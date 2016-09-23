20 فكرة مبتكرة لتجديد منزلك بأقل تكلفة

بعد فترة من الزمن، نبدأ في الشعور بالملل من منازلنا، ونرغب في تجديدها وإدخال بعض الاختلافات على التصميم الداخلي، ولكن عادة ما تقف الميزانية عائقًا يحول دون تحقيق ذلك، لذا؛ جمعنا لكم في هذا المقال، 20 فكرة بسيطة لإضفاء لمسات تجديدة أنيقة على منازلكم، دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
استخدام البلاطات المنقوشة والمزرقشة في أرضية المطبخ بدلًا من السيراميك، من شأنه أن يُضفي لمسة تجديدة أنيقة على المكان، ودون تحمل تكلفة مماثلة للسيراميك مرة أخرى.
تجديد سفرتك هو من أسهل الأمور وأقلها تكلفة على الاطلاق، فقط كل ما تحتاجه هو إضافة مقعد جديد بنفس تصميم وألوان كراسي السفرة، وبالتالي ستزيد من عدد الأفراد الذين يمكنهم تناول الطعام على سفرتك، وأيضًا تمنحها مظهرًا جديدًا عصريًا مواكبًا لتتصميم الحديث.
لست بحاجة لشراء لوحات فنية موقعة، ولا تغيير ألوان جدرانك بأكملها، فقط بعض العبارات المُلهمة أو الكلمات المفضلة لديك، يمكنها تزيين جدرانك ومنحها إطلالة مميزة وجديدة وبدون اية تكاليف تُذكر.
طريقة أخرى لتجديد جدران منزلك، هي تغيير لون جدار واحد فقط، ليس عليك تغيير ألوان الجدران بأكملها، فقط جدار واحد بلون مناسب يتماشى مع ديكورات الغرفة ويواكب الموضة السائدة، يجعلك تحظى بغرفة جديدة كليًا.
لما لا تستخدم قطع الأخشاب المتوفرة لديك لتصنع منها بعض الأرفف المعلقة، وربما تصنع منها تصميم خاص بك، لينتهي بك الأمر وقد صنعت مكتبة جديدة بدون تكلفة، وأيضًا أضفت لمسة جديدة على جدران منزلك.
أحد الحيل الذكية لتجديد جدرانك بين الحين والأخر دون أية تكلفة تُذكر هو تزيينها بالقطع الديكورية العتيقة وإطارات صور العائلة، فكلما أضفت قطعة جديدة إلى الجدار شعرت بأنك قد حصلت على جدار جديد، ولكن احذر الوقوع في شِرك الزحام البصري، وحافظ على التناسق والانسجام بين القطع وبعضها.
هذه الفكرة تعطي لجدرانك جمالًا خاصة، ألا وهي استخدام المجسمات اللاصقة، والتي يمكنك صنعها بيديك، دون أية تكلفة، وستكون فكرة رائعة إن استخدمتها في غرفة أطفالك، خاصة وإن شاركوك في صنعها ولصقها، فيكون الأمر أكثر مرحًا وفي النهاية تحصلون على جدران جديدة.
استبدال جدار واحد من جدران غرفة المعيشة أو غرفة الطعام، بجدار من الطوب، قادر على منحك غرفة بمظهر جديد تمامًا، وإن كان ذلك سيكلفك بعض المال، ولكنه أقل بكثر مما سيكلفك إياه تغيير الغرفة بأكملها.
إن كنت ترغب في تجديد مظهر مطبخك دون تحميل ميزانيتك أعباء زائدة، يمكنك التفكير في تلك الحيلة، حيث استخدام المشمع اللاصق، لتجديد مظهر الجدران والسيراميك، وبالتالي الحصول على مطبخ جديد دون تكاليف باهظة.
