الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار لدوش يناسب الحمامات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
Loading admin actions …

من المعتاد في الحمامات المصرية استخدام حوض الإستحمام أو البانيو بكثرة والذي نتج أن أغلب الحمامات في المنازل الجديدة مصممة بحيث تتاح فرصة وجود بانيوعلى أحد حوائطه. ولكن ماذا لو كان تصميم حمامك أصغر من أن يستوعب وجود بانيو؟ أو إذا كنت تفضل الحصول على مساحة إضافية في حمامك لوضع وحدة تخزينية، أو أي عنصر أخر.

وحدة الدوش هي الحل الأكثر عملية في الحمامات الصغيرة، ولذلك جئنا لكم بعدد من التصاميم والتي تتناسب مع المساحات الضيقة، كما جئنا لكم ببعض الحيل و النصائح التي سوف تساعدكم حتماً في تصميم الدوش في منازلكم، فتابعونا.

1. باب زجاجي

Kleines Bad mit großer Dusche, hansen innenarchitektur materialberatung hansen innenarchitektur materialberatung حمام
hansen innenarchitektur materialberatung

hansen innenarchitektur materialberatung
hansen innenarchitektur materialberatung
hansen innenarchitektur materialberatung

إقتطع جزء من مساحة حمامك وإفصلها بباب زجاجي، فالباب الزجاجي يعمل على وجود إستمرارية بصرية والتي تجعل الحمام الصغير يبدو أكبر كما أنه يشعرك بأن المساحة الداخلية للدوش أوسع، لاسيم ا أنهيحمي باقي أجزاء الحمام من البلل.

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

2. ألوان فاتحة

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

إحرص على إختيار بلاطات بألوان فاتحة لتعطي إتساع للحمام، و خاصة إذا كنت تفضل تصميم حائط الدوش بشكل مختلف، فالألوان الفاتحة تعطي إحساس بالنظافة وتعكس الضوء بشكل أقوى.

3. حمام مبلل

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يمكنك الاستغناء عن الباب إذا كان الحمام صغير جداً مثلما يظهرفي هذا المثال، فالباب سوف يؤدي إلى تضيق الفراغ  بشكل أكبر. هذا التصميم من الحمامات يطلق عليه الحمام المبلل، وهو حمام كل عناصره يصيبها البلل عند استخدام الدوش، وهو منتشر في أوروبا. فقط إحرص على وضع رأس الدوش في مكان مناسب بحيث تكون مساحة الوقوف مناسبة.

4. أرفف لسلامتك

BAÑERAS Y DUCHAS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA حمام دوش وأحواض إستحمام
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

إحرص على تصميم تجويف في الحوائط أو وضع أرفف داخل كابينة الدوش، و إلا سوف ينتهي بك الحال برص المنظفات على الأرض وهذا يشكل خطر على سلامتك و سلامة أسرتك ، فالأرفف ستحافظ على النظام و ستحمي الأسرة من أي حوداث يمكنها أن تحدث داخل كابينة الدوش.

5. باب منزلق

ESTUDIO Y DISEÑO APARTAMENTO. C/VERACRUZ. MADRID. 2010, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

بسبب ضيق المساحة في هذا الحمام فقد تم تصميم هذا الدوش بحيث يكون مدخله من الركن مع وجود باب منزلق من الزجاج يغلق عند الزاوية ولا يأخذ أي مساحة من الداخل أو الخارج.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

6. الاستفادة من المساحة

Een bad vervangen door een douche, Novellini Novellini حمام دوش وأحواض إستحمام
Novellini

Novellini
Novellini
Novellini

بتوفير مساحة البانيو أصبح هناك مجالاً لوضع وحدة غسيل تضم المغسلة و مكان لتخزين أيضاً.

7. تصميم مختلف

DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi, DUPONT TÜRKİYE DUPONT TÜRKİYE حمام دوش وأحواض إستحمام
DUPONT TÜRKİYE

DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE

يمكنك عمل تصميم مميز لحائط و أرضية الدوش لإضافة تشويق بصري في حمامك.

8. وحدات جاهزة

B&B a Borgo Vittorio, o/m architetti o/m architetti حمام دوش وأحواض إستحمام
o/m architetti

o/m architetti
o/m architetti
o/m architetti

يمكنكم شراء وحدات جاهزة، والمتكونة من حوض قدم و كابينة زجاجية بتصاميم مختلفة، إحرص على إختيار المقاسات المناسبة لحمامك.

homify المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
homify

homify
homify
homify
5 طرق للحصول على مساحة إضافية لمنزلك
ما رأيك في هذه التصاميم المختلفة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً