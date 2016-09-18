5 نصائح لتصميم غرفة السفرة

غرفة السفرة هي المكان المثالي لكثير من الناس للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، فهي مقر الاجتماعات العائلية في المناسبات والمكان الذي تجتمع فيه مع أسرتك يوميًا أثناظ تناول الوجبات لمعرفة ما دار خلال اليوم وما إلى ذلك. لهذا يجب الاهتمام بكيفية تصميم هذه الغرفة الحيوية حتى تكون ملائمة لاستخدامك. في هذا المقال سنقدم لكم بعض النصائح للحصول على سفرة رائعة.
قم بحساب أبعاد غرفة السفرة جيدًا قبل تصميمها وقبل تنفيذ أي شيء. تأكد أن لديك كل ما تحتاجه لتحقيق مرادك من التصميم. إذا كانت مساحتك صغيرة فستكون بحاجة لتصميم موفر للمساحة فأفضل التصميمات ستبدو سيئة وستفسد عليك الغرفة إذا لم تأخذ المساحة المتاحة في الحسبان. خذ المقاسات جيدًا باستخدام شريط قياس وسجلها في نوتة ولا تجازف بتخزينها في الذاكرة. حدد أماكن الأثاث وأماكن النوافذ وكل التفاصيل حتى لا تنسى شيئًا.
في بعض الأحيان عندما تكون الاختيارات كثيرة جدا يصبح تحديد ما ستنفذه صعبا. فيكون العقل مشتتا بين مجموعة من الألوان والتصميمات والأنماط. مما ينتج عنه تكدس الكثير من الأثاث والأشكال التي تشعرك بازدحام الغرفة ولا تعطي فرصة لمرور أفراد المنزل فيكون لبحل الوحيد هو الطيران للوضول للكرسي. اترك مساحة مقدرة بحوالي40 سم على الأقل حول طاولة السفرة بكراسيها للتأكد من سهولة الحركة.
بغض النظر عن نوع الإضاءة الذي ستستخدمه في غرفة السفرة، يجب أن تضعها نصب عينيك عند تصميم الغرفة فترتب الأثاث نسبة إليها. اجعلها المحور الذي تقيم به التوازن المطلوب في التصميم. من الأفضل وضع طاولة السفرة أسفل النجفة مباشرة فتكون في المنتصف
إضافة اكسسوارات لغرفة السفرة مهم جدا خاضة إذا كنت محكوم بمساحة صغيرة فيكون الحل عندما تريد التجديد البسيط في غرفتك هو تغيير أماكن الاكسسوارات فتغير أماكن إطارات الصور مثلا أو التحف الموجودة على البوفيه أو حتى تغيير نوع النبات المزروع.
بعض التصميمات لا تستغل المساحة بشكل كاف فتجعل هناك مساحات مهدرة وغير مستخدمة في حين أنه وبالتركيز على استغلال المساحة قدر الإمكان يمكنك توفير أماكن إضافية للضيوف كوضع دكة خشبية على الحائط على سبيل المثال. مهما كانت المساحة تأكد أن هناك المزيد وليس فقط ما تراه عيناك.
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