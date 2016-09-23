8 تصميمات مُلهمة لمطابخ حديثة ومختلفة

على الرغم من الإهمال الذي كان يعانيه المطبخ كجزء أساسي من تصميم المنزل في السنوات الماضية، إلا أنه اصبح الآن يحظى باهتمام كبير لدى كل من اصحاب المنازل ومهندسي التصميم الداخلي، وتطورت تصميماته كثيرًا لتشمل الإبداع في استغلال المساحات، وتصميم الخزائن الذكية، والتنوع في أسطح الطاولات.
في هذا المقال، نقدم لك 8 من أحدث المطابخ المودرن، من تصميم RAGONE FALEGNAMERIA، والتي تتميز بتفاصيلها الفريدة والأنيقة، وربما قد تلهمك إذا ماكنت مقبلًا على تصميم منزل جديد، أو تجديد منزلك القديم.
ربما يمثل هذا التصميم الإبداع في أبهى صوره، حيث صمم المطبخ بأكمله في اتجاه واحد كخزانة كبيرة ممتدة حتى السقف، بينما تم دعمها بمنضدة أنيقة ومميزة، تضمنت جانب للطهي وإعداد الطعام، وهو الجانب الذي وضع فيه الحوض، بينما خصص الجانب الأخر كـ بار لتقديم المأكولات، ووضعت أمامه كراسي فريدة الشكل والتصميم. والأكثر ابهارًا في هذا المطبخ، هو الأرفف المعلقة التي اتخذت تصميمًا مميزًا، وكأنها مكتبة في غرفة المعيشة وليست داخل المطبخ.
صمم هذا المطبخ لاستغلال المساحة المتاحة كاملة، ولكن دون التسبب في زحام، حيث صمم على شكل حرف U، لتوفير منضدة كبيرة لإعداد وتحضير الطعام، وخصص جزء ليتضمن الفرن والمايكرويف، وكذلك دخلت الثلاجة الفولاذية اللامعة ضمن تصميم المطبخ، وأضيف بار أسود كبير لتقديم الطعام الطازج مباشرة.
يتميز تصميم هذا المطبخ بكونه مريح للعين، حيث الفضاء الواسع وكل شيء مرتب ونظيف، وتم استغلال المساحة المتاحة بطريقة مثالية لترك المجال مفتوحًا غير مزدحمًا.
صمم المطبخ باللون البني الداكن، لون الشوكولاتة، في حين طُليت الجدران والسقف باللون الأبيض المُشرق، لتحقيق التوازن ومنح المكان المزيد من الاتساع، ويمكننا ملاحظة الشمس التي تُضيء المطبخ بقوة، ولمتسللة من النافذة الزجاجية الجانبية، حيث وضعت طاولة خشبية ذات أرجل حديدية؛لتناول الطعام، وربما تقديم الدعك لطاولة لمطبخ التي تم تصميمها على شكل حرف L.
يتميز هذا المطبخ بملائمته للمساحات الضيقة والصغيرة، حيث تم تصميمه على شكل حرف L، لتوفير أكبر طاولة ممكنه لإعداد الطعام، مع ترك أكبر قدر من الفراغ لحرية التحرك، وكذلك تصميم منضدة لتناول الطعام، بطريقة ذكية لتوفير المساحة، حيث صممت في الحائط الأبيض المُشرق، وعُلقت في الجدار فوقها شاشة تلفاز صغيرة، لمتابعة برامج الطبخ، وربما متابعة الاخبار أثناء تناول الإفطار.
صمم المطبخ باللون الأبيض، تمامًا كلون الجدران والسقف، من أجل تحقيق الاتساع الوهمي، وقد ساعد على ذلك أيضًا الضوء المتسلل من النافذة الزجاجية، والذي تدعمه وحدة الإضاءة البيضاوية القوية المتدلية من السقف.
مرة أخرى ابدع مصممو RAGONE FALEGNAMERIA، فيما يمكن أن نطلق عليه المطبخ المكتبة! حيث الهيكل المتكامل من الأدراج الصغيرة، مع تخصيص جزء مفرغ ليحوي منضدة بها حوض، وبالأعلى أرفف تخزينية، والأهم من ذلك كله، أن هذا الجزء يمكن إخفاءه تمامًا ليتحول الهيكل فعليًا إلى مجرد مكتبة!
التميز في هذا المطبخ ليس فقط في استغلال المساحة الكبيرة المتاحة، أو ترك فضاء كاف لراحة العين وحرية الحركة، وإنما يكمن في الإبداع في جعله مختلفًا بمجرد تفريغ جزء أسفل المنضدة الطافية في الهواء، والجزء المفرغ من الجدار الذي جعلها تتحول إلى بار صغير ممتد من منضدة كبيرة على شكل حرف L، في حين تحولت الخزانة السفلية من الجهة الأخرى، إلى ما يشبه المقعد الخشبي.
على الرغم من أن النمط الأمريكي ليس بالجديد، إلا أن هذا التصميم قدمه بشكل مختلف، حيث التخلي عن الخزانة التقليدية واستبدالها بأخرى تشبه المكتبة، مع بعض الأرفف المفتوحة في الجانبين، بينما صمم الجزء السفلي من منضدة تبدو أنيقة للغاية بجمعها بين النقيضين الأبيض والأسود، في حين أضفت الخلفية الخشبية المزيد من الأناقة على هذا التصميم. وفي مواجهة المنضدة، صمم البار الذي تضمن حوض للغسل، مع مساحة كبيرة لتقديم الوجبات والمشروبات.
هل يبدو لك هذا التصميم كمطبخ!! نعم هو مطبخ مصمم بشكل إبداعي رائع، ليناسب شقة استديو، دون الشعور بتداخل الغرف، حيث الخزانات الملونة غير متساوية الأحجام، وكأنها قطع أحجية، وربما مكعبات أطفال، مع منضدة خشبية صغيرة صممت من مستوييت العلوي كبار لتقديم الطعام، والسفلي كمنضدة لتحضيره، وهو الجزء الذي تضمن الحوض.
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