منزل مكسيكي مزخرف بتصاميم رائعة

بعد الدخول من سور المنزل إلى الحديقه، نرى الطريق الممهد بعنايه إلى داخل المنزل، وهي طريقه رائعه لإستقبال الزوار و دعوتهم للدخول.ويمكننا أن نرى أيضاًقدر كبير من النوافذ المطله على الحديقه، للإستفادة من الإناره الطبيعيه بصورة مثاليه رائعه و موفرة للطاقه.

و نلاحظ من هنا أن نمط أبواب الشرفه في الطابق العلوي يتماثل للغايه مع نمط أبواب الطابق الأرضي ، مما يجعلك تظن أنها لوحه مكرره بدقة عاليه.

أما البلاط المزخرف الذي يزين المنزل من الخارج، فلن يوفيه الكلام حقه، حيث نلاحظ الأشكال الهندسيه بألوان الأبيض و الأسود مرتبه و مكرره بصورة دقيقه كأنها نسيج واحد مغزول بمهارة و فن عالٍ، أكسب المنزل مظهراً مترفاً كالقصور التاريخيه المبهره.