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7 مطابخ صغيرة ذات تهوية سليمة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ White
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التهوية السليمة هي روح أي مطبخ مهما اختلفت مساحته، ولكن هي حتمية وضرورية بالأخص لتلك المطابخ الصغيرة، فتكون النوافذ أو الشرفات المقامة بها هي المتنفس الوحيد لها وبوابتها للهواء والبراح معًا.. شاهد هنا 7 تصميمات لمطابخ صغيرة حظيت بتهوية مناسبة لتطبق أفضلها في منزلك! 

1- النوافذ والشرفات.. لمسات هامة في تصميم أي مطبخ

Le charme parisien, bypierrepetit bypierrepetit مطبخ
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

للحصول على التهوية المناسبة لمطبخك خصوصًا وإن كانت مساحته صغيرة، عليك عدم إغفال أهمية تصميم النوافذ أو الشرفات، فهي قادرة على إمداده بالحياة وإكسابه الحيوية التي يحتاجها أي مطبخ مهما كانت مساحته!

يتمتع هذا النموذج بكلًا من نافذة كبيرة وشرفة أكبر بألواح زجاجية شفافة تمرر ضوء الشمس وتكسب المطبخ المزيد من الإضاءة الطبيعية وكذلك البهجة، كليهما صمم بشكل مميز ورائع زاد المطبخ جمالًا وتألقًا، فيما يسمح وجود تلك الشرفة لقاطن المنزل بأن يقوم بالشواء وقتما أراد، فما الذي يمنعه مدام توفرت لديه مساحة مناسبة بمكان مناسب يتيح له استغلاله متى شاء دون الإضطرار للخروج إلى باحة المنزل للشواء في الخارج.

2- لا حاجة للنوافذ في المطبخ المفتوح!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن تضمن تهوية المطبخ الجيدة إن كنت من عشاق تصميمات المطابخ المفتوحة، أي المطبخ الأمريكان!، وبالتالي حتى وإن لم يكن به شرفة أو نوافذ فكن مطمئنًا لأن كونه مفتوحًا على بقية أجزاء المنزل ستسرب له كلًا من التهوية المناسبة وكذلك الإضاءة الطبيعية.

يحظى النموذج هنا بتصميم أنيق ومميز رغم بساطته، الخشب هو المكون الأساسي والمثالي لوحدات المطبخ، والرخام يكسيه ببراعة، أما عن الأرضية فمكسية بنخبة من البلاطات الملونة بلمسة مبهجة انعكس جمالها على أرجاء المطبخ كافة! 

3- في قلب المطبخ!

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

ما هو المكان المثالي لتصميم نوافذ المطبخ؟ سؤال هام إجابته ببساطة هي: اختيار الحائط المركزي للمطبخ وتصميم نافذة بمساحة مناسبة به إما بشكل أفقي أو رأسي، والتي تكون غالبًا إما فوق الحوض مباشرة أو فوق الموقد الكهربائي.

ومن الناحية الجمالية، يفضل أن تطل تلك النافذة على منظر خلاب كـ باحة المنزل الممتلئة بالخضرة والزهور أو سلسلة من الجبال شاهقة الارتفاع، أو على بركة مياه تركوازية اللون، لما في ذلك من أكبر الأثر في نفس قاطن المنزل أثناء ممارسة بعض الأعمال المنزلية بالمطبخ، وما لديها من قدرة على بث الطاقة الإيجابية والحيوية فيه، وبالتالي ينجز كل ما لديه من أعمال أسرع وبأفضل النتائج!

4- وربما بإحدى جوانبه ..

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

إن كانت مساحة مطبخك صغيرة جدًا كالنموذج الموضح هنا لابد وأن تصمم به نافذة بحجم مناسب تكسبه إتساعًا وبراحًا كما حدث هنا تمامًا، فالنافذة هنا بإحدى جدران المطبخ الجانبية كان لها دور كبير في كبر مساحته ومنح مستخدميه مزيد من الراحة!، ثم أضف لمسة ساحرة كإحدى قصاري الزرع أو الزهور على طرف تلك النافذة لتنشر الحيوية هنا وهناك ..

5- ما هي عواقب انعدام التهوية السليمة للمطبخ؟

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

غالبًا ما تكون أعمال المطبخ اليومية مملة للكثيرين، خصوصًا وإن كان تلك المطابخ فاقدة لمجموعة من العناصر الهامة والأساسية في تأسيسها، كعامل التهوية على سبيل المثال والذي بعدم توفره يكن المطبخ كتلة من الحر والصهد كفيلة بأن تسبب لصاحبه الاختناق!

لهذا لا يمكن الاستهانة بتوفير التهوية الجيدة في المطابخ، لتجنب مواجهة أية عواقب، وضمان صحة مستخدميها الجسمانية والنفسية على حد سواء. 

6- التهوية الطبيعية تساعدك على التخلص من الروائح غير المرغوب فيها

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

من أحد أهم مزايا التهوية الطبيعية السليمة للمطبخ، هو قدرتها على إزالة الروائح الصادرة عن الطبخ أو الدخان وأي رائحة غير مرغوب فيها عمومًا، مما يوفر مناخ صحي لمستخدمي المطبخ  يساعدهم على التنفس دائمًا بشكل طبيعي. 

7- نافذة كبيرة بعرض الحائط

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

أما في هذا النموذج، صمم المهندس المعماري نافذة كبيرة بعرض الحائط فوق الحوض مباشرة مكونة من لوحين زجاجيين شفافين، وتطل على إحدى الحدائق الواسعة القادرة على إمداد المطبخ بأكبر قدر من الهواء العليل.

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