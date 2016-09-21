شقة بمساحة 30 م² والديكورات عملية



الشقق ذات المساحات الصغيرة أحياناً لا تكون محببة لبعض من الناس، ولكن بالنسبة للبعض الأخر الشقق الصغيرة حياة كبيرة، وشقة واحدة صغيرة ومستغلة جيداً هى جنة مصغرة لهؤلاء الذين يفضلون الشقق ذات المساحات الصغيرة، واليوم في هوميفاي نحن أمام تصميم لشقة استديو من 30 م² ربما تبدو صغيرة بهذة المساحة، لكن استغلال المساحة بداخلها جاء بطريقة عبقرية وذكيه جداً جعلها شقة صغيرة بالفعل ولكن بتصميم وأفكار كبيرة ومبدعة، دعونا نأخذ جولة لنشاهدها بوضوح أكثر من الداخل ونري كيف تم تحويل تلك المساحة الصغيرة إلى بيت دافئ وأنيق.