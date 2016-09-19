9 غرف نوم كلاسيكية بلمسة ملكية

علينا أن نعلم أن الأثاث والديكور الكلاسيكي له أناقة وفخامة لا تقارن بأي ديكور آخر، ولا تتغير مع مرور الزمن، وعلى الرغم من انتشار الديكورات الحديثة فما زال التصميم الكلاسيكي ملك على عرض الديكورات والتصميمات لما له من أناقة وفخامة..
كل ما يؤرق محبي هذا النوع من الديكورات هو الملل وأن يصبح المنزل تقليديا ولكن معنا ستجد أن بإمكانك جعل غرفة نومك قطعة فنية مليئة بالتفاصيل التى لا تترك للملل طريق .. فإذا كنت من محبى الديكور الكلاسيكي سنقدم لك مجموعة من الأفكار والإطلالات بشكل عصري بعيد عن الملل والتقليدية ..
تفاصيل في غاية الجمال نجدها في هذا التصميم, من استخدام ستائر بنفس الألوان المستخدمة في الغرفة إلي امخدات الصغيرة علي االسرير إلي وحدات الإضاءة المصنوعة من الكريستال..
حين نفكر في تصميم غرفة النوم الخاصة بنا، يجب علينا مراعاة حاجاتنا الشخصية ومتطلباتك عند تصميم الغرفة، بمعنى أن نحدد الجانب الوظيفي للغرفة وأن يتم استغلال كل ركن فيها الاستغلال الأمثل، ولكن علينا بذل قليل من الجهد والوقت حتى نصل إلى تصميم مثالى يلبى احتياجاتنا ويضيف إلى منزلنا لمسة فنية ..
في البداية تأتي أهم قطعة أثاث في غرفة النوم وهي السرير، قطعة الأثاث الأساسية التى لا تكتمل غرفة النوم إلا بها، في الاغلب التصميم الكلاسيكي للسرير يكون فيه الرأس عليا ومبطن،وهو ما يعطي انطباع ملكي للغرفة ومطعم بالزخارف الخشبية بلون الخشب أو مطلية بماء الذهب الرائع أو أن كنت من محبي الأثاث الأبيض..
هناك طريقتين لاختيار ألوان غرفة نومك الكلاسيكية، الأولى أن تعتمد على الأقمشة المزهرة أو المنقوشة أو المزخرفة أو المخططة بحيث يتم اختيار ألوان الغرفة من خلال هذه الألوان المختلطة ، أما الطريقة الثانية اختيار درجتين أو ثلاثة على الأكثر واعتمادهم في كل أركان الغرفة، ستجد أن هناك ألوان ثابتة وألوان ستتغير مع حسب رغبتك الشخصية إن كان تميل للجرأة ام الهدوء..
قد تكون البساطة في بعض الوقت هي ابسط صور الجمال, مع إضافة تداخلات من اللون الذهبي مع الخشب الأبيض يضفي لة طابع خاص من الحداثة بجانب الدفء و الملكية, وفي غرف نوم متعددة نجد هذا المزيج الرائع بين الخشب و الذهب في إطار فني متناغم
يجتمع الأزرق مع الابيض في هذه الغرفة ولكن بجرأة أكبر ودرجات أكثر قوة تعطي الغرفة مظهر غني وعمق رائع. وتأتي زخارف الورود على المفارش والحائط على جانبي السرير لتكمل فخامة الغرفة وتجعلها تبدو أسطورية بالفعل.
دائما ما نأخذ في الاعتبار مساحة الغرفة حين نختار الأثاث الإضافي ولكن بالطبع هناك قطع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطاولة الجانبية للسرير و كرسي ناعم للجلوس عليه عند قدم السرير أو يمكن أيضاً أن يكون صوفا ناعمة أو كرسيين بذراعين مع طاولة صغيرة بينهما..
الاهتمام باختيار إضاءة مناسبة لغرفة النوم؛ أكبر خطأ قد نقع فيها اختيار إضاءة غير مدروسة إما قوية بقدر أن تضيع ملامح الغرفة أو ضعيفة يصعب الرؤوية الواضحة من خلالها. لذا من المهم دراسة الإضاءة واختيار أنواعها توافقاً مع أسلوب توزيع الأثاث في الغرفة وخاصة السرير.
لا تتردد أبدا في اختيار ورق جدران جميل لغرفة نومك الكلاسيكي فهو سمة أساسية لهذا الطراز وتختلف أشكالها وأنواعها ، وتترك لمسة فريدة من نوعها..
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