5 طرق للحصول على مساحة إضافية لمنزلك

طريقة لزيادة مساحة منزلك هي باستغلال الشرفات والتراسات، فبواسطة حديد الفورفرجية بأشكاله وتصاميمه المختلفة مع وجود ستائر لتسدل عند الحاجة لخصوصية تم تقفيل هذه المساحة لتصبح مثل الحديقة الخاصة.

هذا الفراغ يعتبر شبه خاص، فهو يتيح دخول هواء الليالي الصيفية المنعشة والاستمتاع بأشعة الشمس الصباحية مع وجود أصص نباتات متراصة، لتتيح مهرب من الحياه السريعة والمتلاحقة ويكون هذا هو ركن الهدوء والسلام النفسي. نلاحظ أيضاً وجود بعض البوفات والشموع لتزيد المجلس رونقاً و أناقة.