5 أسرار للحصول على شقة شبابية بسيطة

لا يوجد إحساس أفضل من المنزل الجديد، سواء كان مؤجراً أو تمليك. فنحن نبدأ صفحة جديدة بإمكانيات لا نهائية للتصميم والذي يمكننا أخيراً من تحقيق كل ما تمنيناه في منزل أحلامنا. نأخذكم اليوم في جولة في ليسبون لنرى تصميم شبابي ومعاصر لشقة مشرقة باستخدام الألوان وإحساس الإنفتاح، تصميم بسيط يصلح جداً لحديثي الزواج، فتابعونا..
الفراغ المفتوح يعطي إتساع و إنفتاح للمنازل وهذا ما حاول المصمم تحقيقة في هذه الشقة الصغيرة، فعلى الرغم من أن غرفتي لمعيشة والطعام لا تشتركان في نفس الفراغ بسبب وجود أعمدة فاصلة ولكن تم ضمهم بصرياً، فهم متصلين عن طريق ممرين حول عمود والذي بدوره تم استغلاله لعمل رفوف لتعليق التحف والاكسسوارات.
ألوان الأثاث الأساسية و المستخدمة في كل غرفة المعيشة هي الألوان المحايدة ولكن الذي يأخذ دور البطولة هي الألوان المختلفة والمتباينة بشكل غاية في الأناقة. الشقة مغمورة بالضوء الطبيعي بفضل الشبابيك الكبيرة، هذه الإضاءة تساعد بدورها في توسيع المساحة.
لاحظ وجود مساحة إضافية خلف الأريكة، تعالوا نأخذ نظرة عن قرب.
بدلاً من وضع أثاث كبير يمكنه أنه يتسبب في تضيق المساحة، بكل بساطة تم تأثيث هذه المساحة الإضافية والمقتطعة من المعيشة بكراسي لتكون جلسة إضافية أكثر رسمية، وتصلح أيضاً للقراءة. بينما قام البوفية والذي تم وضعه خلف الأريكة بتقسيم الفراغ بشكل رائع ليحدد المساحة الخلفية.
نلاحظ وجود تصاميم عديدة بألوان مختلفة للكراسي والطاولات لعمل ركن ذو شخصية.
غرفة الطعام تعبرعن أناقة غير محدودة، وأهم ما يميزها هي تلك الإضاءة المكونة من عدد من المصابيح المتدلية على شكل قطرات ومتوجهة على منتصف الطاولة، والتي تم إختيار لونها و لون الكراسي ليكون داكن، مع استخدام سجادة ذات لون أحمر صارخ وهو على غير المعتاد. ألوان الحائط بقيت فاتحة لتظهر التباين الشديد في هذه الغرفة ولكن تم وضع لوحة كبيرة وبسيطة من خطوط ملونة لتنعش وتكمل جمال الفراغ.
أثناء عبورك إلى غرفة الطعام تلاحظ وجود سلة مفرغة بشكل أنيق، لوضع الكتب والمجلات ذات تصميم أخاذ ومميز. كما أنها تعمل إتزان واضح لتصميم الكراسي القابعة على الحائط المقابل لها.
على الرغم من كثرة الألوان المستخدمة و لكن يبقى إختيار ألوان الإكسسوارات ذات الألوان المحايدة ناجح جداً ويخلق انسجام للفراغ.
تمتلك غرفة النوم كل المقومات الجمالية والعملية فهي على الرغم من بساطة أثاثها فقد تم استخدام عناصر أخرى مثل ورق الحائط ذو الملمس والنقشة الرقيقة، مع ألوان كثيرة في المفروشات و السجادة، كل العناصر تتكامل لتعطي غرفة فريدة من نوعها.