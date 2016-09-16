18 فكرة لصناعة الأثاث من الباليتات

نقدم لكم من هوميفاي 18 فكرة رائعة لصناعة بعض الأثاث من أخشاب الباليتات. هذه الأفكار ستوفر لكم العديد من التصاميم الجميلة وغير المسبوقة حيث يمكن تصنيفها بالأثاث المودرن ويمكنكم التباهي بها، حيث أن ميزتها أنكم صنعتموها بأنفسكم!

والشئ الأجمل في الموضوع أنها رخيصة جداً ولن تكلفكم الكثير حيث أن أسعار الباليتات رخيص جداً، كل ما عليكم هو الاستعداد والحصول على المعدات المناسبة وبعض الإبداع!

أليكم هذه الأفكار كما سنطرحها عليكم بالصور فقط: