واجهة متواضعة تخبئ تصميم داخلي مُبهر

نحن اليوم في هوميفاي، نأذخكم في رحلة إلى المدينة البرازيلية الساحرة، ساو بولو، لاكتشاف مشروع مثير للإعجاب، لمنزل بني عام 1939، وأعيد إحياءه مرة أخرى، بتصميمات داخلية عصرية رائعة، ولكن مع الاحتفاظ بالهيكل الرئيسي، والملامح التاريخية للواجهة القديمة، التي أصبحت تخفي بداخلها الكثير من السحر.

اعتمدت ANA SAWAIA ARQUITETURA المسئولة عن المشروع، على أسلوب المينيمال الحد الأدنى ، في وضع اللمسات الفنية داخل المنزل، مع لمسات خشبية أنيقة في الأرضيات وأطر النوافذ، فضلًا عن الإبداع في كيفية التعامل مع المساحات الطولية الضيقة. لنبدأ جولتنا..