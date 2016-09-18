أثاث منزلك أبيض أم ملون (مقارنة)

لكل لون معنى وتأثير خاص على النفس، فالألوان مفرحة ومهدئة أحياناً، مزعجة ومحزنة أحياناً ، مقلقة ومؤلمة ومبهجة، دافئة وباردة ، اليوم سنقدم لك مقارنة بسيطة بين استخدام اللون الأبيض الذي يطلق عليه البعض سيد الألوان في أثاث منزلك واستخدام الألوان المتعددة …
اما عن الابيض.. فهو يتوافق مع كل الألوان ولا يتعارض مع أي لون من الألوان الأخرى في الديكور، لذلك ننصحك بأن تقوم بتجديد منزلك بلون النقاء ’الأبيض’ واضيف شعور الراحة والسلام فى أركان منزلك من خلال صفاء الأبيض سواء في الأثاث أو الحوائط أو المفروشات والستائر… .
الأبيض له تأثير نفسي شديد الإيجابية إذا تم اختيار الديكور لمنزلك به , بالإضافة إلى بث الهدوء والإحساس بالاتساع ولذلك يكون من الافضل استخدامه إذا كانت الغرفة ضيقة أو صغيرة المساحة وهو أسهل الحلول لهذه المشكلة , كما أنه أيضا يساعد على زيادة اضاءة الغرفة لما له من قدرة عالية على عكس الإضاءة التي تسقط عليه فتسطع في الغرفة… .
وحتى يترك اللون الأبيض طلة مميزة يمكن إضافة لمسات من لون أخر وتعزيز أركان خاصة بهذا اللون من خلال قطة أثاث بسيطة أو ستارة أو لوحات على الحائط أو قطعة إكسسوار أنيقة بلون أخضر أو أزرق داكنين أو حتى درجات باهتة منهما معاً أو البني الفاتح أو حتى البرتقالي الفاتح أو بشكل خاص اللون الأسود لما له مع الأبيض من انسجام شديد ، ولكن مع الحفاظ على الوجه الأبيض للتصميم حتى لا نفقد ما منحه الأبيض للفراغ من هدوء وسلام..
يظل الأبيض قاعدة أساسية ومثالية في ديكور أي غرفة ومع أي لون آخر ، حيث يمكن اختيار الأبيض أو درجاته الأوف وايت ، الكريمي ، الأبيض العاجي ، مع تداخلات لونية للون البيج أو اللون الأسود ، مع أثاث خشبي بلونه الطبيعي .
الابيض والاسود خلقوا متناغمين ومتناسقين، هذا المزيج ويمكن استعماله في أي تصميم ومع أى طراز بدون تفكير حيث أنه لا يبطل ويبدو دائما بشكل متجدد، ويمكن اختيار أرضية باللونين الأسود والأبيض ، مع قطع أُثاث بيضاء وخلق ربط بين الأرضية والأثاث ببعض المخدات الصغيرة واللوحات الجدارية أو العكس..
إن كنت تسكن بيتاً ذو مساحة محدودة، فإن الألوان ستساعدكِ كثيراً في تصميم ديكورهذا المكان بطريقة فنية ومريحة للنفس والنظر، وإن كنت تبحث عن تصميم مفعم بالحيوية والنشاط فأمامك اختيار الأثاث الملون، فاختيارك الألوان المختلفة للجدران وتغطية الأرضيات وكذلك شراء قطع أثاث ملونة وجريئة سيحقق ما تتمناه، أما الإكسسوارات فهي عنصر مهم جداً وتصميم وتلوين النوافذ واختيار ستائر ذو ألوان مبهجة ومتناسقة. وبذلك تحصل على ديكور مبهج ومميز. إليك هذه الأفكار ستساعدك على تصميم فراغ ملئ بالألوان المبهجة..
التجانس بين اختياراتك اللونية الخاصة بالأثاث، مع الجداران والأرضيات، فيتحول الفراغ إلى لوحة مميزة تتكون من عدة ألوان متناسقة، في هذا الطراز نحتاج أيضا للزخارف والنقوش الملونة…
نجد أن غرفة المعيشة هنا عبارة عن تجانس بين مجموعة من الألوان الزاهية المشرقة، ونلاحظ ايضا كساء أريكة غرفة المعيشة باللون الأزرق الزاهي لكسر الاحساس الكلاسيكي الذي يفرضه الشكل العتيق الثقيل للحائط والسجاد والاكسسوارات ..
لتصميم ذي مظهر معاصر، يمكن اختيار اللون الأسود في قطع أثاث مع قطع أخرى بألوان جريئة، يساعد هذا الاختيار على سهولة تغييرالأثاث وألوانه كل فترة، هذا التصميم يناسب غرف الطعام والمعيشة، ويمكن استغلال هذا الاختيار سواء كان التصميم كلاسيكي أو معاصر..
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