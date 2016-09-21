6 أخطاء شائعة عند عمل ديكورات بيتك بنفسك وكيفية التغلب عليها

بعد الإنتهاء من الدهانات فإن الحائط يبدو رائعاً ولكن بعد جفافه لونه قد يتغير، إليك ما يمكنك عمله في هذه الحالة:

- يمكنك تظبيط اللون حسب الرغبة وإضافة طبقة أخرى من الدرجة الجديدة

- تغطية هذا الحائط ببعض اللوحات الفنية لإخفاء اللون أو تقليل تأثيره

لتجنب هذه المشكلة: قم بتجربة اللون أولاًعلى الحائط على مساحات صغيرة ومتفرقة في الغرفة، و أتركه ليجف لتحصل على اللون النهائي.