منزل مكسيكي مزخرف بتصاميم رائعة

مازالت المكسيك تبهرنا بمنازلها الحديثه، التى لا تتخلى عن لمسات العراقه التى يتميز بها تراث المكسيك. و اليوم يصطحبنا المصور المحترف oscar-hernandez في رحلة مشوقه من رحلات هوميفاي إلى واحدا من تلك المنازل المكسيكيه ذات الطراز المعماري الفريد الذي يهتم بالتفاصيل الصغيره، و تظهر الحرفيه و الفخامه في كل أركانه.
منزل اليوم ذو واجهة ترحيبيه بامتياز، بفضل النباتات المتسلقه الخضراء التى تحتضن سور المنزل من الحديد الملون باللون الأبيض الناصع الذي وازن قسوة الحديد و جعل الواجهة ناعمه و مألوفه،كما أن النباتات قد أكسبت الحديقه الصغيره بعضاً من الخصوصيه بطريقه غير مباشره.
و يظهر من الصوره أن المنزل من طابقين، و مليء بالخطوط المستقيمه و الزوايا الحاده التى تميز المنازل العصريه.
بعد الدخول من سور المنزل إلى الحديقه، نرى الطريق الممهد بعنايه إلى داخل المنزل، وهي طريقه رائعه لإستقبال الزوار و دعوتهم للدخول.ويمكننا أن نرى أيضاًقدر كبير من النوافذ المطله على الحديقه، للإستفادة من الإناره الطبيعيه بصورة مثاليه رائعه و موفرة للطاقه.
و نلاحظ من هنا أن نمط أبواب الشرفه في الطابق العلوي يتماثل للغايه مع نمط أبواب الطابق الأرضي ، مما يجعلك تظن أنها لوحه مكرره بدقة عاليه.
أما البلاط المزخرف الذي يزين المنزل من الخارج، فلن يوفيه الكلام حقه، حيث نلاحظ الأشكال الهندسيه بألوان الأبيض و الأسود مرتبه و مكرره بصورة دقيقه كأنها نسيج واحد مغزول بمهارة و فن عالٍ، أكسب المنزل مظهراً مترفاً كالقصور التاريخيه المبهره.
قد تظن أن الطبيعه ليس لها تأثير على هذا المنزل، بسبب استخدام الخامات المعدنيه و الأسمنتيه و البلاط في المنزل. ولكنك عندها ستكون مخطئاً، لأن المنزل و إن كان لم يتأثر بشكل مباشر بالطبيعه الساحليه للبلد، إلا أنه قد تأثر بصورة غير مباشره بديكورات اليخت البحرى و السفن، فنلاحظ في الصوره الجوانب المائله في تصميم المنزل و كأنه جزء من مقدمة يخت أو سفينه صغيره.
و استكمالاً لحديثنا نجد التأثر بالسواحل واضح داخل المنزل حيث السلالم المعدنيه، و السور الداخلى للطابق العلوي الذي يشعر سكان المنزل بأنهم على متن سفينه في مغامرة رائعه.
و على ذكر السفن و السواحل نلاحظ تحف ذات ارتباطاً وثيقاً بالطبيعه البحريه للبلده، حيث حفريات الأسماك التى تزدان بها الحوائط، ولوحه توضح التاريخ الطبيعي لفصائل السمك المميزه.
أما الأثاث الخشبي في غرفة المعيشه فقد جاء مكملاً رائعاً للحاله العامه للمنزل التى تتسم بالعفويه و البساطه، كما أن الإضاءه الطبيعيه و الظلال الخفيفه قد لعبت دوراً كبيراً في تعزيز جمال المكان.
المطبخ يتصف بثلاث صفات رائعه، حيث أنه نظيف و مرتب و رائق للغايه. أسطح العمل بلون رمادي فاتح و خزانات الطبخ من الخشب بمظهر طبيعي أنيق لا يحتاج لإضافة أي إكسسوارات . و بالرغم من صغر مساحة المطبخ إلا أنه غير مزدحم و غير ضيق بفضل تصميمه المينيمالي العصري.
وبالطبع لم يغفل المصمم عن الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه في المطبخ، و قام بتزويد حوائطه بنوافذ زجاجيه تسمح بمرور آشعة الشمس و دفئها الطبيعي.
الطابق العلوي مغمور بآشعة الشمس الذهبيه، و يظهر منه الشبابيك الداخليه للمنزل المصنوعه من الأخشاب الفاخره و المتينه التى زادت المكان جمالاً. و نجد أن الطابق العلوي يحتوى على غرفتين يتمتعان بالخصوصيه التامه لأنهما لا يطلان على الشارع الرئيسي و بالرغم من هذا يتمتعان بإضاءه رائعه.
توضح الصوره اعتماد المنزل على سياسة المساحة المفتوحه، مما كان له دور كبير في عدم الشعور بضيق الفراغ. فنجد أن غرفة المعيشه مفتوحه على غرفة السفره و المطبخ.
أما عن أثاث السفره فنلاحظ الإستعانه بنفس الأقمشه المستخدمه في كراسي غرفة المعيشه، لأن تنوع أشكال النسيج غير محبب في الأماكن الضيقه لأنه يشتت العين و يكثر من العراقيل أمامها مما يشعرك بصغر المساحه، وهذا ما نجح المصمم في تجنبه بمنزلنا الأنيق.