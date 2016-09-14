الأصفر والجمال وتصميم الحمام

أن الألوان والديكور والأهتمام بها وبتنسيقها من الأشياء الضرورية جداً والتي يجب الأنتباه إليها في كل منزل، لأن الديكور والألوان لديها تأثير قوى جداً على الحالة النفسية للمقيمين داخل المنزل ويؤثر على حالتك المزاجية وحالة أفراد أسرتك، وقد ثبت أن كل لون من الألوان له تأثيره الخاص في الديكور وعلى حالتك النفسية، ونحن اليوم في هوميفاى نقدمك لكم مجموعة من الأفكار والتصميمات للحمام كان اللون الأصفر بخصائصة المبهجة اللمسة الأساسية فيها.
اللون الأصفر من الألوان المبهجة في الديكور، وله بعض التأثيرات النفسية على الأنسان، فاللون الأصفر يساعد على تعزيز الثقة بالنفس، ويعطي شعوراً بالبهجة والمرح، كما أنه يعطى احساس بالضوء بقوة عن باقى الألوان ويعتبر من أفضل الخيارات في تصميم الحمام.
اللون الأصفر من خصائصه أنه يعطى مساحات اتساع داخل المنزل، عند استخدامه في الجدران أوالأكسسوار فتوظيفه مع الأضاءة يعطى اتساعاً للأماكن الضيقة فهو لون غني جداً، وعلى سبيل المثال في تصميم ذلك الحمام في الصورة تم توظيف اللون الأصفر ومزجه مع اللون الأبيض ودرجات الأزرق المختلفة لبعطي بذلك لمسة من الأناقة والبهجة داخل الحمام.
اللون الأصفر درجات، ولكل درجة سحرها واستخدامتها في الديكور، فعلى سبيل المثال اللون الأصفر القوي والحاد يعتبر من الألوان المضيئة والقوية التي يجب كسرها ومزجها مع لون اخر يكسر حدة لونها ويضيف لمسة هادئة للون، واللون الأصفر الداكن يفضل مزجه مع اللون الأبيض، الاحمر ودرجات الأزرق المختلف، فكما نري في هذا التصميم للحمام تم استخدام لمسة بسيطة من اللون الأصفر الحاد في لبعض الديكورات والأكسسورات في الحمام ومزجها مع اللون الأبيض الأساسي للحمام.
تلك الدرجة من اللون الاصفر تميل بعض الشئ إلى اللون الأخضر، ويمكنك استخدامها في الديكور بدون مزجها مع اى لون اخر، مثل هذا التصميم للحمام تم استخدام اللون الأصفر ليكون اللون الأساسي لتصميم هذا الحمام من الجدران والبانيو والأرضيات مع لمسة بسيطة من اللون الأبيض
أما درجة الأصفر الدافئ فهو يرمز إلى لون الشمس ويفضل استخدامه في الديكور في الاماكن ذات المساحات الواسعة، والغرف المليئة بالتفاصيل والديكورات، فكما نري في تصميم ذلك الحمام تم استخدام اللون الأصفر الدافئ في بعض قطع الأثاث ولم يستخدم بمفرده في التصميم بل تم مزجه مع اللون الأبيض ليضفي على الحمام مزيد من الأناقة والجمال.
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