10 طرق لتوظيف ألوان الباستيل في المنزل

ظهرت مؤخرًا موجة قوية انتشرت في فن التصميم الداخلي، تتلون بما يسمى
ألوان الباستيل، وهي الألوان الرقيقة التي تستطيع أن تعطي لون اللحم في رسم الأجسام، وتعطى درجات قوية بين الألوان الفاتحة والغامقة، وقد أخذ هذا المسمى من الكلمة الإيطالية
pastello، والتي تُشير إلى إحدى أدوات الرسم.
تتمتع ألوان الباستيل بدرجاتها الرقيقة، التي تتلون بألوان الفاكهة والورود، كالخوخي والأصفر الموزي، ولون النعناع، وأيضًا لون الجوافة والخزامة والوردي، والتي تمتزج معًا لترسم لوحة فنية هادئة الملامح، وأنيقة السمات.
في مقال اليوم، نقدم لكم 10 أفكار لتوظيف ألوان الباستيل في منازلكم دون إعادة تصميمها من جديد، تابعوا معنا..
لنتفق أولًا على أن ألوان الباستيل ليست بالشيء التقليدي في تصميم المنزل، وطالما أنك قررت الخروج عن المألوف، يمكنك التحلي بالجرأة واختيار أريكة بلون الباستيل الوردي، بدلًا من الأسود والأبيض ودرجات البنيات المعتادة، لتُضفي لمسة رقيقة ومُشرقة على غرفة معيشتك.
إن كنت من عشاق ألوان الباستيل، فلا تكبح نفسك، ولا تكتفي بمجرد لمسات بسيطة، تمتع بغرفة معيشة مغلفة بألوان الباستيل بالكامل، أريكة بلون النعناع، وجدران بلون المشمش، وأباجورة أنيقة بلون الجوافة، مع إضاءة طبيعية لاكتمال المشهد المُشرق.
إذا انتقلنا إلى غرفة الطعام، فلنضرب بالتقليدية عرض الحائط، لأن الباستيل لا يتناسب معها، ولنختر طاولة بسيطة ولكن مختلفة، مع طلاء بعض التفاصيل بألوان الباستيل، ربما الإطار الحديد، ربما القاعدة، ويمكن أيضًا اختيار الكراسي بألوان الباستيل، وليس بالضرورة أن تكون جميعها بنفس اللون، ولتكن بألوان مختلفة لمزيد من التميز.
إن بحث عن المكان الأمثل لإدخال ألوان الباستيل في منزلك، لن تجد أفضل من غرفة النوم، لأن ألوان الباستيل تحمل طابعًا رومانسيًا ساحرًا، قادر على منحك غرفة نوم تحمل مستوى آخر من الجمال، وإليك هذا الدليل، ملاءات السرير والستائر بلون الباستيل الخوخي، مع ورق حائط مزين بالزهور ولون الباستيل الوردي، لاتمام اللوحة الناعمة التي تتلألأ تحت سلاسل الصوء النافذة من خلف الستائر الشفافة.
هل نفذت منك الأفكار ولا تدري كيف تضيف الباستيل إلى حمامك؟ إليك تلك الفكرة الرائعة، فقط قم بطلاء المغطس
البانيو، بأحد درجات الباستيل التي تتوافق مع شخصيتك، كما فعل المصمم في هذا الحمام، الذي تزين بمغطس بلون الباستيل الوردي الرومانسي.
إن كنت لا تستطيع التخلي عن ألوان جدران منزلك وتغيير قطع الأثاث بأخرى، يمكنك أن تتخلى عن جدار واحد فقط، تقوم بطلائه بأحد درجات الباستيل التي تتماشى مع تصميمات منزلك، لتستمتع بأناقة وموضوة تلك الألوان الراقية.
الأرفف المعلقة أيضًا هي فرصة أخرى لإدخال ألوان الباستيل الأنيقة إلى منزلك، ربما في غرفة المعيشة، او غرفة المكتب، حيث يمكنك طلاء الخشب بأحد درجاتها، وربما تزيينها بقطع الديكور الصغيرة الملونة بألوان الباستيل.
إن كنت ترغب في إضافة لمسة بألوان الباستيل إلى منزلك، ولست على استعداد لتغيير أي من قطع الاثاث أو ألوان الجدران، فإليك تلك الطريقةالبسيطة، فقط أضف بعض زهور الخزامي وأي من الزهور الملونة بألوان الباستيل إلى مزهريات منزلك، وتمتع باللمسات الأنيقة في أرجائه.
يمكنك أيضًا أن تضفي لمسات الباستيل بطريقة بسيطة دون أية تغيرات في أساسيات المنزل، من خلال المزهريات الكلاسيكية، وبعض الوسائد المنقوشة أو المقلمة بدرجات الباستيل.
بعض التفاصيل البسيطة في الأقمشة والشموع، يمكنها أن تُضفي اناقة الباستيل على أركان منزلك، مثل هذا الكرسي، والوسائد خلف الأباجورة، وأيضًا الأباجورة ذاتها.
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