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10 نباتات رقيقه تصلح لتزيين غرف النوم

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
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لا أحد ينكر حبه للزهور و النباتات، ولكن الكثير يخافون من وضعها بداخل منازلهم و خاصة غرفة النوم، لإعتقادهم بأنها تستهلك كل الأكسجين أثناء الليل و تولد ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيره مما قد يسبب الإختناق، و هذا الكلام بمثابة تضخيم غير عادل للحقيقه العلميه، فالنبات يتنفس بمعدل بطيء للغايه لا يؤثر على الإنسان، كما أن تيار هواء بسيط للغرفه يمنع تراكم ثاني أكسيد الكربون أثناء الليل حتى و إن سلمنا جدلاً بأن كمياته المنبعثه من النبات لها تأثير يُذكر.

و اليوم نحن ندعوك إلى جوله رائعه وسط مجموعه من الورود و النباتات الرقيقه التى تصلح لتزيين غرفة نومك لما لها من فوائد عطريه و جماليه كبيره.

1- القرنفل

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

القرنفل أو الديانثس هي كلمة إغريقية تعني زهور الآلهه، و لها انتشار واسع في جميع أنحاء العالم و تستخدم بكثره في الديكورات و باقات الورود التى يتهادى بها الأحبه. و زهور القرنفل لها أصناف كثيره بألوان عديده منها الأبيض و البنفسجي و أخيراً الوردي الذي يظهر في المزهريه بالصوره و الذي أعطى روحاً رائعه للغرفه ذات الألوان الناعمه بالكريمي و الأبيض، و تذكر دائما إنك إذا أردت زراعة القرنفل أنه يحتاج إلى القليل من العنايه من خلال ساعات قليله تحت آشعه الشمس و قليل من الماء فلا تبخل عليه بذلك.

2- التوليب الأحمر

Polsterbetten, Finkeldei Polstermöbel GmbH Finkeldei Polstermöbel GmbH غرفة نوم
Finkeldei Polstermöbel GmbH

Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH
Finkeldei Polstermöbel GmbH

التوليب من فصيلة الزنبقيات ، وهو من أكثر الأزهار رومانسيه، و خاصة الأحمر منه، لأن له ألوان عديده منها الأبيض و البنفسجي و البرتقالي و الاصفرو الأسود!. و التوليب من الزهور التى تحمل الكثير من المعاني فالأصفر يدل على الغيره و الأبيض يعكس السلام النفسي، كما أن استخدامه باللون المفضل في غرفة النوم سينعكس إيجابياً على راحتك النفسيه، و سيضفى طابعاً جمالياً كبيراً إذا تناسب مع ديكور الغرفه.

3- اللافندر أو الخزامى

Dekorative 3d Wandpaneele LOFT DESIGN SYSTEM, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

أجمل الزيوت العطريه هي التى تستخلص من زهور اللافندر، فهو يسيطر على جزء كبير من معطرات الجو و ينصح به في المنازل لأن له شعوراً منعشاً في الهواء. و اللافندر يعتبر من الأعشاب و اسمه اللاتيني يرجع لكلمة lavare التى تعني الغسل لأن رائحته تبعث على الشعور بالنظافة و الإنتعاش، لذا فهو مرشح بقوه لجميع الأشخاص الذين يحبون النشاط و الحيويه  و يعشقون النظام في غرفة نومهم .

2- نخيل الزينه شاميدورا إليجانس

umbau und sanierung eines stadthauses, stadtamhof, regensburg, Architekturbüro Ferdinand Weber Architekturbüro Ferdinand Weber غرفة نوم
Architekturbüro Ferdinand Weber

Architekturbüro Ferdinand Weber
Architekturbüro Ferdinand Weber
Architekturbüro Ferdinand Weber

غالبا ما يستخدم هذا النبات في غرف الإستقبال أو مداخل المنازل، لأن الخضره تعمل على تعزيز الراحه النفسيه بشكل رسمي غير مبالغ فيه. و نخيل الشاميدورا يصلح للمنازل بامتياز لأن طوله لا يتعدي ال 2 متر بأي حال، و هو يتطلب إضاءه متوسطه عند زراعته لذا يمكن وضعه تحت نافذة غرفتك أو عند مدخلها لديكور ناعم من الطبيعه.

5- الليلك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الليلك أو زهرة الملكات تعكس الرقه و الجمال في شكلها و إسمها، تناسب غرف نوم الفتيات أو غرف النوم التى تتمتع بالرومانسيه و الحساسيه العاليه. و الليلك لها الكثير من الألوان قد يصل إلى 26 لون و لكن أكثرهم انتشاراً هو الليلك الأرجواني و يأتي من بعده الليلك الأبيض كما في الصوره، و سيبقى الليلك هو نجم  أي مكان يوضع فيه و سيدل اختيارك له في تنسيقاتك الداخليه بغرفة النوم على ذوقك الراقي و شخصيتك الأنيقه.

