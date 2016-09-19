قبل وبعد: كيف تحولت هذه الصالة لمكان رائع

من الممتع جدًا مشاهدة مساحة خالية تتحول إلى مكان جميل ودافئ ببعض التغييرات الفنية الرائعة. لهذا في قبل وبعد في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من التغييرات الشاملة التي يقوم بها خبرائنا والتي نرجو أن تنال إعجابكم كما نالت إعجابنا. مقال اليوم هو كاكتشاف فنان للوحة فنية كانت بحاجة لبعض لمساته من الألوان والإضافات ليجعل منها شيئًا مبهرًا ومريحًا للعين. لنبدأ جولتنا.
مساحة خالية وتعطيك الكثير من الاحتمالات أليس كذلك؟ يمكن في هذه المساحة المناسبة إنشاء غرفة سفرة مطلة على البلكونة الواسعة التي تعطي فرصة لضوء الشمس بالدخول والاستمتاع بالجو والمنظر المطلة عليه أثناء تناول الطعام.
هذه الشقة تتمتع بانفتاح المساحات على بعضها البعض ممكا يعطي فرصة للمزج بين الغرف وإعطاء شعورًا بالتكامل. في هذه المنطقة بمكن إنشاء غرفة المعيشة لتكون مفتوحة على غرفة السفرة مما يضفي شعورًا بالوسع وبجانبها أيضًا نافذة مطلة على منظر جميل.
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تحول مذهل لتلك المساحة التي كانت خلاءًا مملًا بلون أبيض موحد. بالتة الألوان الزرقاء والرمادية أعطت شعورًا بالحياة لغرفة المعيشة والخدديات المزركشة بالورود والتي تتناسب معها أيضًا السجادة الأنيقة بنفس الألوان. ونرى في التصميم أهمية وضع قطع اكسسوار وربما جعلها قطعة أساسية تغني عن النجقة كذلك المصباح الكبير. نرى أيضًا أهمية الإضاءة في التصميم وكيف يمكنها أن تغير من شكل التصميم تمامًا. وتتباين الغرفة بشكل واضح مع دفئ ألوان غرفة السفرة في الخلفية والإضاءة الدافئة التي اختارها المصمم.
كما بينّا في مقال سابق على هوميفاي أنه عند تصميم غرفة المعيشة من المهم أن تكون هناك نقطة محورية يوضع على أساسها أثاث الغرفة. في هذه الغرفة تجد الحائط هو النقطة المحورية فقد صمم كأنه معرض صغير للصور الأبيض والأسود داخل إطارات سوداء أنيقة وبعض الإضاءة التي تبرز من جمالها.
لا يمكننا تجاهل ذلك التصميم النابض بالحياة الملئ بالدفئ الذي يجعلك تتوق شوقًا لتناول الطعام في هذه الغرفة. كل قطعة تم اختيارها بدقة كتلك اللوحة الفنية الملونة والنجفة المعدنية والنباتات الديكورية. اختيار الطاولة الدائرية اختيار موفق دائمًا للمساحات الصغيرة فهي موفرة للمساحة وأيضًا لا تخل بأناقة التصميم بل تزده جمالًا. وكذلك وضع المرآة أمام السفرة تشارك في زيادة الشعور بالاتساع.