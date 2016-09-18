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أثاث منزلك أبيض أم ملون (مقارنة)

آية منير آية منير
Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
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لكل لون معنى وتأثير خاص على النفس، فالألوان مفرحة ومهدئة أحياناً، مزعجة ومحزنة أحياناً ، مقلقة ومؤلمة ومبهجة، دافئة وباردة ، اليوم سنقدم لك مقارنة بسيطة بين استخدام اللون الأبيض الذي يطلق عليه البعض سيد الألوان  في أثاث منزلك واستخدام الألوان المتعددة …  

الأبيض ..الراحة والسلام.

Renders&Progetti, Giuseppe DE DONNO - architetto Giuseppe DE DONNO - architetto غرفة المعيشة
Giuseppe DE DONNO – architetto

Giuseppe DE DONNO - architetto
Giuseppe DE DONNO – architetto
Giuseppe DE DONNO - architetto

اما عن الابيض.. فهو يتوافق مع كل الألوان ولا يتعارض مع أي لون من الألوان الأخرى في الديكور، لذلك ننصحك بأن تقوم بتجديد منزلك بلون النقاء ’الأبيض’ واضيف شعور الراحة والسلام فى أركان منزلك من خلال صفاء الأبيض سواء في الأثاث أو الحوائط أو المفروشات والستائر… .

الأبيض وتأثيره..

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

الأبيض له تأثير نفسي شديد الإيجابية إذا تم اختيار الديكور لمنزلك به , بالإضافة إلى بث الهدوء والإحساس بالاتساع ولذلك يكون من الافضل استخدامه إذا كانت الغرفة ضيقة أو صغيرة المساحة وهو أسهل الحلول لهذه المشكلة , كما أنه أيضا يساعد على زيادة اضاءة الغرفة لما له من قدرة عالية على عكس الإضاءة التي تسقط عليه فتسطع في الغرفة… .

لمسة فيروزي..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

وحتى يترك اللون الأبيض طلة مميزة يمكن إضافة لمسات من لون أخر وتعزيز أركان خاصة بهذا اللون من خلال قطة أثاث بسيطة أو ستارة أو لوحات على الحائط أو قطعة إكسسوار أنيقة بلون أخضر أو أزرق داكنين أو حتى درجات باهتة منهما معاً أو البني الفاتح أو حتى البرتقالي الفاتح أو بشكل خاص اللون الأسود لما له مع الأبيض من انسجام شديد ، ولكن مع الحفاظ على الوجه الأبيض للتصميم حتى لا نفقد ما منحه الأبيض للفراغ من هدوء وسلام..

homify غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
homify

homify
homify
homify

يظل الأبيض قاعدة أساسية ومثالية في ديكور أي غرفة ومع أي لون آخر ، حيث يمكن اختيار الأبيض أو درجاته الأوف وايت ، الكريمي ، الأبيض العاجي ، مع تداخلات لونية للون البيج أو اللون الأسود ، مع أثاث خشبي بلونه الطبيعي .

أبيض وأسود

Rénovation d'une villa - St Laurent du Var, INSIDE Création INSIDE Création غرفة المعيشة
INSIDE Création

INSIDE Création
INSIDE Création
INSIDE Création

الابيض والاسود خلقوا متناغمين ومتناسقين، هذا المزيج ويمكن استعماله في أي تصميم ومع أى طراز بدون تفكير حيث أنه لا يبطل ويبدو دائما بشكل متجدد، ويمكن اختيار أرضية باللونين الأسود والأبيض ، مع قطع أُثاث بيضاء وخلق ربط بين الأرضية والأثاث ببعض المخدات الصغيرة واللوحات الجدارية أو العكس..

أثاث ملون ..

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER غرفة المعيشة
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

إن كنت تسكن بيتاً ذو مساحة محدودة، فإن الألوان ستساعدكِ كثيراً في تصميم ديكورهذا المكان بطريقة فنية ومريحة للنفس والنظر، وإن كنت تبحث عن تصميم مفعم بالحيوية والنشاط فأمامك اختيار الأثاث الملون، فاختيارك الألوان المختلفة للجدران وتغطية الأرضيات وكذلك شراء قطع أثاث ملونة وجريئة سيحقق ما تتمناه، أما الإكسسوارات فهي عنصر مهم جداً وتصميم وتلوين النوافذ واختيار ستائر ذو ألوان مبهجة ومتناسقة. وبذلك تحصل على ديكور مبهج ومميز. إليك هذه الأفكار ستساعدك على تصميم فراغ ملئ بالألوان المبهجة..

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لوحة مميزة..

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

التجانس بين اختياراتك اللونية الخاصة بالأثاث، مع الجداران والأرضيات، فيتحول الفراغ إلى لوحة مميزة تتكون من عدة ألوان متناسقة، في هذا الطراز نحتاج أيضا للزخارف والنقوش الملونة…

الأزرق الزاهي

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة المعيشة
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

نجد أن غرفة المعيشة هنا عبارة عن تجانس بين مجموعة من الألوان الزاهية المشرقة، ونلاحظ ايضا كساء أريكة غرفة المعيشة باللون الأزرق الزاهي لكسر الاحساس الكلاسيكي الذي يفرضه الشكل العتيق الثقيل للحائط والسجاد والاكسسوارات ..

الأسود مع ألوان جريئة..

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

لتصميم ذي مظهر معاصر، يمكن اختيار اللون الأسود في قطع أثاث مع قطع أخرى بألوان جريئة، يساعد هذا الاختيار على سهولة تغييرالأثاث وألوانه كل فترة، هذا التصميم يناسب غرف الطعام والمعيشة، ويمكن استغلال هذا الاختيار سواء كان التصميم كلاسيكي أو معاصر..

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