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10 أفكار لإكساء حوائط منزلك (ليصبح على الطراز المودرن)

Marwa Hasan Marwa Hasan
Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
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لقد تعودنا علي أن تكون حوائط المنزل ملساء مطلية باللون الذي يقع عليه الإختيار، ولكن من الممكن أن تلعب الحوائط دوراً أكبر من هذا بكثير كعنصر بصري فعال، فسواء كنا نرغب في تغيير شكل الحائط أو مجرد أن نغطي بعض العيوب به، فهناك العديد من الخامات والأفكار التي يمكننا إدخالها علي الديكور لتعزز من تأثيره، والآن نقدم لكم عشرة أفكار رائعة يمكنكم من خلالها إضافة لمسة سحرية علي حوائط المنزل..

​1.ألياف طبيعية

A902, ArquitectosERRE ArquitectosERRE الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArquitectosERRE

ArquitectosERRE
ArquitectosERRE
ArquitectosERRE

يعد استخدام الألياف الطبيعية لتجليد الحائط من الوسائل المتأصلة في منح الحائط إطلالة مختلفة وفي خامات كالفلين والخوص  أو الجوت،  وعلي الرغم من أن هذا النوع من التجليد يتطلب عناية مستمرة حيث يسهل اتساخه فإنه يمنح المساحة التي يحيط بها إحساساً بالراحة والأناقة.

​2.الفسيفساء لغرف راقية

Privada El Secreto, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos حمام
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

تعتبر الفسيفساء من الطرق التقليدية في تجليد الحوائط لما تتمتع به تلك الخامة من قدرة علي التحمل كما أنها سهلة التنظيف، وقد لا تكفي وحدها، ولكن إذا ما مزجت مع عناصر أخري كالحجارة أو الخشب في هذه الحالة فإنها تجعل المكان مريحاً للعين. الآن يمكننا أن نجد الكثير من التصميمات ولكن الفسيفساء تتميز بأصالتها، تنوعها وقدرتها على تغير الجو العام للغرفوخاصة الحمامات) بلمسة سحرية.

​3.الخشب عامل الدفئ

Herman Miller, Herman Miller México Herman Miller México غرفة السفرة
Herman Miller México

Herman Miller México
Herman Miller México
Herman Miller México

التجليد الخشبي هو حل مثالي لعزل الصوت وتغطية تفاصيل الحائط غير المرغوب فيها، ويمتاز بسهولة تركيبه بالإضافة إلي توفره بالعديد من الأشكال والألوان، ويخلق الخشب بيئة دافئة ومريحة لذا ينصح باستخدامه في غرفة الطعام وغرفة المعيشة، حيث أنه من مميزات استخدام الخشب لتزيين الحائط أنه يتماشي مع أي ديكور لبيتك.

​4.الطوب

Remodelación Casa Habitación Interlomas, Huixquilucan Estado de México, Alejandra Zavala P. Alejandra Zavala P. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Alejandra Zavala P.

Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.
Alejandra Zavala P.

يتميز حائط الطوب بقوة الشخصية والعصرية مما يضفي علي المكان الكثير من الأناقة والذوق الرفيع. كما يمكنك تركيب كشافات بالأرضية موجهة أعلي الحائط لإبراز المزيد من تفاصيل الحجارة في هذا التصميم البديع من تنفيذ اليخاندرا زافالا.

​5.سحر ورق الحائط

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

يعد تجليد الحائط بورق الحائط أحد الحلول الكلاسيكية للديكور، كما يعد إحدي أسهل البدائل المتاحة، فهو يقدم الكثير من الحلول فيما يتعلق بالتصميم، الألوان والنقوش مع منح الكثير من الشخصية لكل أنواع غرف المنزل، فإذا كنت ترغب في إضفاء لمسة أنثوية، مريحة فينصح بإستخدام النقوش الزهرية مع درجات متفاوتة من اللون الرمادي كما في هذا التصميم الرائع.

​6.حائط أخضر

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

من ضمن الأفكار الجديدة التي تبث حياة في إحدي حوائط بيتك، هو تركيب حائط أخضر، وهو ما يعد أفضل حل لإدخال الطبيعة في بيئة قد تفتقد المساحة الملائمة أو الضوء الطبيعي فقد صممت الكثير من هذه الأفكار باستخدام خامات اصطناعية، كما يعزز من تأثيره الأرضية الرخامية التي تعكس الجدار بشكل خلاب، بالإضافة إلي تناغم باقي الحوائط مع السقف الأبيض مما يبعث علي الإحساس بالخفة.

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​7.عمل فني

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

يمكنك استغلال أي حائط فارغ لتملأه حياة من خلال إضافة بعض العناصر ثلاثية الأبعاد لتكون عملاً فنياً يمنح الغرفة مظهر فريد ليعبيرعن شخصيتك لدرجة تشعر معها وأن هذه العناصر تحيا معك في البيت، سواء وقع إختيارك علي لوحة أو نحت، فلتختر ما شئت من شتي أنواع الفنون المودرن.

​8.رومانسية سهلة المنال

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمثل ورق الحائط أبسط أسلوب لتجديد الحائط، حيث أنه لا يتطلب الكثير من العمالة كما يقدم الكثير والكثير من الخيارات من حيت التصميم، مع مراعاة فحص الحائط قبل التركيب للتأكد من نعومته وإستواءه لتجنب أي عيوب في الناتج النهائي، و لمنح التصميم لمسة كلاسيكية بإمكانك الاستعانة بالألوان الباستيل كما نري في هذا التصميم.

​9.الاستنسل

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

يمكنك تزيين الحائط باستخدام الاستنسل لمنحها لمسة خاصة من ذوقك الشخصي، فهذا الأسلوب يتضمن الرسم باستخدام قالب بلاستيكي متوفر بالعديد من التصميمات، فالأمر يشبه الحصول علي نفس منعش داخل بيتك كما نري في هذا التصميم الذي يعبر عن الطفل الكامن بداخل كل منا يتوق إلي بعض لحظات المرح.

​10.غابة سحرية أو روعة الجدارية

TÜM YAŞAM ALANLARINDA TADİLAT VE DEKORASYON, AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON غرفة المعيشة
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON
AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON

إحدي أكثر الطرق جاذبية في تزيين الحائط هي باستخدام الصور الكبيرة أو الجدارية لما توفره من زينة تتماشي مع أي بيئة، فالتصميمات من هذا النوع غالباً ما تعتمد علي إلتقاط الصور من منظور غاية في التميز، بحيث يمنح إحساساً بصرياً بالعمق مما يشعرك أن المساحة أكبر مما هي عليه، كما في هذا التصميم الذي يجعل من غرفة معيشتك وجهة مفضلة للقاء العائلة و الأصدقاء ولكن في قلب هذه الغابة الخريفية الساحرة.

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