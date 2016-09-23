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20 فكرة مبتكرة لتجديد منزلك بأقل تكلفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
PARTY ROOM, MYAH - Make Yourself At Home MYAH - Make Yourself At Home قبو النبيذ
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بعد فترة من الزمن، نبدأ في الشعور بالملل من منازلنا، ونرغب في تجديدها وإدخال بعض الاختلافات على التصميم الداخلي، ولكن عادة ما تقف الميزانية عائقًا يحول دون تحقيق ذلك، لذا؛ جمعنا لكم في هذا المقال، 20 فكرة بسيطة لإضفاء لمسات تجديدة أنيقة على منازلكم، دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

1. استبدال السيراميك بالبلاط

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

استخدام البلاطات المنقوشة والمزرقشة في أرضية المطبخ بدلًا من السيراميك، من شأنه أن يُضفي لمسة تجديدة أنيقة على المكان، ودون تحمل تكلفة مماثلة للسيراميك مرة أخرى.

2. أضف مقعدًا لسفرتك

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

تجديد سفرتك هو من أسهل الأمور وأقلها تكلفة على الاطلاق، فقط كل ما تحتاجه هو إضافة مقعد جديد بنفس تصميم وألوان كراسي السفرة، وبالتالي ستزيد من عدد الأفراد الذين يمكنهم تناول الطعام على سفرتك، وأيضًا تمنحها مظهرًا جديدًا عصريًا مواكبًا لتتصميم الحديث.

3. الكتابة على الجدران

PARTY ROOM, MYAH - Make Yourself At Home MYAH - Make Yourself At Home قبو النبيذ
MYAH – Make Yourself At Home

MYAH - Make Yourself At Home
MYAH – Make Yourself At Home
MYAH - Make Yourself At Home

لست بحاجة لشراء لوحات فنية موقعة، ولا تغيير ألوان جدرانك بأكملها، فقط بعض العبارات المُلهمة أو الكلمات المفضلة لديك، يمكنها تزيين جدرانك ومنحها إطلالة مميزة وجديدة وبدون اية تكاليف تُذكر.

4. تغيير لون جدار واحد

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

طريقة أخرى لتجديد جدران منزلك، هي تغيير لون جدار واحد فقط، ليس عليك تغيير ألوان الجدران بأكملها، فقط جدار واحد بلون مناسب يتماشى مع ديكورات الغرفة ويواكب الموضة السائدة، يجعلك تحظى بغرفة جديدة كليًا.

5. بعض الأرفف المعلقة

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

لما لا تستخدم قطع الأخشاب المتوفرة لديك لتصنع منها بعض الأرفف المعلقة، وربما تصنع منها تصميم خاص بك، لينتهي بك الأمر وقد صنعت مكتبة جديدة بدون تكلفة، وأيضًا أضفت لمسة جديدة على جدران منزلك.

6. بعض من التحف والصور العائلية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أحد الحيل الذكية لتجديد جدرانك بين الحين والأخر دون أية تكلفة تُذكر هو تزيينها بالقطع الديكورية العتيقة وإطارات صور العائلة، فكلما أضفت قطعة جديدة إلى الجدار شعرت بأنك قد حصلت على جدار جديد، ولكن احذر الوقوع في شِرك الزحام البصري، وحافظ على التناسق والانسجام بين القطع وبعضها.

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7. المجسمات اللاصقة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

هذه الفكرة تعطي لجدرانك جمالًا خاصة، ألا وهي استخدام المجسمات اللاصقة، والتي يمكنك صنعها بيديك، دون أية تكلفة، وستكون فكرة رائعة إن استخدمتها في غرفة أطفالك، خاصة وإن شاركوك في صنعها ولصقها، فيكون الأمر أكثر مرحًا وفي النهاية تحصلون على جدران جديدة.

8. جدار من الطوب

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

استبدال جدار واحد من جدران غرفة المعيشة أو غرفة الطعام، بجدار من الطوب، قادر على منحك غرفة بمظهر جديد تمامًا، وإن كان ذلك سيكلفك بعض المال، ولكنه أقل بكثر مما سيكلفك إياه تغيير الغرفة بأكملها.

8. المشمع اللاصق في المطبخ

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

إن كنت ترغب في تجديد مظهر مطبخك دون تحميل ميزانيتك أعباء زائدة، يمكنك التفكير في تلك الحيلة، حيث استخدام المشمع اللاصق، لتجديد مظهر الجدران والسيراميك، وبالتالي الحصول على مطبخ جديد دون تكاليف باهظة.

