10 نباتات رقيقه تصلح لتزيين غرف النوم

لا أحد ينكر حبه للزهور و النباتات، ولكن الكثير يخافون من وضعها بداخل منازلهم و خاصة غرفة النوم، لإعتقادهم بأنها تستهلك كل الأكسجين أثناء الليل و تولد ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيره مما قد يسبب الإختناق، و هذا الكلام بمثابة تضخيم غير عادل للحقيقه العلميه، فالنبات يتنفس بمعدل بطيء للغايه لا يؤثر على الإنسان، كما أن تيار هواء بسيط للغرفه يمنع تراكم ثاني أكسيد الكربون أثناء الليل حتى و إن سلمنا جدلاً بأن كمياته المنبعثه من النبات لها تأثير يُذكر.

و اليوم نحن ندعوك إلى جوله رائعه وسط مجموعه من الورود و النباتات الرقيقه التى تصلح لتزيين غرفة نومك لما لها من فوائد عطريه و جماليه كبيره.