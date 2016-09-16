عشر نقاط قد تسبب الإزعاج لضيوفك.. تجنبها

نسعى بكل الطرق إلى تزيين المنزل والأهتمام بتفاصيله وديكوره، وجعل تلك المملكة من أجمل ما يكون حتى يصبح منزلاً مريحاً وهادئاً للمقيمين بداخله، وللضيوف الذين يزورونك، ولكن ينتهى الأمر في بعض الاحيان بأنزعاج بعض الضيوف وربما عدم الرغبة في زيارتك في منزلك مرة اخري ، والسبب في ذلك بعض التفاصيل المهمة التي تهملها أثناء زيارة ضيوفك إليك في المنزل، وهما 10 اسباب سنذكرهم لك اليوم في هوميفاى هما سبب تطفيش ضيوفك من البيت تعرف عليهم معنا.