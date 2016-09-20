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6 أفكار لغرف النوم الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
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أن غرف النوم ذات المساحات الصغيرة دائماً ما تتركنا حائرين أمام كيفية استغلالها بالطريقة المناسبة، وترتيب الاثاث بداخلها بطريقة مناسبة، نظراً لصغر مساحتها، ودائما ما تدور الأسئلة حول كيفية اختيار لون الجدران وهل يفضل اختيار الوان معينة حتى تضفي مزيد من المساحة، والأرضيات هل ستكون سيراميك أم باركيه، أو موكيت يكون الأفضل، لذلك حتى لا تقفوا حيارى أمام تنسيق واختيار تفاصيل غرف النوم صغيرة المساحة سنقدم لكم اليوم في هوميفاى مجموعة من الأفكار المميزة لتصاميم غرف النوم ستلهمكم بتنسيق وتصميم غرف النوم الحاصة بكم.

1- أماكن التخزيين

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano غرفة نوم
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

من الأشياء المهمة أيضاً في تصميم غرفة النوم صغيرة المساحة هي ايجاد وسائل وطرق ذكية للتخزين بطريقة مختلفة، كعمل صناديق صغيرة أسفل السرير لتخزين الاشياء الغير ضرورية، والأستعانة أيضاً بالأدراج، وكما نري في تلك الصورة تم الأستعانة بشفونيرة صغيرة متعددة الأدراج لتخزيين الأشياء الضرورية بداخلها

2- الرسومات لروح جديدة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة نوم
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

من أفضل اللمسات في الديكور التي يمكنك أضافتها لغرفة نومك، هى بعض الرسومات على الجدران فهى ستخلق لك عالم خيالى داخل الغرفة ولن تشعرك بصغر المساحة بداخلها.

3- الأثاث

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

عند اختيار الأثاث لغرف النوم الصغيرة يفضل اختيار أثاث بدون بروز واضح،
لأن الأثاث ذو البروزات الواضحة يستهلك من مساحة الغرفة، يفضل دائماً ان تكون الغرفة بسيطة بتصميمها وتصميم أثاثها.

4- سرير صغير أفضل بكثير

Tenuta Il Molinetto_Home Staging, ArchEnjoy Studio ArchEnjoy Studio غرفة نوم
ArchEnjoy Studio

ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio
ArchEnjoy Studio

في الغرف الصغيرة المساحة يفضل استخدام سريراً صغير في الحجم، لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الأتساع والمساحات داخل الغرفة، وعدم أهدار مساحة كبيرة من الغرفة في السرير فقط، فالسرير هو أكبر قطعة من قطع الديكور والأثاث الخاص بغرفة النوم لذلك اذا حرصت على اختياره صغير الحجم فأنت بذلك توفر كثيراً من المساحات داخل الغرفة.

5- الألوان

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة نوم
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

أول النصائح للغرف النوم الصغيرة، هى اختيار الألوان يفضل اختيار ألوان فاتحة لغرف النوم الصغيرة، لأنها تعزز الشعور بمساحات أكبر للغرفة وأيضاً تعتبر مريحة للعين بشكل كبير، فيمكنك على سبيل المثال مزج أكثر من لون من الألوان الفاتحة معاً وستعطيك مظهراً جذاباً وأنيقاً وستضفى اتساعاً للغرفة أيضاً.

6- الإضاءة

homify غرفة نوم White
homify

homify
homify
homify

من رأيي دائماً أن الأضاءة الطبيعية تفعل المعجزات، وهذا الأمر صحيح تماماً فالحرص على وجود الأضاءة الطبيعية داخل المنزل يعزز عدم الشعور بضيق المساحة داخل الغرفة، لذلك اذا كان هناك بلكونة أو نافذة داخل الغرفة اتركها تدخل لك الضوء الطبيعي داخل الغرفة، ويمكنك تعزيز الأضاءة أيضاً داخل الغرفة بأستخدام الكشافات وسبوتات السقف.

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