5 مواضيع مميزة من هوميفاي

عادة ما تُشكل المساحات الصغيرة، تحديًا شائكًا عند وضع التصميمات الداخلية للمنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام، لأنه غالبًا ما يكون الأقل مساحة في المنزل، أو يتمتع بمكان منعزل.

ومن المصطلحات القديمة التي كانت تطلق على الحمام هي بيت الراحة، أي أنه لابد وأن يتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء، وهو ما يزيد الأمر صعوبة في حالة المساحات الضيقة، لذا نقدم لكم اليوم في هذا المقال، 8 نصائح، لتجنب 8 أخطاء، قد تتسبب في إفساد تصميم حمامك الصغير.

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