8 أفكار لدوش يناسب الحمامات الصغيرة

من المعتاد في الحمامات المصرية استخدام حوض الإستحمام أو البانيو بكثرة والذي نتج أن أغلب الحمامات في المنازل الجديدة مصممة بحيث تتاح فرصة وجود بانيوعلى أحد حوائطه. ولكن ماذا لو كان تصميم حمامك أصغر من أن يستوعب وجود بانيو؟ أو إذا كنت تفضل الحصول على مساحة إضافية في حمامك لوضع وحدة تخزينية، أو أي عنصر أخر.
وحدة الدوش هي الحل الأكثر عملية في الحمامات الصغيرة، ولذلك جئنا لكم بعدد من التصاميم والتي تتناسب مع المساحات الضيقة، كما جئنا لكم ببعض الحيل و النصائح التي سوف تساعدكم حتماً في تصميم الدوش في منازلكم، فتابعونا.
إقتطع جزء من مساحة حمامك وإفصلها بباب زجاجي، فالباب الزجاجي يعمل على وجود إستمرارية بصرية والتي تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر كما أنه يشعرك بأن المساحة الداخلية للدوش أوسع، لاسيم ا أنهيحمي باقي أجزاء الحمام من البلل.
إحرص على إختيار بلاطات بألوان فاتحة لتعطي إتساع للحمام، و خاصة إذا كنت تفضل تصميم حائط الدوش بشكل مختلف، فالألوان الفاتحة تعطي إحساس بالنظافة وتعكس الضوء بشكل أقوى.
يمكنك الاستغناء عن الباب إذا كان الحمام صغير جداً مثلما يظهرفي هذا المثال، فالباب سوف يؤدي إلى تضيق الفراغ بشكل أكبر. هذا التصميم من الحمامات يطلق عليه الحمام المبلل، وهو حمام كل عناصره يصيبها البلل عند استخدام الدوش، وهو منتشر في أوروبا. فقط إحرص على وضع رأس الدوش في مكان مناسب بحيث تكون مساحة الوقوف مناسبة.
إحرص على تصميم تجويف في الحوائط أو وضع أرفف داخل كابينة الدوش، و إلا سوف ينتهي بك الحال برص المنظفات على الأرض وهذا يشكل خطر على سلامتك و سلامة أسرتك ، فالأرفف ستحافظ على النظام و ستحمي الأسرة من أي حوداث يمكنها أن تحدث داخل كابينة الدوش.
بسبب ضيق المساحة في هذا الحمام فقد تم تصميم هذا الدوش بحيث يكون مدخله من الركن مع وجود باب منزلق من الزجاج يغلق عند الزاوية ولا يأخذ أي مساحة من الداخل أو الخارج.
بتوفير مساحة البانيو أصبح هناك مجالاً لوضع وحدة غسيل تضم المغسلة و مكان لتخزين أيضاً.
يمكنك عمل تصميم مميز لحائط و أرضية الدوش لإضافة تشويق بصري في حمامك.
يمكنكم شراء وحدات جاهزة، والمتكونة من حوض قدم و كابينة زجاجية بتصاميم مختلفة، إحرص على إختيار المقاسات المناسبة لحمامك.