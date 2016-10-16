8 استخدامات للحجر في منزلك

استخدام الحجر أمر رائج جدًا سواء كان داخل المنزل أو خارجه، وله مزايا كثيرة بالإضافة إلى أنه يعطي متانة للمنزل فهو يعطي لمسة فريدة له، وهناك مجموعة متنوعة من الأحجار متعددة الأشكال والأحجام والألوان، يمكنك الاختيار فيما بينها لإعطاء لمسة من الطبيعة والبساطة لمنزلك.

لذا جمعنا لك 8 أفكار لاستخدامات الحجر في المنزل ستعطيك الإلهام لإعطاء منزلك لمسة ريفية وفي نفس الوقت عصرية وحديثة دعنا نعرض لك كل فكرة .