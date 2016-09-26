10 نباتات رقيقه تصلح لتزيين غرف النوم

لا أحد ينكر حبه للزهور و النباتات، ولكن الكثير يخافون من وضعها بداخل منازلهم و خاصة غرفة النوم، لإعتقادهم بأنها تستهلك كل الأكسجين أثناء الليل و تولد ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيره مما قد يسبب الإختناق، و هذا الكلام بمثابة تضخيم غير عادل للحقيقه العلميه، فالنبات يتنفس بمعدل بطيء للغايه لا يؤثر على الإنسان، كما أن تيار هواء بسيط للغرفه يمنع تراكم ثاني أكسيد الكربون أثناء الليل حتى و إن سلمنا جدلاً بأن كمياته المنبعثه من النبات لها تأثير يُذكر.
و اليوم نحن ندعوك إلى جوله رائعه وسط مجموعه من الورود و النباتات الرقيقه التى تصلح لتزيين غرفة نومك لما لها من فوائد عطريه و جماليه كبيره.
القرنفل أو الديانثس هي كلمة إغريقية تعني زهور الآلهه، و لها انتشار واسع في جميع أنحاء العالم و تستخدم بكثره في الديكورات و باقات الورود التى يتهادى بها الأحبه. و زهور القرنفل لها أصناف كثيره بألوان عديده منها الأبيض و البنفسجي و أخيراً الوردي الذي يظهر في المزهريه بالصوره و الذي أعطى روحاً رائعه للغرفه ذات الألوان الناعمه بالكريمي و الأبيض، و تذكر دائما إنك إذا أردت زراعة القرنفل أنه يحتاج إلى القليل من العنايه من خلال ساعات قليله تحت آشعه الشمس و قليل من الماء فلا تبخل عليه بذلك.
التوليب من فصيلة الزنبقيات ، وهو من أكثر الأزهار رومانسيه، و خاصة الأحمر منه، لأن له ألوان عديده منها الأبيض و البنفسجي و البرتقالي و الاصفرو الأسود!. و التوليب من الزهور التى تحمل الكثير من المعاني فالأصفر يدل على الغيره و الأبيض يعكس السلام النفسي، كما أن استخدامه باللون المفضل في غرفة النوم سينعكس إيجابياً على راحتك النفسيه، و سيضفى طابعاً جمالياً كبيراً إذا تناسب مع ديكور الغرفه.
أجمل الزيوت العطريه هي التى تستخلص من زهور اللافندر، فهو يسيطر على جزء كبير من معطرات الجو و ينصح به في المنازل لأن له شعوراً منعشاً في الهواء. و اللافندر يعتبر من الأعشاب و اسمه اللاتيني يرجع لكلمة lavare التى تعني الغسل لأن رائحته تبعث على الشعور بالنظافة و الإنتعاش، لذا فهو مرشح بقوه لجميع الأشخاص الذين يحبون النشاط و الحيويه و يعشقون النظام في غرفة نومهم .
غالبا ما يستخدم هذا النبات في غرف الإستقبال أو مداخل المنازل، لأن الخضره تعمل على تعزيز الراحه النفسيه بشكل رسمي غير مبالغ فيه. و نخيل الشاميدورا يصلح للمنازل بامتياز لأن طوله لا يتعدي ال 2 متر بأي حال، و هو يتطلب إضاءه متوسطه عند زراعته لذا يمكن وضعه تحت نافذة غرفتك أو عند مدخلها لديكور ناعم من الطبيعه.
الليلك أو زهرة الملكات تعكس الرقه و الجمال في شكلها و إسمها، تناسب غرف نوم الفتيات أو غرف النوم التى تتمتع بالرومانسيه و الحساسيه العاليه. و الليلك لها الكثير من الألوان قد يصل إلى 26 لون و لكن أكثرهم انتشاراً هو الليلك الأرجواني و يأتي من بعده الليلك الأبيض كما في الصوره، و سيبقى الليلك هو نجم أي مكان يوضع فيه و سيدل اختيارك له في تنسيقاتك الداخليه بغرفة النوم على ذوقك الراقي و شخصيتك الأنيقه.
لا تجعل الأمر يختلط عليك بسبب التشابه بين اسم زهرة الليلك و زهرة الليليوم، فهما زهرتان مختلفتان تماماً. و زهور الليليوم أو الزنبق تشبه كثيراً الأبواق الموسيقيه، و رائحته العطريه جذابه و تنتشر بقوه في الهواء، و وضعه في غرف النوم مناسب للغايه لنشر السلام و المحبه في الغرفه من خلال رحيقه الرائع.
تتشابه زهور الفلامنجو في الإسم مع طائر الفلامنجو ذو اللون الوردي المختلط بالأبيض، وقد يرجع ذلك لتشابه الزهرة الكبير مع رقبة الطائر الطويله المنحنيه مع منقاره كما أن للزهره لون وردي يشبه لون الطائر تماماً. و لزهور الفلامنجو أو الأنثريوم أنواع كثيره تتعدى المئة نوع، و زهورة تعيش من اسبوعان لثلاثة أسابيع، و يدل الفلامنجو على حسن الضيافه إذا وضع في غرف الإستقبال ، و يمكن أن يدل على الغموض و التميز حسب إضاءة الغرفه التى يتواجد فيها كما في هذة الغرفه من تصميم gerber-gmbh .
نبات الأوركيد الموضوع فوق التسريحة في الصوره يعد من أقدم النباتات في العالم و واحداً من أجملها على الإطلاق، فهو يشبه الوجه كثيراً و تشعر أن مركزه يحتوى على رسم عينان و أنف!، كما أن فوائده عديده منها استخراج نكهة الفانيليا الشهيره و أيضاً صنع أرقى العطور في العالم. و وضع الأوركيد في غرفة النوم يبعث برسالة إلى الشريك بضرورة الحفاظ على الحب المتبادل و شعلة الرومانسيه بينكما.
الصبارمعروف بقدرته على التحمل و بفوائده العلاجيه الجمه، فهو كالصديق الصدوق للإنسان الذي يظهر معدنه وقت الشده ففي الصحراء قد ينقذ حياة الشخص التائه بما يخزنه من مياه بداخله، و أيضاً في الحياه العاديه لديه الكثير من المميزات لعلاج الشعر و البشره. لذا فشخصية الصبار تناسب غرف نوم الشباب لأنها تعكس الشهامه و المسانده الدائمه التى تتسق مع روح الشباب و المراهقه التى تبحث دائماً عن صديق مخلص كالصبار في رحلتها الحياتيه.
و أخيراً إذا كنت تميل للعمليه الشديده و لاتناسبك الزهور الطبيعيه بسبب نمط حياتك السريع، الذي يمكن أن يعرقل اهتمامك بها. يمكنك الإستعانه بورق الجدران برسومات رائعه للورود ، أو تستخدم الزهور الإصطناعيه ذات المظهر الطبيعي في غرفة نومك ، التى تعطيك نفس الشكل الجمالي، كما أن هناك أنواعاً قد تكون مزوده بروائح عطريه لتحاكي إحساس الزهور الطبيعيه. و هذا طبعاً إن كنت مضطراً و لا تريد الإستغناء عن لمسات الطبيعه، ولكن من المؤكد أن للورود الطبيعيه بريقاً و رونقاً لا يُضاهى!.