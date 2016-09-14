10 مطابخ على الطراز الريفي

الديكور له مفعول السحر في خلق إحتمالات لتحويل أشكال المساحات، فحتي لو كان الطراز واحد فإن الديكور يمنح كل مكان شخصيته المتفردة بتلك اللمسة المميزة والمكونات الخاصة التي تصنع الفارق بين تصميم وآخر. كذلك في المطبخ ومع إمتلاك الوصفة الكاملة التي تتضمن ما يرضي مختلف الأذواق يمكننا إعمال هذا السحر لتصميم مطبخ جميل ذو ذوق رفيع مع دليل حي علي ما نقول متمثل في 10 تصميمات مختلفة لمطابخ ريفية يظهر فيها بوضوح السمات المميزة لهذا الطراز الريفي، علي الرغم من تفرد كلاً منها من حيث الوظيفة التي يؤديها، اللون والجو العام بإستخدام التفاصيل الصغيرة التي تتضافر معاً لتشكل طابع أصلي متميز لمطبخك.
تذكر أنك حتي لو إستخدمت نفس الخامات، الألوان، الأِشكال والعناصر فسيظل دائماً هناك شيئاً يساعدك علي جعل مطبخك مميز، تتغلغله شخصيتك، فهذا المطبخ علي سبيل المثال تزينه المشغولات اليدوية مع الإستعانة بالنباتات.
في هذا المطبخ تم التركيز علي الخامات الطبيعية بالإضافة إلي التصميم الأكثر من رائع للبلاطات التي تغطي الحائط أعلي مساحة إعداد الطعام مع الفرن الهائل الذي يوحي بالفخامة والقدرة الكامنة.
يمتاز هذا الطراز من المطابخ بأهمية التفاصيل من مقابض، الرف ذو التجليد الخشبي والصنبور النحاسي، فتفاصيل كتلك تخلق طرازاً ريفياً أنيقاً لا تخطأه العين وهو ما تم تحقيقه في هذا التصميم.
يترادف التصميم في الطراز الريفي مع الطبيعي وهو المفهوم الذي يعزز من أصالة الخامات المستخدمة ويبرزجمال جوهرها ولهذا السبب فإن معظم التصميمات ذات الطابع الريفي تشتمل علي الخامات الطبيعية كالخشب والحجارة والأبسط كالطوب كهذا التصميم الذي أدخل فيه حائط طوبي يمنح هذا المطبخ إحساس بدائي، حيث يكمن جمال هذا الطراز في بساطته.
الحجارة هي واحدة من أكثر العناصرالتقليدية للطراز الريفي للمطابخ إستخداماً، فيمكنك إستغلال وجودها لإضافة الخشب مما يحقق مزيج ينتج عنه مطبخ مريح.
يتسم الطراز الريفي بالدفء والترحاب، ترتسم به صورة المنزل الكلاسيكي والذي يضم بين جدرانه التجمعات العائلية، فلهذا الطراز قدرة عجيبة علي نقلك عبر الزمن إلي أيام كان منزل الأجداد تمتليء فيها مائدته بالطعام ويلتف حولها الأهل والأصدقاء ولتحقيق هذا الإحساس فإنك بحاجة لتحقيق أقصي إستفادة من مساحة مطبخك، فلا تترك ركن مهمل وقم بوضع الأثاث والأواني علي الأطراف لتترك مساحة في المنتصف تستمتع فيها بمذاق الطعام الطازج.
عندما يتعلق الأمر بمنح شخصية للغرفة فإن أسهل الطرق لتحقيق ذلك هي باستخدام الألوان. ويعد هذا المطبخ أفضل مثال علي ذلك، فإختيار الألوان والتباين في حدتها يحسن من الجوالعام ويحقق التناغم مع الأثاث كما يمنح اللونان الأحمر والبرتقالي الغرفة دفئاً خاصاً.
تعد الأخشاب واحدة من أكثر الخامات المميزة للطراز الريفي إستخداماً، لذا فإن كنت تريد مطبخاً ذو طراز ريفي فلا تتردد في إدخال هذه الخامة في تصميم الحوائط، الأعمدة، الأرضيات والأثاث.
كل عناصر الديكور مهمة فبعضها مهم للتباين والبعض الأخر يؤسس لخلق إطار عام في حين يتصدر بعضها المشهد، وتتراوح العناصر بين الإكسسوارات البسيطة والأعمال الفنية تماماً كما في هذا المطبخ.
لا شيء يصرخ بالطراز الريفي كفرن الطوب هذا فمظهره ودوره يجعلاك تشعر وكأنك في كوخ هاديء كما يبعث لون طوبه علي الطمأنينة في المطبخ ممتزجاً مع مختلف أنواع الخشب والطوب مما يخلق جو مريح.