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10 مطابخ على الطراز الريفي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
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الديكور له مفعول السحر في خلق إحتمالات لتحويل أشكال المساحات، فحتي لو كان الطراز واحد فإن الديكور يمنح كل مكان شخصيته المتفردة بتلك اللمسة المميزة والمكونات الخاصة التي تصنع الفارق بين تصميم وآخر. كذلك في المطبخ ومع إمتلاك الوصفة الكاملة التي تتضمن ما يرضي مختلف الأذواق يمكننا إعمال هذا السحر لتصميم مطبخ جميل ذو ذوق رفيع مع دليل حي علي ما نقول متمثل في 10 تصميمات مختلفة لمطابخ ريفية يظهر فيها بوضوح السمات المميزة لهذا الطراز الريفي، علي الرغم من تفرد كلاً منها من حيث الوظيفة التي يؤديها، اللون والجو العام بإستخدام التفاصيل الصغيرة التي تتضافر معاً لتشكل طابع أصلي متميز لمطبخك.

​1.أظهر شخصيتك

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

تذكر أنك حتي لو إستخدمت نفس الخامات، الألوان، الأِشكال والعناصر فسيظل دائماً هناك شيئاً يساعدك علي جعل مطبخك مميز، تتغلغله شخصيتك،  فهذا المطبخ علي سبيل المثال تزينه المشغولات اليدوية مع الإستعانة بالنباتات.

​2.فرن أسمنتي

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

في هذا المطبخ تم التركيز علي الخامات الطبيعية بالإضافة إلي التصميم الأكثر من رائع للبلاطات التي تغطي الحائط أعلي مساحة إعداد الطعام مع الفرن الهائل الذي يوحي بالفخامة والقدرة الكامنة.

​3.جمال التفاصيل

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

يمتاز هذا الطراز من المطابخ بأهمية التفاصيل من مقابض، الرف ذو التجليد الخشبي والصنبور النحاسي، فتفاصيل كتلك تخلق طرازاً ريفياً أنيقاً لا تخطأه العين وهو ما تم تحقيقه في هذا التصميم.

​4.خامات طبيعية

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

يترادف التصميم في الطراز الريفي مع الطبيعي وهو المفهوم الذي يعزز من أصالة الخامات المستخدمة ويبرزجمال جوهرها ولهذا السبب فإن معظم التصميمات ذات الطابع الريفي تشتمل علي الخامات الطبيعية كالخشب والحجارة والأبسط كالطوب كهذا التصميم الذي أدخل فيه حائط طوبي يمنح هذا المطبخ إحساس بدائي، حيث يكمن جمال هذا الطراز في بساطته.

​5.الحجارة

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS مطبخ
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

الحجارة هي واحدة من أكثر العناصرالتقليدية للطراز الريفي للمطابخ إستخداماً، فيمكنك إستغلال وجودها لإضافة الخشب مما يحقق مزيج ينتج عنه مطبخ مريح.

​6.دفء العائلة

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

يتسم الطراز الريفي بالدفء والترحاب، ترتسم به صورة المنزل الكلاسيكي والذي يضم بين جدرانه التجمعات العائلية، فلهذا الطراز قدرة عجيبة علي نقلك عبر الزمن إلي أيام كان منزل الأجداد تمتليء فيها مائدته بالطعام ويلتف حولها الأهل والأصدقاء ولتحقيق هذا الإحساس فإنك بحاجة لتحقيق أقصي إستفادة من مساحة مطبخك، فلا تترك ركن مهمل وقم بوضع الأثاث والأواني علي الأطراف لتترك مساحة في المنتصف تستمتع فيها بمذاق الطعام الطازج.

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​7.ألوان مميزة

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

عندما يتعلق الأمر بمنح شخصية للغرفة فإن أسهل الطرق لتحقيق ذلك هي باستخدام الألوان. ويعد هذا المطبخ أفضل مثال علي ذلك، فإختيار الألوان والتباين في حدتها يحسن من الجوالعام ويحقق التناغم مع الأثاث كما يمنح اللونان الأحمر والبرتقالي الغرفة دفئاً خاصاً.

​8.الخشب

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura مطبخ
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

تعد الأخشاب واحدة من أكثر الخامات المميزة للطراز الريفي إستخداماً، لذا فإن كنت تريد مطبخاً ذو طراز ريفي فلا تتردد في إدخال هذه الخامة في تصميم الحوائط، الأعمدة، الأرضيات والأثاث.

​9.عناصر الديكور

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

كل عناصر الديكور مهمة فبعضها مهم للتباين والبعض الأخر يؤسس لخلق إطار عام في حين يتصدر بعضها المشهد، وتتراوح العناصر بين الإكسسوارات البسيطة والأعمال الفنية تماماً كما في هذا المطبخ.

​10.مطبخ مريح

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

لا شيء يصرخ بالطراز الريفي كفرن الطوب هذا فمظهره ودوره يجعلاك تشعر وكأنك في كوخ هاديء كما يبعث لون طوبه علي الطمأنينة في المطبخ ممتزجاً مع مختلف أنواع الخشب والطوب مما يخلق جو مريح.

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