منزل حلم كل عائلة .. والسبب تفاصيله

كعادة جولاتنا في هوميفاى دائماً نسعى إلى القاء الضوء على كل المضاريع المعمارية للخبراء حول العالم، حتى نعرض جمال وثقافة كل بلد، فالفن المعماري يعكس بشكل كبير وواضح ثقافة وحضارة البلاد، ونحن اليوم في امريكا اللاتينية أمام تصميماً لمنزل مبهج والسبب في بهجته واختلافه تفاصيله المختلفة والأنيقة، المنزل من تصميم المصمم اللاتيني أوسكار هرنانديز، الحديث عنه من الخارج لن يكفيه لذلك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على تفاصيله المبهجة والأنيقة.