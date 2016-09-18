5 نصائح لتصميم غرفة السفرة

غرفة السفرة هي المكان المثالي لكثير من الناس للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، فهي مقر الاجتماعات العائلية في المناسبات والمكان الذي تجتمع فيه مع أسرتك يوميًا أثناظ تناول الوجبات لمعرفة ما دار خلال اليوم وما إلى ذلك. لهذا يجب الاهتمام بكيفية تصميم هذه الغرفة الحيوية حتى تكون ملائمة لاستخدامك. في هذا المقال سنقدم لكم بعض النصائح للحصول على سفرة رائعة.