

على عكس التصميم السابق، هذا التصميم فقط لعشاق أناقة الأبيض المُشرق، والذي يمنح المطبخ اتساعًا إضافيًا، وإن كان يعيب بعض الخامات تغير لونها وإصفرارها مع الوقت، ولكن يمكن اللجوء إلى تلك التي تتمتع بمزايا العمر الطويل، مثل البورسلين. فكما نرى في هذا المطبخ، تبدو المنضدة البيضاء اللامعة، رائعة أسفل المدخنة المعدنية الرمادية، كما تبدو نظيفة ومُشرقة.

6. الرخام الرمادي للمطابخ الخشبية

VILLAS DOCE LUX, Adagio Arquitectos Adagio Arquitectos مطبخ
Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos

إذا كان مطبخك مصمم من الأخشاب والمعدن، فإن السطح الرخامي باللون الرمادي، هو خيارك الأمثل، لاكتمال اللوحة الانيقة، والتي يمكنك إبرازها من خلال تصميم أرضية من الرخام البيج تمامًا مثل هذا الذي في الصورة.

لمزيد من الأفكار الرائعة لتصميم أسطح المطبخ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار عصرية لأسطح المطابخ.

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