10 أفكار لديكورات رخيصة وفعالة

إذا أردت تأثيث منزلك أو تجديده ليصبح بيت أحلامك ولم تكن تمتلك المال الكافي، فلا داعي لأن تتخلى عن أحلامك. فإنك فقط تحتاج لبعض التخطيط أولاً لما ينقصك، و ما تحتاجه مع دراسة إمكانياتك.
يمكنك إتباع بعذ الأفكار البسيطة والتي لن تكون مكلفة مادياً ولكن فعالة في خلق شخصية لمنزلك، فتعالوا نستعرض معكم بعض من هذه الأفكار..
إذا كان إختيار الألوان الجريئة والنقوشات الملونة مخيف بالنسبة لك فحان الوقت لتغيرهذا، فبمزج الألوان والنقوشات المختلفة ستتمكن من الحصول على ستايل خاص بك يعكس شخصيتك كما سيعطي تميز لمنزلك.
بتغير وحدة الإضاءة يمكنك تغيير الجو العام للغرفة تماماً، هذه الحيلة مناسبة خصيصاً للمنازل المؤجرة والتي لا تتمتع بالكثير من المرونة في عمل أي تغيرات جذرية. في هذه الحالة، قم بإختيار وحدة إضاءة ذات تصميم مميز وجاذب للإنتباة.
إضافة لمسة نباتية في منزلك تضيف للمنزل حيوية وتزيد من رونق وجمال كل الفراغات بداية من المطبخ، غرفة المعيشة إلى الحمام. فبالإضافة لكونه منظر خلاب فهي لها فوائد عملية مثل تنقية الجو كما أنها تضيف راحة للجو العام.
دهان الحوائط هو من أرخص الإختيارات وأسهلها حيث أنه يصنع فارق بشغل مساحات كبيرة و يحول الغرف لمساحات بسيطة وعملية. يجب مراعاة إختيار الألوان المناسبة حسب نشاط كل غرفة، كما يجب مراعاة حجم المساحات فإذا كانت المساحات في منزلك صغيرة يفضل دهان حائط واحد لعمل نقطة بصرية.
ستفاجأ عند تخلصك من كل ما تحتاجه وكيف يمكن لهذه الحيلة القضاء على الفوضى وجعل منزلك مريح و منظم. فالتخلص مما لا تحتاجه قد يفسح المساحة و يعطي الفرصة لإستبدال القديم بالحديث.
يمكنك عمل بعض التصميم بنفسك والتي لن توفر فقط المال بل وستعطيك تصميم مميز خاص بك ومصنوع بحب، والتي ستنال رضى وإعجاب ضيوفك. هنا قام باستخدام باليتة نقل البضائع لعمل طاولة تناول طعام، تصميم بسيط وبأرخص التكاليف.
قم بوضع صورك وذكرياتك المفضلة في إطارات بالشكل المحبب لديك وتعليقها على حائط فارغ. يمكنك أيضاً استخدام ملصقات لأفلام، موسيقى أو لوحات فنيية، أي شئ تفضله، فقط إحرص على تخطيط الحائط قبل الشروع في ثقب الحائط وتعليق اللوحات.
الوسائد الملقاة على الأريكة في غرفة المعيشة يمكنها أن تحي الغرفة إذا تم إختيارها بشكل صحيح. بإمكان الوسائد أن تمنح الغرفة والجو العام رونق رائع، حتى إذا تم استخدامهم بألوان هادئة ومريحة للأعصاب.
أحد مشاريع اصنعها بنفسك، هو تجديد أثاثك القديم إذا شعرت أن شكله قد بلى أو لم يكن متماشياً مع آخر الصيحات. فبدلاً من إلقائه يمكنك إعادة استغلاله بشكل أخر. فأي قطعة أثاث يمكنك دهانها وتحويلها لقطعة فنية مقابل القليل من المال، لتكون محط الأنظار.
إضافة مرايات للمساحات الضيقة يضيف للفراغات عمق وإتساع،فقم بإختيار مرآة ذات إطار مشوق يتماشى مع الجو العام للغرفة.