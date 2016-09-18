تعرف على 8 تصميمات مطابخ جديدة

حين نتحدث عن تصميم المطابخ، فإن أول ما نبحث عنه الأناقة والفخامة وأسطح لامعة وأرفف أنيقة وخزائن جميلة والابتعاد عن الملل والازدحام وخلق جو من الراحة والتلائم بين عناصر المطبخ، والجمع بين الجانب الوظيفي والجمالي، لذا نقع في الحيرة بين العديد من الأفكار لتصميم المطبخ ، لذا سنقدم لكم بعض التصميمات الفريدة لمطابخ راقية وعالمية لتساعدكم في تصميم مطابخكم او تجديدها..
الاسود اختيار متميز هو اختيار الأناقة الدائمة. وتضفي الخزائن ذات التصميم المبتكر لمسة كلاسيكية إضافية على المطبخ. ولتحقيق مظهر متميز وفريد بالفعل يمكنك استخدام بعض الأدوات المعدنية والخشبية ذات الأشكال المتميزة كديكور في الأرفف المفتوحة.
دائما ما يكون تصميم المطبخ الكلاسيكي المفضل لعشاق البساطة والهدوء ومن يحب التنظيم والنظافة يعد المطبخ الكلاسيكي من أكثر أنواع المطابخ المناسبة لهم وبإمكانهم استعمال لون أو لونين على الأكثر، ويعد اللون الأبيض هو اللون المفضل في تصميم المطبخ الكلاسيكي، لأنه يضيف مساحة بصرية على المطبخ حتى إن كان المطبخ صغيرا أو ضيقا. فيمكن أضافة بعض خزانات المطبخ الأضافية إن توفرت المساحة حتى يتم وضع كل أدوات ومعدات المطبخ بعيدا عن منطقة العمل لزيادة من التنظيم. إن هذا النموذج من ديكور المطابخ الذى يظهر فيه الحد الأدني من الأدوات يمكن خلق جو هادئ عند استعماله كما أنه يوحى دائما بالنظافة المتناهية.
اللون الأرزق هو لون جذاب أنيق يناسب كل التصميمات والأذواق ، كما نرى مطبخ كلاسيكي مفتوح بسيط والتي تم استغلال المساحة المتاحة فيه بالكامل، ونلجأ لتصميم المطابخ المفتوحة حتى يزيد من الاحساس بالمساحة وحرية الحركة .
هذا النوع من تصميم المطابخ يناسب من يفضل الديكور والزخارف الريفية والفراغات العائلية، والألوان الدافئة لأنها مناسبة لهذا الطراز، ويمكن إضافة قطع ديكورية لجدران المطبخ بوضع العديد من الأطباق القديمة ذات الزخارف المليئة بالورود والزهور.
استخدام الأخشاب الطبيعية في الطراز الريفي وهي تعطي المطبخ لمسة من البساطة والجمال الطبيعي، واستخدم هنا المصمم الوان متعددة في وحدات التخزين والمقاعد لعلها فكرة جريئة ومبتكرة تزيد من تميز تصميم المطبخ.
وهو التصميم المثالى لكل من يعشق ما هو جديد والابتكارات. ويعد اللون الرمادي والأبيض والأسود هى الألوان المناسبة لهذا الطراز، فأحيانا نلجأ للاستغناء عن أحد جدران مطبخك. كما أن أدوات وأجهزة المطبخ الحديثة تبدو دائما متألقة وبراقة في مطبخك..
أما عن التصميم أمامنا فلجأ المصمم هنا إلى الطراز الحديث ودمج غرفة المطبخ مع فراغ آخر ليصبح مطبخ متعدد الأغراض.
الأبيض أحد الألوان الرئيسية في تصميمات المطابخ الحديثة وهو يضفي حسًا بالنظافة والهدوء ورونق خاص على المطبخ. وللحصول على لمسة من البهجة والتميز قم باختياربعض الأواني والاكسسوارات الملونة في الأرفف المفتوحة لتعطي المطبخ لمسة فنية.
على الرغم من صغر مساحة هذا المطبخ نسبيًا إلا أنه تصميمه كان مختلفا، نرى مزيج بين الطراز الكلاسيكي والحديث، استخدام اللون الأسود في أثاث المطبخ وخزائنه أعطى للتصميم فخامة، واختيار ورق جدران متميز لترك لمسة رائعة على المطبخ..
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