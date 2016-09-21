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6 أخطاء شائعة عند عمل ديكورات بيتك بنفسك وكيفية التغلب عليها

Marwa Hasan Marwa Hasan
London Art de Vivre, Sophie Nguyen Architects Ltd Sophie Nguyen Architects Ltd غرفة المعيشة
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الكثير منا يفضل عمل ديكورات منزله بنفسه، فهي مشاريع ممتعة وتجعلنا نشعر بالفخرعند الإنتهاء منها فهذه الديكورات تمثل جوهرة ترصع بيتك. ولكن مثل أي شئ، فقد نرتكب بعض الأخطاء مهما إتبعنا التعليمات وقد لا ينتهي بنا الحال للحصول على نفس السطح اللامع الأملس الذي توقعناه. لا يوجد مشكلة، فمهما أخطأت يمكنك دائماً تصليح أخطاؤك – فأهم شئ في مشاريع إصنعها بنفسك أن تدرك كيف تصلح الأخطاء لتحصل على أفضل النتائج الممكنة.

إليكم أشهر الأخطاء وكيفية التغلب عليها..

​1.بقايا المونة على البلاط أو أطقم الصحي

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

لإزالة بقايا المونة من الحمام هناك بعض المستحضرات لإزالة هذه البقايا ولكن يمكنك مسحها بماء دافئ . للبقع الأصعب قم بعمل مزج محلول ماء وخل بنسبة 50/50.

أما لإزالة بقع المونة الجافة فيمكنك إستخدام سكينة المعجون، ولكن بحذر.

لتجنب هذه المشكلة: يمكنك إستخدام شريط ورقي لاصق وهو المستخدم في الدهانات قبل البدء في استخدام المونة.

​2.الدهان الجديد أفتح أو أغمق مما توقعت

London Art de Vivre Sophie Nguyen Architects Ltd غرفة المعيشة
Sophie Nguyen Architects Ltd

London Art de Vivre

Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd
Sophie Nguyen Architects Ltd

بعد الإنتهاء من الدهانات فإن الحائط يبدو رائعاً ولكن بعد جفافه لونه قد يتغير، إليك ما يمكنك عمله في هذه الحالة:

- يمكنك تظبيط اللون حسب الرغبة وإضافة طبقة أخرى من الدرجة الجديدة

- تغطية هذا الحائط ببعض اللوحات الفنية لإخفاء اللون أو تقليل تأثيره

لتجنب هذه المشكلة: قم بتجربة اللون أولاًعلى الحائط على مساحات صغيرة ومتفرقة في الغرفة، و أتركه ليجف لتحصل على اللون النهائي.

​3.الدهان متكتل وغيرأملس

Letnie mieszkanie pod Berlinem, Loft Kolasiński Loft Kolasiński جدران وأرضياتدهانات طوب White
Loft Kolasiński

Loft Kolasiński
Loft Kolasiński
Loft Kolasiński

قد تتكون كتل نتيجة الدهان الزائد، فإذا كانت الكتل لم تجف بعد، يمكنك محاولة فردها بقطعة قماش مع وضع القليل من الدهان حولها لإخفائها. أما إذا كانت جافة فيمكنك إزالتها بسكينة المعجون ولكن إحذر من أن تزيل أجزاء من الدهان مما حولها. إذا لم تكن هذه الطريقة ناجحة يمكنك إستخدام صنفرة لإزالة أي تلطيخ وجعل السطح أملس، بعد ذلك قم بإضافة طبقة من الدهان على الجزء المعيوب قبل أن تدهن المنطقة بالكامل مرة أخرى.

لتجنب المشكلة: عند الدهان قم بتقسيم الحائط إلى أجزاء وإحرص على عدم وجود دهان زائد في الفرشة أو الرول قبل الدهان. بعد الإنتهاء من كل جزء قم بمراجعة الدهان وحل المشكله إذا وجدت قبل أن يجف.

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​4.ثقوب في الحائط

Modern Living room with an Asian Touch Rosangela Photography غرفة المعيشة
Rosangela Photography

Modern Living room with an Asian Touch

Rosangela Photography
Rosangela Photography
Rosangela Photography

إذا مررت بتجربة غير ناجحة لثقب وتعليق شئ ما على الحائط وتريد إصلاحها، إليك ما يجب فعله باستخدام إصبعك أو سكينة المعجون. فقط ضع بعضاً من المعجون أو الأسمنت الأبيض وبعد جفافه قم بصنفرته، ثم ضع طبقة من البرايمر ثم طبقتين من الدهان.

أما إذا كانت الفتحة أكبر من 2 سم، فضع شبكة من الألياف الزجاجية ذاتية اللصق  بحيث تغطي المساحة تماماً، ثم قم بوضع بعض المعجون على اللاصق بواسطة سكينة المعجون مع فرده، و تركه حتى يجف. بعد الجفاف قم بعمل صنفرة للمنطقة ثم ضع بعض المعجون، صنفرة مرة أخرى ثم طبقة برايمر ودهان.

حاول تجنب ثقب الجزء المعالج مرة أخرى حيث أنه لن يكون قوي كفاية لحمل أية وزن زائد.

لتجنب هذه المشكلة: استخدم مسمار فيشر أو خابور حسب الوزن المراد حمله فهذه المسامير مصممة لترفع الأحمال الثقيلة بدون تخريب الحائط.

​5.لون دهان مختلف لكل غرفة

Oakland 4ft 6 Double Bed The Cotswold Company غرفة نوم
The Cotswold Company

Oakland 4ft 6 Double Bed

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

اللون الأخضر والأزرق من أجمل الألوان ولكن استخدامهم بكثرة يمكن ألا يعطي نفس التأثير الذي تتوقعه. فأنت تحتاج لخلق عامل مشترك ليربط المنزل كله بدون الحاجة للدهان مرة أخرى، فيمكنك مثلاً وضع اكسسوارات بألوان محايدة كعامل مشترك.

لتجنب المشكلة: وحد باليتة الألوان للبيت كله بحيث يكون هناك ترابط بين إختيارتك. فمثلاً قم بدهان غرفة المعيشة بلون بيج غامق و لون كافية اوليه للمطبخ. أو إذا كنت تريد لون مسيطر يمكنك دهان حائط واحد بدلاً من دهان الغرفة بأكملها.

​6.إنكماش الستائر

homify جدران وأرضياتسجاد
homify

homify
homify
homify

كثيراً من الأحيان و بعد عمل الستائر، فعند أول غسلة تفاجأ أنها إنمكشت. لحل هذه المشكلة يمكنك فك الخياطة في أسفل الستارة. أما إذا لم تُحل المشكلة، يمكنك إضافة قماش آخر بنفس اللون ولكن بملمس مختلف أو لون آخر من نفس نوع القماش، إختر مكان وضع هذه الوصلة حسب التصميم والجزء الظاهر من الستارة.

لتجنب هذه المشكلة: يجب غسل القماش قبل خياطته و خاصة الأقمشة القطنية حيث أنها تنكمش جداً بعد أول غسلة.

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