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18 فكرة لصناعة الأثاث من الباليتات

جحا جحا
Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
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نقدم لكم من هوميفاي 18 فكرة رائعة لصناعة بعض الأثاث من أخشاب الباليتات. هذه الأفكار ستوفر لكم العديد من التصاميم الجميلة وغير المسبوقة حيث يمكن تصنيفها بالأثاث المودرن ويمكنكم التباهي بها، حيث أن ميزتها أنكم صنعتموها بأنفسكم!

والشئ الأجمل في الموضوع أنها رخيصة جداً ولن تكلفكم الكثير حيث أن أسعار الباليتات رخيص جداً، كل ما عليكم هو الاستعداد والحصول على المعدات المناسبة وبعض الإبداع!

أليكم هذه الأفكار كما سنطرحها عليكم بالصور فقط:

1. تصميم رائع ومريح

Das Sofa Hermann, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

2. جلسة اضافية للبلكون

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حدائقأثاث
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

3. جلسة رائعة مناسبة للشرفات

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios حدائقأثاث
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

4. طاولة صغيرة متحركة

MULHACÉN mesa palets. 120x80cm, 2 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

5. بعض الدقة في الصناعة تعطي نتائج اجمل

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

6. بعض الدهانات قد تخلق جواً

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets حدائقأثاث
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

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7. مقاومة للشمس

ATICOS EN SITGES by HOME DECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración بلكونات وشرفاتأثاث White
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

8. للحدائق وجلسات الشاي العائلية

Banken pallets, Meubelen van pallets Meubelen van pallets حدائقأثاث
Meubelen van pallets

Meubelen van pallets
Meubelen van pallets
Meubelen van pallets

9. بلون أسود أيضاً

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

10. بعض الوسائد التوركيز تزيدها جمالاً

Palettenlounge "Lulatsch" (groß), Paletten-Style Paletten-Style بلكونات وشرفاتأثاث خشب
Paletten-Style

Paletten-Style
Paletten-Style
Paletten-Style

11. القليل من الاختلاف إبداع

Salas Ecológicas , Biogibson Biogibson بلكونات وشرفاتأثاث خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

12. جلسة كلاسيكية رائعة

Garden corner unit , Pallet furniture uk Pallet furniture uk حدائقأثاث
Pallet furniture uk

Garden corner unit

Pallet furniture uk
Pallet furniture uk
Pallet furniture uk

13. الألوان سر الجمال

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

14. تشكيلات لونية

Mesas, Equilibra Equilibra غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

15. إضافة لوح زجاجي يجعلها عملية اكثر

Meubels van pallets, Pallethandel Zoetermeer Pallethandel Zoetermeer حدائقأثاث
Pallethandel Zoetermeer

Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer
Pallethandel Zoetermeer

16. الإضاءة ستبهر ضيوفك

Bire Bar, BRENSO Architecture & Design BRENSO Architecture & Design مساحات تجارية مطاعم
BRENSO Architecture &amp; Design

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

17. للإستلقاء

Der Sitz Ferdl, palettenmoebel.at palettenmoebel.at بلكونات وشرفاتأثاث
palettenmoebel.at

palettenmoebel.at
palettenmoebel.at
palettenmoebel.at

18. طاولة سفرة؟

I nostri lavori, asdf asdf حدائقأثاث
asdf

asdf
asdf
asdf

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