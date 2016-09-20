6 أفكار لغرف النوم الصغيرة

أن غرف النوم ذات المساحات الصغيرة دائماً ما تتركنا حائرين أمام كيفية استغلالها بالطريقة المناسبة، وترتيب الاثاث بداخلها بطريقة مناسبة، نظراً لصغر مساحتها، ودائما ما تدور الأسئلة حول كيفية اختيار لون الجدران وهل يفضل اختيار الوان معينة حتى تضفي مزيد من المساحة، والأرضيات هل ستكون سيراميك أم باركيه، أو موكيت يكون الأفضل، لذلك حتى لا تقفوا حيارى أمام تنسيق واختيار تفاصيل غرف النوم صغيرة المساحة سنقدم لكم اليوم في هوميفاى مجموعة من الأفكار المميزة لتصاميم غرف النوم ستلهمكم بتنسيق وتصميم غرف النوم الحاصة بكم.
من الأشياء المهمة أيضاً في تصميم غرفة النوم صغيرة المساحة هي ايجاد وسائل وطرق ذكية للتخزين بطريقة مختلفة، كعمل صناديق صغيرة أسفل السرير لتخزين الاشياء الغير ضرورية، والأستعانة أيضاً بالأدراج، وكما نري في تلك الصورة تم الأستعانة بشفونيرة صغيرة متعددة الأدراج لتخزيين الأشياء الضرورية بداخلها
من أفضل اللمسات في الديكور التي يمكنك أضافتها لغرفة نومك، هى بعض الرسومات على الجدران فهى ستخلق لك عالم خيالى داخل الغرفة ولن تشعرك بصغر المساحة بداخلها.
عند اختيار الأثاث لغرف النوم الصغيرة يفضل اختيار أثاث بدون بروز واضح،
لأن الأثاث ذو البروزات الواضحة يستهلك من مساحة الغرفة، يفضل دائماً ان تكون الغرفة بسيطة بتصميمها وتصميم أثاثها.
في الغرف الصغيرة المساحة يفضل استخدام سريراً صغير في الحجم، لأن ذلك يؤدي إلى مزيد من الأتساع والمساحات داخل الغرفة، وعدم أهدار مساحة كبيرة من الغرفة في السرير فقط، فالسرير هو أكبر قطعة من قطع الديكور والأثاث الخاص بغرفة النوم لذلك اذا حرصت على اختياره صغير الحجم فأنت بذلك توفر كثيراً من المساحات داخل الغرفة.
أول النصائح للغرف النوم الصغيرة، هى اختيار الألوان يفضل اختيار ألوان فاتحة لغرف النوم الصغيرة، لأنها تعزز الشعور بمساحات أكبر للغرفة وأيضاً تعتبر مريحة للعين بشكل كبير، فيمكنك على سبيل المثال مزج أكثر من لون من الألوان الفاتحة معاً وستعطيك مظهراً جذاباً وأنيقاً وستضفى اتساعاً للغرفة أيضاً.
من رأيي دائماً أن الأضاءة الطبيعية تفعل المعجزات، وهذا الأمر صحيح تماماً فالحرص على وجود الأضاءة الطبيعية داخل المنزل يعزز عدم الشعور بضيق المساحة داخل الغرفة، لذلك اذا كان هناك بلكونة أو نافذة داخل الغرفة اتركها تدخل لك الضوء الطبيعي داخل الغرفة، ويمكنك تعزيز الأضاءة أيضاً داخل الغرفة بأستخدام الكشافات وسبوتات السقف.