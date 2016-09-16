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عشر نقاط قد تسبب الإزعاج لضيوفك.. تجنبها

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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نسعى بكل الطرق إلى تزيين المنزل والأهتمام بتفاصيله وديكوره، وجعل تلك المملكة من أجمل ما يكون حتى يصبح منزلاً مريحاً وهادئاً للمقيمين بداخله، وللضيوف الذين يزورونك، ولكن ينتهى الأمر في بعض الاحيان بأنزعاج بعض الضيوف وربما عدم الرغبة في زيارتك في منزلك مرة اخري ، والسبب في ذلك بعض التفاصيل المهمة التي تهملها أثناء زيارة ضيوفك إليك في المنزل، وهما 10 اسباب سنذكرهم لك اليوم في هوميفاى هما سبب تطفيش ضيوفك من البيت تعرف عليهم معنا.

أولاً جرس الباب:

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects منازل
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

من أول الأنطباعات السيئة التي يأخذها ضيوفك عنك هي جرس الباب، فأذا كان لا يعمل حرس الباب بشكل جيد فهذا يعنى انك لن تسمع طرق ضيوفك للباب وستتركهم فترة طويلة على باب، وهذا يعطي انطباع انك غير مستعد لاستقبالهم في منزلك.

ثانياً الأحذية:

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

لا تطلب من ضيوفك ترك أحذيتهم عند الباب من الخارج فهذا سئ بل خذها وقم بتخزينها في خزانة الاحذية ان وجدت فهذا أفضل.

ثالثاً الحمام:

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd حمام
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

لا تجعل ضيوفك يسألون وهم بداخل الحمام عن المناشف او المناديل، فهى ليست مهمة ممتعة ان يظل الضيف يطلب منك ما يريد وهو بالداخل، بل يفضل جعلها في مكان ظاهر وواضح لضيوفك عند استخدام الحمام.

رابعاً الفتور:

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أياك أن تجعل ضيوفك يشعره بالفتور والبرود في منزلك، من تعاملك واستقبالك لهم ويجب دائماً مراعاة أن يكون التجمعات بين ضيوفك مألوفة للجميع، فلا تدعو ضيوف غير منسجمين سوياً معاً في منزلك.

خامساً المشاركة:

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

اذا كنت دعيت ضيوفك على العشاء اعطيهم مساحة لمشاركتك أثناء التحضير فهذا يضفى مزيج من الألفة بينك وبين ضيوفك ويشعرهم انهم جزء من المنزل، خاصة اذا كنت تدعى أشخاص معتادين على زيارتك.

سادساً حرارة المنزل:

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

نحن جميعاً نمتلك درجات حرارة مختلفة وننسجم مع درجة حرارة المكان المحيط بنا كل منا بطريقة مختلفة عن الأخر، لذلك عند زيارة ضيوفك في المنزل يراعي أن تكون درجة حرارة المكان مناسبة ببجميع حتى لا ينزعج احد.

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سابعاً المقاعد:

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

المقاعد المنخفضة ربما تبدو مريحة بالنسبة إليك ولأفراد عائلتك، لكنها ليست مريحة لضيوفك كبار السن، لذلك راعى دائماً وجود مقاعد واماكن لأستقبال كبار السن من ضيوفك.

ثامناً الموسيقى والتلفاز:

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

احرص دائماً على أن يكون صوت الموسيقى والتلفاز أثناء زيارة ضيوفك معتدلاً، حتى لا تزعجهم الضوضاء في منزلك.

تاسعاً اغلق الغرف الحاصة:

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

ليس من الأتيكيت ان تترك أبواب غرف النوم مفتوحة وواضحة أمام أعين الضيوف، لذلك احرص دائماً على غلق أبواب غرف النوم.

عاشراً أجعل منزلك مرحاً:

The Gables, Patalab Architecture Patalab Architecture غرفة المعيشة
Patalab Architecture

The Gables

Patalab Architecture
Patalab Architecture
Patalab Architecture

حاول دائماً ان تجعل منزلك مرحاً ومبهجاً للضيوف، فأياك أن تشعرهم بالملل حتى لا يفروا ويعودوا لزيارتك مرة أخرى.

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