منزل العائلة الساحر.. 300 م² من العصرية

في المدينة الإسبانية الساحرة، فالنيسيا، قام مهندسو Egue Y Seta، بإصلاح شامل لمنزل بمساحة 300 متر مربع، لتحقيق أفضل اتصال بين المنزل والخارج المحيط به، وإعادة استغلال المساحات، مع التركيز على الراحة البصرية.

نأخذكم اليوم في جولة داخل المنزل، حيث العصرية والإبداع يسيطران على ركن من أركانه، لنبدأ جولتنا..