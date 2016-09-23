8 تصميمات مُلهمة لمطابخ حديثة ومختلفة

على الرغم من الإهمال الذي كان يعانيه المطبخ كجزء أساسي من تصميم المنزل في السنوات الماضية، إلا أنه اصبح الآن يحظى باهتمام كبير لدى كل من اصحاب المنازل ومهندسي التصميم الداخلي، وتطورت تصميماته كثيرًا لتشمل الإبداع في استغلال المساحات، وتصميم الخزائن الذكية، والتنوع في أسطح الطاولات.

في هذا المقال، نقدم لك 8 من أحدث المطابخ المودرن، من تصميم RAGONE FALEGNAMERIA، والتي تتميز بتفاصيلها الفريدة والأنيقة، وربما قد تلهمك إذا ماكنت مقبلًا على تصميم منزل جديد، أو تجديد منزلك القديم.