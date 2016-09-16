5 مواضيع مميزة من هوميفاي

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البانيو جزء أساسي من غرفة الحمام حتى وأن توفرت له بدائل مؤخرًا مثل غرفة الاستحمام ألا أن هذا البديل لما يجرؤ على احتلال مكانة البانيو في الحمام وظهر بدور المكمل أو المساعد، لكن في حال إن حمامك محدود المساحة وإصرارك على امتلاك بانيو به فالأمر ممكن أن يكون مزعج بالنسبة لك لكن مع هوميفاي لا يوجد أي شيء مزعج أو مستحيل، لذا جمعنا لك 10 تصاميم أنيقة لبانيو الحمامات الصغيرة .
عادة ما تُشكل المساحات الصغيرة، تحديًا شائكًا عند وضع التصميمات الداخلية للمنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام، لأنه غالبًا ما يكون الأقل مساحة في المنزل، أو يتمتع بمكان منعزل.
ومن المصطلحات القديمة التي كانت تطلق على الحمام هي بيت الراحة، أي أنه لابد وأن يتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء، وهو ما يزيد الأمر صعوبة في حالة المساحات الضيقة، لذا نقدم لكم اليوم في هذا المقال، 8 نصائح، لتجنب 8 أخطاء، قد تتسبب في إفساد تصميم حمامك الصغير.
نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو غرفة الملابس التي تعتبر موطن أناقتنا و المكان الذي يجتمع فيه التجريب و التقرير لأفضل شيء ممكن يلائمنا و يتناسب مع طموحنا في الظهور بمظهر جيد بين الجميع، و لكن هناك بعض البيوت التي تعاني من المساحة الصغيرة و مع هذا فلن نتخلى عن غرفة الملابس أو الخزانة المنفردة كونها ليست عاملاً من الرفاهية كما يظن البعض ، اليوم سنستعرض معكم عدداً من النماذج لغرف و خزانات للملابس تتمتع بجو عالي من الأناقة مهما كانت المساحة صغيرة .
غرفة النوم هي واحدة من أهم أجزاء المنزل، فهي ملجأك الذي يأخذك لما هو بعيد عن بقية العالم هربًا من هموم الحياة والمخاوف وربما ضغوطات العمل! كما أنها مساحتك الخاصة للاسترخاء، والتأمل، وهدوء الأعصاب.
ولأن هذه الغرفة تحديدًا أهم بقعة في منزلك وتحتاج لعناية خاصة في اختيار تصميمها وكذلك ألوانها، نصحبك معنا في جولة سريعة بين 7 نماذج مختلفة كليًا عن بعضها البعض، لتختار أقربها إلى قلبك وحسك المميز.
يوجد لدينا في مصر مفهوم مختلف لتصميم أثاث المنزل على الطراز الكلاسيكي و لكن إذا نظرنا للتاريخ، فإن أصل الطراز الكلاسيكي أتي إلينا من أوروبا و لذلك جئنا لكم اليوم بشقة من لندن مصممة بشكل أنيق جداً على الطراز الكلاسيكي بواسطة مكتب NASH BAKER ARCHITECTS LTD بخطوط بسيطة و معاصرة، فدعونا نأخذ إلهامنا من هذا التصميم الأنيق.