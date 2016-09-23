8 حيل ذكية لاكتساب مساحات إضافية في منزلك الصغير

منزل مُشرق، وأثاث أنيق، وألوان مُريحة، ولكن لا يزال هناك عائقًا.. المساحة! كثيرًا ما تتسبب المساحات الضيقة في تعكير صفو منازلنا الجميلة، ولكن مهندسو التصميم الداخلي لم يتوانوا في ابتكار الحيل والحلول الذكية يوم بعد يوم، لمساعدتنا على تخطي هذا العائق، واكتساب المزيد من المساحات.
في هذا المقال، نستعرض معكم 8 حيل مبتكرة وذكية، لاكتساب المساحات الإضافية في المنزل، بدءًا من الأثاث المتعدد الاستخدامات، وحتى الخزانات الخفية، واستخدام ارتفاع السقف.
أول حيلة يمكنك الاعتماد عليها لاكتساب مساحات إضافية في منزلك الصغير، هي اقتناء الأثاث ذو التصميمات الذكية متعددة الاستخدامات، مثل السرير القابل للطي ليتحول إلى أريكة مريحة مع مساحة فراغ كبيرة، فخلال ثوان قليلة يمكنك التبديل بين الأريكة والسرير، وهو حل رائع للشقق الاستديو، وأيضًا لاستقبال الضيوف في غرف المعيشة، خاصة إن لم يكن لديك مساحة خاصة لتصميم غرفة ضيوف.
ذلك الكنزل المخبأ أسفل الدرج هو منقذك للخروج من أزمة المساحة الضيقة، فتلك المساحة غير المستغلة، يمكنك تحويلها إلى خزانة كبيرة مليئة بالأدراج والأرفف، لترتيب وتنظيم كل ما تريده، سواء كانت ملابس أو أدوات غير مستخدمة، ويمكنك أيضًا تصميمها كمساحة ديكورية بأرفف مكشوفة لعرض مقتنياتك الفريدة، بل إنه يمكنك استخدامها كمساحة رائعة لتصميم حديقة عمودية صغيرة.
في معركتك ضد المساحات الضيقة، جدران منزلك هي حليفك المخلص، يمكنك الاعتماد عليها تمامًا لحل مشكلتك، بتصميم الأرفف والخزانات المدمجة في الحائط، وربما تصميمها داخل الجدارن، ويمكنك أيضًا استغلال الزوايا بين جدراين متقاربين، لتقفيلها وكأنها مكمل للجدار وخزانة خفية في الوقت ذاته.
أن يحتوي منزلك على قطع الأثاث ذات العجلات السهلة التحرك، هو ميزة في حد ذاته، خاصة وإن كانت أيضًأ قابلة للدمج والطي، فذلك يمنحك المرونة لتحريك قطع الأثاث المؤقتة كطاولة الشاي الخاصة باستقبال الضيوف، وربما طاولة إضافية لاستيعاب احتياجات المطبخ المتزايدة في العزومات.
في كثير من الأحيان تصبح المساحة الصغيرة للحمام عائقًا أمام إمكانية وضع الغسالة، مما يضطر البعض إلى وضعها في المطبخ أو أي مكان أخر به مساحة فارغة في المنزل، وهو ما يناقض الترتيب المنطقي، ولكن هذا الحل الذكي وفر إمكانية وضع الغسالة في مكانها الصحيح برغم صغر مساحته، من خلال صنع مساحة خفية في الجدار.
مساحة غرفة نومك صغيرة ولا يمكنك سوى الانتقاص من حجم خزانتك؟ لا تقبل بهذا الوضع بعد الآن، إليك الحل الذكي الذي وفر خزانة بحجم الغرفة بأكملها، وفي الوقت ذاته ترك أكبر قدر من الفراغ لعدم التسبب في زحام الغرفة ومنحها مظهرًا مريحًا، حيث صممت الخزانات بشكل ذكي في جدران الغرفة بأكملها، مع أبواب قابلة للانزلاق، وتوفير أكبر مساحة تخزينية ممكنة، مع تخصيص مكان للسرير في منتصف الخزانة لتوفير المزيد من المساحة، وبالتالي أصبح بإمكانك تخزين كل أغراضك الشخصية وليست فقط الملابس.
إن كنت ممن لا يفضلون فكرة الأرفف والخزانات المعلقة في الجدران، وتحب أن تستمتع بها خالية من كل شيء، يمكنك الاعتماد على الأثاث المدمج، كما في هذا التصيميم، حيث الأريكة تتضمن طاولة كبيرة في ظهرها، مع أدراج منزلقة للتخزين.
الحيلة الأخيرة التي يمكننا أن نقدمها لك للتغلب على مشكلة المساحات الضيقة، هي التصميم العمودي، حيث استغلال ارتفاع الأسقف لوضع تصميم كامل في مساحة صغيرة، تماما مثل هذا التصميم، حيث السرير المرتفع فوق هيكل خشبي صممت منه الخزانة، واستغلال باقي الارتفاع أعلى السرير لتصميم أرفف لممكتبة في الجدار، بينما استغل أحد أدراج الخزانة كدرج خفي للصعود إلى السرير، وبذلك أصبح لدينا غرفة متكاملة في مساحة امتار قليلة ترتكز جميعها في جانب واحد من الغرفة.
لمزيد من الأفكار المبتكرة للتغلب على مشكلات التصميم في المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات داخل المنزل.