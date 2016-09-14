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الأصفر والجمال وتصميم الحمام

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify حمام
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أن الألوان والديكور والأهتمام بها وبتنسيقها من الأشياء الضرورية جداً والتي يجب الأنتباه إليها في كل منزل، لأن الديكور والألوان لديها تأثير قوى جداً على الحالة النفسية للمقيمين داخل المنزل  ويؤثر على حالتك المزاجية وحالة أفراد أسرتك، وقد ثبت أن كل لون من الألوان له تأثيره الخاص في الديكور وعلى حالتك النفسية، ونحن اليوم في هوميفاى نقدمك لكم مجموعة من الأفكار والتصميمات للحمام كان اللون الأصفر بخصائصة المبهجة اللمسة الأساسية فيها.

اللون الأصفر

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura حمام
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

اللون الأصفر من الألوان المبهجة في الديكور، وله بعض التأثيرات النفسية على الأنسان، فاللون الأصفر يساعد على تعزيز الثقة بالنفس، ويعطي شعوراً بالبهجة والمرح، كما أنه يعطى احساس بالضوء بقوة عن باقى الألوان ويعتبر من أفضل الخيارات في تصميم الحمام.

اللون الأصفر وحمامك

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

اللون الأصفر من خصائصه أنه يعطى مساحات اتساع داخل المنزل، عند استخدامه في الجدران أوالأكسسوار فتوظيفه مع الأضاءة يعطى اتساعاً للأماكن الضيقة فهو لون غني جداً، وعلى سبيل المثال في تصميم ذلك الحمام في الصورة تم توظيف اللون الأصفر ومزجه مع اللون الأبيض ودرجات الأزرق المختلفة لبعطي بذلك لمسة من الأناقة والبهجة داخل الحمام.

الأصفر الحاد وحمامك

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

اللون الأصفر درجات، ولكل درجة سحرها واستخدامتها في الديكور، فعلى سبيل المثال اللون الأصفر القوي والحاد يعتبر من الألوان المضيئة والقوية التي يجب كسرها ومزجها مع لون اخر يكسر حدة لونها ويضيف لمسة هادئة للون، واللون الأصفر الداكن يفضل مزجه مع اللون الأبيض، الاحمر ودرجات الأزرق المختلف، فكما نري في هذا التصميم للحمام تم استخدام لمسة بسيطة من اللون الأصفر الحاد في لبعض الديكورات والأكسسورات في الحمام ومزجها مع اللون الأبيض الأساسي للحمام.

الأصفر الباهت وحمامك

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP حمام
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

تلك الدرجة من اللون الاصفر تميل بعض الشئ إلى اللون الأخضر، ويمكنك استخدامها في الديكور بدون مزجها مع اى لون اخر، مثل هذا التصميم للحمام تم استخدام اللون الأصفر ليكون اللون الأساسي لتصميم هذا الحمام من الجدران والبانيو والأرضيات مع لمسة بسيطة من اللون الأبيض

الأصفر الدافئ وحمامك

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما درجة الأصفر الدافئ فهو يرمز إلى لون الشمس ويفضل استخدامه في الديكور في الاماكن ذات المساحات الواسعة، والغرف المليئة بالتفاصيل والديكورات، فكما نري في تصميم ذلك الحمام تم استخدام اللون الأصفر الدافئ في بعض قطع الأثاث ولم يستخدم بمفرده في التصميم بل تم مزجه مع اللون الأبيض ليضفي على الحمام مزيد من الأناقة والجمال.

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