6- الليليوم أو الزنبق

Solarhaus III in Ebnat-Kappel CH, 2000, Dietrich Schwarz Architekten AG Dietrich Schwarz Architekten AG غرفة نوم
Dietrich Schwarz Architekten AG

Dietrich Schwarz Architekten AG
Dietrich Schwarz Architekten AG
Dietrich Schwarz Architekten AG

لا تجعل الأمر يختلط عليك بسبب التشابه بين اسم زهرة الليلك و زهرة الليليوم، فهما زهرتان مختلفتان تماماً. و زهور الليليوم أو الزنبق تشبه كثيراً الأبواق الموسيقيه، و رائحته العطريه جذابه و تنتشر بقوه في الهواء، و وضعه في غرف النوم مناسب للغايه لنشر السلام و المحبه في الغرفه من خلال رحيقه الرائع.

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7- الأنثريوم أو الفلامنجو

Schlafzimmer, Gerber GmbH Gerber GmbH غرفة نوم
Gerber GmbH

Gerber GmbH
Gerber GmbH
Gerber GmbH

تتشابه زهور الفلامنجو في الإسم مع طائر الفلامنجو ذو اللون الوردي المختلط بالأبيض، وقد يرجع ذلك لتشابه الزهرة  الكبير مع رقبة الطائر الطويله المنحنيه مع منقاره كما أن للزهره لون وردي يشبه لون الطائر تماماً. و لزهور الفلامنجو أو الأنثريوم أنواع كثيره تتعدى المئة نوع، و زهورة تعيش من اسبوعان لثلاثة أسابيع، و يدل الفلامنجو على حسن الضيافه إذا وضع في غرف الإستقبال ، و يمكن أن يدل على الغموض و التميز حسب إضاءة الغرفه التى يتواجد فيها كما في هذة الغرفه من تصميم gerber-gmbh .

8- الأوركيد أو السحلب

SAKET, SPACEPLUS SPACEPLUS غرفة نومديكورات واكسسوارات
SPACEPLUS

SPACEPLUS
SPACEPLUS
SPACEPLUS

نبات الأوركيد الموضوع فوق التسريحة في الصوره يعد من أقدم النباتات في العالم و واحداً من أجملها على الإطلاق، فهو يشبه الوجه كثيراً و تشعر أن مركزه يحتوى على رسم عينان و أنف!، كما أن فوائده عديده منها استخراج نكهة الفانيليا الشهيره و أيضاً صنع أرقى العطور في العالم. و وضع الأوركيد في غرفة النوم يبعث برسالة إلى الشريك بضرورة الحفاظ على الحب المتبادل و شعلة الرومانسيه بينكما.

9- الصبار

Silas Holst & Johannes Nymark House , SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE غرفة نوم
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE
SIBEL SARIKAYA INTERIOR DESIGN OFFICE

الصبارمعروف بقدرته على التحمل و بفوائده العلاجيه الجمه، فهو كالصديق الصدوق للإنسان الذي يظهر معدنه وقت الشده ففي الصحراء قد ينقذ حياة الشخص التائه بما يخزنه من مياه بداخله، و أيضاً في الحياه العاديه لديه الكثير من المميزات لعلاج الشعر و البشره. لذا فشخصية الصبار تناسب غرف نوم الشباب لأنها  تعكس الشهامه و المسانده الدائمه التى تتسق مع روح الشباب و المراهقه التى تبحث دائماً عن صديق مخلص كالصبار في رحلتها الحياتيه.

10- الورود الصناعيه

Private Residence München, SilvestrinDesign SilvestrinDesign غرفة نوم
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

و أخيراً إذا كنت تميل للعمليه الشديده  و لاتناسبك الزهور الطبيعيه بسبب نمط حياتك السريع، الذي يمكن أن يعرقل اهتمامك بها. يمكنك الإستعانه بورق الجدران برسومات رائعه للورود ، أو تستخدم الزهور الإصطناعيه ذات المظهر الطبيعي  في غرفة نومك ، التى تعطيك نفس الشكل الجمالي، كما أن هناك أنواعاً قد تكون مزوده بروائح عطريه لتحاكي إحساس الزهور الطبيعيه. و هذا طبعاً إن كنت مضطراً و لا تريد الإستغناء عن لمسات الطبيعه، ولكن من المؤكد أن للورود الطبيعيه بريقاً و رونقاً لا يُضاهى!.

نقدم لكم 13 فكرة يمكنكم استخدامها لسطح البيت
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