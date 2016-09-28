10 أفكار لديكورات رخيصة وفعالة

إذا أردت تأثيث منزلك أو تجديده ليصبح بيت أحلامك ولم تكن تمتلك المال الكافي، فلا داعي لأن تتخلى عن أحلامك. فإنك فقط تحتاج لبعض التخطيط أولاً لما ينقصك، و ما تحتاجه مع دراسة إمكانياتك.

يمكنك إتباع بعذ الأفكار البسيطة والتي لن تكون مكلفة مادياً ولكن فعالة في خلق شخصية لمنزلك، فتعالوا نستعرض معكم بعض من هذه الأفكار..