10 طرق لتوظيف ألوان الباستيل في المنزل

ظهرت مؤخرًا موجة قوية انتشرت في فن التصميم الداخلي، تتلون بما يسمى ألوان الباستيل ، وهي الألوان الرقيقة التي تستطيع أن تعطي لون اللحم في رسم الأجسام، وتعطى درجات قوية بين الألوان الفاتحة والغامقة، وقد أخذ هذا المسمى من الكلمة الإيطالية pastello ، والتي تُشير إلى إحدى أدوات الرسم.

تتمتع ألوان الباستيل بدرجاتها الرقيقة، التي تتلون بألوان الفاكهة والورود، كالخوخي والأصفر الموزي، ولون النعناع، وأيضًا لون الجوافة والخزامة والوردي، والتي تمتزج معًا لترسم لوحة فنية هادئة الملامح، وأنيقة السمات.

في مقال اليوم، نقدم لكم 10 أفكار لتوظيف ألوان الباستيل في منازلكم دون إعادة تصميمها من جديد، تابعوا معنا..