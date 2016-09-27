تحول منزل صغير من الرتابة إلى الحداثة

جولتنا اليوم في منزل صغير تحول بشكل جذري للأفضل بالتأكيد، أصر مهندسوه المعماريين على إكسابه روح عصرية بجميع غرفة، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في إطلالته المميزة. شاهد معنا صور المنزل قبل وبعد التجديد لتندهش من الفرق!
المنزل قبل التجديد لا يمكن وصفه إلا بأنه باهت للغاية وتقليدي جدًا، يرجع ذلك بالتأكيد للمسة ورق الحائط الكلاسيكية التي تغلف أرجائه كافة، الأمر الذي يجعله قديم الطراز، ولكن بعد التجديد مختلف تمامًا، لنلقي نظرة معًا على الصورة التالية لنتفاجئ بالنتيجة في تصميمه الداخلي الجديد!
لابد وأن تشعر بأن قلب المنزل مضئ ومبهج بمجرد تطلعك لهذه الصورة، فاللون الأبيض المحايد أبرز جمال الجدران والأسقف وكذلك الأرضية! بل أن المصمم لم يترك حتى أبواب البيت باللون البني وجعلها هي الأخرى زاهية بالأبيض!، مما منح المنزل براحًا واتساعًا لا مثيل له يعطيك الإحساس بأن مساحته تضاعفت!
وبتلك اللمسة الساحرة بات المنزل جديدًا من الداخل بروح عصرية تألقت حتى في وحدات الإضاءة التي لم يغفلها المصمم وأعطاها من نفس روح المنزل. وبما أن مساحة غرفة المعيشة صارت شاسعة الآن، لا تتردد في الاستعانة بأريكة كبيرة أو ربما ركنة على شكل حرف L أو U لتسع أكبر عدد من الضيوف توضع في مقابل طاولة التلفاز الخشبية الواضحة هنا أمامنا.
ولكسر حدة الأبيض المنتشر بكل مكان عليك الاستعانة ببعض الإطارات أو الأرفف في إحدى الحوائط واستغلالها بشكل أمثل في وضع الكتب والإكسسوارات وكذلك التحف، ولا بأس وضع قصاري زرع أو زهور بزوايا المنزل المختلفة لتبث فيه الحيوية!
على الرغم من أن الخشب يعد مادة متعددة الاستعمالات في المطابخ وما له من دور ساحر في إكساب المطبخ لمسة دافئة، إلا أن تطبيقه هنا كان تقليدي للغاية يفتقر للحياة، ربما لأن كل الأجواء المحيطة بالمنزل طبعته بنفس الطابع العادي التقليدي الفاقد للحيوية.
المطبخ كما نرى مكون من حوض استانلس بسيط تدنوه وحدة خشبية أبسط يستند كلاهما لقطعة خشبية متقاطعة معهم بنفس اللون والخامة منقسمة ما بين أرفف مفتوحة ووحدات مغلقة. ستندهش من رؤية كل تلك التفاصيل بالمطبخ بعد التجديد!
عملية تغيير شاملة كانت نتائجها رائعة بكل المقاييس، المطبخ بات بإطلالة عصرية أنيقة باللونين الأبيض والبني الداكن، ونود التأكيد أن ما نراه أمامنا في مقدمة هذا المطبخ ليس مناولة أو مجرد قطعة إضافية للمطبخ من أجل تناول الطعام أو ما شابه، وإنما هي قطعة من الأثاث التي يمكن نقلها وإعادة وضعها حسب الحاجة يعلوها أرفف خشبية صغيرة باللون البني الداكن وبنفس خامة المناولة تكمل جمال الإطلالة ويمكن استغلالها بشكل عملي.
وكما نلاحظ هنا بدلأ من الحوض الاستانلس بوحدته الباهتة وتصميمه العادي، لجأ المصمم لتصميم صف كامل من الوحدات البيضاء بأرفف بعضها مغلق والآخر مفتوح يمكننا ملاحظتها من هنا من خلال هذه الصورة.
غرفة النوم الرئيسية قبل التجديد وهي بهذه الإطلالة التقليدية بالتأكيد تحتاج إلى عملية تغيير شامل من لون الجدران والأرضيات وكذلك الأبواب والنوافذ، ولأن مساحة الغرفة كبيرة نسبيًا، كان لدينا فرصة جيدة للابتكار والإبداع.
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وكبقية أجزاء المنزل نستشعر الروح العصرية في كل غرفة من غرفه على حدة، اللون الأبيض هو اللون الأساسي بعد التجديد، ولا بأس من إضافة بعض اللمسات والألوان به كاللون النيلي الهادئ المغلف لإحدى حوائط هذه الغرفة بمزيج مع الأبيض المحايد لمزيد من الراحة والهدوء والسلام.
تتحلى الغرفة هنا بلمسة ريفية تكمن في الأثاث الخشبي بلونه البني وتصميمه المعاصر من تخت بسيط وتسريحة متعددة الأدراج ومقعد بلا مساند، كل تلك التفاصيل ميزت الغرفة وجعلتها أخاذة!