طريقة أخرى لتجديد مظهر مطبخك، هي استخدام المواسير والمغناطيس لتعليق أواني الطبخ الصغيرة، ولكن احرص على فعل ذلك بشكل أنيق ومتناسق، حتى لا تفسد مظهر مطبخك، لتحصل في النهاية على شكل جديد ومطبخ أكثر ترتيبًا.
ليس هناك أقل تكلفة من تزيين منزلك بالنباتات، فيمكنك من خلال الاستعانة ببعض المزهريات المميزة والأنيقة، أن تُضفي لمسة جديدة على أركان منزلك، ويمكنك التنويع في الأحجام وأنواع النباتات وأيضًا الألوان، وذلك بما يتماشى مع ديكورات البيت وتصميمه الداخلي.
سبق وأشرنا إلى أنك لست بحاجة إلى تجديد جدران منزلك بأكملها، يمكنك فقط إضفاء بعض اللمسات على جدار واحد، وتحصل على مظهر جديد تمامًا، ومن الطرق التي يمكنك بها تجديد جدارك بتكلفة معقولة، هي الاستعانة بورق الحائط، فقط عليك استخدام شكل مميز وجريء لجذب الأنظار وتشكيل فارق ملحوظ في شكل البيت.
إضافة قطعة أو قطعتين من الأثاث الفريد التصميم، إلى أركان منزلك، أكثر من كافٍ لمنحك مظهر جديد وجذاب، ويمكنك توفير النقود بالاعتماد على قطع الأثاث المعاد تدويرها، فدائمًا ما تتمتع بالشكل الجذاب والتكلفة المنخفضة.
يمكنك إضافة لمسة جديدة على مدخل منزلك من خلال استخدام قطعة ديكورية في الجدار، لتعليق الشنط والمعاطف، ويمكن أيضًا أن تحوي رفًا لوضع بعض قطع الديكور أو مصابيح الإضاءة.
بلمسة بسيطة للغاية يمكن تجديد مظهر الحمام بدون تكلفة تُذكر، فقط قم باستبدال المرآة القديمة بأخرى تحوي بعض من الزخارف أو لها إطار مميز، لجذب الأنظار وإعطاء مظهر جديد ملحوظ.
امنح شرفتك بعض الاهتمام، وأضف إليها بعض المفروشات الملونة، ويمكنك أيضًا استبدال مصابيح الإضاءة، وتغيير قصاري النباتات، للحصول على شرفة جديدة مُبهجة تمنحك شعور بالتجديد.
أحد الحيل القليلة التكلفة لإضفاء لمسة جديدة على إحدى غرف منزلك، هو تثبيت كرسي معلق يتدلى من السقف، ويمنحكأجواء رومانسية مُريحة، ومظهر جديد في الوقت ذاته.
إن كانت الكتابة على الجدران إحدى حيل تجديد المنزل القليلة التكلفة، فإن الرسم هو البديل الثاني لها، حيث يمنحك مظهرًا أنيقًا ومتجددًا، خاصة في غرفة الأطفال.
ما رأيك في استبدال ساعات الحائط في منزلك؟! لن يكلفك ذلك الكثير، وسوف يمنحك عنصر جذب جديد، فقط اختر تصميمات حديثة وأنيقة، تتناسب مع ذوق منزلك وتصميمه الداخلي.
الأمر لا يتعلق فقط بالمال في تلك الفكرة، ولكنه أيضًا يتعلق بالتميز، فالقطع التي تصنعها بيدك لتزيين منزلك لن تكون لدى أحد غيرك، وبالتالي تكون قد حصلت على تجديد غير مُكلف، وديكور فريد من نوعه.
قد يكلفك ذلك بعض المال، ولكنه لن يكون بالكثير، حيث يمكنك شراء قطعة سجاد مميزة وبسيطة في الوقت ذاته، لإعادة تقسيم الغرفة ومنحها مظهرًا جديدًا.
لمزيد من الأفكار المبتكرة في تصميم المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 حلول لشرفة مميزة بميزانية منخفضة.