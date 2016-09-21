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شقة بمساحة 30 م² والديكورات عملية

منة اسماعيل منة اسماعيل
scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
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الشقق ذات المساحات الصغيرة أحياناً لا تكون محببة لبعض من الناس، ولكن بالنسبة للبعض الأخر الشقق الصغيرة حياة كبيرة، وشقة واحدة صغيرة ومستغلة جيداً هى جنة مصغرة لهؤلاء الذين يفضلون الشقق ذات المساحات الصغيرة، واليوم في هوميفاي نحن أمام تصميم لشقة استديو من 30 م² ربما تبدو صغيرة بهذة المساحة، لكن استغلال المساحة بداخلها جاء بطريقة عبقرية وذكيه جداً جعلها شقة صغيرة بالفعل ولكن بتصميم وأفكار كبيرة ومبدعة، دعونا نأخذ جولة لنشاهدها بوضوح أكثر من الداخل ونري كيف تم تحويل تلك المساحة الصغيرة إلى بيت دافئ وأنيق.

شقة أم غرفة

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

شقة أم غرفة؟ في الحقيقة هى الأثنان معاً شقة وغرفة بتصميم أنيق وبسيط، وتم تقسيم المساحة بطريقة جيدة جدا كما نري ليكون بذلك كل جزء هو غرفة منفصلة داخل تلك الشقة، البداية كما نري عند منطقة المعيشة تم الأستعانة ببعض الأثاث البسيط، فقط أريكة وكرسيين من الجلد واكتملت الأناقة المفرطة لمنطقة المعيشة داخل تلك الشقة.

أناقة وبساطة

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

أما منطقة السفرة فكانت حقاً خير مثال على أناقة والبساطة في كل تفاصيلها، كما نري منطقة السفرة احتوت على طاولة بيضاء بسيطة وصغيرة، مع اربع كراسي حولها وبعض الديكورات البسيطة، الطاولة والكراسي بيضاء حتى تمتزج مع لون الجدران وباقى ديكورات الغرفة.

منطقة نوم متميزة

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami غرفة نوم
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

منطقة النوم داخل تلك الشقة لم تكن بعيدة كثيراً باقى تصميم الشقة الأنيق، سرير متميز ولا يأخذ الكثير من المساحة مراعةً لمساحة الغرفة الصغيرة، وتم الأستعانة أيضاً بلمسة من الدييكورات البسيطة لتزيين تلك الرفوف المستغلة في التخزين داخل الغرفة.

الحمام

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

تصميم الحمام داخل تلك الشقة حقاً كان مثيراً للأعجاب فعلى الرغم من صغر مساحته، ألا أن استغلال المساحات والديكور جاء بطريقة ذكية جداً، خاصةً في لمسة المرايا الكبيرة على جدار الحمام التي أضافت بعض الأتساع لمساحة الحمام بالأضافة إلى لمسة من الأناقة.

منطقة المطبخ العبقرية

scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

منطقة المطبخ على الرغم من مساحتها الصغيرة ألا أنها احتوت على الكثير والكثير من الأنيقة، فهذا الركن عندما تنظر إليه من بعيد تريح حوض المطبخ فقط، لكن تقترب أكثر لتجده مطبخاً شاملاً من المايكرويف وخزانات التخزيين الصغيرة، مدهش وعبقري أليس كذلك؟

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