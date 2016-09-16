المطبخ هو أحد غرف المنزل التي تحتاج الكثير والكثير من التفكير قبل اختيار التصميم الملائم، نظرًا لقضاء الكثير من الوقت بداخله، لإعداد وجبات الطعام لأفراد العائلة، وقد يتشارك أكثر من فرد في إعداد الوجبة، وهو ما يتطلب توفير مساحة من الفضاء تسمح بالتحرك بأريحية، فضلًا عن كثر أدوات المطبخ وتعددها، وهو ما يجعل هناك حاجة ملحة لتوفير أكبر مساحة تخزينية ممكنة.
لذا، جمعنا لكم اليوم، 8 تصميمات مُلهمة، لمطابخ على شكل حرف L، والتي تتميز بإمكانية توظيفها في أي مساحة كانت، بشكل أنيق، وتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، إلى جانب توفير منضدة كبيرة لسهولة إعداد الطعام.
في هذا التصميم، يمكننا أن نرى كيف أبدع المصممون في توظيف مطبخ على شكل حرف L، في مساحة صغيرة، لاستغلال الزاوية، وتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، حيث الخزانات العلوية، إضافة إلى السفلية، وتضمين الثلاجة داخل التصميم العصري الأنيق، مع استغلال المساحة العليا فوقها لتصميم خزانة صغيرة أخرى.
يتمتع التصميم بمنضدة كبيرة نسبيًا مقارنة بمساحة المطبخ، وقد تضمنت الحوض، وموقد الطهي المسطح الحديث، مع ترك مساحات كافية لإعداد الطعام بأريحية، فوق ذلك السطح الأبيض اللا مع، ولإبراز جمال التصميم وجذب الانتباه بعيدًا المساحة، استخدمت إضاءات خفية أسفل الخزانات العلوية، وهو ما أضفى لمسة رائعة على التصميم.
تتميز المطابخ المصممة على شكل حرف L، بإمكانيها تطبيعها بأي نمط تصميمي، ففي هذا المثال، نجد أن المطبخ قداتخذ نمط كلاسيكي أنيق ومُشرق، حيث النوافذ التي اتخذت بدورها شكل حرف L، لتحيط بالمطبخ بالكامل، وتمنحه إشراقة قوية تزيد من بريق سطح الجرانيت المزين لمنضدة المطبخ، وقد تم استغلال إطار الشرفة لتوفير مساحة إضافية لترتيب قطع الديكور الصغيرة.
هذا هو التصميم الملهم كما يجب أن يكون! حيث الفضاء الأبيض المُشرق، والفراغ المريح للعين، مع الدمج بين الأخشاب والأسطح البيضاء اللامعة، في تصميم عصري أنيق، وأفضل استغلال للمساحات، حيث استغلال ارتفاع السقف وبناء الخزانات الإضافية، فضلًا عن الإبداع في تزيين الجدار الفاصل بين الخزانات السفلية والعلوية، بأرضية سوداء أنيقة مناقضة للأبيض المسيطر، ورسومات فلكلورية مشبعة بالألوان المبهجة، لإضفاء لمسة إبداعية مميزة على التصميم الرائع.
مطبخ أنيق بلون أحمر أقرب إلى البني، يتناسب تمامًا مع الأخشاب المصم منها هيكل المطبخ الذي يتخذ شكل حرف L، ليحقق أقصى استفادة من مساحة المطبخ، مع ترك فراغ مناسب للتحرك بأريحية فوق الأرضية الباركيه، ولكسر حدة الألوان، استخدم اللون الأبيض لتحديد ملامح الهيكل الخشبي، وكذلك سطح المنضدة الكبيرة التي يمكن إعداد الطعام عليها براحة وسهولة، ولمزيد من الأناقة، أضيفت
الوزرة المرزقشة بالوردات، وين بها أيضًا جزء من الجدار، لتحقيق لمسة جمالية مميزة.
إن كنت ممن يخشون استخدام الألوان، فيمكنك تقليد هذا التصميم الأنيق، حيث المطبخ على شكل حرف L، في نمط كلاسيكي بلون رمادي محايد، يتداخل معه الأبيض المُشرق في الجدران وسطح المنضدة اللامع الكبير، الذي تضمن الحوض، وأيضًا الموقد، ولازال هناك مساحة كبيرة فارغة تيتح إعداد الطعام بأريحية، خاصة بعد تعليق أدوات المطبخ الكثيرة التي تسبب ازدحام الطاولة، بطريقة مميزة ذكية، في الجدار الفاصل بين المستويين العلوي والسفلي.
لمحبي العملية، تصميم صناعي بألوان قوية، وخامات لامعة، مع سطح خشبي أنيق للغاية يزين منضدة المطبخ الملتف على شكل حرف L، وما يميز هذا المطبخ حقًا، اعتماد
وزرة رائعة الجمال من بلاطات السيراميك المرسوم عليها بأشكال وألوان مختلفة، إضافة إلى تزيين الجدار بلوحات لوجبات ومأكولات شهية، تتناسب تمامًا مع مطبخ لصاحب مهارات طهي مميزة.
استخدم تصميم حرف L، في هذا المطبخ بذكاء فائق، لاستغلال الجدار المفتوح، وتوليد اتساع وهمي لمساحة مفتوحة. , وقد صمم هيكل المطبخ من الأخشاب البنية، مع لمسات بيضاء لامعة في جزء من الخزانات، وسطح المنضدة الممتدة، التي تسمح بإعداد وجبات شهية بأريحية، وما يميز هذا المطبخ حقًأ الجدار العاكس الذي يفصل بين الجزئين العلوي والسفلي، والشعور بدمج الخزانات العلوية مع الجدار والسقف، نظرًا لعدم استخدام المقابض.
تصميم مُلهم لاستغلال الزوايا الضيقة، باستخدام تصميم على شكل حرف L، مع اعتماد اللون الأبيض لإعطاء اتساع وهمي، خاصة مع الضوء المتسلل من النافذة، والقادر على خلق شعور قوي بالاتساع.
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