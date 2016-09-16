عشر نقاط قد تسبب الإزعاج لضيوفك.. تجنبها

نسعى بكل الطرق إلى تزيين المنزل والأهتمام بتفاصيله وديكوره، وجعل تلك المملكة من أجمل ما يكون حتى يصبح منزلاً مريحاً وهادئاً للمقيمين بداخله، وللضيوف الذين يزورونك، ولكن ينتهى الأمر في بعض الاحيان بأنزعاج بعض الضيوف وربما عدم الرغبة في زيارتك في منزلك مرة اخري ، والسبب في ذلك بعض التفاصيل المهمة التي تهملها أثناء زيارة ضيوفك إليك في المنزل، وهما 10 اسباب سنذكرهم لك اليوم في هوميفاى هما سبب تطفيش ضيوفك من البيت تعرف عليهم معنا.
من أول الأنطباعات السيئة التي يأخذها ضيوفك عنك هي جرس الباب، فأذا كان لا يعمل حرس الباب بشكل جيد فهذا يعنى انك لن تسمع طرق ضيوفك للباب وستتركهم فترة طويلة على باب، وهذا يعطي انطباع انك غير مستعد لاستقبالهم في منزلك.
لا تطلب من ضيوفك ترك أحذيتهم عند الباب من الخارج فهذا سئ بل خذها وقم بتخزينها في خزانة الاحذية ان وجدت فهذا أفضل.
لا تجعل ضيوفك يسألون وهم بداخل الحمام عن المناشف او المناديل، فهى ليست مهمة ممتعة ان يظل الضيف يطلب منك ما يريد وهو بالداخل، بل يفضل جعلها في مكان ظاهر وواضح لضيوفك عند استخدام الحمام.
أياك أن تجعل ضيوفك يشعره بالفتور والبرود في منزلك، من تعاملك واستقبالك لهم ويجب دائماً مراعاة أن يكون التجمعات بين ضيوفك مألوفة للجميع، فلا تدعو ضيوف غير منسجمين سوياً معاً في منزلك.
اذا كنت دعيت ضيوفك على العشاء اعطيهم مساحة لمشاركتك أثناء التحضير فهذا يضفى مزيج من الألفة بينك وبين ضيوفك ويشعرهم انهم جزء من المنزل، خاصة اذا كنت تدعى أشخاص معتادين على زيارتك.
نحن جميعاً نمتلك درجات حرارة مختلفة وننسجم مع درجة حرارة المكان المحيط بنا كل منا بطريقة مختلفة عن الأخر، لذلك عند زيارة ضيوفك في المنزل يراعي أن تكون درجة حرارة المكان مناسبة ببجميع حتى لا ينزعج احد.
المقاعد المنخفضة ربما تبدو مريحة بالنسبة إليك ولأفراد عائلتك، لكنها ليست مريحة لضيوفك كبار السن، لذلك راعى دائماً وجود مقاعد واماكن لأستقبال كبار السن من ضيوفك.
احرص دائماً على أن يكون صوت الموسيقى والتلفاز أثناء زيارة ضيوفك معتدلاً، حتى لا تزعجهم الضوضاء في منزلك.
ليس من الأتيكيت ان تترك أبواب غرف النوم مفتوحة وواضحة أمام أعين الضيوف، لذلك احرص دائماً على غلق أبواب غرف النوم.
حاول دائماً ان تجعل منزلك مرحاً ومبهجاً للضيوف، فأياك أن تشعرهم بالملل حتى لا يفروا ويعودوا لزيارتك مرة أخرى.
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