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تعرف على 8 تصميمات مطابخ جديدة

آية منير آية منير
homify مطبخ
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حين نتحدث عن تصميم المطابخ، فإن أول ما نبحث عنه الأناقة والفخامة وأسطح لامعة وأرفف أنيقة وخزائن جميلة والابتعاد عن الملل والازدحام وخلق جو من الراحة والتلائم بين عناصر المطبخ، والجمع بين الجانب الوظيفي والجمالي، لذا نقع في الحيرة بين العديد من الأفكار لتصميم المطبخ ، لذا سنقدم لكم بعض التصميمات الفريدة لمطابخ راقية وعالمية لتساعدكم في تصميم مطابخكم او تجديدها..

1- اللون الأسود ..

Stimmug y Stimmug 2, ARCE FLORIDA ARCE FLORIDA مطبخ خشب Wood effect
ARCE FLORIDA

ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA
ARCE FLORIDA

الاسود اختيار متميز هو اختيار الأناقة الدائمة. وتضفي الخزائن ذات التصميم المبتكر لمسة كلاسيكية إضافية على المطبخ. ولتحقيق مظهر متميز وفريد بالفعل يمكنك استخدام بعض الأدوات المعدنية والخشبية ذات الأشكال المتميزة كديكور في الأرفف المفتوحة.

2- المطبخ الكلاسيكي

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko مطبخ
Katerina Butenko

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

دائما ما يكون تصميم المطبخ الكلاسيكي المفضل لعشاق البساطة والهدوء ومن يحب التنظيم والنظافة يعد المطبخ الكلاسيكي من أكثر أنواع المطابخ المناسبة لهم وبإمكانهم استعمال لون أو لونين على الأكثر، ويعد اللون الأبيض هو اللون المفضل في تصميم المطبخ الكلاسيكي، لأنه يضيف مساحة بصرية على المطبخ حتى إن كان المطبخ صغيرا أو ضيقا. فيمكن أضافة بعض خزانات المطبخ الأضافية إن توفرت المساحة حتى يتم وضع كل أدوات ومعدات المطبخ  بعيدا عن منطقة العمل لزيادة من التنظيم. إن هذا النموذج من ديكور المطابخ الذى يظهر فيه الحد الأدني من الأدوات يمكن خلق جو هادئ عند استعماله كما أنه يوحى دائما بالنظافة المتناهية.

3- اللون الأزرق..

Modern meets Edwardian. Rencraft مطبخ
Rencraft

Modern meets Edwardian.

Rencraft
Rencraft
Rencraft

اللون الأرزق هو لون جذاب أنيق يناسب كل التصميمات والأذواق ، كما نرى مطبخ كلاسيكي مفتوح بسيط والتي تم استغلال المساحة المتاحة فيه بالكامل، ونلجأ لتصميم المطابخ المفتوحة حتى يزيد من الاحساس بالمساحة وحرية الحركة .

4- المطبخ الريفي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هذا النوع من تصميم المطابخ يناسب من يفضل الديكور والزخارف الريفية والفراغات العائلية، والألوان الدافئة لأنها مناسبة لهذا الطراز، ويمكن إضافة قطع ديكورية لجدران المطبخ بوضع العديد من الأطباق القديمة ذات الزخارف المليئة بالورود والزهور.

5- الخشب وأفكار جريئة ..

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

استخدام الأخشاب الطبيعية في الطراز الريفي وهي تعطي المطبخ لمسة من البساطة والجمال الطبيعي، واستخدم هنا المصمم الوان متعددة في وحدات التخزين والمقاعد لعلها فكرة جريئة ومبتكرة تزيد من تميز تصميم المطبخ. 

6- المطبخ الحديث

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım مطبخ
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

وهو التصميم المثالى لكل من يعشق ما هو جديد والابتكارات. ويعد اللون الرمادي والأبيض والأسود هى الألوان المناسبة لهذا الطراز، فأحيانا نلجأ للاستغناء عن أحد جدران مطبخك. كما أن أدوات وأجهزة المطبخ الحديثة تبدو دائما متألقة وبراقة في مطبخك..

أما عن التصميم أمامنا فلجأ المصمم هنا إلى الطراز الحديث ودمج غرفة المطبخ مع فراغ آخر ليصبح مطبخ متعدد الأغراض.

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7- اللون الأبيض

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

الأبيض أحد الألوان الرئيسية في تصميمات المطابخ الحديثة وهو يضفي حسًا بالنظافة والهدوء ورونق خاص على المطبخ. وللحصول على لمسة من البهجة والتميز قم باختياربعض الأواني والاكسسوارات الملونة في الأرفف المفتوحة لتعطي المطبخ لمسة فنية.

8- كلاسيكي وحديث

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık مطبخ
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

على الرغم من صغر مساحة هذا المطبخ نسبيًا إلا أنه تصميمه كان مختلفا، نرى مزيج بين الطراز الكلاسيكي والحديث، استخدام اللون الأسود في أثاث المطبخ وخزائنه أعطى للتصميم فخامة، واختيار ورق جدران متميز لترك لمسة رائعة على المطبخ..

تعرف أكثر عن المطابخ الحديثة من خلال المقال أجمل 5 تصميمات مودرن للمطابخ

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