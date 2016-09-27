تحول منزل صغير من الرتابة إلى الحداثة

لابد وأن تشعر بأن قلب المنزل مضئ ومبهج بمجرد تطلعك لهذه الصورة، فاللون الأبيض المحايد أبرز جمال الجدران والأسقف وكذلك الأرضية! بل أن المصمم لم يترك حتى أبواب البيت باللون البني وجعلها هي الأخرى زاهية بالأبيض!، مما منح المنزل براحًا واتساعًا لا مثيل له يعطيك الإحساس بأن مساحته تضاعفت!

وبتلك اللمسة الساحرة بات المنزل جديدًا من الداخل بروح عصرية تألقت حتى في وحدات الإضاءة التي لم يغفلها المصمم وأعطاها من نفس روح المنزل. وبما أن مساحة غرفة المعيشة صارت شاسعة الآن، لا تتردد في الاستعانة بأريكة كبيرة أو ربما ركنة على شكل حرف L أو U لتسع أكبر عدد من الضيوف توضع في مقابل طاولة التلفاز الخشبية الواضحة هنا أمامنا.

ولكسر حدة الأبيض المنتشر بكل مكان عليك الاستعانة ببعض الإطارات أو الأرفف في إحدى الحوائط واستغلالها بشكل أمثل في وضع الكتب والإكسسوارات وكذلك التحف، ولا بأس وضع قصاري زرع أو زهور بزوايا المنزل المختلفة لتبث فيه الحيوية!