10 أفكار لإكساء حوائط منزلك (ليصبح على الطراز المودرن)

لقد تعودنا علي أن تكون حوائط المنزل ملساء مطلية باللون الذي يقع عليه الإختيار، ولكن من الممكن أن تلعب الحوائط دوراً أكبر من هذا بكثير كعنصر بصري فعال، فسواء كنا نرغب في تغيير شكل الحائط أو مجرد أن نغطي بعض العيوب به، فهناك العديد من الخامات والأفكار التي يمكننا إدخالها علي الديكور لتعزز من تأثيره، والآن نقدم لكم عشرة أفكار رائعة يمكنكم من خلالها إضافة لمسة سحرية علي حوائط المنزل..
يعد استخدام الألياف الطبيعية لتجليد الحائط من الوسائل المتأصلة في منح الحائط إطلالة مختلفة وفي خامات كالفلين والخوص أو الجوت، وعلي الرغم من أن هذا النوع من التجليد يتطلب عناية مستمرة حيث يسهل اتساخه فإنه يمنح المساحة التي يحيط بها إحساساً بالراحة والأناقة.
تعتبر الفسيفساء من الطرق التقليدية في تجليد الحوائط لما تتمتع به تلك الخامة من قدرة علي التحمل كما أنها سهلة التنظيف، وقد لا تكفي وحدها، ولكن إذا ما مزجت مع عناصر أخري كالحجارة أو الخشب في هذه الحالة فإنها تجعل المكان مريحاً للعين. الآن يمكننا أن نجد الكثير من التصميمات ولكن الفسيفساء تتميز بأصالتها، تنوعها وقدرتها على تغير الجو العام للغرفوخاصة الحمامات) بلمسة سحرية.
التجليد الخشبي هو حل مثالي لعزل الصوت وتغطية تفاصيل الحائط غير المرغوب فيها، ويمتاز بسهولة تركيبه بالإضافة إلي توفره بالعديد من الأشكال والألوان، ويخلق الخشب بيئة دافئة ومريحة لذا ينصح باستخدامه في غرفة الطعام وغرفة المعيشة، حيث أنه من مميزات استخدام الخشب لتزيين الحائط أنه يتماشي مع أي ديكور لبيتك.
يتميز حائط الطوب بقوة الشخصية والعصرية مما يضفي علي المكان الكثير من الأناقة والذوق الرفيع. كما يمكنك تركيب كشافات بالأرضية موجهة أعلي الحائط لإبراز المزيد من تفاصيل الحجارة في هذا التصميم البديع من تنفيذ اليخاندرا زافالا.
يعد تجليد الحائط بورق الحائط أحد الحلول الكلاسيكية للديكور، كما يعد إحدي أسهل البدائل المتاحة، فهو يقدم الكثير من الحلول فيما يتعلق بالتصميم، الألوان والنقوش مع منح الكثير من الشخصية لكل أنواع غرف المنزل، فإذا كنت ترغب في إضفاء لمسة أنثوية، مريحة فينصح بإستخدام النقوش الزهرية مع درجات متفاوتة من اللون الرمادي كما في هذا التصميم الرائع.
من ضمن الأفكار الجديدة التي تبث حياة في إحدي حوائط بيتك، هو تركيب حائط أخضر، وهو ما يعد أفضل حل لإدخال الطبيعة في بيئة قد تفتقد المساحة الملائمة أو الضوء الطبيعي فقد صممت الكثير من هذه الأفكار باستخدام خامات اصطناعية، كما يعزز من تأثيره الأرضية الرخامية التي تعكس الجدار بشكل خلاب، بالإضافة إلي تناغم باقي الحوائط مع السقف الأبيض مما يبعث علي الإحساس بالخفة.
يمكنك استغلال أي حائط فارغ لتملأه حياة من خلال إضافة بعض العناصر ثلاثية الأبعاد لتكون عملاً فنياً يمنح الغرفة مظهر فريد ليعبيرعن شخصيتك لدرجة تشعر معها وأن هذه العناصر تحيا معك في البيت، سواء وقع إختيارك علي لوحة أو نحت، فلتختر ما شئت من شتي أنواع الفنون المودرن.
يمثل ورق الحائط أبسط أسلوب لتجديد الحائط، حيث أنه لا يتطلب الكثير من العمالة كما يقدم الكثير والكثير من الخيارات من حيت التصميم، مع مراعاة فحص الحائط قبل التركيب للتأكد من نعومته وإستواءه لتجنب أي عيوب في الناتج النهائي، و لمنح التصميم لمسة كلاسيكية بإمكانك الاستعانة بالألوان الباستيل كما نري في هذا التصميم.
يمكنك تزيين الحائط باستخدام الاستنسل لمنحها لمسة خاصة من ذوقك الشخصي، فهذا الأسلوب يتضمن الرسم باستخدام قالب بلاستيكي متوفر بالعديد من التصميمات، فالأمر يشبه الحصول علي نفس منعش داخل بيتك كما نري في هذا التصميم الذي يعبر عن الطفل الكامن بداخل كل منا يتوق إلي بعض لحظات المرح.
إحدي أكثر الطرق جاذبية في تزيين الحائط هي باستخدام الصور الكبيرة أو الجدارية لما توفره من زينة تتماشي مع أي بيئة، فالتصميمات من هذا النوع غالباً ما تعتمد علي إلتقاط الصور من منظور غاية في التميز، بحيث يمنح إحساساً بصرياً بالعمق مما يشعرك أن المساحة أكبر مما هي عليه، كما في هذا التصميم الذي يجعل من غرفة معيشتك وجهة مفضلة للقاء العائلة و الأصدقاء ولكن في قلب هذه الغابة الخريفية الساحرة.