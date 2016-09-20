بيت قد يبدو من طابق واحد لكنه من طابقين

هوميفاي اليوم تأخذنا إلى جاليسيا، حيث جمال الأرض الذي لا يصدق، تحيط بنا المناظر الطبيعية الجميلة و الشعب لرائع. هنا سوف نلتقي مساحات المروج الخضراء، والشواطئ الجميلة، والفن، والثقافة، وهو تقليد الطهي واسعة وقبل كل شيء من البيوت الجميلة .. تماما مثل واحد سوف نناقش اليوم!
وهو فيلا في مدينة تومنو، حيث أنه منزل على النمط الريفي البسيط، ذو واجهة صخرية من الخارج، ينم على بساطة وأناقة بيوت هذه المنطقة وهو غالبا يشابه معظم البيوت في هذه المنطقة، غير انه من الداخل عبارة عن مفاجأة للناظر من حيث التصميمات العصرية غير المتوقعة والحداثة الراقية التي تنم على ذوق وحس معماري عاليين. لقد تم تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركة Huga ARQUITECTOS المعمارية التي أبرعت في مفاجاتنا من خلال هذا البيت الذي لا نشك في أنه سيعجبكم.
من أقرب قليلاً الوضع يختلف، فهناك مرأب بالأسفل على مايبدو ، و أيضاً يبدو أن المصمم قد لجأ لحيل تصميميه للتوسع للأسفل بدور تحت سطح الأرض قد يكون استخدمه كمخزن للبيت أو غرفة رياضة ، الامر في حالة تامة من التكهنات ، لذا ما يظهر أنه كلما توغلنا أكثر في هذا السحر يجلب لنا المزيد من السحر ..، و الأحجار لازالت تسيطر على الموقف
باحة أكثر من رائعة في الفناء الخلفي للمنزل، مساحة خضراء تمتزج بروعة مع اللون الذهبي لجدران المنزل و الصخور المتداخلة في الارضيات لها شكل براق للغاية و كأنها قطع من النجوم في طريق البيت، و اختيارها موفق للغاية
من أجمل الغرف في هذا المنزل هي تلك الغرفة الرئيسية في ابهو الرئيسي، تجمع فيها الحسن كله، غرفة التلفاز و مقاعد للاسترخاء اهتزازية و نوافذ كبيرة شفافة مطلة على الخارج هذا بالضافة لأكثر من لمسة جمالية في الأثاث و المفروشات و ألوانهما، فنلاحظ وحدة لون الجدار الصخري و الأريكة على سبيل المثال… اقرأ هذا المقال ل8 تصاميم رائعة لغرفة الصالون
لا شك أن المطبخ قد اخذ إنتباهنا بالكامل منذ الوهلة الاولى، حيث تم التصميم بدقة وجمال، فما ان ترى أرضيات المطبخ الداكنة المنسجمة مع جدرانه واثاثه الابيض حتى تنتبه للوح الرخان الكبير الذي يتوسط جزيرة المطبخ مع الكراسي ذات النمط الحديث وبعض الاجهزة الكهربائية الحديثة مما يعطيك فكرة عن التنوع في التصميم ودقة التوزيع.
التجانس الحاصل في مكونات المطبخ يعكس الحالة الفريدة في هذا المنزل الذي يخلط بين النمط الريفي والنمط العصري بصورة جميلة ومميزة يعكس النظرة عن هذا المنزل الخاص والمميز.
حتى في الحمام الرئيسي للبيت الخشب حاضر بكل قوة، في الحقيقة الحامل للأحواض الخشبي جيد و لكن هناك مخاوف منه بسبب المياة ، البعض لا يفضله في الحمام بأي شكل
في النهاية حين ندخل المكتب الملحق، نتفاجأ بأن التصميم ريفي بالكامل، حيث يطغى الخشب المعتق على الاثاث والسقف والأرضيات، الفضاء العام في المكتب هو الدفء وسحر الريف! قد يكون بالكاد خالياً من مظاهر الحداثة مما يزيد من حالة الهدوء و السكينة في المكان.
الرفوف الخشبية المنتشرة على الجدران الخلفية تتناسب مع حالة الترتيب العامة وتوحي الجو العملي الجاد الذي يمتاز به المكتب.
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