تعرف على 8 تصميمات مطابخ جديدة

وهو التصميم المثالى لكل من يعشق ما هو جديد والابتكارات. ويعد اللون الرمادي والأبيض والأسود هى الألوان المناسبة لهذا الطراز، فأحيانا نلجأ للاستغناء عن أحد جدران مطبخك. كما أن أدوات وأجهزة المطبخ الحديثة تبدو دائما متألقة وبراقة في مطبخك..

أما عن التصميم أمامنا فلجأ المصمم هنا إلى الطراز الحديث ودمج غرفة المطبخ مع فراغ آخر ليصبح مطبخ متعدد الأغراض.