كيف تختار الستائر المناسبه للأثاث الملون ؟

تمثل الستائر في عالم التصاميم الداخليه دور الفارس المجهول الذي يقف وراء نجاح المظهر العام لأي غرفه، فبرغم كونها عنصر تكميلي في الديكور، إلا إنها قد تحولت من مجرد وسيلة لحجب آشعة الشمس إلى سلاح تجميلي قوي يغير من الصورة الأخيره للمكان تماماً. و يتوقف اختيار الستائر على عدة عوامل منها تصميم الحوائط و الأرضيات و أهمها تصميم الأثاث.
و اليوم سوف نساعدك على اختيار الستائر التى تناسب الأثاث الملون ، من خلال عرض مجموعه من أجمل النماذج التى تمكن فيها المصممون من توفيق الستائر المناسبه للأثاث متعدد الألوان.
إذا كان الأثاث في الغرفه من لون واحد مميز وآخر حيادي مثل الأزرق و الأبيض كما في الصوره، يمكن اختيار ستائر ملونه بألوان زاهيه كما تشاء، و قد تعجبك نقشه مميزه و تريد تطبيقها في ستائر الغرفه، فقم بهذا بارتياح ولكن تأكد من احتوائها على اللون المميز بأثاث الغرفه. كما أن هناك حيلة أخرى تجعل الستائر المزخرفه متناغمه مع الأثاث، وهو تفصيل وسائد بنفس الزخارف للأثاث و بالتالي تربط بين أجزاء الغرفه بسهوله.
راجت مؤخراً صيحة تدرج الألوان في ستائر الغرف، وهي طريقه آمنه في استخدام الألوان لإعطاء حيويه للغرفه بدلاً من الزخارف لمن يعشقون البساطه. وكما نرى هنا فالأرضيه و أغلب الأثاث باللون الأبيض الناصع مع بعض كراسي السفره باللون الأصفر وهو ما استغله المصمم لإستخدام ستائر بتدرج اللون الأصفر من أسفل و خفوته حتى يتحول إلى الأبيض في محاكاه رائعة لآشعة الشمس الذهبيه التى تشبهها هذه الستائر بشده.
لا تجعل ألوان الأثاث تشعرك بالإرتباك أثناء اختيار ستائر الغرفه، تأمل ألوان الأثاث و تصميمه جيداً، و اختار لوناً واحداً يكون أنسبهم و أحبهم إليك من تلك الألوان ليكون اللون الرئيسي للستائر، و تذكر أن ملائمة اللون لراحتك النفسيه لا يقل أهميه عن كونه ملائم للأثاث.
و كما ذكرنا من قبل أن الستائر لم تعد فقط لحجب الشمس بل أصبح لها تأثير في الديكور، نخبرك بأنه ليس من الضروره أن تحتوى الغرفه على شرفات و نوافذ لتستخدم الستائر!، يمكنك استخدامها على حامل ديكوري إذا كانت مساحة الغرفه شاسعه ولن يكون الحامل معرقلاً للحركه مثل هذه الستائر في الصوره من تصميم DESIGNERS GUILD، و أيضاً مثل الستائر التى تفصل الغرف عن بعضها في البيوت الصينيه الشعبيه.
في حالة الغرف بألوان حياديه كالبيج و الرمادي، يريد الكثير الحفاظ على هذه الحياديه و لا يريد استخدام أية ألوان زاهيه أو صارخه، و هنا يقع الكثير في فخ الرتابه باختيار ستائر ساده بلون حيادي مما سيبعث على الملل بكل تأكيد. ولكن مع استخدام ستائر برسومات ناعمه بألوان حياديه أيضاً تستطيع أن تحقق المعادله الصعبه دون سلبيات .
في الديكورات الحديثه يسيطر الأبيض بجداره، فهو لون حيادي منعش حالم و مسالم، يتناسب مع كافة الألوان، و خاصة إن كانت الغرفه تحتوى على ألوان باستيليه زاهيه و نباتات خضراء رقيقه تجعل من الضروري إكمال المظهر العام بالأبيض الذي يتناسب مع غرف الأحلام السعيده.
تتواجد تشكيله متنوعه من اللوحات الفريده على أقمشة الستائر الفاخره، وهو ما يُمكّنك من الإختيار بحريه فيما بينها لتحصل على الصورة المثاليه في خيالك. فعشاق الطبيعه قد يستغلون الستائر لصالحهم و بدلاً من أن تحجب عنهم الطبيعه في الخارج تحضر لهم روح الطبيعه إلى الداخل باختيارهم لوحة لسيقان الخيزران أو البامبو كما في الصورة بنفس ألوان الأثاث و التى جعلت المكان غير تقليدي كأنه جزء من الغابات الإستوائيه!.