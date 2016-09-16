المطبخ هو أحد غرف المنزل التي تحتاج الكثير والكثير من التفكير قبل اختيار التصميم الملائم، نظرًا لقضاء الكثير من الوقت بداخله، لإعداد وجبات الطعام لأفراد العائلة، وقد يتشارك أكثر من فرد في إعداد الوجبة، وهو ما يتطلب توفير مساحة من الفضاء تسمح بالتحرك بأريحية، فضلًا عن كثر أدوات المطبخ وتعددها، وهو ما يجعل هناك حاجة ملحة لتوفير أكبر مساحة تخزينية ممكنة.

لذا، جمعنا لكم اليوم، 8 تصميمات مُلهمة، لمطابخ على شكل حرف L، والتي تتميز بإمكانية توظيفها في أي مساحة كانت، بشكل أنيق، وتوفير أكبر قدر من المساحة التخزينية، إلى جانب توفير منضدة كبيرة لسهولة إعداد الطعام.