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5 أسرار للحصول على شقة شبابية بسيطة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
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لا يوجد إحساس أفضل من المنزل الجديد، سواء كان مؤجراً أو تمليك. فنحن نبدأ صفحة جديدة بإمكانيات لا نهائية للتصميم والذي يمكننا أخيراً من تحقيق كل ما تمنيناه في منزل أحلامنا. نأخذكم اليوم في جولة في ليسبون لنرى تصميم شبابي ومعاصر لشقة مشرقة باستخدام الألوان وإحساس الإنفتاح، تصميم بسيط يصلح جداً لحديثي الزواج، فتابعونا..

1.إختيار باليتة الألوان

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

الفراغ المفتوح يعطي إتساع و إنفتاح للمنازل وهذا ما حاول المصمم تحقيقة في هذه الشقة الصغيرة، فعلى الرغم من أن غرفتي لمعيشة والطعام لا تشتركان في نفس الفراغ بسبب وجود أعمدة فاصلة ولكن تم ضمهم بصرياً، فهم متصلين عن طريق ممرين حول عمود والذي بدوره تم استغلاله لعمل رفوف لتعليق التحف والاكسسوارات.

ألوان الأثاث الأساسية و المستخدمة في كل غرفة المعيشة هي الألوان المحايدة ولكن الذي يأخذ دور البطولة هي الألوان المختلفة والمتباينة بشكل غاية في الأناقة. الشقة مغمورة بالضوء الطبيعي بفضل الشبابيك الكبيرة، هذه الإضاءة تساعد بدورها في توسيع المساحة.

لاحظ وجود مساحة إضافية خلف الأريكة، تعالوا نأخذ نظرة عن قرب.

2.​استغلال كل المساحات

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

بدلاً من وضع أثاث كبير يمكنه أنه يتسبب في تضيق المساحة، بكل بساطة تم تأثيث هذه المساحة الإضافية والمقتطعة من المعيشة بكراسي لتكون جلسة إضافية أكثر رسمية، وتصلح أيضاً للقراءة. بينما قام البوفية والذي تم وضعه خلف الأريكة بتقسيم الفراغ بشكل رائع ليحدد المساحة الخلفية. 

نلاحظ وجود تصاميم عديدة بألوان مختلفة للكراسي والطاولات لعمل ركن ذو شخصية.

الكرسي الأحمر صمم بواسطة الألماني Konstantin Grcic

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

لاحظ مدخل غرفة الطعام من هنا و كيفية استغلال العمود لعمل مساحة تخزين ومكتبة

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

3.أناقة في التباين

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

غرفة الطعام تعبرعن أناقة غير محدودة، وأهم ما يميزها هي تلك الإضاءة المكونة من عدد من المصابيح المتدلية على شكل قطرات ومتوجهة على منتصف الطاولة، والتي تم إختيار لونها و لون الكراسي ليكون داكن، مع استخدام سجادة ذات لون أحمر صارخ وهو على غير المعتاد. ألوان الحائط بقيت فاتحة لتظهر التباين الشديد في هذه الغرفة ولكن تم وضع لوحة كبيرة وبسيطة من خطوط ملونة لتنعش وتكمل جمال الفراغ.

4.​اكسسوارات متميزة

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

أثناء عبورك إلى غرفة الطعام تلاحظ وجود سلة مفرغة بشكل أنيق، لوضع الكتب والمجلات ذات تصميم أخاذ ومميز. كما أنها تعمل إتزان واضح لتصميم الكراسي القابعة على الحائط المقابل لها.

على الرغم من كثرة الألوان المستخدمة و لكن يبقى إختيار ألوان الإكسسوارات ذات الألوان المحايدة ناجح جداً ويخلق انسجام للفراغ.

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5.عناصربسيطة تخلق شخصية

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

تمتلك غرفة النوم كل المقومات الجمالية والعملية فهي على الرغم من بساطة أثاثها فقد تم استخدام عناصر أخرى مثل ورق الحائط ذو الملمس والنقشة الرقيقة، مع ألوان كثيرة في المفروشات و السجادة، كل العناصر تتكامل لتعطي غرفة فريدة من نوعها.

تم وضع ​مرآة كبيرة في مواجهة الشباك الكبير لتكمل المشهد ولتعمل على خلق مساحة إضافية للفراغ وخاصة عند دخول الضوء الطبيعي.

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

مزج الإكسسوارات الملونة والمحايدة

Contemporaneity seeing the river…, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Contemporaneity seeing the river…

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
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