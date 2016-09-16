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5 مواضيع مميزة من هوميفاي

جحا جحا
Mansfield Street Apartment, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب White
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم الجمعة وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم.

10 تصاميم بانيو للحمامات الصغيرة

Kleine Badewannen, Stach & Daiker GbR Stach & Daiker GbR حمام
Stach &amp; Daiker GbR

Stach & Daiker GbR
Stach &amp; Daiker GbR
Stach & Daiker GbR

البانيو جزء أساسي من غرفة الحمام حتى وأن توفرت له بدائل مؤخرًا مثل غرفة الاستحمام ألا أن هذا البديل لما يجرؤ على احتلال مكانة البانيو في الحمام وظهر بدور المكمل أو المساعد، لكن في حال إن حمامك محدود المساحة وإصرارك على امتلاك بانيو به فالأمر ممكن أن يكون مزعج بالنسبة لك لكن مع هوميفاي لا يوجد أي شيء مزعج أو مستحيل، لذا جمعنا لك 10 تصاميم أنيقة لبانيو الحمامات الصغيرة .

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8 أخطاء عليك تجنبها عند تصميم حمامك الصغير

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

عادة ما تُشكل المساحات الصغيرة، تحديًا شائكًا عند وضع التصميمات الداخلية للمنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام، لأنه غالبًا ما يكون الأقل مساحة في المنزل، أو يتمتع بمكان منعزل.

ومن المصطلحات القديمة التي كانت تطلق على الحمام هي بيت الراحة، أي أنه لابد وأن يتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء، وهو ما يزيد الأمر صعوبة في حالة المساحات الضيقة، لذا نقدم لكم اليوم في هذا المقال، 8 نصائح، لتجنب 8 أخطاء، قد تتسبب في إفساد تصميم حمامك الصغير.

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13 تصميم لخزانة ملابس بمساحة صغيرة

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو غرفة الملابس التي تعتبر موطن أناقتنا و المكان الذي يجتمع فيه التجريب و التقرير لأفضل شيء ممكن يلائمنا و يتناسب مع طموحنا في الظهور بمظهر جيد بين الجميع، و لكن هناك بعض البيوت التي تعاني من المساحة الصغيرة و مع هذا فلن نتخلى عن غرفة الملابس أو الخزانة المنفردة  كونها ليست عاملاً من الرفاهية كما يظن البعض ، اليوم سنستعرض معكم عدداً من النماذج لغرف و خزانات للملابس تتمتع بجو عالي من الأناقة مهما كانت المساحة صغيرة .

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7 نماذج أخّاذة لغرف النوم.. تأخذك لعوالم أخرى!

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

غرفة النوم هي واحدة من أهم أجزاء المنزل، فهي ملجأك الذي يأخذك لما هو بعيد عن بقية العالم هربًا من هموم الحياة والمخاوف وربما ضغوطات العمل! كما أنها مساحتك الخاصة للاسترخاء، والتأمل، وهدوء الأعصاب.

ولأن هذه الغرفة تحديدًا أهم بقعة في منزلك وتحتاج لعناية خاصة في اختيار تصميمها وكذلك ألوانها، نصحبك معنا في جولة سريعة بين 7 نماذج مختلفة كليًا عن بعضها البعض، لتختار أقربها إلى قلبك وحسك المميز.

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6 أسرار للحصول على منزل كلاسيكي بسيط

The hallway at the Mansfield Street Apartment. Nash Baker Architects Ltd راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب White
Nash Baker Architects Ltd

The hallway at the Mansfield Street Apartment.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

يوجد لدينا في مصر مفهوم مختلف لتصميم أثاث المنزل على الطراز الكلاسيكي و لكن إذا نظرنا للتاريخ، فإن أصل الطراز الكلاسيكي أتي إلينا من أوروبا و لذلك جئنا لكم اليوم بشقة من لندن مصممة بشكل أنيق جداً على الطراز الكلاسيكي بواسطة مكتب NASH BAKER ARCHITECTS LTD بخطوط بسيطة و معاصرة، فدعونا نأخذ إلهامنا من هذا التصميم الأنيق.

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6 نماذج مدهشة لألوان غرف الأطفال!

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