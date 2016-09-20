6 أفكار لغرف النوم الصغيرة

أن غرف النوم ذات المساحات الصغيرة دائماً ما تتركنا حائرين أمام كيفية استغلالها بالطريقة المناسبة، وترتيب الاثاث بداخلها بطريقة مناسبة، نظراً لصغر مساحتها، ودائما ما تدور الأسئلة حول كيفية اختيار لون الجدران وهل يفضل اختيار الوان معينة حتى تضفي مزيد من المساحة، والأرضيات هل ستكون سيراميك أم باركيه، أو موكيت يكون الأفضل، لذلك حتى لا تقفوا حيارى أمام تنسيق واختيار تفاصيل غرف النوم صغيرة المساحة سنقدم لكم اليوم في هوميفاى مجموعة من الأفكار المميزة لتصاميم غرف النوم ستلهمكم بتنسيق وتصميم غرف النوم الحاصة بكم.