9. تعليق أواني المطبخ

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI مطبخ
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

طريقة أخرى لتجديد مظهر مطبخك، هي استخدام المواسير والمغناطيس لتعليق أواني الطبخ الصغيرة، ولكن احرص على فعل ذلك بشكل أنيق ومتناسق، حتى لا تفسد مظهر مطبخك، لتحصل في النهاية على شكل جديد ومطبخ أكثر ترتيبًا.

10. استعن بالنباتات

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

ليس هناك أقل تكلفة من تزيين منزلك بالنباتات، فيمكنك من خلال الاستعانة ببعض المزهريات المميزة والأنيقة، أن تُضفي لمسة جديدة على أركان منزلك، ويمكنك التنويع في الأحجام وأنواع النباتات وأيضًا الألوان، وذلك بما يتماشى مع ديكورات البيت وتصميمه الداخلي.

11. ورق الحائط

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

سبق وأشرنا إلى أنك لست بحاجة إلى تجديد جدران منزلك بأكملها، يمكنك فقط إضفاء بعض اللمسات على جدار واحد، وتحصل على مظهر جديد تمامًا، ومن الطرق التي يمكنك بها تجديد جدارك بتكلفة معقولة، هي الاستعانة بورق الحائط، فقط عليك استخدام شكل مميز وجريء لجذب الأنظار وتشكيل فارق ملحوظ في شكل البيت.

12. قطع اثاث جديدة وفريدة

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine جدران
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

إضافة قطعة أو قطعتين من الأثاث الفريد التصميم، إلى أركان منزلك، أكثر من كافٍ لمنحك مظهر جديد وجذاب، ويمكنك توفير النقود بالاعتماد على قطع الأثاث المعاد تدويرها، فدائمًا ما تتمتع بالشكل الجذاب والتكلفة المنخفضة.

13. قطعة ديكور للتنظيم

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

يمكنك إضافة لمسة جديدة على مدخل منزلك من خلال استخدام قطعة ديكورية في الجدار، لتعليق الشنط والمعاطف، ويمكن أيضًا أن تحوي رفًا لوضع بعض قطع الديكور أو مصابيح الإضاءة.

14. استبدل مرآة الحمام

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بلمسة بسيطة للغاية يمكن تجديد مظهر الحمام بدون تكلفة تُذكر، فقط قم باستبدال المرآة القديمة بأخرى تحوي بعض من الزخارف أو لها إطار مميز، لجذب الأنظار وإعطاء مظهر جديد ملحوظ.

15. لمسات جمالية في الشرفة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

امنح شرفتك بعض الاهتمام، وأضف إليها بعض المفروشات الملونة، ويمكنك أيضًا استبدال مصابيح الإضاءة، وتغيير قصاري النباتات، للحصول على شرفة جديدة مُبهجة تمنحك شعور بالتجديد.

16. تثبيت كرسي معلق في الغرفة

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

أحد الحيل القليلة التكلفة لإضفاء لمسة جديدة على إحدى غرف منزلك، هو تثبيت كرسي معلق يتدلى من السقف، ويمنحكأجواء رومانسية مُريحة، ومظهر جديد في الوقت ذاته.

17. الرسم على الجدران

Espace naturaliste, Zuritagordian Zuritagordian غرفة نوم
Zuritagordian

Zuritagordian
Zuritagordian
Zuritagordian

إن كانت الكتابة على الجدران إحدى حيل تجديد المنزل القليلة التكلفة، فإن الرسم هو البديل الثاني لها، حيث يمنحك مظهرًا أنيقًا ومتجددًا، خاصة في غرفة الأطفال.

18. استبدل ساعات الحائط بأخرى جديدة

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة نوم Blue
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

ما رأيك في استبدال ساعات الحائط في منزلك؟! لن يكلفك ذلك الكثير، وسوف يمنحك عنصر جذب جديد، فقط اختر تصميمات حديثة وأنيقة، تتناسب مع ذوق منزلك وتصميمه الداخلي.

19. الزينة وقطع الديكور المصنوعة يدويًا

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur غرفة الاطفال
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

الأمر لا يتعلق فقط بالمال في تلك الفكرة، ولكنه أيضًا يتعلق بالتميز، فالقطع التي تصنعها بيدك لتزيين منزلك لن تكون لدى أحد غيرك، وبالتالي تكون قد حصلت على تجديد غير مُكلف، وديكور فريد من نوعه.

20. سجادة جديدة

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

قد يكلفك ذلك بعض المال، ولكنه لن يكون بالكثير، حيث يمكنك شراء قطعة سجاد مميزة وبسيطة في الوقت ذاته، لإعادة تقسيم الغرفة ومنحها مظهرًا جديدًا.

لمزيد من الأفكار المبتكرة في تصميم المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 حلول لشرفة مميزة بميزانية منخفضة.

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