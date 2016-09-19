قبل وبعد: كيف تحولت هذه الصالة لمكان رائع

من الممتع جدًا مشاهدة مساحة خالية تتحول إلى مكان جميل ودافئ ببعض التغييرات الفنية الرائعة. لهذا في قبل وبعد في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من التغييرات الشاملة التي يقوم بها خبرائنا والتي نرجو أن تنال إعجابكم كما نالت إعجابنا. مقال اليوم هو كاكتشاف فنان للوحة فنية كانت بحاجة لبعض لمساته من الألوان والإضافات ليجعل منها شيئًا مبهرًا ومريحًا للعين. لنبدأ جولتنا.