5 أسرار للحصول على شقة شبابية بسيطة

الفراغ المفتوح يعطي إتساع و إنفتاح للمنازل وهذا ما حاول المصمم تحقيقة في هذه الشقة الصغيرة، فعلى الرغم من أن غرفتي لمعيشة والطعام لا تشتركان في نفس الفراغ بسبب وجود أعمدة فاصلة ولكن تم ضمهم بصرياً، فهم متصلين عن طريق ممرين حول عمود والذي بدوره تم استغلاله لعمل رفوف لتعليق التحف والاكسسوارات.

ألوان الأثاث الأساسية و المستخدمة في كل غرفة المعيشة هي الألوان المحايدة ولكن الذي يأخذ دور البطولة هي الألوان المختلفة والمتباينة بشكل غاية في الأناقة. الشقة مغمورة بالضوء الطبيعي بفضل الشبابيك الكبيرة، هذه الإضاءة تساعد بدورها في توسيع المساحة.

لاحظ وجود مساحة إضافية خلف الأريكة، تعالوا نأخذ نظرة عن قرب.