5 طرق للحصول على مساحة إضافية لمنزلك

كثير من الأحيان ندارك لضيق منازلنا وأننا بحاجة إلى مساحة إضافية لتوسيع المنزل فيكون الحل الأسرع والأفضل هو ببساطة خلق ملحق للحصول على مساحة داخلية بإقتطاع جزء من مساحة خارجية، سواء كانت عن طريق استغلال مساحة شرفتك، فنائك أو سطح المنزل. فيمكنك إضافة مساحة إلى غرفك الداخلية عن طريق هدم الحوائط أو جزء منها ليعطي مساحة حتى لو كانت صغيرة، فإنها ستعطي عمق وإضاءة طبيعية للمكان بعد هدم الحوائط. فتعالوا معنا لنستعرض بعض الأمثلة والتي سوف تجدون منها أفكار لتلهمكم إذا كنتم تريدون جرعة شجاعة لتمكنكم من الحصول على مساحة إضافية، فتابعونا.
طريقة لزيادة مساحة منزلك هي باستغلال الشرفات والتراسات، فبواسطة حديد الفورفرجية بأشكاله وتصاميمه المختلفة مع وجود ستائر لتسدل عند الحاجة لخصوصية تم تقفيل هذه المساحة لتصبح مثل الحديقة الخاصة.
هذا الفراغ يعتبر شبه خاص، فهو يتيح دخول هواء الليالي الصيفية المنعشة والاستمتاع بأشعة الشمس الصباحية مع وجود أصص نباتات متراصة، لتتيح مهرب من الحياه السريعة والمتلاحقة ويكون هذا هو ركن الهدوء والسلام النفسي. نلاحظ أيضاً وجود بعض البوفات والشموع لتزيد المجلس رونقاً و أناقة.
في هذا النوع من الإمتدادات يجب مراعاة أي التغطيات مناسب أكثر، فإذا كنت تريد حماية الفراغ من الشمس باستخدام قماش معين فيجب مراعاة الأمطار، الأثاث و أي عنصر سيتأثر من البلل إذا كنت ستنشئ تغطية دائمة فلا تنسى عمل عزل بشكل سليم.
التوسع كما نرى في الصورة أضاف مساحة لاستقبال الضيوف و تناول الطعام معهم في مساحة زجاجية تحتضن الأثاث بشكل رائع.
هذا التوسع له عدد من المميزات:
1- لم يتطلب هدم أيٌ من الحوائط الفاصلة بين الغرف الداخلية والمساحة الخارجية، فالباب المنزلق يأخذ مساحة كبيرة تتيح لدخول الضوء.
2- إذا كان الضوء الطبيعي قوي من أية زاوية فيمكن إسدال الستائر المعتمة والتي هي مصنوعة من البامبو لحماية الفراغ الداخلي من أشعة الشمس القوية
3- البيت الزجاجي يطل على فناء خلفي مزروع بالزهور الرائعة والملونة والتي تتيح الراحة و الإستجمام في أثناء تناول الطعام
يجب مراعاة عدة عوامل في أثناء عملية التوسيع و خاصة عند بناء إمتداد لمنزلك، فيجب عزل الزوايا ونقاط الإلتقاء وخاصة على السطح حتى لا تتسرب الحرارة، البرد، الحشرات أو الأتربة إلى داخل الغرفة والذي سيجعلك تستهلك طاقة أكبرفيما بعد.
لا تنسى إنشاء بالوعات الصرف، فكما نرى فقد تم عمل مزراب لتجميع المياة في نقطة على السطح ثم تصريفها من خلال ماسورة تصل إلى الأرض لتوجه مياة المطر لتسقى الأرض و لا تسبب أزمات لاحقاً.
هناك بعض التوسعات و التي تتطلب تجديد للتصميم الإنشائى والمعماري، ولكن يجب مراعاة بعض العناصر فأية خطأ يمكن أن يضعف المبنى و يضعه في خطورة، أولاً يجب مراعاة النظام الإنشائي، أيضاً السباكة، التوصيلات الكهرباء والغاز فهي عناصر يجب المحافظة و معرفة كيفية استغلالها في التصميم الجديد.
أنظر كيف يبدو الفراغ من الداخل، فهو يبدو أعمق وأوسع بفضل الإضاءة الطبيعية والتي تتغلل كل الأركان. فالمساحة الجديدة تبدو و كأنها جزء من المساحة القديمة وذلك لأن التشطيب الجديد إمتزج بشكل جيد مع الفراغ الأصلي عن طريق تنسيق جيد للخامات، الألوان والتفاصيل وتحويلها لفراغ واحد.
تم استغلال الفناء الداخلي هنا ليكون مساحة تراس خارجية، أهم ما يميزها هوعمل أرضية ممتدة لخلق عمق أكبر في الفراغ الداخلي والفراغ الجديد مع عمل حائط من الخشب بنفس اتجاه الألواح الخشبية ليكون لدينا مساحة أنيقة ومريحة لمقابلة الأصدقاء و العائلة.
من مميزات استغلال المساحات الموجودة (مثل الأفنية والشرفات) لخلق توسع هو إضافة مساحة بدون الحفرأو تغيير في النظام الإنشائي، والذي يوفر الكثير من المجهود والوقت.
المبنى الأصلي مبني من الحجارة، خامة طبيعية، كما أنها ذات طابع جمالي مميز. لكن عند تصميم و إضافة إمتداد للمنزل إختار المالك أن يستخدم خامة جديدة بنفس المستوى الجمالي و ذات خصائص رائعة وهي الخشب.
تبدو غاية في الأناقة، فهي ناعمة و فيها دفئ في التفاصيل وخاصة بالطراز الإنتقائي المستخدم في الأثاث. أمامنا مساحة عامة و هي غرفة الطعام، خلفها المطبخ بخزناتة الخشبية على الجانبين، يقبع خلفة الجزء الأصلي من المنزل يمكن الدخول إليه من خلال مدخلين خلفيين.