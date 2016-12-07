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10 طرق لتوظيف ألوان الباستيل في المنزل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
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ظهرت مؤخرًا موجة قوية انتشرت في فن التصميم الداخلي، تتلون بما يسمى ألوان الباستيل، وهي الألوان الرقيقة التي تستطيع أن تعطي لون اللحم في رسم الأجسام، وتعطى درجات قوية بين الألوان الفاتحة والغامقة، وقد أخذ هذا المسمى من الكلمة الإيطالية pastello، والتي تُشير إلى إحدى أدوات الرسم.

تتمتع ألوان الباستيل بدرجاتها الرقيقة، التي تتلون بألوان الفاكهة والورود، كالخوخي والأصفر الموزي، ولون النعناع، وأيضًا لون الجوافة والخزامة والوردي، والتي تمتزج معًا لترسم لوحة فنية هادئة الملامح، وأنيقة السمات.

في مقال اليوم، نقدم لكم 10 أفكار لتوظيف ألوان الباستيل في منازلكم دون إعادة تصميمها من جديد، تابعوا معنا..

1. لمسة وردية في غرفة المعيشة

소프트러그 CHIC STRIPE, 아날로그라이프 아날로그라이프 جدران وأرضياتسجاد
아날로그라이프

아날로그라이프
아날로그라이프
아날로그라이프

لنتفق أولًا على أن ألوان الباستيل ليست بالشيء التقليدي في تصميم المنزل، وطالما أنك قررت الخروج عن المألوف، يمكنك التحلي بالجرأة واختيار أريكة بلون الباستيل الوردي، بدلًا من الأسود والأبيض ودرجات البنيات المعتادة، لتُضفي لمسة رقيقة ومُشرقة على غرفة معيشتك.

2. باستيل بالكامل!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت من عشاق ألوان الباستيل، فلا تكبح نفسك، ولا تكتفي بمجرد لمسات بسيطة، تمتع بغرفة معيشة مغلفة بألوان الباستيل بالكامل، أريكة بلون النعناع، وجدران بلون المشمش، وأباجورة أنيقة بلون الجوافة، مع إضاءة طبيعية لاكتمال المشهد المُشرق.

3. التقليدية لا تناسب ألوان الباستيل

Duale, Luca Binaglia Design Luca Binaglia Design غرفة السفرةطاولات
Luca Binaglia Design

Duale

Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design
Luca Binaglia Design

إذا انتقلنا إلى غرفة الطعام، فلنضرب بالتقليدية عرض الحائط، لأن الباستيل لا يتناسب معها، ولنختر طاولة بسيطة ولكن مختلفة، مع طلاء بعض التفاصيل بألوان الباستيل، ربما الإطار الحديد، ربما القاعدة، ويمكن أيضًا اختيار الكراسي بألوان الباستيل، وليس بالضرورة أن تكون جميعها بنفس اللون، ولتكن بألوان مختلفة لمزيد من التميز.

4. رومانسية الباستيل تتلألأ في غرفة النوم

Pastel-love Demural غرفة نومديكورات واكسسوارات
Demural

Pastel-love

Demural
Demural
Demural

إن بحث عن المكان الأمثل لإدخال ألوان الباستيل في منزلك، لن تجد أفضل من غرفة النوم، لأن ألوان الباستيل تحمل طابعًا رومانسيًا ساحرًا، قادر على منحك غرفة نوم تحمل مستوى آخر من الجمال، وإليك هذا الدليل، ملاءات السرير والستائر بلون الباستيل الخوخي، مع ورق حائط مزين بالزهور ولون الباستيل الوردي، لاتمام اللوحة الناعمة التي تتلألأ تحت سلاسل الصوء النافذة من خلف الستائر الشفافة.

5. الباستيل يليق بالحمام

Espejos vestidor - Ámbar Muebles, Ámbar Muebles Ámbar Muebles غرفة الملابسمرايا
Ámbar Muebles

Ámbar Muebles
Ámbar Muebles
Ámbar Muebles

هل نفذت منك الأفكار ولا تدري كيف تضيف الباستيل إلى حمامك؟ إليك تلك الفكرة الرائعة، فقط قم بطلاء المغطس البانيو، بأحد درجات الباستيل التي تتوافق مع شخصيتك، كما فعل المصمم في هذا الحمام، الذي تزين بمغطس بلون الباستيل الوردي الرومانسي.

6. جدار واحد يكفي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كنت لا تستطيع التخلي عن ألوان جدران منزلك وتغيير قطع الأثاث بأخرى، يمكنك أن تتخلى عن جدار واحد فقط، تقوم بطلائه بأحد درجات الباستيل التي تتماشى مع تصميمات منزلك، لتستمتع بأناقة وموضوة تلك الألوان الراقية.

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7. الأرفف تمنحك فرصة أخرى

homify مكتب عمل أو دراسة
homify

homify
homify
homify

الأرفف المعلقة أيضًا هي فرصة أخرى لإدخال ألوان الباستيل الأنيقة إلى منزلك، ربما في غرفة المعيشة، او غرفة المكتب، حيث يمكنك طلاء الخشب بأحد درجاتها، وربما تزيينها بقطع الديكور الصغيرة الملونة بألوان الباستيل.

8. استعن ببعض الزهور

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة نوممنضدة جانبية
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

إن كنت ترغب في إضافة لمسة بألوان الباستيل إلى منزلك، ولست على استعداد لتغيير أي من قطع الاثاث أو ألوان الجدران، فإليك تلك الطريقةالبسيطة، فقط أضف بعض زهور الخزامي وأي من الزهور الملونة بألوان الباستيل إلى مزهريات منزلك، وتمتع باللمسات الأنيقة في أرجائه.

9. الوسائد والمزهريات

Breakfast with Pastel Mint, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة المعيشة
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

يمكنك أيضًا أن تضفي لمسات الباستيل بطريقة بسيطة دون أية تغيرات في أساسيات المنزل، من خلال المزهريات الكلاسيكية، وبعض الوسائد المنقوشة أو المقلمة بدرجات الباستيل.

10. تفاصيل بسيطة

Pastel Nude, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة المعيشةإضاءة
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

بعض التفاصيل البسيطة في الأقمشة والشموع، يمكنها أن تُضفي اناقة الباستيل على أركان منزلك، مثل هذا الكرسي، والوسائد خلف الأباجورة، وأيضًا الأباجورة ذاتها.

لمزيد من الأفكار لتصميم وتزيين المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي 8 أفكار لأرضيات تعطي شكل جمالي ولكن رخيصة.

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أي الطرق تفضل لاستخدام ألوان الباستيل؟

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