7 مطابخ صغيرة ذات تهوية سليمة!

للحصول على التهوية المناسبة لمطبخك خصوصًا وإن كانت مساحته صغيرة، عليك عدم إغفال أهمية تصميم النوافذ أو الشرفات، فهي قادرة على إمداده بالحياة وإكسابه الحيوية التي يحتاجها أي مطبخ مهما كانت مساحته!

يتمتع هذا النموذج بكلًا من نافذة كبيرة وشرفة أكبر بألواح زجاجية شفافة تمرر ضوء الشمس وتكسب المطبخ المزيد من الإضاءة الطبيعية وكذلك البهجة، كليهما صمم بشكل مميز ورائع زاد المطبخ جمالًا وتألقًا، فيما يسمح وجود تلك الشرفة لقاطن المنزل بأن يقوم بالشواء وقتما أراد، فما الذي يمنعه مدام توفرت لديه مساحة مناسبة بمكان مناسب يتيح له استغلاله متى شاء دون الإضطرار للخروج إلى باحة المنزل للشواء في الخارج.