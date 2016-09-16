أفضل 6 أفكار لتصميم سطح منضدة المطبخ

وسط الاهتمام بمساحة المطبخ، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، وتصميم الخزانات بما يوفر أكبر مساحة تخزينية، مع الاهتمام بالألوان والخامات، ربما نغفل في خضم هذا الزحام، الاهتمام قليلًا بسطح المنضدة، وذلك على الرغم من كونه عنصر أساسي في مظهر المطبخ، وأيضًا في تحقيق الراحة أثناء إعداد الطعام.

لذا، جمعنا لكم اليوم 6 من أفضل تصميمات منضدة المطبخ، لنساعدكم في اختيار خامتها، بما يوفر أموالكم ويعفيكم من تغييرها على المدى القريب، وكذلك مساعدتكم في اختيار الألوان المناسبة وفقًا للخامات المصنع منها هيكل المطبخ.