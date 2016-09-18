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5 نصائح لتصميم غرفة السفرة

ريم عوض ريم عوض
Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
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غرفة السفرة هي المكان المثالي لكثير من الناس للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض، فهي مقر الاجتماعات العائلية في المناسبات والمكان الذي تجتمع فيه مع أسرتك يوميًا أثناظ تناول الوجبات لمعرفة ما دار خلال اليوم وما إلى ذلك. لهذا يجب الاهتمام بكيفية تصميم هذه الغرفة الحيوية حتى تكون ملائمة لاستخدامك. في هذا المقال سنقدم لكم بعض النصائح للحصول على سفرة رائعة.

1- القياس بدقة

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

 قم بحساب أبعاد غرفة السفرة جيدًا قبل تصميمها وقبل تنفيذ أي شيء. تأكد أن لديك كل ما تحتاجه لتحقيق مرادك من التصميم. إذا كانت مساحتك صغيرة فستكون بحاجة لتصميم موفر للمساحة فأفضل التصميمات ستبدو سيئة وستفسد عليك الغرفة إذا لم تأخذ المساحة المتاحة في الحسبان. خذ المقاسات جيدًا باستخدام شريط قياس وسجلها في نوتة ولا تجازف بتخزينها في الذاكرة. حدد أماكن الأثاث وأماكن النوافذ وكل التفاصيل حتى لا تنسى شيئًا.

2- لا تكدس المساحة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في بعض الأحيان عندما تكون الاختيارات كثيرة جدا يصبح تحديد ما ستنفذه صعبا. فيكون العقل مشتتا بين مجموعة من الألوان والتصميمات والأنماط. مما ينتج عنه تكدس الكثير من الأثاث والأشكال التي تشعرك بازدحام الغرفة ولا تعطي فرصة لمرور أفراد المنزل فيكون لبحل الوحيد هو الطيران للوضول للكرسي. اترك مساحة مقدرة بحوالي40 سم على الأقل حول طاولة السفرة بكراسيها للتأكد من سهولة الحركة.

3-اجعل النجفة نقطة الارتكاز

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة السفرة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

بغض النظر عن نوع الإضاءة الذي ستستخدمه في غرفة السفرة، يجب أن تضعها نصب عينيك عند تصميم الغرفة فترتب الأثاث نسبة إليها. اجعلها المحور الذي تقيم به التوازن المطلوب في التصميم. من الأفضل وضع طاولة السفرة أسفل النجفة مباشرة فتكون في المنتصف

4- لا تنس الاكسسوارات

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD غرفة السفرة
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

إضافة اكسسوارات لغرفة السفرة مهم جدا خاضة إذا كنت محكوم بمساحة صغيرة فيكون الحل عندما تريد التجديد البسيط في غرفتك هو تغيير أماكن الاكسسوارات فتغير أماكن إطارات الصور مثلا أو التحف الموجودة على البوفيه أو حتى تغيير نوع النبات المزروع.

5- استغل المساحة قدر الإمكان

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

 بعض التصميمات لا تستغل المساحة بشكل كاف فتجعل هناك مساحات مهدرة وغير مستخدمة في حين أنه وبالتركيز على استغلال المساحة قدر الإمكان يمكنك توفير أماكن إضافية للضيوف كوضع دكة خشبية على الحائط على سبيل المثال. مهما كانت المساحة تأكد أن هناك المزيد وليس فقط ما تراه عيناك.

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