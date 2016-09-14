8 أفكار لدوش يناسب الحمامات الصغيرة

من المعتاد في الحمامات المصرية استخدام حوض الإستحمام أو البانيو بكثرة والذي نتج أن أغلب الحمامات في المنازل الجديدة مصممة بحيث تتاح فرصة وجود بانيوعلى أحد حوائطه. ولكن ماذا لو كان تصميم حمامك أصغر من أن يستوعب وجود بانيو؟ أو إذا كنت تفضل الحصول على مساحة إضافية في حمامك لوضع وحدة تخزينية، أو أي عنصر أخر.

وحدة الدوش هي الحل الأكثر عملية في الحمامات الصغيرة، ولذلك جئنا لكم بعدد من التصاميم والتي تتناسب مع المساحات الضيقة، كما جئنا لكم ببعض الحيل و النصائح التي سوف تساعدكم حتماً في تصميم الدوش في منازلكم، فتابعونا.