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8 تصميمات مُلهمة لمطابخ حديثة ومختلفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
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على الرغم من الإهمال الذي كان يعانيه المطبخ كجزء أساسي من تصميم المنزل في السنوات الماضية، إلا أنه اصبح الآن يحظى باهتمام كبير لدى كل من اصحاب المنازل ومهندسي التصميم الداخلي، وتطورت تصميماته كثيرًا لتشمل الإبداع في استغلال المساحات، وتصميم الخزائن الذكية، والتنوع في أسطح الطاولات.

في هذا المقال، نقدم لك 8 من أحدث المطابخ المودرن، من تصميم RAGONE FALEGNAMERIA، والتي تتميز بتفاصيلها الفريدة والأنيقة، وربما قد تلهمك إذا ماكنت مقبلًا على تصميم منزل جديد، أو تجديد منزلك القديم.

1. منضدة مميزة وأنيقة

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

ربما يمثل هذا التصميم الإبداع في أبهى صوره، حيث صمم المطبخ بأكمله في اتجاه واحد كخزانة كبيرة ممتدة حتى السقف، بينما تم دعمها بمنضدة أنيقة ومميزة، تضمنت جانب للطهي وإعداد الطعام، وهو الجانب الذي وضع فيه الحوض، بينما خصص الجانب الأخر كـ بار لتقديم المأكولات، ووضعت أمامه كراسي فريدة الشكل والتصميم. والأكثر ابهارًا في هذا المطبخ، هو الأرفف المعلقة التي اتخذت تصميمًا مميزًا، وكأنها مكتبة في غرفة المعيشة وليست داخل المطبخ.

صورة إضافية: النافذة الزجاجية توفر إشراقة قوية

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

2. استغلال المساحة كاملة

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

صمم هذا المطبخ لاستغلال المساحة المتاحة كاملة، ولكن دون التسبب في زحام، حيث صمم على شكل حرف U، لتوفير منضدة كبيرة لإعداد وتحضير الطعام، وخصص جزء ليتضمن الفرن والمايكرويف، وكذلك دخلت الثلاجة الفولاذية اللامعة ضمن تصميم المطبخ، وأضيف بار أسود كبير لتقديم الطعام الطازج مباشرة.

صورة إضافية: استغلال المساحة أسفل البار للتخزين

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

3. مساحة مفتوحة مُريحة

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

يتميز تصميم هذا المطبخ بكونه مريح للعين، حيث الفضاء الواسع وكل شيء مرتب ونظيف، وتم استغلال المساحة المتاحة بطريقة مثالية لترك المجال مفتوحًا غير مزدحمًا.

صمم المطبخ باللون البني الداكن، لون الشوكولاتة، في حين طُليت الجدران والسقف باللون الأبيض المُشرق، لتحقيق التوازن ومنح المكان المزيد من الاتساع، ويمكننا ملاحظة الشمس التي تُضيء المطبخ بقوة، ولمتسللة من النافذة الزجاجية الجانبية، حيث وضعت طاولة خشبية ذات أرجل حديدية؛لتناول الطعام، وربما تقديم الدعك لطاولة لمطبخ التي تم تصميمها على شكل حرف L.

صورة إضافية: الثلاجة وضعت داخل التصميم لتوفير المساحة

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

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4. مطبخ المساحات الصغيرة

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

يتميز هذا المطبخ بملائمته للمساحات الضيقة والصغيرة، حيث تم تصميمه على شكل حرف L، لتوفير أكبر طاولة ممكنه لإعداد الطعام، مع ترك أكبر قدر من الفراغ لحرية التحرك، وكذلك تصميم منضدة لتناول الطعام، بطريقة ذكية لتوفير المساحة، حيث صممت في الحائط الأبيض المُشرق، وعُلقت في الجدار فوقها شاشة تلفاز صغيرة، لمتابعة برامج الطبخ، وربما متابعة الاخبار أثناء تناول الإفطار.

صمم المطبخ باللون الأبيض، تمامًا كلون الجدران والسقف، من أجل تحقيق الاتساع الوهمي، وقد ساعد على ذلك أيضًا الضوء المتسلل من النافذة الزجاجية، والذي تدعمه وحدة الإضاءة البيضاوية القوية المتدلية من السقف.

صورة إضافية: اللون الأبيض والإضاءة لاتساع وهمي

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

5. تصميم ذكي متكامل

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

مرة أخرى ابدع مصممو RAGONE FALEGNAMERIA، فيما يمكن أن نطلق عليه المطبخ المكتبة! حيث الهيكل المتكامل من الأدراج الصغيرة، مع تخصيص جزء مفرغ ليحوي منضدة بها حوض، وبالأعلى أرفف تخزينية، والأهم من ذلك كله، أن هذا الجزء يمكن إخفاءه تمامًا ليتحول الهيكل فعليًا إلى مجرد مكتبة!

صورة إضافية: يمكن إغلاق المطبخ ليُصبح أشبه بالخزانة السحرية

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

6. الإبداع في الاختلاف

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

التميز في هذا المطبخ ليس فقط في استغلال المساحة الكبيرة المتاحة، أو ترك فضاء كاف لراحة العين وحرية الحركة، وإنما يكمن في الإبداع في جعله مختلفًا بمجرد تفريغ جزء أسفل المنضدة الطافية في الهواء، والجزء المفرغ من الجدار الذي جعلها تتحول إلى بار صغير ممتد من منضدة كبيرة على شكل حرف L، في حين تحولت الخزانة السفلية من الجهة الأخرى، إلى ما يشبه المقعد الخشبي.

صورة إضافية: الجدار المفرغ حول المنضدة إلى بار والخزانة لمقعد خشبي

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

7. مطبخ على النمط الأمريكي

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

على الرغم من أن النمط الأمريكي ليس بالجديد، إلا أن هذا التصميم قدمه بشكل مختلف، حيث التخلي عن الخزانة التقليدية واستبدالها بأخرى تشبه المكتبة، مع بعض الأرفف المفتوحة في الجانبين، بينما صمم الجزء السفلي من منضدة تبدو أنيقة للغاية بجمعها بين النقيضين الأبيض والأسود، في حين أضفت الخلفية الخشبية المزيد من الأناقة على هذا التصميم. وفي مواجهة المنضدة، صمم البار الذي تضمن حوض للغسل، مع مساحة كبيرة لتقديم الوجبات والمشروبات.

صورة إضافية: أناقة الجمع بين النقيضين الأبيض والأسود

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

8. تصميم إبداعي لشقق الاستديو

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

هل يبدو لك هذا التصميم كمطبخ!! نعم هو مطبخ مصمم بشكل إبداعي رائع، ليناسب شقة استديو، دون الشعور بتداخل الغرف، حيث الخزانات الملونة غير متساوية الأحجام، وكأنها قطع أحجية، وربما مكعبات أطفال، مع منضدة خشبية صغيرة صممت من مستوييت العلوي كبار لتقديم الطعام، والسفلي كمنضدة لتحضيره، وهو الجزء الذي تضمن الحوض.

صورة إضافية: تقسيم المنضدة لمستويين

Realizzazioni, Ragone Falegnameria Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

Realizzazioni

Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria
Ragone Falegnameria

لمزيد من تصميمات المطابخ المودرن المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 تصميمات مُلهمة لمطابخ على شكل حرف L.

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