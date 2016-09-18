أثاث منزلك أبيض أم ملون (مقارنة)

وحتى يترك اللون الأبيض طلة مميزة يمكن إضافة لمسات من لون أخر وتعزيز أركان خاصة بهذا اللون من خلال قطة أثاث بسيطة أو ستارة أو لوحات على الحائط أو قطعة إكسسوار أنيقة بلون أخضر أو أزرق داكنين أو حتى درجات باهتة منهما معاً أو البني الفاتح أو حتى البرتقالي الفاتح أو بشكل خاص اللون الأسود لما له مع الأبيض من انسجام شديد ، ولكن مع الحفاظ على الوجه الأبيض للتصميم حتى لا نفقد ما منحه الأبيض للفراغ من هدوء وسلام..