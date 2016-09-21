10 أسرار لتحسين مطبخك من وحي الفينج شوي

المطبخ هو قلب البيت النابض ووفقاً للتقاليد القديمة للفينج شوي فإن المطبخ هو مكان إلتقاء العائلة بجانب كونه رمز للرخاء والوفرة، فإذا كنت ترغب في إمتلاك مطبخ تتدفق فيه الطاقة الإيجابية ومفعم بالتشي الفعال فإننا اليوم نعرض لك بعض النصائح البسيطة للغاية والتي تضمن لك أن تلاحظ الفارق في جو المطبخ وبالتالي المنزل علي الفور من خلالها.

نقدم لكم اليوم مجموعة من النصائح لتطبيق فلسفة الفينج شوي في المطبخ لتزودنا بالطاقة الإيجابية،