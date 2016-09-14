الأصفر والجمال وتصميم الحمام

اللون الأصفر درجات، ولكل درجة سحرها واستخدامتها في الديكور، فعلى سبيل المثال اللون الأصفر القوي والحاد يعتبر من الألوان المضيئة والقوية التي يجب كسرها ومزجها مع لون اخر يكسر حدة لونها ويضيف لمسة هادئة للون، واللون الأصفر الداكن يفضل مزجه مع اللون الأبيض، الاحمر ودرجات الأزرق المختلف، فكما نري في هذا التصميم للحمام تم استخدام لمسة بسيطة من اللون الأصفر الحاد في لبعض الديكورات والأكسسورات في الحمام ومزجها مع اللون الأبيض الأساسي للحمام.