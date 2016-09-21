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10 أسرار لتحسين مطبخك من وحي الفينج شوي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Hanabi Chinese Restaurant, Innovation Studio Okayama Innovation Studio Okayama مطبخ
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المطبخ هو قلب البيت النابض ووفقاً للتقاليد القديمة للفينج شوي فإن المطبخ هو مكان إلتقاء العائلة بجانب كونه رمز للرخاء والوفرة، فإذا كنت ترغب في إمتلاك مطبخ تتدفق فيه الطاقة الإيجابية ومفعم بالتشي الفعال فإننا اليوم نعرض لك بعض النصائح البسيطة للغاية والتي تضمن لك أن تلاحظ الفارق في جو المطبخ وبالتالي المنزل علي الفور من خلالها.

نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح لتطبيق فلسفة الفينج شوي في المطبخ لتزودنا بالطاقة الإيجابية،

1.عناصر الفينج شوي

D2 미니멀 비둘기색 (양평 신축주택), 목소리 목소리 مطبخ
목소리

목소리
목소리
목소리

نجد في المطبخ أهم العناصر الهامة للفينج شوي، كالنار متمثلة في الموقد، الفرن والميكرويف، كما نجد عنصر الماء متمثل في الحوض، الثلاجة، غسالة الصحون وغسالة الملابس، فيجب وضع الأجهزة المنزلية التي تمثل كل عنصر من هذه العناصر في مجموعة مع نظيراتها مع إبعاد كل مجموعة قليلاً عن الأخري.

2.الإتجاه ناحية الجنوب

풍광좋은 제주 개러지 하우스, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 مطبخ
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

الإتجاه الأمثل للمطبخ هو ناحية الجنوب، فالإتجاهات هي عامل غاية في الأهمية عندما يتعلق الأمر بفلسفة الفينج شوي، فلكل غرفة إتجاه معين يمثل النموذج الذي يجب الإحتذاء به.

​3.التهوية

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq مطبخ
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

تعتبر المساحات المغلقة والمختنقة من أكثر الأشياء ضرراً في فلسفة الفينج شوي، لذا تميل تلك الفلسفة إلي التهوية ومداخل الهواء والرياح إن أمكن من خلال وجود أكثر من نافذة واحدة كما نري في هذا المطبخ جيد التهوية.

​4.طاولة إعداد الطعام

築100年の古民家再生, 一級建築士事務所 感共ラボの森 一級建築士事務所 感共ラボの森 مطبخ
一級建築士事務所 感共ラボの森

一級建築士事務所 感共ラボの森
一級建築士事務所 感共ラボの森
一級建築士事務所 感共ラボの森

يتوجب علي من يستخدم المطبخ ألا يدير ظهره للمدخل الخاص بالمطبخ، وأن يتمكن من رؤية كل الزوايا وكل الأركان، ومن الأشياء التي تساعد علي تطبيق هذه القاعدة، طاولة إعداد الطعام والتي تشتمل علي موقد وفرن بيلت إن (built-in) حيث أنها عادة ما تكون موجهة صوب مدخل المطبخ.

​5.إضاءة لطيفة

Hanabi Chinese Restaurant, Innovation Studio Okayama Innovation Studio Okayama مطبخ
Innovation Studio Okayama

Innovation Studio Okayama
Innovation Studio Okayama
Innovation Studio Okayama

من المهم أن يتمتع مطبخك بإضاءة طبيعية جيدة، ولكن من أجل الإضاءة الليلية يجب أن يكون لديك ما يكفي من المصابيح لإضاءة كل أركان المطبخ بدرجة إضاءة لطيفة ولكن قوية بما فيه الكفاية.

​6.ألوان محايدة

本山ドミノ, 有限会社 コアハウス 有限会社 コアハウス مطبخ
有限会社　コアハウス

有限会社　コアハウス
有限会社　コアハウス
有限会社　コアハウス

يجب الإبتعاد عند إختيار ألوان المطبخ و المرتبطة بعناصر الطبيعة الموجودة به كالماء والنار، فمن الأفضل الإبتعاد عن اللونان الأحمر والأزرق والإختيار من الألوان المحايدة كالأبيض، الكريمي ودرجات البيج والرمادي.

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​7.خزانات مرتفعة

Viviendas JRV, Comodo-Estudio+Diseño Comodo-Estudio+Diseño مطبخ
Comodo-Estudio+Diseño

Comodo-Estudio+Diseño
Comodo-Estudio+Diseño
Comodo-Estudio+Diseño

المساحة المتروكة بين الخزانات والسقف تتعارض مع فلسفة الفينج شوي لما تسمح به من تراكم للأتربة مما يعيق تدفق الطاقة الإيجابية في المكان، فمن الأفضل الإلتزام بالخزانات المتصلة بالسقف مما يعيق دخول التراب كما أنه يعطيك مساحة إضافية للتخزين.

​8.الطبيعة ضد الآلة

루트주택 15호 , 루트 주택 루트 주택 مطبخ
루트 주택

루트 주택
루트 주택
루트 주택

يفضل استخدام النباتات والأعشاب كديكور بالإضافة إلي قدرتها علي طرد الطاقة السلبية وإحلالها بالطاقة الإيجابية، ففي فلسفة الفينج شوي من الهام الإلتزام باحلال جزء من الطبيعة في وسط هذا الكم الهائل من الأجهزة الإلكترونية.

​9. نوافذ نظيفة

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يجب ألا تشوب النوافذ أي شائبة وإلا سيؤثر هذا علي تدفق الطاقة من وإلي الخارج، ولتنظيف الزجاج من الأفضل إستخدام الماء المخلوط مع القليل من الخل، والذي يحمي الزجاج من التلطيخ.

​10.عالم منظم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من المهم المحافظة علي النظام في المطبخ إذا ما كنا نرغب في إتباع تعاليم الفينج شوي، مع الحرص علي نظافة الأسطح بقدر الإمكان، بالإضافة إلي المحافظة علي ترتيب محتويات الخزانات والأرفف.

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