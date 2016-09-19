منزل العائلة الساحر.. 300 م² من العصرية

في المدينة الإسبانية الساحرة، فالنيسيا، قام مهندسو Egue Y Seta، بإصلاح شامل لمنزل بمساحة 300 متر مربع، لتحقيق أفضل اتصال بين المنزل والخارج المحيط به، وإعادة استغلال المساحات، مع التركيز على الراحة البصرية.
نأخذكم اليوم في جولة داخل المنزل، حيث العصرية والإبداع يسيطران على ركن من أركانه، لنبدأ جولتنا..
نبدأ جولتنا في غرفة المعيشة، حيث اللون الأزرق الفولاذي، يسيطر على السقف والأثاث، مع لمسات خشبية أنيقة زينت الجدار المقابل للأريكة، فيما وضعت شاشة التلفاز المسطحة الكبيرة، فوق مكتبة خشبية تبدو جزئًا من الجدار، وفي منتصف الغرفة التي تبدو فارغة مع أقل عدد من قطع الأثاث، وضعت طاولة بيضاوية مرتفعة، وتزين سطحها بمنحوتة بيضاء أنيقة.
في الجزء الأيمن من الجدار الخشبي، صممت مكتبة بيضاء كبيرة، وتزينت الأرفف بقطع ديكور مميزة، وفي لمسة مناقضة للنمط العصري المسيطر على الغرفة، وضعت اثنين من الكراسي الخشبية التقليدية قديمة الطراز، لإضفاء لمسة مميزة على الأجواء.
من غرفة المعيشة إلى المطبخ، تستمر العصرية في خطف أنفاسنا، حيث التصميم على شكل حرف u، من الفولاذ اللامع، وسطح خشبي أنيق، فيما سيطر اللون الأبيض على الجدران، ليضفي إشراقة قوية، يدعمها الضوء المتسلل من النافضة الزجاجية التي تتسوط المطبخ.
في وسط المطبخ، صممت طاولة خشبية كبيرة لإعداد الطعام بأريحية، ووضع أمامها كرسي معدني مرتفع بتصميم أنيق، يتناسب تمامًا مع تصميم المطبخ، بينما تزينت الأرضية ببلاطات صغيرة مزرقشة، تنسجم مع تلك المزينة لبعض أجزاء الجدران.
من تلك الزاوية الخارجية للمطبخ، يمكننا رؤية الحديقة الصغيرة للغاية التي تم تصميمها بإبداع غير عادي، حيث مربع صغير من الحصى، تنمو من داخلة شجرة متوسطة الحجم، وزينت الأرضية تحتها بصخور صناعية، لخلق أجواء طبيعية نابضة بالحياة.
ليست فقط عصرية، ولكنها أنيقة وفاخرة للغاية، هكذا يمكننا أن نصف غرفة السفرة داخل منزل فالنسيا العصري الساحر، حيث السقف الرمادي وقد أضاءته كشافات كبيرة تسلط أضوائها فوق الطاولة الخشبية البسيطة التي أحاطت بها أربع من الكراسي البيضاء ذات الأرجل الخشبية، فيما تزينت الأرضية الرخامية الفاخرة بسجاد مزرقش وملون.
تتمتع غرفة السفرة بجدارين زجاجيين، تقسمهما الأسياخ الحديدية لمستطيلات طولية، فيما تزين الجدار الأيمن بتصميم خشبي، وقد استندت إليه منضدة خشبية بتصميم بسيط وفريد، وقد تزين سطحها بنحوتة أخرى بيضاء تشبه تلك التي تجملت بها غرفة المعيشة، وقد وضعت إلى جانبها أباجورة بيضاء تعكس ضوئها على الجدار لإبراز جماله.
أول ما يمكن ملاحظته في غرفة النوم، هو الإشراقة القوية، التي تصدر عن النافذة الزجاجية الكبيرة، والممتدة من الأرض وحتى السقف، مع تقسيمات حديدية تشبه تلك في غرفة السفرة.
تحوي الغرفة سرير كبير مزدوج، وقد تزين بشراشف بيضاء، مع غطاء ملون جذاب، يكسر الالوان المحايدة المسيطرة على الغرفة، حيث الجدران البيضاء، والارضية الخشبية، وكذلك الجدار الخشبي الواقع خلف السرير، والذي يفصل الحمام عن مساحة النوم.
في مواجهة السرير، صممت خزانة بعرض الجدار، لترتيب الملابس بأريحية، وقد تم دمجها مع أريكة مسطحة تحوي أدراج أيضًا للتخزين، ووضع على سطحها وسادة بيضاء بنفس إشراقتها، مع مزهرية صغيرة تحوي نباتات خضراء تُضفي لمسة نابضة بالحياة على تلك الغرفة البيضاء بالكامل، كما ساهم ذلك
البوف الصغير بلونه الأحمر، في كسر برودة الأبيض، ومعه تلك القطعة الصغيرة الملونة من السجاد.
بالانتقال إلى الحمام، نجد أنفسنا أمام تصميم يحمل طابع خاص، حيث الجدران والأرضية التي صممت من مربعات السيراميك البيضاء الصغيرة للغاية،والسقف الذي تلون بالأخضر المائي، بينما وضع حوضي اغتسال داخل هيكل خشبي، مع مرآة كبيرة لعكس الأضواء النابعة من الكشاف الأصفر الكبير، وخلق اتساع وهمي، فيما خصصت مساحة أسفل منضدة حوضي الاغتسال، لتخزين المناشف وأدوات الحمام الضرورية.
يتناسب تصميم الفناء الخلفي تمامًا مع الأناقة والعصرية المسيطرة على التصميمات الداخلية، حيث حمام السباحة الكبير، والأرضية المصممة من البلاطات البيج، وتخصيص أحواض رفيعة لاحتضان النباتات الخضراء.
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