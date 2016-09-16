أفضل 6 أفكار لتصميم سطح منضدة المطبخ

وسط الاهتمام بمساحة المطبخ، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، وتصميم الخزانات بما يوفر أكبر مساحة تخزينية، مع الاهتمام بالألوان والخامات، ربما نغفل في خضم هذا الزحام، الاهتمام قليلًا بسطح المنضدة، وذلك على الرغم من كونه عنصر أساسي في مظهر المطبخ، وأيضًا في تحقيق الراحة أثناء إعداد الطعام.
لذا، جمعنا لكم اليوم 6 من أفضل تصميمات منضدة المطبخ، لنساعدكم في اختيار خامتها، بما يوفر أموالكم ويعفيكم من تغييرها على المدى القريب، وكذلك مساعدتكم في اختيار الألوان المناسبة وفقًا للخامات المصنع منها هيكل المطبخ.
يمكنك إضفاء لمسة أنيقة على مطبخك باختيار الجرانيت كعنصر أساسي لتزيين سطح المنضدة، حيث يترك لك حرية الاختيار بين مجموعة ليست بقليلة من الألوان، كما يمكنك الاستعانة به لتزيين جزء من الجدار كما في هذا التصميم، وبذلك تحقق لمطبخك مظهرًا أنيقًا وفاخرًا، مع الاستمتاع بميزة سهولة التنظيف، ومقاومة الماء والحرارة.
ففي هذا التصميم، استطاع المصم إبراز مطبخه من خلال تزيين الجدران بذات الرخام البني التي صممت منه المنضدة بالكامل، مما نتج عنه ظهرًا جذابًا خاصة مع الكراسي الخشبية، والإضاءات الصفراء المتدلية من السقف فوق المنضدة مباشرة.
على الرغم من تطلبه ميزانية ليست بالقليلة، إلا أن الرخام قادر على إضفاء لمسة مميزة للغاية على مطبخك الصغير، ومثله مثل الجرانيت، يتميز بسهولة التنظيف، كما يمكن استخدامه لتزيين جزء من الجدار، ولكن يعيبه أنه قد يمتص بعض السوائل، إضافة إلى ثقل وزنه.
وفي هذا التصميم يمكننا رؤية كيفية توظيف الرخام ذو التشققات البيضاء، مع تصميم المطبخ الذي اكتست جدرانه أيضًا بالأبيض، وإضفاء لمسة أنيقة بالنقيض الأسود، في أدوات الطعام، والكراسي الجلدية.
البورسلين
أصبح الاتجاه الحديث في تصميم أسطح المطبخ، هو استخدام البورسلين، الذي يتمتع باللمعان البراق، حيث يصنع من جزيئات السيراميك والزجاج والحجر، ويتميز بسهولة التنظيف، فضلًا عن عمره الطويل، ومقاومته للاشتعال أو الاحتراق، ويمكن وضع أواني الطهي الساخنة عليه بمجرد رفعها عن النار، كما أنه مقاوم للرطوبة.
ويمكن توظيف البورسلين بشكل رائع في مطبخ تغلب عليه اللمسات المعدنية، بما يجعله يتلألأ أكثر وأكثر، كهذا التصميم الذي تظهر فيه المنضدة لامعة للغاية أسفل المدخنة الفولاذية.
هذا التصميم خصيصًا لعشاق اللون الأسود، حيث يمكن إضفاء لمسة سوداء أنيقة على مطبخك باستخدام الرخام الأسود، خاصة وأنه يسهل توظيفه معع االخامات المختلفة، سواء كان مطبخك من الخشب أو المعدن، أو حتى السيراميك، وللحصول على أفضل مظهر، يمكن توظيفه مع النقيض الأبيض، لجذب الانتباه.
على عكس التصميم السابق، هذا التصميم فقط لعشاق أناقة الأبيض المُشرق، والذي يمنح المطبخ اتساعًا إضافيًا، وإن كان يعيب بعض الخامات تغير لونها وإصفرارها مع الوقت، ولكن يمكن اللجوء إلى تلك التي تتمتع بمزايا العمر الطويل، مثل البورسلين. فكما نرى في هذا المطبخ، تبدو المنضدة البيضاء اللامعة، رائعة أسفل المدخنة المعدنية الرمادية، كما تبدو نظيفة ومُشرقة.
إذا كان مطبخك مصمم من الأخشاب والمعدن، فإن السطح الرخامي باللون الرمادي، هو خيارك الأمثل، لاكتمال اللوحة الانيقة، والتي يمكنك إبرازها من خلال تصميم أرضية من الرخام البيج تمامًا مثل هذا الذي في الصورة.
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