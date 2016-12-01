10 حيل سهله لتزيين غرف الأطفال!

الأطفال بطبعها مفعمه بالحيويه و تحب التجديد المستمر و اكتشاف الأشياء ، لذا فإنهم سرعان ما يملون من ديكورات غرفهم و يصبحوا محبين للعب في الغرف الأخرى مثل المعيشه أو الشرفه و هو ما يتسبب في انتشار ألعابهم في جميع أنحاء المنزل! .
و من هنا تنشأ الحاجه إلى إعادة تزيين الغرفه و إحداث بعض التجديدات التى تشد الطفل إلى الغرفه، و لكن اطمئن لأن ليس هناك ما هو أكثر متعه من تزيين غرف أطفالك و نحن هنا لنساعدك في ذلك بتقديم مجموعة من الأفكار التى تسهل عليك المهمه ..
الإستعانه بقماش الجوخ لعمل أشكال بارزه مثل السحاب و النجوم و تعليقها على حائط باللون الأزرق لتحويلها إلى مظهر السماء الجميل ، أو عمل أشكال طفوليه أخرى بألوان مبهجه لتعليقها على الحائط لتزيينه، و يمكنك بالطبع سؤال طفلك عن الأشكال التى يفضلها لتصنعها له و تقوما بتعليقها سوياً.
عندما يحل رمضان أو تقترب أعياد رأس السنه يمكنك مشاركة طفلك في تزيين غرفته من خلال إحضار المقص وخيوط من الصوف السميك مع باقة من الورق الملون لتصنعوا يدوياً زينه فريده من قصاصات الورق ، كما يمكن كتابة اسم طفلك على هذا الورق لتشعره بحبك له و تعزز ثقته في نفسه.
إذا كانت غرفة طفلك ضيقه حان الوقت لتزيينها بالمرايا التى تعطي اتساع للفراغ ، فهناك مجموعه من المرايا ذات الإطارات الزخرفه التى تتناسب مع حيوية غرف الأطفال و التى يمكن الإستعانه بها لتزيين غرفة طفلك و اكسابها أبعادا إضافيه في آن واحد كما في هذه الغرفه اللطيفه من تصميم victoria-plasencia-interiorismo .
توظيف الإضاءه لتزيين غرف الأطفال له أشكال لا حصر لها مثل السحاب المضيء المتدلي من السقف ، أو وحدات الإضاءه على هيئة لمبات ملونه متصله ببعضها البعض على شريط واحد و التى تستخدم لإضاءة حواف السرير أو النوافذ مثل الصوره ، أو كتابة اسم الطفل على الحائط.
الأطفال بطبعهم محبي لروح المغامره و وضع خيمه في غرفتهم يجعلهم يتخيلون التجربه لتنمية خيالهم الصغير ، و الخيمه يمكن صنعها من أخشاب قليله و أقمشه لا تحتاجها في المنزل ، ليشعر الطفل بالخصوصيه و هو يلعب بداخلها و أيضاً ستضفي جمالا و متعه على شكل الغرفه.
إذا كان طفلك من محبي الشخصيات الكرتونيه الخارقه ، و يهوى جمع ألعابهم و صورهم ، يمكن توظيف هوايته في تزيين الغرفه و تعليق صور الأبطال الخارقين على إحدى الحوائط حتى تصبخ غرفة الطفل قريبه من قلبه.
الستائر عنصر أساسي من ديكور أي غرفه ، و اختيار ستائر ساده لغرفة الأطفال يشعره بالملل من المكان ، و العكس عندما تختارها برسومات مشوقه مثل الستائر برسومات لطائرات أو منطاد تطير في الهواء ، فهذة التفاصيل تلفت انتباه الطفل وتشجعة لتأمل ما حوله.
تنمية حب الأطفال للقراءه مهم منذ نعومة أظفارهم ، لذا يمكنك تزيين الغرفه بمكتبه على شكل شجرة ، و تضع تحتها مساند مريحه ليجلس تحت هذه الشجره و كأنه في حديقة من الكتب !.
ترتيب ألعاب الطفل على رفوف مختلفه في الحائط و كأنها قطع ديكوريه أفضل بكثير من تكديسها في صناديق اللعب ، لأن ذلك سيشجع الطفل على الإهتمام بألعابه و عدم إتلافها لأنها في نظره أصبحت كالقطع الفنيه ، كما سيعمل على إعادتها ذائماً إلى مكانها ليحافظ على شكل غرفته.
يشاهد الطفل شخصياته المفضله على التلفاز و هي تطير و تتسلق الجبال ، وهو ما سيرغب طفلك في تجربته و هو لا يعلم عواقب ما يفعل ، فبدلا من ترك الطفل يفعل هذا خارج المنزل و يؤذي نفسه ، يمكنك توجية الطفل إلى مكان مناسب مثل هذا الحائط المثبت عليه بعض الأحجار التى يمكن تسلقها ، و أيضاً حبال على شكل سلالم ، ليمارس ما يرغب في مكان آمن لتجنب إصابته و أيضاً لتقوية نموه البدني.