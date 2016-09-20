7 مطابخ صغيرة ذات تهوية سليمة!

التهوية السليمة هي روح أي مطبخ مهما اختلفت مساحته، ولكن هي حتمية وضرورية بالأخص لتلك المطابخ الصغيرة، فتكون النوافذ أو الشرفات المقامة بها هي المتنفس الوحيد لها وبوابتها للهواء والبراح معًا.. شاهد هنا 7 تصميمات لمطابخ صغيرة حظيت بتهوية مناسبة لتطبق أفضلها في منزلك!
للحصول على التهوية المناسبة لمطبخك خصوصًا وإن كانت مساحته صغيرة، عليك عدم إغفال أهمية تصميم النوافذ أو الشرفات، فهي قادرة على إمداده بالحياة وإكسابه الحيوية التي يحتاجها أي مطبخ مهما كانت مساحته!
يتمتع هذا النموذج بكلًا من نافذة كبيرة وشرفة أكبر بألواح زجاجية شفافة تمرر ضوء الشمس وتكسب المطبخ المزيد من الإضاءة الطبيعية وكذلك البهجة، كليهما صمم بشكل مميز ورائع زاد المطبخ جمالًا وتألقًا، فيما يسمح وجود تلك الشرفة لقاطن المنزل بأن يقوم بالشواء وقتما أراد، فما الذي يمنعه مدام توفرت لديه مساحة مناسبة بمكان مناسب يتيح له استغلاله متى شاء دون الإضطرار للخروج إلى باحة المنزل للشواء في الخارج.
يمكنك أن تضمن تهوية المطبخ الجيدة إن كنت من عشاق تصميمات المطابخ المفتوحة، أي المطبخ الأمريكان!، وبالتالي حتى وإن لم يكن به شرفة أو نوافذ فكن مطمئنًا لأن كونه مفتوحًا على بقية أجزاء المنزل ستسرب له كلًا من التهوية المناسبة وكذلك الإضاءة الطبيعية.
يحظى النموذج هنا بتصميم أنيق ومميز رغم بساطته، الخشب هو المكون الأساسي والمثالي لوحدات المطبخ، والرخام يكسيه ببراعة، أما عن الأرضية فمكسية بنخبة من البلاطات الملونة بلمسة مبهجة انعكس جمالها على أرجاء المطبخ كافة!
ما هو المكان المثالي لتصميم نوافذ المطبخ؟ سؤال هام إجابته ببساطة هي: اختيار الحائط المركزي للمطبخ وتصميم نافذة بمساحة مناسبة به إما بشكل أفقي أو رأسي، والتي تكون غالبًا إما فوق الحوض مباشرة أو فوق الموقد الكهربائي.
ومن الناحية الجمالية، يفضل أن تطل تلك النافذة على منظر خلاب كـ باحة المنزل الممتلئة بالخضرة والزهور أو سلسلة من الجبال شاهقة الارتفاع، أو على بركة مياه تركوازية اللون، لما في ذلك من أكبر الأثر في نفس قاطن المنزل أثناء ممارسة بعض الأعمال المنزلية بالمطبخ، وما لديها من قدرة على بث الطاقة الإيجابية والحيوية فيه، وبالتالي ينجز كل ما لديه من أعمال أسرع وبأفضل النتائج!
إن كانت مساحة مطبخك صغيرة جدًا كالنموذج الموضح هنا لابد وأن تصمم به نافذة بحجم مناسب تكسبه إتساعًا وبراحًا كما حدث هنا تمامًا، فالنافذة هنا بإحدى جدران المطبخ الجانبية كان لها دور كبير في كبر مساحته ومنح مستخدميه مزيد من الراحة!، ثم أضف لمسة ساحرة كإحدى قصاري الزرع أو الزهور على طرف تلك النافذة لتنشر الحيوية هنا وهناك ..
غالبًا ما تكون أعمال المطبخ اليومية مملة للكثيرين، خصوصًا وإن كان تلك المطابخ فاقدة لمجموعة من العناصر الهامة والأساسية في تأسيسها، كعامل التهوية على سبيل المثال والذي بعدم توفره يكن المطبخ كتلة من الحر والصهد كفيلة بأن تسبب لصاحبه الاختناق!
لهذا لا يمكن الاستهانة بتوفير التهوية الجيدة في المطابخ، لتجنب مواجهة أية عواقب، وضمان صحة مستخدميها الجسمانية والنفسية على حد سواء.
من أحد أهم مزايا التهوية الطبيعية السليمة للمطبخ، هو قدرتها على إزالة الروائح الصادرة عن الطبخ أو الدخان وأي رائحة غير مرغوب فيها عمومًا، مما يوفر مناخ صحي لمستخدمي المطبخ يساعدهم على التنفس دائمًا بشكل طبيعي.
أما في هذا النموذج، صمم المهندس المعماري نافذة كبيرة بعرض الحائط فوق الحوض مباشرة مكونة من لوحين زجاجيين شفافين، وتطل على إحدى الحدائق الواسعة القادرة على إمداد المطبخ بأكبر قدر من الهواء العليل.
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