كيف تختار الستائر المناسبه للأثاث الملون ؟

تمثل الستائر في عالم التصاميم الداخليه دور الفارس المجهول الذي يقف وراء نجاح المظهر العام لأي غرفه، فبرغم كونها عنصر تكميلي في الديكور، إلا إنها قد تحولت من مجرد وسيلة لحجب آشعة الشمس إلى سلاح تجميلي قوي يغير من الصورة الأخيره للمكان تماماً. و يتوقف اختيار الستائر على عدة عوامل منها تصميم الحوائط و الأرضيات و أهمها تصميم الأثاث.

و اليوم سوف نساعدك على اختيار الستائر التى تناسب الأثاث الملون ، من خلال عرض مجموعه من أجمل النماذج التى تمكن فيها المصممون من توفيق الستائر المناسبه للأثاث متعدد الألوان.