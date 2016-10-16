8 استخدامات للحجر في منزلك

استخدام الحجر أمر رائج جدًا سواء كان داخل المنزل أو خارجه، وله مزايا كثيرة بالإضافة إلى أنه يعطي متانة للمنزل فهو يعطي لمسة فريدة له، وهناك مجموعة متنوعة من الأحجار متعددة الأشكال والأحجام والألوان، يمكنك الاختيار فيما بينها لإعطاء لمسة من الطبيعة والبساطة لمنزلك.
لذا جمعنا لك 8 أفكار لاستخدامات الحجر في المنزل ستعطيك الإلهام لإعطاء منزلك لمسة ريفية وفي نفس الوقت عصرية وحديثة دعنا نعرض لك كل فكرة .
الحجز في هذا الجدار يوقظ الحواس الخمسة ويأخدها بعيدًا، كأنه أحد جدران دير من القرون الوسطى، في النهاية هو ليس مجرد جدار إنه لوحة تجريدية فريدة،
إذا قررت الاستعانة بالحجر في ديكور منزلك فيجب أن تبحث عن النوع المناسب لك وفقًا لعدة معايير أهمها الميزانية، ولا تعتقد أبدًا أن رخص الثمن يدل على أن الحجر رديء، فهناك أحجار رخيصة الثمن مثل الكوارتز والحصى وتعد من أقدم المواد النبيلة في العالم، ستجد بين الحجارة بلاطة تساعد على جعل الجدار مدرج بالألوان .
لعل السبب الرائج لاستخدام الجدران الحجرية أنها تبقى مدة طويلة جدًا تكاد تصل إلى الأبدية، وأغلب الخبراء أصبحوا يتجهوا إلى استخدامه وخاصة في فناء المنزل .
بعض الحجارة مثل الكوارتز والجرانيت والرخام يمكن أن نستخدمها في مساحات أصغر، كما نجده في هذه الصورة وهو يحيط بالبركة الصغيرة ليعطي تأثيرات مختلفة.
الحجر أيضًا يمكن أن يكون منسجم مع بعضه البعض على الطراز الحديث، كما نرى في هذه الصورة المدفأة تندمج بهدوء مع الجدار الحجري المطلي المبني من الحجارة الملساء المتجانسة.
استخدام الحجر في غرفة النوم يمكن أن يوفر لك أجواء غير تقليدية ومبتكرة، استخدام الأحجار في المطابخ أمر شائع لكن اليوم نجد أنها انتشرت في جميع غرف المنزل، فالحجر دائمًا يحمل الصفاء وخاصة ما يسمى حجر النهر أو الحجر الرملي، حيث ينسجم مع ألوان السجاد واللحاف ويعطي لمسة دفء بألوانه الهادئة .
يطلق على الخشب مع الحجر المواد النبيلة فهي عناصر تساعد على خلق بيئة دافئة بامتياز، على أي حال هي مثلها مثل باقي المواد من زجاج، صلب، والسيراميك، تستخدم في كثير من المنازل المعاصرة وتكون جميلة جدًا وعصرية .
على الرغم من المظهر الريفي للحجارة ألا أن الحجارة المستخدمة في بناء هذا الموقد متطورة جدًا، الحجر الجيري يخلق جو أنيق دافيء إلا أنه غالي الثمن جدًا، ولكن يكفي أن يتواجد فقط حتى لو كان مترًا واحدًا سيترك أثره القوي في المساحة، وأيًا كان مايجاوره من الطلاء وكل شيء على الجدران يبقى الحجربغموضه وسحره هو العنصر الذي يفرض جماله على المساحة .
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