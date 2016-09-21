10 أفكار لإكساء حوائط منزلك (ليصبح على الطراز المودرن)

إحدي أكثر الطرق جاذبية في تزيين الحائط هي باستخدام الصور الكبيرة أو الجدارية لما توفره من زينة تتماشي مع أي بيئة، فالتصميمات من هذا النوع غالباً ما تعتمد علي إلتقاط الصور من منظور غاية في التميز، بحيث يمنح إحساساً بصرياً بالعمق مما يشعرك أن المساحة أكبر مما هي عليه، كما في هذا التصميم الذي يجعل من غرفة معيشتك وجهة مفضلة للقاء العائلة و الأصدقاء ولكن في قلب هذه الغابة الخريفية الساحرة.