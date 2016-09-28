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10 أفكار لديكورات رخيصة وفعالة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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إذا أردت تأثيث منزلك أو تجديده ليصبح بيت أحلامك ولم تكن تمتلك المال الكافي، فلا داعي لأن تتخلى عن أحلامك. فإنك فقط تحتاج لبعض التخطيط أولاً لما ينقصك، و ما تحتاجه مع دراسة إمكانياتك. 

يمكنك إتباع بعذ الأفكار البسيطة والتي لن تكون مكلفة مادياً ولكن فعالة في خلق شخصية لمنزلك، فتعالوا نستعرض معكم بعض من هذه الأفكار..

1.اللعب بالألوان والنقوش

Hampstead Heath Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

Hampstead Heath Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

إذا كان إختيار الألوان الجريئة والنقوشات الملونة مخيف بالنسبة لك فحان الوقت لتغيرهذا، فبمزج الألوان والنقوشات المختلفة ستتمكن من الحصول على ستايل خاص بك يعكس شخصيتك كما سيعطي تميز لمنزلك.

2.تغيير الإضاءة

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

بتغير وحدة الإضاءة يمكنك تغيير الجو العام للغرفة تماماً، هذه الحيلة مناسبة خصيصاً للمنازل المؤجرة والتي لا تتمتع بالكثير من المرونة في عمل أي تغيرات جذرية. في هذه الحالة، قم بإختيار وحدة إضاءة ذات تصميم مميز وجاذب للإنتباة.

3.استخدام النباتات

Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

إضافة لمسة نباتية في منزلك تضيف للمنزل حيوية وتزيد من رونق وجمال كل الفراغات بداية من المطبخ، غرفة المعيشة إلى الحمام. فبالإضافة لكونه منظر خلاب فهي لها فوائد عملية مثل تنقية الجو كما أنها تضيف راحة للجو العام.

الزهور أيضاً تضيف لمسة ساحرة بألوانها الجميلة و أنواعها المتعددة

Blumen Large, Bloomon Deutschland Bloomon Deutschland غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Bloomon Deutschland

Bloomon Deutschland
Bloomon Deutschland
Bloomon Deutschland

4.دهان الحوائط

homify غرفة السفرةطاولات
homify

homify
homify
homify

دهان الحوائط هو من أرخص الإختيارات وأسهلها حيث أنه يصنع فارق بشغل مساحات كبيرة و يحول الغرف لمساحات بسيطة وعملية. يجب مراعاة إختيار الألوان المناسبة حسب نشاط كل غرفة، كما يجب مراعاة حجم المساحات فإذا كانت المساحات في منزلك صغيرة يفضل دهان حائط واحد لعمل نقطة بصرية.

يمكنك أيضاً اختياراستخدام ورق حائط بأشكال مختلفة و تصاميم متنوعة

Zeit für einen Tapetenwechsel!, Tapeterie Tapeterie غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Tapeterie

Tapeterie
Tapeterie
Tapeterie

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5.تخلص مما لا تحتاجه

Kinderzimmer-Einrichtungsideen, Baltic Design Shop Baltic Design Shop الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج White
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

ستفاجأ عند تخلصك من كل ما تحتاجه وكيف يمكن لهذه الحيلة القضاء على الفوضى وجعل منزلك مريح و منظم. فالتخلص مما لا تحتاجه قد يفسح المساحة و يعطي الفرصة لإستبدال القديم بالحديث.

6.اصنعها بنفسك

Esszimmertisch aus Industriepalette !, La maison La maison غرفة السفرةطاولات
La maison

La maison
La maison
La maison

يمكنك عمل بعض التصميم بنفسك والتي لن توفر فقط المال بل وستعطيك تصميم مميز خاص بك ومصنوع بحب،  والتي ستنال رضى وإعجاب ضيوفك. هنا قام باستخدام باليتة نقل البضائع لعمل طاولة تناول طعام، تصميم بسيط وبأرخص التكاليف.

​يمكنك أيضاً إعادة استخدام بعض الصناديق الخشبية ووضع وسائد لتأثيث ركن قراءة لديك أو تراس لتسترخي فيه

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

7.حائط فني

Liva Serie , Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

Liva Serie

Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

قم بوضع صورك وذكرياتك المفضلة في إطارات بالشكل المحبب لديك وتعليقها على حائط فارغ. يمكنك أيضاً استخدام ملصقات لأفلام، موسيقى أو لوحات فنيية، أي شئ تفضله، فقط إحرص على تخطيط الحائط قبل الشروع في ثقب الحائط وتعليق اللوحات.

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

8.تغيير الوسائد

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الوسائد الملقاة على الأريكة في غرفة المعيشة يمكنها أن تحي الغرفة إذا تم إختيارها بشكل صحيح. بإمكان الوسائد أن تمنح الغرفة والجو العام رونق رائع، حتى إذا تم استخدامهم بألوان هادئة ومريحة للأعصاب.

9.تجديد الأثاث

Den gewissen Touch durch Trend-Farben, Handelskontor Jeanette Ahlring Handelskontor Jeanette Ahlring غرفة نومخزانة الملابس خشب
Handelskontor Jeanette Ahlring

Handelskontor Jeanette Ahlring
Handelskontor Jeanette Ahlring
Handelskontor Jeanette Ahlring

أحد مشاريع اصنعها بنفسك، هو تجديد أثاثك القديم إذا شعرت أن شكله قد بلى أو لم يكن متماشياً مع آخر الصيحات. فبدلاً من إلقائه يمكنك إعادة استغلاله بشكل أخر. فأي قطعة أثاث يمكنك دهانها وتحويلها لقطعة فنية مقابل القليل من المال، لتكون محط الأنظار.

يمكنك دهان خزانة قديمة لاستخداها في غرفة الأطفال

DIY: Farbenfrohe Dekoideen zum selbermachen, SOUSOU DIYSIGN SOUSOU DIYSIGN غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
SOUSOU DIYSIGN

SOUSOU DIYSIGN
SOUSOU DIYSIGN
SOUSOU DIYSIGN

10.مرايات

How to make rooms seem bigger., Emma Jayne Sayers Emma Jayne Sayers جدران
Emma Jayne Sayers

Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers
Emma Jayne Sayers

إضافة مرايات للمساحات الضيقة يضيف للفراغات عمق وإتساع،فقم بإختيار مرآة ذات إطار مشوق يتماشى مع الجو العام للغرفة.

يمكنك أيضاً استخدام أثاث ذو طبقة نهائية عاكسة

APARTAMENTO MF, ESTUDIO ARK IT ESTUDIO ARK IT غرفة السفرةخزانات وبوفيه
ESTUDIO ARK IT

ESTUDIO ARK IT
ESTUDIO ARK IT
ESTUDIO ARK IT
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