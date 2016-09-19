واجهة متواضعة تخبئ تصميم داخلي مُبهر

نحن اليوم في هوميفاي، نأذخكم في رحلة إلى المدينة البرازيلية الساحرة، ساو بولو، لاكتشاف مشروع مثير للإعجاب، لمنزل بني عام 1939، وأعيد إحياءه مرة أخرى، بتصميمات داخلية عصرية رائعة، ولكن مع الاحتفاظ بالهيكل الرئيسي، والملامح التاريخية للواجهة القديمة، التي أصبحت تخفي بداخلها الكثير من السحر.
اعتمدت ANA SAWAIA ARQUITETURA المسئولة عن المشروع، على أسلوب المينيمال
الحد الأدنى، في وضع اللمسات الفنية داخل المنزل، مع لمسات خشبية أنيقة في الأرضيات وأطر النوافذ، فضلًا عن الإبداع في كيفية التعامل مع المساحات الطولية الضيقة. لنبدأ جولتنا..
من النظرة الأولى، يمكننا الجزم بمدى قدم تصميم تلك الواجهة، على الرغم من حالتها الجديدة، حيث الطلاء الأبيض المُشرق، و
الشيش الخشبي الذي يغلف النواف من الخارج، ومن ثم الأعمدة الحديدية، ومن الداخل الزجاج، وعلى الرغم من قدم هذا التصميم، إلا أن المسئولين عن المشروع لم يقدموا على تغيير للاحتفاظ بالملامح الأساسية للمشروع، تماما كما احتفظةا بالباب الحديدي الأبيض للمنزل.
مع الخطوة الأولى داخل هذا المشروع، ستعتقد أنك في منزل أخر، فالداخل مناقض تمامًا للخارج، حيث العصرية قد فرشت بساطها على المنزل بأكمله، ونبدأ بالمطبخ، حيث اللون الأبيض قد سيطر على كل شيء، الأرضية والجدران وحتى السقف، فيما اتخذ التصميم شكل حرف L، لاستغلال المساحة الصغيرة نسبيًا، وقد صممت خزانات المطبخ على مستويين، علوي وسفلي، وأحيطت النوافذ الواقعة بينهما بإطار خشبي أنيق، يتوسط جدار أسود لامع، يتناسب تمامًا مع السطح الرخامي اللامع المزين لمنضدة الجزء السفلي، والممتد من أحد الجانبين في لمسة أنيقة فاخرة.
وفي تصميم ذكي، تضمن المطبخ بار ملتصق بالحائط، ويستند إلى رجل معدنية واحدة، وقد وضعت حولة كراسي خشبية بسيطة وأنيقة، وتتناغم مع المظهر الخارجي للمنزل.
نظيفة ومرتبة، كلمتين يمكن أن نصف بهما غرفة النوم الأنيقة تلك، التي صممت بأسلوب المينيمال، حيث الفراغ الكبير، وفقط القليل من قطع الأثاث، سرير مزدوج في نهاية الغرفة، بجانب النافذة الزجاجية الكبيرة، وبداية الغرفة تحوي كرسي مع منضدة صغيرة، في تصميم يشبه غرف الفنادق البسيطة.
طُليت جدران الغرفة باللون الأبيض، كسائر المنزل، فيما صممت الأرضية من الخشب، لتتماشى مع الأطر الخشبية للنوافذ الزجاجية التي تمنح الغرفة إشراقة طبيعية قوية، كما زينت الأرضية بقطعة سجاد
مقلمة، بألوان تتماشى مع اللمسة الخشبية، وفيما عادا ذلك، تخلو الغرفة من أية تفاصيل أخرى قد تزحم مجال الرؤية.
يتمتع الحمام بلمسة رخامية فاخرة تتألق في تناغم مع اللون الأبيض المسيطر على المكان بالكامل، فيما يكسر الإطار الخشبي للنافذة الزجاجية، ذلك اللون الأبيض. اختيرت مرافق الحمام بتصميمات أنيقة وأحجام صغيرة، للتماشي مع أسلوب المينيمال الذي يترك أكبر قدر من المساحة الفارغة لراحة العين، فيما وضعت مرآة كبيرة بعرض الحائط لإتاحة رؤية كاملة، وعكس الأضواء الموضوعة في السقف، لمنح الحمام المزيد من الاتساع.
في المساحة الفاصلة بين المنزل وحديقته، كان قد صمم كوخ صغير، وقد قام مهندسو التصميم المسئولين عن مشروع إعادة الإصلاح، بإعادة الحياة إليه مرة أخرى، حيث حولوه إلى منطقة استراحة وركن استرخاء، حيث الأبواب الزجاجية التي تسمح برؤية الحديقة الخضراء، ومن الداخل تم تأثيثه بكراسي خشبية وأريكة صغيرة بلون بني داكن، مع طاولة صغيرة تناسب حجم الأريكة.
يتمتع المنزل بحديقة صغيرة خاطفة للأنفاس، حيث الأوراق الخضراء في كل مكان، وقد قسمت الحديقة إلى جزئين، أحدهما ذو أرضية من النجيلة، ووضعت فيه اثنين من الشازلونجات للاسترخاء والاستمتاع بالشمس الدافئة، فيما خصص الجزء الثاني لطاولة خشبية بسيطة ذو تصميم عتيق يتماشى مع واجهة المنزل، وذلك لتناول وجبة شهية وسط الأجواء الطبيعية.
في لمسة إبداعية أنيقة، تزين جدار الحديقة الأسمنتي بلوحة كبيرة من المربعات الملونة، لإضفاء أجواء مبهجة خاصة في المكان المخصص للجلوس على الطاولة وسط المزروعات الخضراء.
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