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9 غرف نوم كلاسيكية بلمسة ملكية

آية منير آية منير
Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
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علينا أن نعلم أن الأثاث والديكور الكلاسيكي له أناقة وفخامة لا تقارن بأي ديكور آخر، ولا تتغير مع مرور الزمن، وعلى الرغم من انتشار الديكورات الحديثة فما زال التصميم الكلاسيكي ملك على عرض الديكورات والتصميمات لما له من أناقة وفخامة..

كل ما يؤرق محبي هذا النوع من الديكورات هو الملل وأن يصبح المنزل تقليديا ولكن معنا ستجد أن بإمكانك جعل غرفة نومك قطعة فنية مليئة بالتفاصيل التى لا تترك للملل طريق .. فإذا كنت من محبى الديكور الكلاسيكي سنقدم لك مجموعة من الأفكار والإطلالات بشكل عصري بعيد عن الملل والتقليدية ..

1- اللافندر وروعته..

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio غرفة نوم
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

تفاصيل في غاية الجمال نجدها في هذا التصميم, من استخدام ستائر بنفس الألوان المستخدمة في الغرفة إلي امخدات الصغيرة علي االسرير إلي وحدات الإضاءة المصنوعة من الكريستال..

2- عاجي

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

حين نفكر في تصميم غرفة النوم الخاصة بنا، يجب علينا مراعاة حاجاتنا الشخصية ومتطلباتك عند تصميم الغرفة، بمعنى أن نحدد الجانب الوظيفي للغرفة وأن يتم استغلال كل ركن فيها الاستغلال الأمثل، ولكن علينا بذل قليل من الجهد والوقت حتى نصل إلى تصميم مثالى يلبى احتياجاتنا ويضيف إلى منزلنا لمسة فنية ..

3- تصميم كلاسيكي لسرير ملكي..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في البداية تأتي أهم قطعة أثاث في غرفة النوم وهي السرير، قطعة الأثاث الأساسية التى لا تكتمل غرفة النوم إلا بها، في الاغلب التصميم الكلاسيكي للسرير يكون فيه الرأس عليا ومبطن،وهو ما يعطي انطباع ملكي للغرفة  ومطعم بالزخارف الخشبية بلون الخشب أو مطلية بماء الذهب الرائع أو أن كنت من محبي الأثاث الأبيض..

4- ألوان كلاسيكية

shinagawa, 夏水組 夏水組 غرفة نوم
夏水組

夏水組
夏水組
夏水組

هناك طريقتين لاختيار ألوان غرفة نومك الكلاسيكية، الأولى أن تعتمد على الأقمشة المزهرة أو المنقوشة أو المزخرفة أو المخططة بحيث يتم اختيار ألوان الغرفة من خلال هذه الألوان المختلطة ، أما الطريقة الثانية اختيار درجتين أو ثلاثة على الأكثر واعتمادهم في كل أركان الغرفة، ستجد أن هناك ألوان ثابتة وألوان ستتغير مع حسب رغبتك الشخصية إن كان تميل للجرأة ام الهدوء..

5- البساطة دائما هي الأجمل

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

قد تكون البساطة في بعض الوقت هي ابسط صور الجمال, مع إضافة تداخلات من اللون الذهبي مع الخشب الأبيض يضفي لة طابع خاص من الحداثة بجانب الدفء و الملكية, وفي غرف نوم متعددة نجد هذا المزيج الرائع بين الخشب و الذهب في إطار فني متناغم

6- الأزرق الأسطوري

Интерьеры, Яникова Светлана Яникова Светлана غرفة نوم
Яникова Светлана

Яникова Светлана
Яникова Светлана
Яникова Светлана

يجتمع الأزرق مع الابيض في هذه الغرفة ولكن بجرأة أكبر ودرجات أكثر قوة تعطي الغرفة مظهر غني وعمق رائع. وتأتي زخارف الورود على المفارش والحائط على جانبي السرير لتكمل فخامة الغرفة وتجعلها تبدو أسطورية بالفعل.

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7- أثاث مناسب

Master Bedroom, MHD Design Group MHD Design Group غرفة نوم
MHD Design Group

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

دائما ما نأخذ في الاعتبار مساحة الغرفة حين نختار الأثاث الإضافي ولكن بالطبع هناك قطع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطاولة الجانبية للسرير و كرسي ناعم للجلوس عليه عند قدم السرير أو يمكن أيضاً أن يكون صوفا ناعمة أو كرسيين بذراعين مع طاولة صغيرة بينهما..

8- إضاءة مدروسة..

Квартира 75 м2, Vera Rybchenko Vera Rybchenko غرفة نوم
Vera Rybchenko

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

الاهتمام باختيار إضاءة مناسبة لغرفة النوم؛ أكبر خطأ قد نقع فيها اختيار إضاءة غير مدروسة إما قوية بقدر أن تضيع ملامح الغرفة أو ضعيفة يصعب الرؤوية الواضحة من خلالها. لذا من المهم دراسة الإضاءة واختيار أنواعها توافقاً مع أسلوب توزيع الأثاث في الغرفة وخاصة السرير.

9- ورق جدران سمة التصميم الكلاسيكي

Maharajah Sable, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة نوم
Prestigious Textiles

Maharajah Sable

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

لا تتردد أبدا في اختيار ورق جدران جميل لغرفة نومك الكلاسيكي فهو سمة أساسية لهذا الطراز وتختلف أشكالها وأنواعها ، وتترك لمسة فريدة من نوعها..

وأخيرا تعرف أكثر عن غرف نوم  بلا أخطاء من خلال هذا المقال 9 أخطاء شائعة في تصميم غرفة نومك

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