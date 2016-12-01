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10 حيل سهله لتزيين غرف الأطفال!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة الاطفال
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الأطفال بطبعها مفعمه بالحيويه و تحب التجديد المستمر و اكتشاف الأشياء ، لذا فإنهم سرعان ما يملون من ديكورات غرفهم و يصبحوا محبين للعب في الغرف الأخرى مثل المعيشه أو الشرفه و هو ما يتسبب في انتشار ألعابهم في جميع أنحاء المنزل! .

و من هنا تنشأ الحاجه إلى إعادة تزيين الغرفه و إحداث بعض التجديدات التى تشد الطفل إلى الغرفه، و لكن اطمئن لأن ليس هناك ما هو أكثر متعه من تزيين غرف أطفالك و نحن هنا لنساعدك في ذلك بتقديم مجموعة من الأفكار التى تسهل عليك المهمه ..

1- منسوجات معلقه

CAMERETTA#1, Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer< Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer< غرفة الاطفال
Elisabetta Goso &gt;architect &amp; 3d visualizer&lt;

Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer<
Elisabetta Goso &gt;architect &amp; 3d visualizer&lt;
Elisabetta Goso >architect & 3d visualizer<

الإستعانه بقماش الجوخ لعمل أشكال بارزه مثل السحاب و النجوم و تعليقها على حائط باللون الأزرق لتحويلها إلى مظهر السماء الجميل ، أو عمل أشكال طفوليه أخرى بألوان مبهجه لتعليقها على الحائط لتزيينه، و يمكنك بالطبع سؤال طفلك عن الأشكال التى يفضلها لتصنعها له و تقوما بتعليقها سوياً.

2- خيوط و ورق ملون

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid غرفة الاطفال
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

عندما يحل رمضان أو تقترب أعياد رأس السنه يمكنك مشاركة طفلك في تزيين غرفته من خلال إحضار المقص وخيوط من الصوف السميك مع باقة من الورق الملون لتصنعوا يدوياً زينه فريده من قصاصات الورق ، كما يمكن كتابة اسم طفلك على هذا الورق لتشعره بحبك له و تعزز ثقته في نفسه.

3- مرايا ممتعه

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة طفلك ضيقه حان الوقت لتزيينها بالمرايا التى تعطي اتساع للفراغ ، فهناك مجموعه من المرايا ذات الإطارات الزخرفه التى تتناسب مع حيوية غرف الأطفال و التى يمكن الإستعانه بها لتزيين غرفة طفلك و اكسابها أبعادا إضافيه في آن واحد كما في هذه الغرفه اللطيفه من تصميم victoria-plasencia-interiorismo .

4- الإضاءه المميزه

Concept Baby, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الاطفال
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

توظيف الإضاءه لتزيين غرف الأطفال له أشكال لا حصر لها مثل السحاب المضيء المتدلي من السقف ، أو وحدات الإضاءه على هيئة لمبات ملونه متصله ببعضها البعض على شريط واحد و التى تستخدم لإضاءة حواف السرير أو النوافذ مثل الصوره ، أو كتابة اسم الطفل على الحائط.

5- الخيمه و المغامره

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الأطفال بطبعهم محبي لروح المغامره و وضع خيمه في غرفتهم يجعلهم يتخيلون التجربه لتنمية خيالهم الصغير ، و الخيمه يمكن صنعها من أخشاب قليله و أقمشه لا تحتاجها في المنزل ، ليشعر الطفل بالخصوصيه و هو يلعب بداخلها و أيضاً ستضفي جمالا و متعه على شكل الغرفه.

6- الرسومات الكرتونيه

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

إذا كان طفلك من محبي الشخصيات الكرتونيه الخارقه ، و يهوى جمع ألعابهم و صورهم ، يمكن توظيف هوايته في تزيين الغرفه و تعليق صور الأبطال الخارقين على إحدى الحوائط حتى تصبخ غرفة الطفل قريبه من قلبه.

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7- الستائر الملونه

TAPETENMAX® Streifentapeten, TAPETENMAX® - Kröger GmbH TAPETENMAX® - Kröger GmbH غرفة الاطفال
TAPETENMAX® – Kröger GmbH

TAPETENMAX® - Kröger GmbH
TAPETENMAX® – Kröger GmbH
TAPETENMAX® - Kröger GmbH

الستائر عنصر أساسي من ديكور أي غرفه ، و اختيار ستائر ساده لغرفة الأطفال يشعره بالملل من المكان ، و العكس عندما تختارها برسومات مشوقه مثل الستائر برسومات لطائرات أو منطاد تطير في الهواء ، فهذة التفاصيل تلفت انتباه الطفل وتشجعة لتأمل ما حوله.

8- شجرة المعرفه

Girls' Bedroom homify غرفة الاطفال
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

تنمية حب الأطفال للقراءه مهم منذ نعومة أظفارهم ، لذا يمكنك تزيين الغرفه بمكتبه على شكل شجرة ، و تضع تحتها مساند مريحه ليجلس تحت هذه الشجره و كأنه في حديقة من الكتب !. 

9- الألعاب كديكور

Apartamento IC, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة الاطفال
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

ترتيب ألعاب الطفل على رفوف مختلفه في الحائط و كأنها قطع ديكوريه أفضل بكثير من تكديسها في صناديق اللعب ، لأن ذلك سيشجع الطفل على الإهتمام بألعابه و عدم إتلافها لأنها في نظره أصبحت كالقطع الفنيه ، كما سيعمل على إعادتها ذائماً إلى مكانها ليحافظ على شكل غرفته.

10- تسلق الجبال

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM غرفة الاطفال
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

يشاهد الطفل شخصياته المفضله على التلفاز و هي تطير و تتسلق الجبال ، وهو ما سيرغب طفلك في تجربته و هو لا يعلم عواقب ما يفعل ،  فبدلا من ترك الطفل يفعل هذا خارج المنزل و يؤذي نفسه ، يمكنك توجية الطفل إلى مكان مناسب مثل هذا الحائط المثبت عليه بعض الأحجار التى يمكن تسلقها ، و أيضاً حبال على شكل سلالم ، ليمارس ما يرغب في مكان آمن لتجنب إصابته و أيضاً لتقوية نموه البدني.

10 حيل و أفكار لمنازل منظمه دائماً!
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