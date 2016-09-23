8 حيل ذكية لاكتساب مساحات إضافية في منزلك الصغير

منزل مُشرق، وأثاث أنيق، وألوان مُريحة، ولكن لا يزال هناك عائقًا.. المساحة! كثيرًا ما تتسبب المساحات الضيقة في تعكير صفو منازلنا الجميلة، ولكن مهندسو التصميم الداخلي لم يتوانوا في ابتكار الحيل والحلول الذكية يوم بعد يوم، لمساعدتنا على تخطي هذا العائق، واكتساب المزيد من المساحات.

في هذا المقال، نستعرض معكم 8 حيل مبتكرة وذكية، لاكتساب المساحات الإضافية في المنزل، بدءًا من الأثاث المتعدد الاستخدامات، وحتى الخزانات الخفية، واستخدام ارتفاع السقف.