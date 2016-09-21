10 أسرار لتحسين مطبخك من وحي الفينج شوي

المطبخ هو قلب البيت النابض ووفقاً للتقاليد القديمة للفينج شوي فإن المطبخ هو مكان إلتقاء العائلة بجانب كونه رمز للرخاء والوفرة، فإذا كنت ترغب في إمتلاك مطبخ تتدفق فيه الطاقة الإيجابية ومفعم بالتشي الفعال فإننا اليوم نعرض لك بعض النصائح البسيطة للغاية والتي تضمن لك أن تلاحظ الفارق في جو المطبخ وبالتالي المنزل علي الفور من خلالها.
نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح لتطبيق فلسفة الفينج شوي في المطبخ لتزودنا بالطاقة الإيجابية،
نجد في المطبخ أهم العناصر الهامة للفينج شوي، كالنار متمثلة في الموقد، الفرن والميكرويف، كما نجد عنصر الماء متمثل في الحوض، الثلاجة، غسالة الصحون وغسالة الملابس، فيجب وضع الأجهزة المنزلية التي تمثل كل عنصر من هذه العناصر في مجموعة مع نظيراتها مع إبعاد كل مجموعة قليلاً عن الأخري.
الإتجاه الأمثل للمطبخ هو ناحية الجنوب، فالإتجاهات هي عامل غاية في الأهمية عندما يتعلق الأمر بفلسفة الفينج شوي، فلكل غرفة إتجاه معين يمثل النموذج الذي يجب الإحتذاء به.
تعتبر المساحات المغلقة والمختنقة من أكثر الأشياء ضرراً في فلسفة الفينج شوي، لذا تميل تلك الفلسفة إلي التهوية ومداخل الهواء والرياح إن أمكن من خلال وجود أكثر من نافذة واحدة كما نري في هذا المطبخ جيد التهوية.
يتوجب علي من يستخدم المطبخ ألا يدير ظهره للمدخل الخاص بالمطبخ، وأن يتمكن من رؤية كل الزوايا وكل الأركان، ومن الأشياء التي تساعد علي تطبيق هذه القاعدة، طاولة إعداد الطعام والتي تشتمل علي موقد وفرن بيلت إن (built-in) حيث أنها عادة ما تكون موجهة صوب مدخل المطبخ.
من المهم أن يتمتع مطبخك بإضاءة طبيعية جيدة، ولكن من أجل الإضاءة الليلية يجب أن يكون لديك ما يكفي من المصابيح لإضاءة كل أركان المطبخ بدرجة إضاءة لطيفة ولكن قوية بما فيه الكفاية.
يجب الإبتعاد عند إختيار ألوان المطبخ و المرتبطة بعناصر الطبيعة الموجودة به كالماء والنار، فمن الأفضل الإبتعاد عن اللونان الأحمر والأزرق والإختيار من الألوان المحايدة كالأبيض، الكريمي ودرجات البيج والرمادي.
المساحة المتروكة بين الخزانات والسقف تتعارض مع فلسفة الفينج شوي لما تسمح به من تراكم للأتربة مما يعيق تدفق الطاقة الإيجابية في المكان، فمن الأفضل الإلتزام بالخزانات المتصلة بالسقف مما يعيق دخول التراب كما أنه يعطيك مساحة إضافية للتخزين.
يفضل استخدام النباتات والأعشاب كديكور بالإضافة إلي قدرتها علي طرد الطاقة السلبية وإحلالها بالطاقة الإيجابية، ففي فلسفة الفينج شوي من الهام الإلتزام باحلال جزء من الطبيعة في وسط هذا الكم الهائل من الأجهزة الإلكترونية.
يجب ألا تشوب النوافذ أي شائبة وإلا سيؤثر هذا علي تدفق الطاقة من وإلي الخارج، ولتنظيف الزجاج من الأفضل إستخدام الماء المخلوط مع القليل من الخل، والذي يحمي الزجاج من التلطيخ.