الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 استخدامات للحجر في منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Loading admin actions …

استخدام الحجر أمر رائج جدًا سواء كان داخل المنزل أو خارجه، وله مزايا كثيرة بالإضافة إلى أنه يعطي متانة للمنزل فهو يعطي لمسة فريدة له، وهناك مجموعة متنوعة من الأحجار متعددة الأشكال والأحجام والألوان، يمكنك الاختيار فيما  بينها لإعطاء لمسة من الطبيعة والبساطة لمنزلك. 

لذا جمعنا لك 8 أفكار لاستخدامات الحجر في المنزل ستعطيك الإلهام لإعطاء منزلك لمسة ريفية وفي نفس الوقت عصرية وحديثة دعنا نعرض لك كل فكرة .  

1- التباين : القديم والحديث

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

الحجز في هذا الجدار يوقظ الحواس الخمسة ويأخدها بعيدًا، كأنه أحد جدران دير من القرون الوسطى، في النهاية هو ليس مجرد جدار إنه لوحة تجريدية فريدة،   

2- التفاصيل

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

إذا قررت الاستعانة بالحجر في ديكور منزلك فيجب أن تبحث عن النوع المناسب لك وفقًا لعدة معايير أهمها الميزانية، ولا تعتقد أبدًا أن رخص الثمن يدل على أن الحجر رديء، فهناك أحجار رخيصة الثمن مثل الكوارتز والحصى وتعد من أقدم المواد النبيلة في العالم، ستجد بين الحجارة بلاطة تساعد على جعل الجدار مدرج بالألوان . 

3- الإغاثة في الفناء الأبدي

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

لعل السبب الرائج لاستخدام الجدران الحجرية أنها تبقى مدة طويلة جدًا تكاد تصل إلى الأبدية، وأغلب الخبراء أصبحوا يتجهوا إلى استخدامه وخاصة في فناء المنزل .   

4- الحجارة المدمجة

Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

بعض الحجارة مثل الكوارتز والجرانيت والرخام يمكن أن نستخدمها في مساحات أصغر، كما نجده في هذه الصورة وهو يحيط بالبركة الصغيرة ليعطي تأثيرات مختلفة.  

5- حجر متكامل

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

الحجر أيضًا يمكن أن يكون منسجم مع بعضه البعض على الطراز الحديث، كما نرى في هذه الصورة المدفأة تندمج بهدوء مع الجدار الحجري المطلي المبني من الحجارة الملساء المتجانسة. 

6- حجر النهر

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

استخدام الحجر في غرفة النوم يمكن أن يوفر لك أجواء غير تقليدية ومبتكرة، استخدام الأحجار في المطابخ أمر شائع لكن اليوم نجد أنها انتشرت في جميع غرف المنزل، فالحجر دائمًا يحمل الصفاء وخاصة ما يسمى حجر النهر أو الحجر الرملي، حيث ينسجم مع ألوان السجاد واللحاف ويعطي لمسة دفء بألوانه الهادئة .  

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- جدار حجري وأرضية خشبية

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

يطلق على الخشب مع الحجر المواد النبيلة فهي عناصر تساعد على خلق بيئة دافئة بامتياز، على أي حال هي مثلها مثل باقي المواد من زجاج، صلب، والسيراميك، تستخدم في كثير من المنازل المعاصرة وتكون جميلة جدًا وعصرية . 

8- موقد حجري

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

على الرغم من المظهر الريفي للحجارة ألا أن الحجارة المستخدمة في بناء هذا الموقد متطورة جدًا، الحجر الجيري يخلق جو أنيق دافيء إلا أنه غالي الثمن جدًا، ولكن يكفي أن يتواجد فقط حتى لو كان مترًا واحدًا سيترك أثره القوي في المساحة، وأيًا كان مايجاوره من الطلاء وكل شيء على الجدران يبقى الحجربغموضه وسحره هو العنصر الذي يفرض جماله على المساحة .   

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: مواد رخيصة لبناء منزل رائع

شقة مذهلة بمساحة 40 م² والتصميم مفاجأة
أخبرنا ما نوع الحجر الذي ستستخدمه في منزلك ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً