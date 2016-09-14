10 مطابخ على الطراز الريفي

الديكور له مفعول السحر في خلق إحتمالات لتحويل أشكال المساحات، فحتي لو كان الطراز واحد فإن الديكور يمنح كل مكان شخصيته المتفردة بتلك اللمسة المميزة والمكونات الخاصة التي تصنع الفارق بين تصميم وآخر. كذلك في المطبخ ومع إمتلاك الوصفة الكاملة التي تتضمن ما يرضي مختلف الأذواق يمكننا إعمال هذا السحر لتصميم مطبخ جميل ذو ذوق رفيع مع دليل حي علي ما نقول متمثل في 10 تصميمات مختلفة لمطابخ ريفية يظهر فيها بوضوح السمات المميزة لهذا الطراز الريفي، علي الرغم من تفرد كلاً منها من حيث الوظيفة التي يؤديها، اللون والجو العام بإستخدام التفاصيل الصغيرة التي تتضافر معاً لتشكل طابع أصلي متميز لمطبخك.