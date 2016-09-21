منزل حلم كل عائلة .. والسبب تفاصيله

كعادة جولاتنا في هوميفاى دائماً نسعى إلى القاء الضوء على كل المضاريع المعمارية للخبراء حول العالم، حتى نعرض جمال وثقافة كل بلد، فالفن المعماري يعكس بشكل كبير وواضح ثقافة وحضارة البلاد، ونحن اليوم في امريكا اللاتينية أمام تصميماً لمنزل مبهج والسبب في بهجته واختلافه تفاصيله المختلفة والأنيقة، المنزل من تصميم المصمم اللاتيني أوسكار هرنانديز، الحديث عنه من الخارج لن يكفيه لذلك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف أكثر على تفاصيله المبهجة والأنيقة.
للوهلة الاولى للمنزل نري من تصميم الواجهة يعكس تصميماً حديثاً بشكل واضح من الهيكل الرئيسي للمنزل، فكما نري سقفاً من الحجارة على جانب واحد فقط من المنزل، والمدخل أيضاً مميز بالطبيعة وتصميم خطوات جيرية عند بداية المدخل أضاف مزيد من الأناقة والجمال على المنزل من الخارج.
وداخل المنزل وتحديداً في غرفة المعيشة وجدنا تصميماً فريداً بتفاصيل أنيقة ومميزة وديكورات مختلفة، الأرضيات من البورسلين البيج خلقت أحبال من الوصال بينها وبين لون الجدران الأبيض التي زينتها تلك اللوحات البوهيمية الملونة، ليأتي الأثاث مكملاً هذا الجمال بتصميمه الفريد وألوانه.
ومن غرفة المعيشة مررنا على غرفة السفرة لنجد تصميمها لم يختلف كثيراً عن جمال تصميم المنزل بالكامل، باب خشبي بني في منتصف الجدارمع اللون الحيادى للجدران والأرضيات خلق للغرفة بساطة ةاناقة مختلفة من نوعهاـ ليأتى اللون الاحمر لأثاث غرفة السفرة خالقاً أبداع وأناقة لا مثيل لها.
الدرج داخل هذا المنزل لم تكن وظيفته فقط وصل الطابق السفل بالعلوي، بل كانت وظيفته في هذا المنزل أيضاً أضافة مزيد من الأناقة بتصميمه الهادئ والبسيط، مثل أرضيات المنزل بالكامل كان تصميم الدرج من البورسلين البيج الفاتح، مع دربزين من الزجاج الشفاف ليعطي عصرية وأناقة لتصميم المنزل.
أما تصميم المطبخ داخل المنزل فقد لعب الرخام دور البطولة في تصميمه بشكل كبير وواضح، فكان هو العنصر الأساسي لتصميم المطبخ بكل تفاصيله هو الرخام ولونه الداكن هو حقاً ما أضاف مزيد من الأناقة للمطبخ، تم استغلال الرخام الخاص بالمطبخ لتصبح باراً صغيراً داخل المنزل.
وختام جولاتنا داخل هذا المنزل اللاتيني الأنيق مع الحمام، وتصميمه الذى جاء على نفس نمط الاختلاف والأناقة المفرطة من خلال بعض التفاصيل الأنيقة والديكورات المميزة كما نري.
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